От османов до Путина: семь основных причин войны в Сирии

Владимир Сазонов, для Европейской правды _ Понедельник, 25 сентября 2017, 17:07

Богатая, но искусственно созданная страна на самом пересечении западной и восточной культур - все это про Сирию, ставшую взрывоопасным сплавом религий, народностей и культур.

Сирия в каком-то смысле - аномальная зона, ведь это - многовековое яблоко раздора для сильных держав (будь то Римская империя и Персия Сасанидов, Турция Эрдогана и Россия Путина).

В нынешнем противостоянии самое активное участие принимают Кремль и Тегеран, но среди заинтересованных сторон есть Пекин, Вашингтон, Анкара, Эр-Рияд и многие другие, в том числе террористические организации, такие как ИГИЛ и Аль-Каида.

Страну раздирают противоборствующие группы – сирийский диктатор Башар Асад и его сторонники, формирования умеренной сирийской оппозиции, сирийские курды, исламистские террористы в лице "Исламского государства" и других крайних салафитcких террористических групп, таких как Джебхат ан-Нусра (сирийское отделение Аль-Каиды).

В последний год ИГИЛ сильно сдал свои позиции, а Асад, чье положение до российского вмешательства в 2015 году было чуть ли не безнадежным, отвоевал ряд стратегических мест.

Не раз высказывалось мнение, что Башар Асад и его сторонники уже, мол, выиграли войну. Этот нарратив полезен Кремлю, и кремлевская пропаганда его всячески раскручивает.

Однако до победы еще очень далеко – гражданская война в Сирии в самом разгаре, и хотя режим Асада сильно укрепил свои пошатнувшиеся позиции, но только благодаря поддержке России, Ирана и "Хезболлы". Без Москвы и Тегерана клан Асада не протянул бы так долго.

Что же лежит у истоков сирийской гражданской войны?





Причина 1. Османское наследие

Начиная с XVI века и до конца Первой мировой войны Сирия так же, как Ирак и Аравия, была в составе Османской империи.

Уже в османскую эпоху в Сирии происходили восстания, а порой и геноцид христиан, друзов и курдов, и турки удерживали этот регион жесткой рукой. Первая мировая война добила слабеющую Порту, и Османская империя рухнула.

На ее осколках выросли новые, искусственно созданные европейскими державами государственные образования арабских стран, одним из которых было Сирийское королевство, во главе которого был поставлен клан Хашимитов с королем Фейсалом I.

С развала Османской империи прошло почти сто лет, но османское наследие в Сирии с этноконфессиональными проблемами дает знать о себе и поныне. Искусственное новообразование Сирия никогда не было монолитной страной, там так и не сформировалась национальность "сириец".





Причина 2. Медвежья услуга французов

Хашимитское королевство Фейсала I в Сирии просуществовало четыре месяца (с 11 марта по 25 июля 1920 года) и вскоре попало под контроль французов, которым понравилась Сирия и они ее "приватизировали" с помощью французских штыков. Сирийский король Фейсал I сдал страну французам безо всякого боя и покинул Дамаск, впоследствии же став королем в соседнем Ираке (1921-1933) – в еще одной арабской стране, также искуственно созданной британцами.

Французы правили Сирией в качестве подмандатной территории Лиги Наций 26 лет и покинули ее лишь в 1946 году, несмотря на то, что официально Сирия стала независимой в 1941-м. Именно тогда, в 1946-м, был восстановлен суверенитет Сирии, на этот раз в республиканской форме.

Французское владычество ничего хорошего Сирии не принесло, а внутренние противоречия не были решены и только накалялись - искусственно созданная Сирийская Арабская Республика пережила с 1946-го по 1970 год ряд путчей и государственных переворотов, в ходе которых одна кровавая диктатура сменялась другой.





Причина 3. Панарабизм

С 1958 по 1961 год под влиянием панарабизма и насеризма Сирия пережила еще один нехороший эксперимент под названием Объединенная Арабская Республика (ОАР) – то был "брачный союз" Египта и Сирии под управлением египетского президента Гамаль Абдель Насера (1918-1970), но опыт египетско-сирийского панарабского государства во главе с "фараоном-социалистом" Насером не удался.

Окончательным ударом для ОАР стало 28 сентября 1961 года, когда в Дамаске произошел очередной военный переворот и союзное государство ОАР распалось, несмотря на все отчаянные попытки Насера удержать Сирию в составе ОАР.

Сирия отплыла от каирского причала и продолжала свой курс к очередным государственным переворотам и неурядицам. Арабский национализм и панарабизм, который был популярен после Второй мировой войны также и в Сирии, со временем сошел на нет.

Альтернативой ему стал исламский фундаментализм, к которому обратились многие сирийские сунниты уже в 1970-1980-е годы.





Причина 4. Алавиты, БААС и диктатура клана Асада

В 1963-м в Сирии в ходе очередного государственного переворота власть в свои руки взяла партия БААС (Партия арабского социалистического возрождения).

Приход к власти социалистов в Москве приветствовали с особенным пылом, поскольку уже после Второй мировой войны во внешней политике Дамаска наметился некий крен в сторону развития отношений с Советским Союзом.

В 1966 году Cалах Джадид (1926-1993) и Хафез Асад (1930-2000) совершили государственный переворот, в результате которого Джадид стал президентом, а Асад - министром обороны. Но Асада это не удовлетворило, и в 1970-м он свергнул Джадида.

Так полновластным хозяином Сирии стал представитель сирийской партии БААС алавит Хафез Асад, что принесло стране относительную стабильность. Он установил в стране диктатуру своего клана – фактически своего рода монархию, где сын наследует власть отца.

Диктатура семьи Асад удерживает Сирию уже 47 лет во многом при помощи запугивания и работы спецслужб.

При Асаде-старшем в стране был введен культ личности правителя, чья власть, по сути, абсолютна и напоминает скорее древневосточных и арабских деспотов, нежели президентское правление.

Уже задолго до своей смерти Хафез стал готовить себе преемника. Поначалу его выбор пал на брата Рифата аль-Асада (р. 1937). Но Рифат в 1983-м году предпринял попытку государственного переворота, в результате которгого был лишен звания "наследника" и вскоре выслан из Сирии.

Следующим "кронпринцем" Хафез избрал своего старшего сына Басиля (1962-1994), но тот погиб в автокатастрофе в 1994 году. Так неожиданно "наследным принцем" стал стажировавшийся в то время в Лондоне в качестве глазного врача его младший брат Башар.





Причина 5. Ливанская авантюра

В эпоху правления Хафеза Асада Сирия решила вмешаться в дела своего соседа и в ходе ливанской гражданской войны оккупировала страну на 29 лет (1976-2005).

И хотя после убийства бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири в феврале 2005-го и антисирийской "революции кедров" Сирия вывела свои войска, Дамаск сохранил свое влияние в Ливане. Это и поныне раздражает ряд арабских стран.

Действующая в Ливане и финансируемая Тегераном и Дамаском шиитская военизированная (террористическая) организация "Хезболла" является инструментом влияния Дамаска и Тегерана в Ливане, а также используется для создания проблем Израилю.

Ливан важен для Сирии так же, как важна и "Хезболла", боевики которой сейчас воюют на стороне Асада в Сирии и спасают его режим. Против "Хезболлы" ополчились суннитские радикалы Ближнего Востока, которые воюют в Сирии.





Причина 6. Многонациональный и многоконфессиональный сплав

Истоки гражданской войны в Сирии во многом заключены в ее сложном мультиэтническом и многоконфессиональном устройстве.

Клан Асада, который правит Сирией, относится к религиозному меньшинству алавитов, которых условно (да и то с натяжкой) можно отнести к шиитам. Алавитов – 15% от населении Сирии. Конечно, среди сторонников Асада есть и сунниты, христиане и другие группы. К примеру, жена Башара Асада – Асма аль-Асад – суннитского происхождения, Мустафа Тлас (1932-2017) – ближайший соратник Хафеза аль-Асада и долговременный министр обороны Сирии – был по вероисповеданию мусульманином-суннитом.

Большинство сирийцев, конечно же, арабы и сунниты. Помимо арабов, которых в стране 90%, в Сирии живут туркоманы, курды (мечтающие о создании своего государства), ассирийцы и черкесы, а также друзы и христиане.

Все эти религиозные и этнические группы имеют свои интересы и глубокий опыт конфликтов. В частности, шииты и сунниты, как известно, извечные конкуренты и даже враги. Еще сложнее с алавитами, коих многие сунниты вообще за мусульман не считают и к которым отрицательно относятся и многие шииты.

Более чем 40-летнее господство алавитов в Сирии при династии Асада только еще более раздражало суннитов и особенно радикально настроенных салафитов. Кроме того, были друзы, а также курды, часть которых – езиды, ассирийцы – объект ненависти радикальных суннитов и ИГИЛ.

Сунниты, христиане и евреи были недовольны уже в самом начале тем, что в 1970-м к власти в Сирии пришли алавиты, которых вообще не считали мусульманами, а по конституции президентом Сирии мог быть только мусульманин. Именно поэтому имамы шиитов-двунадесятников приняли фетву, которая официально признала учение алавитов одним из течений шиизма.

Но на самом деле это еще больше разозлило суннитских мусульман. Не внушило это доверия и христианам.

В 1976-1982 годах в Сирии произошел ряд исламистских восстаний, организованных суннитскими радикалами в лице "Братьев-мусульман" против партии БААС и алавитов. В итоге Хафез Асад смог подавить серию восстаний, используя армию и весьма жестокие методы.

Но проблема никуда не исчезла, и, как известно, при Башаре Асаде снова началось брожение мусульман-суннитов, народные восстания, протесты против засилья партии БААС и алавитов, что и привело в 2011 году к гражданской войне в Сирии.





Причина 7. Асадовские игры с исламизмом

Положение Сирии усугубилось не только из-за господства алавитов и единовластия партии БААС, но и из-за заигрывания клана Асада с террористическими и исламистскими группами вроде шиитской "Хезболлы".

В качестве контрреакции на это последовала радикализация суннитов Сирии, которых против Асада поддерживают Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – страны, известные как импортеры салафитского исламизма, а также отчасти и исламистского терроризма.

Еще в 2010-м известный американский исследователь терроризма Барри Рубин писал, что "в отношении исламизма Сирия примечательно аномальное место. В Сирии официально светский порядок, которым руководят не-мусульмане, но несмотря на это, Сирия стала одним из основных пособников исламизма в арабоязычном мире".

Рубин оказался прав, и заигрывание Дамаска с радикальным исламизмом оказалось опасной игрой, в результате которой ИГИЛ, Аль-Каида и прочие экстремистские организации прочно утвердились в Сирии.





Мрачное будущее

Это лишь основные причины сирийской гражданской и религиозной войны. Не стоит забывать и о вмешательстве СССР в сирийские дела, а также о том, что военная агрессия путинского режима в Сирии лишь растревожила "осиное гнездо" исламистов.

О том, какое будущее ждет многострадальную Сирию, можно лишь гадать, но вряд ли оно будет радужным и мирным.

Ждет ли страну окончательный развал? Закончится ли в Сирии война в обозримом будущем?

И зачем путинскому режиму нужна Сирия? Что будет с Сирией, когда ИГИЛ совсем исчезнет? Куда тогда пойдут исламистские террористы? Удержится ли Асад и будет ли его клан править частью страны, скажем, через пять лет?

На эти вопросы мы постараемся ответить в следующей статье.

Автор: Владимир Сазонов,

старший научный сотрудник

Университета Тарту (Эстония)