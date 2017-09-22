Меркеть бьется за Восток: что способно изменить результаты немецких выборов

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Пятница, 22 сентября 2017, 09:29

Фото: foxnews.com

Несмотря на оптимистические для Ангелы Меркель прогнозы, предполагающие благоприятный для Христианско-демократического союза (ХДС) исход выборов, ситуацию все же можно описать словами ее оппонента и экс-главы правительства ФРГ Герхарда Шредера: "Ничего еще не решено".

Именно эта фраза очень хорошо описывает 39% опрошенных, которые пока, по данным Der Spiegel, не определились со своим выбором. Они, очевидно, сделают его если не в последние дни кампании, то почти точно – в кабине для голосования.

И поскольку Германии присуща сравнительно высокая для Европы явка (71,3% на выборах 2013 года), можно утверждать, что этот избиратель способен повлиять на результаты.

В то же время за последние недели кампании произошел целый ряд событий, которые тоже могут повлиять на итоги выборов.





Курс на Восток

В начале сентября канцлер Меркель продолжала предвыборные поездки по стране. Между тем ее турне по западным регионам Германии завершилось, продолжившись в восточной части страны.

С бывшей ГДР связана значительная часть жизни и начало политической карьеры канцлера. К тому же на протяжении долгого времени рядом регионов немецкого востока руководили христианские демократы.

Поэтому казалось, что кампания в политической вотчине Меркель не будет сопровождаться трудностями. Однако они возникли.

Главная проблема – радикализация общества перед гонкой. Именно на этом играют немецкие евроскептики из "Альтернативы для Германии" (AfD).

Последняя политсила пополнила немецкую политику рядом скандалов накануне выборов. Во-первых, один из членов президиума партии и "канцлерского дуэта" AfD Александр Гауланд призвал в начале сентября "утилизировать в Турции" уполномоченную федерального правительства по вопросам беженцев и миграционной политике социал-демократку Айдан Озогюз, турчанку по национальности.

Во время последних митингов уже прозвучали призывы к "утилизации" самой Меркель и изгнанию "ненужных мигрантов".

К этому прибавились и другие способы выражения недовольства вроде забрасывания главы правительства или ее автомобиля помидорами или яйцами.

Почему же так происходит? Почему на фоне благоприятной экономической ситуации, сокращения безработицы и повышения заработных плат канцлер, которая смогла обеспечить столь оптимистические результаты, сталкивается с довольно радикальным протестом?

И почему с не менее негативным восприятием имеет дело и ее главный соперник, "эсдек" Мартин Шульц, который идет на выборы с более социально ориентированными лозунгами и которому евроскептики не устраивали таких "эффектных" приемов?

Дело в целом ряде структурных проблем, которые накопились на немецком востоке за 25 с лишним лет, прошедших со времени немецкого объединения.

И речь идет не только об уровне развития промышленности, сферы услуг, финансов или инфраструктуры. Речь идет скорее о комплексе причин как экономического, так и социального или даже ментального плана.

Переход от плановой к рыночной экономике привел к закрытию ряда предприятий или сокращению штатов на оставшихся. Как следствие, уровень безработицы на Востоке Германии до сих пор выше западногерманских показателей. Особенно остро в данном случае воспринимается безработица среди молодежи.

Другой болезненный вопрос – разница между "западными" и "восточными" пенсиями. Остроты ситуации добавляет и отсутствие в немецком законодательстве понятия минимальной пенсии. Поэтому те бывшие граждане Восточной Германии, которые не платили взносы в систему пенсионного страхования из-за того, что бывшая ГДР выплачивала их напрямую из бюджета, имеют сверхнизкий уровень пенсионных выплат и часто должны работать сверх установленного законом 67-летнего возраста выхода на пенсию.

Во-вторых, как это ни странно, но

восточные немцы чувствуют, что они недостаточно представлены в ряде институтов власти.

Это касается как федерального уровня, так и восточногерманских региональных правительств.

В частности, в настоящее время из восточных немцев в федеральном кабинете, кроме канцлера, которая росла в Мекленбурге, работает только уроженка Саксонии-Анхальт, министр образования Йоханна Ванка. То же самое касается и восточных регионов, отмечает Die Welt, ведь большинство чиновников в них часто являются выходцами с Запада.

В то же время западных немцев упрекают в том, что в их землях "интегрированные" восточные немцы крайне редко занимают руководящие посты, а на Востоке благодаря выходцам с Запада искусственно создается "стеклянный потолок" (то есть неочевидное ограничение возможностей для карьерного роста).

В-третьих, играет свою роль и ментальный фактор. На Востоке также достаточно тех, кто в известной степени ностальгирует по социалистическому периоду и считает, что он недостаточно или слишком негативно освещается историографией объединенной Германии. Сюда же можно отнести и определенное исторически обусловленное неприятие иностранцев, ведь при "старой доброй ГДР всех этих турок здесь не было и они не продавали здесь свой дьонер".

Конечно, это не значит, что все восточные немцы думают именно так, как было описано выше. Но эти моменты имеют достаточную общественную остроту.

И, как это ни прискорбно, через 27 лет оказалось, что ведущие политсилы то ли не нашли на региональном и федеральном уровнях достаточно рычагов для того, чтобы справиться с этими проблемами, то ли банально надоели избирателям в плане риторики.

Показательный момент: традиционно более популярные в Восточной Германии "Левые", которые обычно "говорили от имени" экс-ГДР, с недавних пор стремительно теряют популярность как среди молодежи, так и у людей среднего возраста.

Изменением избирательных настроений удачно пользуется "Альтернатива для Германии". Переложив вину за социальные проблемы на Европейский Союз, "партии истеблишмента" и беженцев, ее представители обещают мифические рабочие места и повышение социальных выплат после отказа от евро, выхода из еврозоны и изгнания мигрантов и играют на остроте миграционного кризиса.





Последняя попытка спасения "эсдеков"

Слабостью Меркель уже попробовал воспользоваться ее главный конкурент, лидер социал-демократов Мартин Шульц.

Оба политика приняли участие в общении с избирателями в формате talk-show, которое транслировалось по телевидению. Именно здесь канцлер в который раз столкнулась с остросоциальными вопросами Восточной Германии.

В такой ситуации и главный "эсдек" получил едва ли не идеальную возможность объяснить избирателям, что именно представляет собой та "справедливость", к которой стремится СДПГ и которую Шульц сделал ключевым словом собственной кампании.

По отзывам СМИ, главный социал-демократ хорошо справился. Некоторые темы ему удались даже лучше, чем канцлеру.

В то же время падению рейтингов СДПГ, кроме очевидной причины в виде пребывания "эсдеков" в "большой коалиции", можно найти и другое объяснение. В частности, Die Welt обращает внимание на то, что социал-демократы перестали быть "рабочей партией" в классическом понимании.

Сейчас СДПГ поддерживают только 19% рабочих, являющихся членами профсоюзов,

свидетельствует новое исследование Немецкого института экономики (DIW). Основная же часть избирателей "эсдеков" – представители "среднего класса", служащие и самозанятые лица.

Теперь статус "рабочей партии" больше подходит "Альтернативе для Германии", которая сплотила вокруг себя более 24% рабочих – членов профсоюзов и вполне может претендовать на звание "рабочей партии четких рецептов противодействия негативному отношению к лицам иностранного происхождения".

Следовательно, несмотря на положительные прогнозы, немецкие выборы еще могут подкинуть не один неприятный сюрприз.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко