Найти

Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборх в Германии

Иванна Костина, Европейская правда, Берлин _ Пятница, 22 сентября 2017, 16:11
Версия для печати Комментарии

Берлин готовится к проведению 44-го ежегодного марафона. Это – один из самых известных и массовых забегов в мире, который состоится 24 сентября с участием десятков тысяч бегунов из разных стран.

И в этот же день на финишную прямую выйдут участники другого марафона – предвыборного. За места в Бундестаге соревнуются сразу 43 партии, хотя шансы на преодоление 5-процентного барьера есть лишь у шести из них.

Эти две темы – марафон и выборы – доминируют в обсуждениях берлинцев. Причем политический марафон практически потерял интригу: все сходятся во мнении, что победитель выборов, то есть – победительница (именно такое уточнение постоянно приходилось слышать) – уже известна.

Известно и то, кто возьмет "серебро". Вопрос лишь в том, кто станет третьим.

И хотя на самих выборах гарантированно побеждает партия Меркель, а на втором месте наверняка будет партия Шульца, все ждут не так голосования, как следующих после него дней, когда речь пойдет о формировании коалиции.

А пока самое мощное государство Европы готовится к процессу волеизъявления, мы остановимся на особенностях немецкой избирательной системы. Системы, совершенно отличной от украинской; сложной, но справедливой и позволяющей максимально точно отразить волю избирателя.

Сверхмандаты

Как и в Украине, в Германии действует смешанная система выборов. Часть депутатов избирается по партийным спискам, которые отличаются в зависимости от федеральной земли, часть – в 299 одномандатных округах, в один тур.

Казалось бы, очень похоже на украинскую систему. Но это – лишь на первый взгляд

На самом деле даже большинство немцев не до конца понимают, как это работает.

"Меня часто просят не вдаваться в детальное описание избирательной системы, и я с радостью соглашаюсь, потому что и сам не совсем уверен, что полностью ее понял", – рассказывает профессор политологии Свободного университета Берлина Оскар Нидермайер.

Основная сложность связана с так называемыми сверхмандатами (Überhangmandate).

Каждый немецкий избиратель в воскресенье получит бюллетень, с помощью которого может отдать два голоса. Первый голос – за кандидата из своего округа, второй – за партийный список.

Именно второй голос и определяет будущее соотношение сил в парламенте.

Например, представим ситуацию, что кандидаты от правопопулистской "Альтернативы для Германии" в федеральной земле Саксония выигрывают в семи одномандатных округах, однако по пропорциональной системе проводят в Бундестаг только шесть депутатов. В таком случае все семь "мажоритарщиков" попадают в парламент, но один из мандатов считается "лишним" и носит название "сверхмандат" (ведь соотношение сил в парламенте, как мы помним, определяется вторым голосом в бюллетене).

Именно поэтому, когда в 2009 году Христианско-демократический союз получил сразу 21 "сверхмандат" и это ощутимо изменило баланс сил, Конституционный суд Германии заявил о неконституционности такой системы.

В результате было найдено решение, согласно которому в случае получения одной партией сверхмандатов другие партии также имеют право на дополнительные места. Речь идет о сложных математических расчетах, которые, впрочем, позволяют обеспечить пропорциональное соотношение сил в парламенте.

Новая "отредактированная" избирательная система впервые была применена в ходе предыдущих выборов в Бундестаг в 2013 году, но она продемонстрировала другую проблему – увеличение количества членов парламента за счет сверхмандатов, которое трудно спрогнозировать.

Так, если базовое количество депутатов в Бундестаге – 598 человек, то в действующем составе парламента их 631.

По мнению аналитиков, в результате выборов 24 сентября число парламентариев может достичь или даже превысить 700. А это уже дополнительные расходы из бюджета, да и Рейхстаг – не резиновый.

Именно поэтому ведутся разговоры о замене избирательной системы на такую, которая бы не нарушала принцип пропорциональности и не приводила к увеличению количества депутатов. Но пока это только разговоры, и воскресные выборы во второй раз пройдут по системе компенсации сверхмандатов.

лише розмови, і недільні вибори вдруге пройдуть за системою компенсації надмандатів.

 

День выборов

Голосование на выборах в Бундестаг будет проходить с 8.00 до 18.00 24 сентября. В нем могут принять участие 61,5 млн избирателей.

Особенностью выборов в Германии, в отличие от Украины, является возможность почтового голосования. Так, за три недели до выборов каждому избирателю поступает сообщение, в котором указан его участок, а также порядок голосования по почте.

Такой возможностью в последнее время пользуются все больше людей.

"По состоянию на 20 сентября в Берлине были выданы 660 тысяч разрешений на голосование по почте, то есть 26,4% от общего количества зарегистрированных избирателей, которое составляет 2,5 миллиона человек", – рассказала председатель избирательной комиссии федеральной земли Берлин Петра Михаэлис-Мерцбах.

По ее словам, во время парламентских выборов 2013 года возможностью голосования по почте воспользовались 21,6% избирателей.

По мнению чиновницы, нынешний рост обусловлен, в частности, Берлинским марафоном и опасениями избирателей по поводу возможных трудностей на пути к участкам. Однако, по ее словам, тенденция к увеличению количества голосующих по почте наблюдается и в других городах Германии.

В избирательной комиссии подчеркивают, что, несмотря на такое значительное количество желающих голосовать по почте, система вполне защищена от возможности двойного голосования. Как только избиратель сообщает о намерении голосовать по почте, его имя автоматически исчезает из списка на участке, избирателю же выдается открепительный талон, который он вместе с бюллетенем отправляет на участок. Здесь есть другая проблема – теоретически бюллетень может потеряться.

Но жалобы избирателей на потерянные конверты с бюллетенями и открепительными талонами редкость благодаря отлаженному механизму сотрудничества с немецкой почтой.

Тем не менее, принцип голосования по почте вызывает и опасения.

"Да, это позволяет обеспечить высокую явку, но у нас нет полного контроля над тем, что голосование действительно проходит тайно и свободно", – отмечает Петра Михаэлис-Мерцбах.

Еще одной особенностью немецких выборов является организация избирательных комиссий.

Дело в том, что независимо от уровня комиссии (участковая или федеральная), работа ее членов не оплачивается и выполняется в основном на общественных началах и добровольно. Так, на нынешних выборах в процессе выдачи бюллетеней и подсчета голосов по всей стране примут участие около 650 тысяч волонтеров.

И хотя, по словам председателя избирательной комиссии федеральной земли Берлин, у местных органов власти есть полномочия заставить любого гражданина работать в комиссии, этого никто не делает, поскольку хватает и волонтеров. Назначаются на должности только руководители комиссий разных уровней.

"Председатель земельной избирательной комиссии, в частности здесь, в Берлине, назначается правительством Берлина. Но я не подотчетна ни мэру города, ни сенатору по внутренним делам. Я отвечаю только перед законом", – объясняет она.

Битва за бикини

Избирательная кампания в Германии продолжается до самого дня выборов – здесь нет такого понятия, как "день тишины" (в отличие от многих других стран, в том числе и Украины). Запрет на агитацию вступает в силу только с полуночи воскресенья.

 

Политическая агитация в Германии заслуживает отдельного упоминания – по пестроте наружной рекламы и ее количеству предвыборный Берлин может конкурировать с украинскими городами на пиковых этапах избирательных кампаний.

Причем наружную рекламу активно используют как крупные парламентские партии (для которых миллионы евро, потраченные на кампанию, оправданы), так и политсилы, чьи шансы на место в Бундестаге призрачны.

Если крупные партии используют традиционную стилистику, то

маргиналы просто-таки соревнуются в креативе – настолько, что фотографии предвыборных плакатов коллекционируют в соцсетях.

Среди самых изобретательных стоит отметить партию под названием "Партия", и конечно же, ультраправых из "Альтернативы для Германии" (АдГ). При этом для последних нет запретных тем – это и критика социальной политики конкурентов, и откровенный черный пиар, и апелляция к страху маленького человека перед неконтролируемым миграционным кризисом.

А в своих плакатах АдГ, среди прочего, обыгрывает страх перед исламским терроризмом и якобы неспособность мусульман интегрироваться в немецкое общество. Пример – фотография двух девушек в купальниках с надписью: "Бурка? Нет, мы – за бикини".

Поможет ли им такая довольно противоречивая креативность – покажет время. Ждать осталось недолго.

Автор: Иванна Костина,

"Европейская правда", из Берлина
powered by lun.ua
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:05
МИД уверяет, что визит президента Румынии "не отменен", вопреки заявлению Бухареста
10:47
Британское правительство критикует решение Лондона о запрете Uber
09:35
Канада продолжит давление на Россию: совместное заявление Порошенко и Трюдо
19:43
Украина разочарована решением президента Румынии отменить визит - МИД
19:21
В Италии арестовали фермеров, которые платили работникам по цвету кожи
18:54
ЕС: речь премьера Британии по Brexit была конструктивной
18:27
В Норвегии победители выборов пока не договорились о парламентском большинстве
17:56
В Австрии арестовали фигуранта списка самых разыскиваемых в ЕС преступников
17:53
В Мининфраструктуры объяснили заявление о новом порядке пересечения границы с ЕС
17:28
Великобритания гарантирует права граждан ЕС после Brexit – Мэй
Все новости




ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Кястутис Ланчинскас, Консультативная миссия ЕС

Скандинавский рецепт для украинских митингов: как действовать Нацполиции при массовых беспорядках

Если с начала выйти в толпу со шлемами и щитами, эффект может быть противоположным... Модель действий украинской полиции не будет полностью "скандинавской". Она будет украинской, но будет базироваться на методах, эффективность которых уже проверена...

Юрий Панченко, Европейская правда

Евроинтеграция для холодильника: что придет на смену борьбе за безвиз

Продукция транснациональных компаний, что продается по всему континенту (и даже по одинаковым ценам), отличается по качеству в зависимости от того, где ее покупают: в "старой Европе" или в "новой"... Мы можем стать свидетелями беспрецедентного кейса защиты прав потребителей...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  