Средство против пропаганды: как Евросоюз поддерживает СМИ в странах Восточного партнерства

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Вторник, 19 сентября 2017, 09:00

Кадр из фильма StopFake "Nothing but Lies: Fighting Fake News"

"Три факта, которые вы должны знать о Russia Today и Sputnik" – такими словами начинается видео, опубликованное на официальных аккаунтах представительства ЕС в Украине. Ролик поясняет, что государственные российские СМИ "не хотят быть беспристрастными" и "создают фейковые новости". Украинцам эти факты и без того известны, но это англоязычное видео ориентировано не на нас, а на западного зрителя.

Особенно важно, что автором видео стала официальная структура ЕС – "стратком" Европейской службы внешних действий.

Еще пару лет назад такую публикацию невозможно было представить. Но времена меняются.

Дискуссии об антиевропейской пропаганде перестали быть прерогативой одних лишь стран Балтии, реальность этой угрозы признается и в Брюсселе, и в западноевропейских столицах. В Нидерландах наконец-то признали вмешательство россиян в подготовку прошлогоднего референдума; президент Франции публично назвал российские госСМИ "органами пропаганды", в Швеции говорят об информационной войне со стороны РФ...

Но что на практике делает ЕС для противодействия новому феномену? И можно ли вообще ему эффективно противостоять?

Этот вопрос обсуждали на медиа-конференции Восточного партнерства, которая состоялась 13 сентября, собрав в Киеве около 300 журналистов, экспертов из ЕС и стран Восточного партнерства, а также официальных представителей.

Если вкратце, то вывод такой: противодействовать реально, но делать это – непросто.





Пять приоритетов

"В странах Восточного партнерства российская пропаганда – особенно активная и утонченная", - пояснила Катарина Матернова, представлявшая Еврокомиссию на конференции.

При этом в Брюсселе уже определились с ключевыми инструментами этой борьбы; о них и говорили на медиа-конференции в Киеве. "Невозможно бороться с неправдой при помощи другой неправды. Хотя надо признать, что бороться с враньем при помощи правды - также сложно", - отметила представительница ЕК.

В ЕС сошлись во мнении, что лучшее противодействие пропаганде – поддержка независимых СМИ.

Усилия Евросоюза будут сконцентрированы на пяти подходах, утверждается в документах, представленных на конференции. Вот их перечень:

улучшение медиа-среды (в том числе – помощь в реформе законодательства);

повышение стандартов, применяемых СМИ;

экстренная финансовая поддержка независимых изданий;

отдельные линии финансирования для нескольких медиа-категорий (общественное вещание, новые инициативы, малые региональные СМИ);

повышение квалификации журналистов.

Часть этих направлений уже профинансированы. Евросоюз либо страны-члены ЕС запустили три проекта, действие которых распространяется на Восточное партнерство, включая Украину. Первый носит название "Русскоязычная медиасеть" и создан для обмена контентом и опытом между СМИ региона. Второй – OPEN Media Hub, цель которого – повышение квалификации и профессионального уровня СМИ и отдельных журналистов. И третья инициатива – поддержка независимых СМИ через Европейский фонд демократии.

Обратите внимание, ни в приоритетах, ни в конкретных инициативах нет упоминаний о роспропаганде.

С этим можно соглашаться или спорить, но выбран именно такой подход – в ЕС признают проблему российского влияния на инфополе, но считают, что борьба с ней – задача в первую местных властей, активистов и журналистов.





Как это работает

"Мы вообще не говорим о противодействии пропаганде. Наша цель - поддержка и развитие независимых СМИ", - рассказала ЕП Мария Садовская-Комлач, координатор "Русскоязычной медиасети".

Формально в основе проекта – обмен контентом (как горячими новостями, так и "лайфовыми" историями) как между СМИ разных стран, так и внутри страны, между ее регионами. Фактически же идея в том, чтобы СМИ не только обменивались видео или текстами, но и набирались опыта друг у друга. "Обмен контактами, знаниями, экспертизой – все это важнее, чем простой обмен контентом", - подчеркивает Садовская-Комлач.

Идея обмена контентом сейчас стала "модной" в ЕС, так что эта компонента есть также в проекте OPEN Media Hub, но основная его деятельность – консультации и обучение для тех СМИ, которые подали заявку на участии в проекте.

Причем речь не только (и даже не столько) о тренингах для журналистов. Гораздо важнее – научить СМИ работать в непростой бизнес-реальности; в ситуации, когда медиа во всем мире сталкиваются с проблемами.

По словам тренера OPEN Media Hub Петко Георгиева, во всех без исключения тренингах для СМИ обсуждается компонент финансовой устойчивости, а в ближайшее время планируется запустить онлайн-курсы, посвященные бизнес-составляющей и доходам онлайн-СМИ.

Финансовому вопросу не зря уделяется такое внимание.

На медиа-конференции в Киеве каждый второй выступающий упоминал о том, что без финансовой самостоятельности СМИ не стоит рассчитывать на их независимость.

Именно в этом – ключевая проблема СМИ и в Украине, и в других странах региона. Рекламный рынок – скорее мертв, чем жив. Медиа, выживающие за счет рекламы – редкое исключение, а не правило.

И, что самое главное, выход из тупика не виден. "Пройдут годы, пока самостоятельное финансирование существенно вырастет", - считает Джейсон Ламберт, основатель датской компании Newsgain, выступавший на конференции в Киеве.

Поддержка ЕС важна еще и по той причине, что наибольшие сложности – у независимых медиа. И не только из-за того что у них нет "финансовой подушки" от владельца; им также сложнее начать зарабатывать на рекламе. "У нас три наибольших рекламных агентства подконтрольны власти. Как понимаете, они не ведут рекламодателя к тем СМИ, которые не лояльны власти", - поясняет Карине Арутюнян, главный редактор армянской телекомпания Gala. Очень схожая ситуация в Молдове и в ряде украинских регионов – чем меньше емкость рынка, тем чаще он оказывается под контролем одной политической силы.

Естественно, что и европейская помощь выделяется прежде всего для малых, региональных медиа.





И о проблемах

Конечно, ситуация далека от радужной.

Грантовое финансирование – реальная помощь, но она не может продолжаться вечно.

Консультативная помощь может поддержать редакцию, но не способна решить ее насущные проблемы.

И даже "любимая фишка Евросоюза", система обмена контентом между СМИ, не всегда оказывается успешной. "Мы - оппозиционное ТВ, и если мы сделали сюжет, то его точно не возьмет провластный телеканал. Точно так и мы не возьмем их продукт. Или, скажем, украинские сюжеты: нам бы хотелось не получить готовое видео, а самим приехать и снять его", - рассказала Карине Арутюнян (телеканал, которым она руководит, участвует в проекте OPEN Media Hub).

Впрочем, несмотря на критику, она признает: пусть помощь ЕС не идеальна, но она полезна.

Залог успеха – реалистичность ожиданий.

Достаточно осознать, что Евросоюз предоставляет поддержку – но не заменяет редакцию.

"Мы не сможем изменить рыночные условия в какой-либо стране. Ми помогаем редакциям контентом, но этим сыт не будешь – нужно платить зарплаты. Так что если у СМИ не будет других источников финансирования, не будет своего другого контента и так далее – Евросоюз ему не поможет", - поясняет Мария Садовская-Комлач.

И с ней сложно не согласиться.

И, наконец, даже успешная работа нескольких независимых СМИ не решает всех проблем – в том числе, связанных с влиянием российской пропаганды.

"Надо осознавать, что у нас нет эдакой "волшебной пули", которая бы исправила ситуацию. Нужны комплексные действия... Для борьбы с фейками, в частности, нужно повышать медиаграмотность населения", - считает Свен Миксер, министр иностранных дел председательствующей в ЕС Эстонии.

Но главное, что нужно для противодействия пропаганде и фейковым новостям – это осознание того, что они есть, и что они являются реальной проблемой.

И можно лишь с радостью отметить, что это осознание в ЕС наконец-то появилось.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"





Данная статья была подготовлена в рамках проекта "Восточное Соседство ЕС". Мнения, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору.