Триумф радикалов, победа Меркель и развал коалиции: как Германия выбрала новый парламент

Иванна Костина, Европейская правда, Берлин _ Понедельник, 25 сентября 2017, 09:15

Фото The Independent

В воскресенье Германия избрала новый состав парламента.

Этот выбор, хотя и ожидаемый, многих заставил содрогнуться. В высший представительный орган страны попали люди, которым "традиционные" немецкие политики предпочли бы не подавать руки.

Вполне возможно, что триумф ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в конце концов окажется кратковременным и не продлится дольше одного политического цикла. Но пока можно с уверенностью говорить: Германия изменилась. Ведь впервые со времени свержения нацизма в парламент прошла партия, декларирующая праворадикальные взгляды.





Альтернативная Германия

Избирательные участки в Германии закрывают довольно рано, как по украинским меркам: уже в 18:00 голосование заканчивается, начинается подсчет голосов, а телеканалы обнародуют предварительные результаты экзит-полов.

Именно тогда подтвердилось то, чего большинство немцев ожидали – но не хотели в это верить. Третье место заняла правая "Альтернатива для Германии" (АдГ, по-немецки – Alternative für Deutschland). Об этом говорили не только на телеэкранах, даже на улице в разговорах прохожих время от времени было слышно привычную аббревиатуру AfD.

Но если большинство прохожих говорили об этом спокойно – как о факте, который не изменить, – то на площади Александерплац (Alexanderplatz) собрались те, кто считал иначе. Здесь, в одном из берлинских клубов, продолжалось празднование триумфа правопопулистив под возгласы и освистывание митингующих.

"Долой нацистов!", "Весь Берлин ненавидит АдГ", "Скажи это громко, скажи четко – беженцы, добро пожаловать", "Нацистская пропаганда – неправильный путь", "АдГ – кучка нацистов" – это лишь незначительное число лозунгов, звучавших в адрес партии.

Фото "Европейской правды"

Митинг протеста был непартийным, "низовым". В толпе, численность которой, несмотря на дождь, быстро достигла тысячи человек, стояли как молодые люди, так и представители старшего поколения.

Как рассказали ЕП участники акции, они прибыли на Александерплац в ответ на размещенный в Facebook призыв, чтобы выразить свое разочарование результатами выборов и несогласие с риторикой праворадикалов.

Эта риторика действительно ломала немецкие стереотипы.

Ксенофобия, игра на чувствах, а не рациональность, эксплуатация страхов – все это было в предвыборной кампании АдГ и все это было необычным для немцев (подробнее – в статье "Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборах в Германии").

Но вернемся на Александерплац. Толпа людей с самодельными плакатами и без них разрасталась, а выступления ультраправых, доносившиеся до улицы из "штаба" АдГ, только добавляли эмоций. В какой-то момент напряжение достигло такого уровня, что в направлении балкона второго этажа, откуда партийцы наблюдали за митингом, полетели стеклянные бутылки.

Полиции удалось оттеснить толпу и взять ситуацию под контроль, однако митингующие и не думали расходиться. Напротив, несмотря на дождь, количество протестующих росло и быстро превысило тысячу человек.

Даже когда протестующие лишились главных зрителей (члены АПН перешли вглубь помещения), митинг продолжал разрастаться, а его участники в определенный момент перекрыли движение по улице Отто Браун штрассе в направлении Западного Берлина. В полицию снова полетели бутылки, однако попыток прорвать кордон силовиков участники стихийного протеста не предпринимали.

Это – Германия, которая жила, живет и будет жить по правилам, даже если сама жизнь ломает стереотипы.





День голосования

В немецкой столице дождь шел еще с утра. Улицы города были перекрыты по случаю Берлинского марафона, но даже за пределами зоны перекрытия можно было встретить разве что редких прохожих.

Если не знать, то можно и не заметить, что в этот день в ключевой стране Евросоюза проходят парламентские выборы.

