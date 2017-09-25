Германия после выборов: что изменится для Украины и кто создаст новое правительство

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Понедельник, 25 сентября 2017, 14:45

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Выборы в немецкий Бундестаг завершились.

Голосование, которое прошло с рекордной явкой (более 75%), принесло победу христианским демократам Ангелы Меркель (33% голосов), болезненное поражение социал-демократам Мартина Шульца (20,5%) и вывело на третью строчку евроскептиков из "Альтернативы для Германии" (АдГ, 12,6%). Кроме них, в Бундестаг после коренной перестройки возвращаются либералы (Партия свободных демократов (СвДП), 10,7%), а "Левые" (9,2%) и "зеленые" (8,9%) увеличат количество мандатов.

Со времени выборов 2013 года партии "большой коалиции" (ХДС/ХСС и СДПГ) потеряли значительную часть избирателей, что в целом предсказуемо, ведь именно они собирали на себя общественное недовольство.

Но теперь страна входит в новый этап: в период формирования нового правительства Германии.





Немецкая Ямайка

"Альтернатива для Германии" остается нерукоподаваемой: союз с ней отрицают все политсилы. Это хорошо для Украины. А кроме того, это существенно уменьшает количество возможных форматов правительства.

Нынешний глава МИД Зигмар Габриэль не будет работать в новом правительстве Меркель

Математически возможно повторение "большой коалиции" между партиями Меркель и Шульца. Вот только политически этот вариант исключен. Шульц уже заявил, что уходит в оппозицию, его однопартийцы также выступают против сохранения нынешнего большинства. Еще одна опция, которую считали вероятной – "Левая коалиция" (социалисты, коммунисты и "зеленые") – не набирает большинства мандатов.

А значит, остается один формат – черно-зелено-желтая коалиция, которую в Германии называют "Ямайкой", поскольку цвета партий-участниц совпадают с цветами ямайского флага.

Речь идет о трех партиях: ХДС/ХСС, либералов (Свободная демократическая партия) и "Союзе90/Зеленые", которые вместе будут иметь большинство мандатов с небольшим запасом.

Ожидается, что "Ямайка", в случае ее создания, будет достаточно сбалансированной коалицией. Социально ориентированные "зеленые" будут смягчать позиции экономических технократов из ХДС/ХСС.

Впрочем, и этот формат коалиции пока под большим вопросом.

Дело в том, что до дня голосования возможность такого союза активно отрицали как "зеленые", так либералы.

Основные противоречия между ними – социальная повестка дня, образование, миграционная политика и подходы к защите окружающей среды.

Среди прочего, сопредседатель "зеленых" Джем Оздемир обвинил своего коллегу из лагеря свободных демократов Кристиана Линднера в лоббировании интересов топливных и автомобильных корпораций и непонимании нужд малых предпринимателей. Председатель СвДП, в свою очередь, считает, что амбициозные социальные программы, а также отказ от угля и дизельных двигателей к 2040 году, которые продвигают "зеленые", будут иметь катастрофические последствия для немецкой экономики.

Споры "зеленых" и либералов касались также украинского вопроса, но об этом – чуть ниже.

Сначала выясним, что же произойдет, если "коалиция Ямайка" так и не будет сформирована.

Во-первых, остается возможность досрочных выборов в случае провала голосования за канцлера, но Меркель пойдет на это лишь в случае, если увидит высокие шансы получить гораздо лучший результат.

Если такая возможность не появится, а попытки "склеить Ямайку" не будут иметь успеха, у ХДС/ХСС остается еще один путь: формирование правительства меньшинства.

Немецкое законодательство допускает такой вариант, ведь для формирования правительства нужно просто собрать большинство голосов при канцлере (50% + 1 голос), и образование коалиции не является обязательным условием для этого. В таком случае всю полноту политической ответственности за функционирование государства будет нести канцлер с ее политической силой. А вот дальнейшая работа такого правительства будет постоянно сталкиваться с необходимостью собрать ситуативное большинство голосов в парламенте, что не просто и не всегда будет успешным.

Следовательно, это может негативно сказаться как на продолжительности работы такого правительства, так и на рейтингах ХДС/ХСС.

Поэтому лучший вариант для христианских демократов – договориться о коалиции. Остается надеяться на дипломатический талант Ангелы Меркель, чьей сильной стороной считают нахождение компромиссных точек зрения.





Украинская Германия

На фоне избрания в Бундестаг праворадикалов из АдГ, конечно же, возникает вопрос: как изменится сотрудничество между Украиной и Германией в новых политических реалий?

Вчерашние выборы оставляют больше вопросов, чем ответов.

Блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель потерял около 8,5% голосов избирателей по сравнению с предыдущими гонками, но остается сильнейшей политической силой Германии и имеет все основания для формирования правительства. Меркель, очевидно, останется канцлером, а следовательно, существенных изменений в ее отношении к Украине ожидать не стоит.

А поскольку коалиция с "эсдеками" не будет продолжена, то и главное лицо немецкой дипломатии, очевидно, изменится. СДПГ же с ее неоднозначной риторикой по "украинскому вопросу" станет крупнейшей фракцией оппозиции и, скорее всего, получит должность председателя комитета Бундестага по иностранным делам.

Но кто станет новым главой МИД, если партия Меркель пойдет на создание коалиции?

Мы привыкли к правилу о том, что должность министра иностранных дел Германии занимает лидер второй коалиционной партии. Однако это правило не является жестким, особенно в случае, когда в коалицию входят три, а не две партии.

Вторую по числу голосов партию большинства возглавляет Кристиан Линднер. Его назначение главой МИД Киев бы не порадовало. Во время кампании Линднер "прославился" неприемлемыми для Украины заявлениями. Он, в частности, предлагал заморозить конфликт по Крыму, а также призвал временно закрыть глаза на аннексию полуострова, за что политика критиковали и коллеги, и немецкие СМИ.

К счастью, шансы на его назначение в МИД крайне малы. Линднер сам заявлял, что хотел бы работать во фракции в Бундестаге, а не переходить в правительство. И вообще, свободные демократы больше хотят получить рычаги в Минфине, чем в МИД.

Даже если в конечном итоге МИД отойдет в сферу влияния свободных демократов, должность министра в нем займет Александр фон Ламбсдорф, ныне – евродепутат-либерал.

Очень вероятно, что немецкий МИД отдадут партии "Союз90/Зеленые". Для Украины это – лучший вариант.

Эта политическая сила вместе с христианскими демократами стоит на четких проукраинских позициях и инициировала в мае этого года дебаты по исторической ответственности Германии перед Украиной в Бундестаге. Так что если "зеленые" войдут в состав коалиции, можно ожидать, очевидно, еще более качественного взаимодействия между Киевом и Берлином.

Лидер "зеленых" Джем Оздемир много раз заявлял, что об улучшении отношений между Германией и Россией не может быть и речи, пока продолжается аннексия Крыма.

Не исключено, что министром станет евродепутат Ребекка Хармс, которая сейчас возвращается в Германию. Она очень хорошо осведомлена об украинских вопросах, неоднократно бывала на линии соприкосновения в Донбассе, а для Украины ее назначение было бы, вероятно, наилучшим вариантом.

Ребекка Хармс (в центре) входит в число евродепутатов, системно поддерживающих Украину. Фото сделано в Авдеевке 20 февраля 2017 года

Ямайка в Нормандском формате

Продолжит ли официальный Берлин активность в Нормандском формате?

Нет оснований ставить это под сомнение, если будет создано новое правительство во главе с Ангелой Меркель.

В своей речи по завершении выборов Меркель в очередной раз призвала к усилению европейской солидарности и роли Европы в мире. Нормандский формат является одним из средств демонстрации международно-политического веса как Европейского Союза в целом, так и Германии в частности. Так что Берлин по-прежнему будет в нем заинтересован.

Потенциальное участие в коалиции Свободной демократической партии вряд ли что-то изменит в этом вопросе. Несмотря на скандальные заявления ее председателя Кристиана Линднера по крымскому вопросу, программа либералов построена на заявлениях о поддержке Украины и осуждении российской агрессии против нашей страны (да и сам он не устает повторять, что также осуждает действия РФ, но...).

Единственное что, учитывая экономическую направленность свободных демократов, украинской стороне будет желательно не только доказывать важность необходимости сохранения экономических санкций против РФ, но и привлекать внимание к разрушительным экономическим последствиям российской агрессии против нашего государства. И, конечно же, идти дальше по пути реформ, одновременно заинтересовывая немецких предпринимателей и инвесторов.





