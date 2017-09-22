Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборх в Германии

Иванна Костина, Европейская правда, Берлин _ Пятница, 22 сентября 2017, 16:11

Берлин готовится к проведению 44-го ежегодного марафона. Это – один из самых известных и массовых забегов в мире, который состоится 24 сентября с участием десятков тысяч бегунов из разных стран.

И в этот же день на финишную прямую выйдут участники другого марафона – предвыборного. За места в Бундестаге соревнуются сразу 43 партии, хотя шансы на преодоление 5-процентного барьера есть лишь у шести из них.

Эти две темы – марафон и выборы – доминируют в обсуждениях берлинцев. Причем политический марафон практически потерял интригу: все сходятся во мнении, что победитель выборов, то есть – победительница (именно такое уточнение постоянно приходилось слышать) – уже известна.

Известно и то, кто возьмет "серебро". Вопрос лишь в том, кто станет третьим.

И хотя на самих выборах гарантированно побеждает партия Меркель, а на втором месте наверняка будет партия Шульца, все ждут не так голосования, как следующих после него дней, когда речь пойдет о формировании коалиции.

А пока самое мощное государство Европы готовится к процессу волеизъявления, мы остановимся на особенностях немецкой избирательной системы. Системы, совершенно отличной от украинской; сложной, но справедливой и позволяющей максимально точно отразить волю избирателя.





Сверхмандаты

Как и в Украине, в Германии действует смешанная система выборов. Часть депутатов избирается по партийным спискам, которые отличаются в зависимости от федеральной земли, часть – в 299 одномандатных округах, в один тур.

Казалось бы, очень похоже на украинскую систему. Но это – лишь на первый взгляд

На самом деле даже большинство немцев не до конца понимают, как это работает.

"Меня часто просят не вдаваться в детальное описание избирательной системы, и я с радостью соглашаюсь, потому что и сам не совсем уверен, что полностью ее понял", – рассказывает профессор политологии Свободного университета Берлина Оскар Нидермайер.

Основная сложность связана с так называемыми сверхмандатами (Überhangmandate).

Каждый немецкий избиратель в воскресенье получит бюллетень, с помощью которого может отдать два голоса. Первый голос – за кандидата из своего округа, второй – за партийный список.

Именно второй голос и определяет будущее соотношение сил в парламенте.

Например, представим ситуацию, что кандидаты от правопопулистской "Альтернативы для Германии" в федеральной земле Саксония выигрывают в семи одномандатных округах, однако по пропорциональной системе проводят в Бундестаг только шесть депутатов. В таком случае все семь "мажоритарщиков" попадают в парламент, но один из мандатов считается "лишним" и носит название "сверхмандат" (ведь соотношение сил в парламенте, как мы помним, определяется вторым голосом в бюллетене).

Именно поэтому, когда в 2009 году Христианско-демократический союз получил сразу 21 "сверхмандат" и это ощутимо изменило баланс сил, Конституционный суд Германии заявил о неконституционности такой системы.

В результате было найдено решение, согласно которому в случае получения одной партией сверхмандатов другие партии также имеют право на дополнительные места. Речь идет о сложных математических расчетах, которые, впрочем, позволяют обеспечить пропорциональное соотношение сил в парламенте.

Новая "отредактированная" избирательная система впервые была применена в ходе предыдущих выборов в Бундестаг в 2013 году, но она продемонстрировала другую проблему – увеличение количества членов парламента за счет сверхмандатов, которое трудно спрогнозировать.

Так, если базовое количество депутатов в Бундестаге – 598 человек, то в действующем составе парламента их 631.

По мнению аналитиков, в результате выборов 24 сентября число парламентариев может достичь или даже превысить 700. А это уже дополнительные расходы из бюджета, да и Рейхстаг – не резиновый.

Именно поэтому ведутся разговоры о замене избирательной системы на такую, которая бы не нарушала принцип пропорциональности и не приводила к увеличению количества депутатов. Но пока это только разговоры, и воскресные выборы во второй раз пройдут по системе компенсации сверхмандатов.





лише розмови, і недільні вибори вдруге пройдуть за системою компенсації надмандатів.

День выборов

Голосование на выборах в Бундестаг будет проходить с 8.00 до 18.00 24 сентября. В нем могут принять участие 61,5 млн избирателей.

Особенностью выборов в Германии, в отличие от Украины, является возможность почтового голосования. Так, за три недели до выборов каждому избирателю поступает сообщение, в котором указан его участок, а также порядок голосования по почте.

Такой возможностью в последнее время пользуются все больше людей.

"По состоянию на 20 сентября в Берлине были выданы 660 тысяч разрешений на голосование по почте, то есть 26,4% от общего количества зарегистрированных избирателей, которое составляет 2,5 миллиона человек", – рассказала председатель избирательной комиссии федеральной земли Берлин Петра Михаэлис-Мерцбах.

По ее словам, во время парламентских выборов 2013 года возможностью голосования по почте воспользовались 21,6% избирателей.

По мнению чиновницы, нынешний рост обусловлен, в частности, Берлинским марафоном и опасениями избирателей по поводу возможных трудностей на пути к участкам. Однако, по ее словам, тенденция к увеличению количества голосующих по почте наблюдается и в других городах Германии.

В избирательной комиссии подчеркивают, что, несмотря на такое значительное количество желающих голосовать по почте, система вполне защищена от возможности двойного голосования. Как только избиратель сообщает о намерении голосовать по почте, его имя автоматически исчезает из списка на участке, избирателю же выдается открепительный талон, который он вместе с бюллетенем отправляет на участок. Здесь есть другая проблема – теоретически бюллетень может потеряться.

Но жалобы избирателей на потерянные конверты с бюллетенями и открепительными талонами редкость благодаря отлаженному механизму сотрудничества с немецкой почтой.

Тем не менее, принцип голосования по почте вызывает и опасения.

"Да, это позволяет обеспечить высокую явку, но у нас нет полного контроля над тем, что голосование действительно проходит тайно и свободно", – отмечает Петра Михаэлис-Мерцбах.

Еще одной особенностью немецких выборов является организация избирательных комиссий.

Дело в том, что независимо от уровня комиссии (участковая или федеральная), работа ее членов не оплачивается и выполняется в основном на общественных началах и добровольно. Так, на нынешних выборах в процессе выдачи бюллетеней и подсчета голосов по всей стране примут участие около 650 тысяч волонтеров.

И хотя, по словам председателя избирательной комиссии федеральной земли Берлин, у местных органов власти есть полномочия заставить любого гражданина работать в комиссии, этого никто не делает, поскольку хватает и волонтеров. Назначаются на должности только руководители комиссий разных уровней.

"Председатель земельной избирательной комиссии, в частности здесь, в Берлине, назначается правительством Берлина. Но я не подотчетна ни мэру города, ни сенатору по внутренним делам. Я отвечаю только перед законом", – объясняет она.





Битва за бикини

Избирательная кампания в Германии продолжается до самого дня выборов – здесь нет такого понятия, как "день тишины" (в отличие от многих других стран, в том числе и Украины). Запрет на агитацию вступает в силу только с полуночи воскресенья.

Политическая агитация в Германии заслуживает отдельного упоминания – по пестроте наружной рекламы и ее количеству предвыборный Берлин может конкурировать с украинскими городами на пиковых этапах избирательных кампаний.

Причем наружную рекламу активно используют как крупные парламентские партии (для которых миллионы евро, потраченные на кампанию, оправданы), так и политсилы, чьи шансы на место в Бундестаге призрачны.

Если крупные партии используют традиционную стилистику, то

маргиналы просто-таки соревнуются в креативе – настолько, что фотографии предвыборных плакатов коллекционируют в соцсетях.

Среди самых изобретательных стоит отметить партию под названием "Партия", и конечно же, ультраправых из "Альтернативы для Германии" (АдГ). При этом для последних нет запретных тем – это и критика социальной политики конкурентов, и откровенный черный пиар, и апелляция к страху маленького человека перед неконтролируемым миграционным кризисом.

А в своих плакатах АдГ, среди прочего, обыгрывает страх перед исламским терроризмом и якобы неспособность мусульман интегрироваться в немецкое общество. Пример – фотография двух девушек в купальниках с надписью: "Бурка? Нет, мы – за бикини".

Поможет ли им такая довольно противоречивая креативность – покажет время. Ждать осталось недолго.

Автор: Иванна Костина,

"Европейская правда", из Берлина