Лишь в одном из переулков людей было немного больше, чем везде – журналисты с самого утра "оккупировали" участок, на котором голосует канцлер Германии Ангела Меркель. Места занимают заранее, хотя ждать придется еще несколько часов – Mutti ("мама", именно так называют канцлера соотечественники) обычно голосует во второй половине дня.

Выборы в Германии во многом не похожи на украинские. Бюллетени – на бумаге без защиты, непрозрачные урны, комиссии без партийцев – но несмотря на это, в стране и не слышно о возможности фальсификации голосования.

Но настоящее удивление вызывают меры безопасности на участке, где голосует Ангела Меркель. Точнее, то, что этих мер... просто нет!

О запланированном приезде руководителя самой мощной экономики Евросоюза свидетельствует лишь толпа журналистов.

Вы не увидите здесь рамок металлоискателей, нет ни одного полицейского (по крайней мере, за несколько часов до прихода канцлера). Каждый может просто зайти с улицы и сесть наблюдать за выборами – немецкое законодательство этого не запрещает. Да и само голосование канцлера не ​​превращается в привычный для украинцев сеанс партийной агитации: Меркель с мужем выполнили свой гражданский долг и вернулись домой.

Поражение победителей

На 17:00, когда до завершения голосования оставался ровно час, в ключевых партиях начались праздничные (или не очень) мероприятия для журналистов и партийцев.

Наибольшим спросом пользовались, конечно же, победители – получить аккредитацию в пресс-центре штаба ХДС изъявили желание сразу 5 тысяч (!) представителей СМИ. Повезло лишь десятой доле. Аншлаг наблюдался и в Доме Вилли Брандта, где переживал горечь поражения "серебряный призер", Социал-демократическая партия Германии.

Хотя на самом деле результаты обеих топ-партий далеки от удовлетворительных.

За 70 лет существования послевоенной Германии у социал-демократов еще никогда не было такой низкой поддержки (около 20,5%). А результат блока Меркель ХДС/ХСС был ниже нынешнего (33%) только один раз в современной немецкой истории, в 1949 году.

Ангела Меркель (как и лидеры других партий-лидеров) появилась перед публикой после закрытия избирательных участков и обнародования данных экзит-полов. "Mutti", похоже, прекрасно понимала условность своей победы, сдержанно реагируя на аплодисменты поклонников, часто переходившие в овации. А после короткого публичного ликования на сцене не слишком радостными выглядели и ближайшие соратники канцлера.

Поводов для бурной радости у христианских демократов действительно было мало. Да, ХДС/ХСС гарантированно станет правящей партией, но по сравнению с выборами 2013 года году она потеряла около 8 процентных пунктов. Кроме того, головной боли соратникам Меркель добавило и прохождение в парламент правопопулистов, да еще и сразу на третьей позиции.

Меркель назвала присутствие "Альтернативы для Германии" в Бундестаге "серьезной проблемой".

"Мы должны работать над тем, чтобы вернуть потерянных избирателей", – заявила она, сорвав очередную волну бурных аплодисментов. Действительно, по подсчетам социологов, АдГ отобрала у ХДС более миллиона голосов.

Одновременно проходила пресс-конференция лидера социал-демократов Мартина Шульца.

Отсюда пришла главная послевыборная новость: Шульц объявил о распаде "большой коалиции".

"СДПГ идет в оппозицию", – заявил он, вызвав овации поклонников.

Как известно, последние четыре года правительство Германии совместно формировали две крупнейшие политсилы, ХДС/ХСС и СДПГ.

Немало "эсдеков" считают создание этой коалиции ошибкой и решительно оппонируют повторению союза с христианскими демократами. Как накануне выборов рассказал ЕП один из членов партии, в случае, если бы Шульц поддержал повторное присоединение партии к большой коалиции (а такие ожидания тоже имели место), значительная часть партийцев намеревалась выступить против такого решения.

Хотя и после этого решения остается открытым вопрос, сохранит ли Мартин Шульц должность лидера СДПГ – слишком много в партии тех, кто упрекает его за откровенно слабую кампанию и хочет смены руководства.

Правда, у партии и до прихода Шульца были очень низкие показатели. Правительство, в котором "эсдеки" играли роль младшего партнера, серьезно бьет по позициям СДПГ на выборах: сложно оппонировать канцлеру, когда представитель твоей партии является ее заместителем. К слову, в 2005-2009 годах уже действовала "большая коалиция"; следствием этого стало резкое падение популярности социал-демократов на выборах 2009 года. Сейчас партия повторила этот опыт и не желает входить в одну и ту же реку в третий раз.





Бронза без почестей

Шульц, как и Меркель, выразил сожаление тем, что в парламент попали радикалы из "Альтернативы для Германии". Но, в отличие от нее, лидер эсдеков смог не только печалиться, но и несколько испортить праздник праворадикалам.

Дело в том, что в немецком парламенте важную роль играет не только коалиция, но и крупнейшая оппозиционная партия. В случае создания большой коалиции "официальными оппозиционерами" стали бы пророссийские ультраправые из АдГ, получившие третий результат.

Решение эсдеков уйти в оппозицию лишает АдГ дополнительных рычагов и дополнительной трибуны в Бундестаге.

Но несмотря на эту потерю, "Альтернатива для Германии" в этот вечер переживала настоящий триумф.

Партия, которая четыре года назад не преодолела 5-процентный барьер, ныне – на волне антимигрантских и националистических настроений – заняла третье место с показателем около 13%.

Мы уже упоминали, что бронзовые призеры устроили праздничную вечеринку в клубе на Александерплац – в самом центре Восточного Берлина. Лидеры партии Александер Гауланд и Алис Вайдель держались как победители еще до объявления экзит-полов. А когда стало известно, что лучшие прогнозы социологов АдГ сбываются, в небо полетели голубые и белые шарики.

"Мы изменим эту страну. Мы будем их преследовать, Ангелу Меркель, любого, и мы вернем себе нашу землю", – заявил Гауланд. В это время под окнами здания уже начинался антифашистский митинг.

Отношения АдГ с обществом и истеблишментом – отдельная тема. Не зря лидеры ключевых политических сил нашли время в своих выступлениях после выборов, чтобы выразить сожаление по поводу их попадания в парламент.

Очень показательным стал эпизод на митинге под "штабом" АдГ.

Толпа на Александерплац очень быстро составила слоганы для скандирования, в которых присутствовали слова "фашисты" и "нацисты", но самих партийцев это, кажется, не очень-то беспокоило – они праздновали победу, глядя с балкона на своих оппонентов. Как рассказывают журналисты, в какой-то момент участники празднования АдГ начали размахивать руками в такт скандированию протестующих, а их движения стали похожими на "зигование", что только распалило эмоции на улице.

Но не стоит воспринимать АдГ столь упрощенно, как это звучало минувшей ночью на Александерплац.

За последний год "Альтернатива" существенно поправила свой имидж, отстранив от руководства одиозных политиков, которые были ближе всего к откровенной поддержке нацистских идей. Да, они остались праворадикалами, но главным оружием выбрали популизм.

Неизменной (и также неприятной для "традиционных" немецких политсил) осталась связь АдГ с Россией.

"Альтернатива для Германии" выступает против Евросоюза как такового.

Одновременно она не скрывает контакты с Москвой, лоббирует отмену антироссийских санкций, называет Крым "древней российской территорией" (подробнее об АдГ – в статье "Немецкая партия "русского мира": кто и зачем поддерживает "Альтернативу для Германии").

Конечно, "Альтернатива для Германии" еще очень далека от того, чтобы войти в правительство. Но так или иначе, немецкие выборы продемонстрировали новую реальность, где ультраправые с легкостью проходят в парламент, а традиционные партии-лидеры оказываются рекордно слабыми.

Поэтому можно не сомневаться, четвертый срок на посту канцлера станет для Меркель тем еще испытанием. Впрочем, никогда Mutti не было легко.

Автор: Иванна Костина,

"Европейская правда", из Берлина