Шанс для Германии

В конце концов, украинский вопрос был не на первом и даже не на втором месте во время выборов в Бундестаг, поэтому вернемся в Германию.

На самом деле соглашение со свободными демократами и "зелеными" может стать незаурядным шансом для Ангелы Меркель.

Во-первых, с точки зрения сломанных стереотипов.

Ведь "стабильное лидерство", которое стало акцентом в кампании ХДС/ХСС, чем-то напоминает политический лозунг первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра "Нет экспериментам!". Соглашение с либералами и "зелеными" даст Меркель возможность решиться на такого рода эксперименты.

Во-вторых, "Ямайка" может стать шансом на перезагрузку не столько экономики, сколько немецкого общества.

Программа "зеленых", несмотря на существенную социальную составляющую, содержит и призывы к расширению ответственности за будущее, что касается также роли ФРГ в ЕС. С этим солидарны и ХДС/ХСС, и СвДП.

В-третьих, коалиция одновременно с "зелеными", которые предлагают отказ от дизельных двигателей или использования угля, и с либералами, которые выступают за усиление цифровой составляющей в немецкой экономике, даст Ангеле Меркель возможность, с одной стороны, сломать имидж "канцлера крупных компаний", а с другой – укрепить навыки кризисного менеджмента.

И четвертое: создание коалиции с малыми партиями вместо "большой коалиции" усилит политическую конкуренцию в Германии и одновременно – не допустит евроскептиков из "Альтернативы для Германии" в руководство ключевых комитетов немецкого парламента, управление которыми обычно отдается крупнейшей фракции оппозиции.





Успех евроскептиков

Несмотря на это, нельзя не отметить, что однозначным победителем выборов (наряду с либералами) стала евроскептическая "Альтернатива для Германии".

Несмотря на все более радикальную риторику, почти откровенный "язык ненависти" в отношении мигрантов и сторонников ислама, требования "утилизации" канцлера Меркель и ее правительства, снятие неприкосновенности с лидера политсилы Фрауке Петри и открытие судебных дел против руководства АдГ в ряде регионов, ей удалось достичь заявленного "двусмысленного результата ".

Успеху "Альтернативы" способствовал целый ряд факторов.

Во-первых, политсиле удалось сыграть на общественном недовольстве миграционным кризисом и рядом социально-экономических вопросов.

Во-вторых, "Альтернатива" с самого начала кампании позиционировала себя как партия, идущая против истеблишмента и выступающая как против "элитарных правых", так и против "элитарных левых". Это позволило ей наполнить предвыборную программу популистскими лозунгами. В то же время едва ли не основной мишенью для критики АдГ выбрала Ангелу Меркель, собрав голоса в том числе и тех избирателей, которые устали от ее 12-летнего правления.

В-третьих, безусловно, "Альтернативу" поддержала консервативная часть избирателей, недовольная либеральной религиозной политикой и даже решением канцлера, которое позволило принять летом закон о введении в ФРГ однополых браков.

В-четвертых, АдГ вела кампанию в том числе и на русском языке, поэтому в ее пользу часто высказывались и избиратели из числа выходцев с постсоветского пространства. Последние не только разделяют консервативные ценности "Альтернативы" или ее симпатии к России или ее руководству, но и чувствуют себя отчасти обделенными вниманием власти.

Но не следует переоценивать потенциальную роль АдГ в Бундестаге.

Вряд ли даже оппозиционные партии вроде СДПГ или "Левых" станут с ней сотрудничать. Поэтому ее роль может быть сведена к резким заявлениям с немецкой парламентской трибуны, которые, однако, вряд ли будут подкреплены реальным влиянием.

Судя по всему, следующие несколько месяцев в Германии обещают быть насыщенными событиями и межпартийными дебатами. Подготовка к началу работы Бундестага, распределение комитетов, создание коалиции – новостей из Берлина будет много.

И хотя законодательство ФРГ не ограничивает срок на формирование правительства после выборов, обычно этот процесс длится не более трех месяцев. Поэтому до конца года, надеемся, немецкое правительство будет создано, а крупнейшая экономика Евросоюза избежит необходимости проведения новых досрочных выборов.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко