Последний шанс победить Меркель: что показали главные предвыборные дебаты

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Понедельник, 04 сентября 2017, 09:18

В воскресенье 3 сентября состоялся первый раунд предвыборных дебатов между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и кандидатом на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем.

Дебаты двух основных соперников – не только одно из ключевых событий немецкой избирательной кампании. Для Мартина Шульца это чуть ли не последняя возможность изменить расклады, которые прогнозируют победу действующему канцлеру.

Впрочем, сделать это было непросто.

Во-первых, обе партии располагаются не слишком далеко друг от друга в политическом спектре. И хотя в последнее время социал-демократы Шульца предприняли попытку "левого поворота", превратиться в немецкого Джереми Корбина экс-главе Европарламента вряд ли удалось.

Во-вторых, обе партии продолжают входить в состав большой коалиции. Это означает, что они продолжают нести общую ответственность за судьбу страны.

К тому же ряд решений по вопросам, беспокоящим немецких избирателей, обе политсилы принимали совместно. Последнее, кстати, часто подчеркивала канцлер, вероятно, акцентируя внимание на том, что не желает так просто отступать от достигнутого консенсуса с "эсдеками".





Мигранты и турецкий вопрос

В миграционных вопросах Мартин Шульц продолжил критиковать канцлера, обвиняя ее в неспособности сплотить Евросоюз перед наплывом беженцев. Глава же немецкого правительства подчеркнула крайнюю неопределенность ситуации летом 2015 года, отметив, что Германия "никуда не денется от миграции в глобализированном мире".

По мнению Меркель, ФРГ все же заинтересована в успешной интеграции мигрантов в немецкое общество, а особенно в иммиграции квалифицированных кадров.

Шульц, в свою очередь, отметил необходимость заключения "пакта солидарности" по миграционным вопросам на уровне ЕС. Такой шаг, по его убеждению, обеспечит более четкую координацию между миграционными органами различных государств Союза и будет способствовать лучшей защищенности его внешних границ.

В то же время оба политика продемонстрировали единство в такой неоднозначной теме, как соотношение немецкой культуры и ислама.

Меркель убеждена, что "ислам – тоже часть Германии".

Канцлер убеждена, что 4 миллиона немецких мусульман вносят свой весомый вклад в благосостояние немецкого государства. С другой стороны, и она, и Мартин Шульц четко требовали осуждения тех, кто занимается пропагандой ненависти, используя, среди прочего, основы исламского вероучения.

По турецкому вопросу обе стороны дебатов также проявили принципиальное единство. В частности, Мартин Шульц отметил, что администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана арестами немецких граждан "перешла все возможные "красные линии".

При этом глава "эсдеков" поддержал сокращение экономической помощи ЕС для Турции и прекращение переговоров о членстве с официальной Анкарой.

Последнее годами было одним из пунктов предвыборной программы СДПГ, на что не могла не обратить внимания канцлер. По ее убеждению, ответом на действия Анкары должно стать замораживание переговоров о членстве в ЕС.

Однако, добавляет Меркель, следует помнить как о миграционном соглашении, благодаря которому удалось сдержать поток сирийских беженцев в Европу, так и о высоком уровне общественной поддержки Евросоюза в Турции. Меркель добавила, что не хотела бы оставлять в одиночестве тех турецких граждан, которые разделяют ценности ЕС.





Корейская угроза и Трамп

Вопрос о последних испытаниях ядерного оружия в Северной Корее главный социал-демократ использует для критики в адрес президента США.

По мнению Мартина Шульца, Дональд Трамп – не тот человек, который сможет снять напряженность вокруг ядерной программы КНДР. Основной причиной этого экс-глава Европарламента считает крайнюю непредсказуемость 45-го президента США. "Этот человек одним твитом может разрушить то, над чем последовательно работало много людей в течение долгого времени", – подчеркнул руководитель СДПГ.

Меркель же избегала прямого ответа на вопрос о том, "какие ценности она разделяет с Дональдом Трампом" в этом блоке. Канцлер подчеркнула, что Германии и всему миру "нужны США, в первую очередь, как мирное государство".

Кроме того, глава немецкого правительства четко осудила противоречивую реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле. С другой стороны, Меркель не удержалась от того, чтобы, используя этот вопрос, подчеркнуть свои навыки кризисного менеджера и дипломата.

Она, в частности, отметила, что настаивает на необходимости дипломатического решения ядерного кризиса вокруг КНДР, отметив также потребность в формировании общего европейского видения этой проблематики и свое намерение обсуждать северокорейскую ядерную программу со всеми заинтересованными сторонами.





Повышение пенсионного возраста и экология

В экономическом блоке как модераторы, так и канцлер подчеркивали хорошее состояние немецкой экономики и стремительное снижение безработицы.

Вместе с тем, по убеждению Мартина Шульца, не все немцы могут получить полноценный доступ к распределению общественных благ, прежде всего студенты, молодые семьи, одинокие матери и отцы и пенсионеры.

Одновременно глава СДПГ попытался упрекнуть Меркель в ее намерении повысить пенсионный возраст до 70 лет, ссылаясь на внутрипартийные обсуждения в ХДС. Канцлер, в свою очередь, опровергла это утверждение, отметив, что повышение пенсионного возраста больше нынешних 67 лет не планируется.

Кроме того, в этом блоке Меркель обратилась к визионерству, указав, что "уже сейчас следует беспокоиться о том, чтобы иметь столько же рабочих мест, как сегодня, через 10 лет". Основным вызовом для экономики в этом плане глава правительства ФРГ считает "цифровую революцию".

От рабочих мест дискуссия переросла в обсуждение проблем с автомобильными выбросами. Последние актуальны в обществе из-за недавнего скандала с автоконцерном Volkswagen, который искусственно занижал показатели выбросов своих дизельных двигателей.

Канцлеру при этом удалось отразить упрек модераторов в подыгрывании "автомобильному лобби". Меркель, в частности, заявила, что "была откровенно зла" на автомобильные концерны, когда узнала о манипуляциях с данными о выбросах, и призвала больше заботиться об окружающей среде.





Теракты и внутренняя безопасность

Наиболее интересным "обмен любезностями" между Шульцем и Меркель оказался при обсуждении вопросов внутренней безопасности.

Обе стороны раскритиковали спецслужбы, "не заметившие" террориста Аниса Амри, который накануне католического Рождества 2016 года совершил теракт возле вокзала "Зоологический сад" в западной части Берлина.

Канцлер предлагает, в частности, усилить видеонаблюдение, внедрить базы биометрических данных для беженцев и просителей убежища, активнее противодействовать преступности в интернете и расширить штат полиции. Также глава правительства ФРГ предложила разработать модельный закон о полиции на федеральном уровне и для земель, у которых, как известно, сконцентрированы основные полномочия в секторе.

Одновременно Меркель использовала тему для провоцирования оппонента, отметив, что "самое плохое состояние полиции – в тех землях, которыми управляют правительства СДПГ и "Союза 90/Зеленых".

В свою очередь, Мартин Шульц не мог не продемонстрировать более высокую компетентность в этом вопросе. Председатель СДПГ отметил, что регионом с самым высоким уровнем преступности в 2016 году стала Саксония-Анхальт, где уже 20 лет правит ХДС.

Кроме того, Шульц призвал улучшить материальное положение служащих полиции и снизить уровень забюрократизованности сектора.





Новая большая коалиция

Вопрос будущих коалиций оказалось темой, которую обе стороны пытались обойти, как только могли.

Так, Меркель в ответ на вопрос о возможности продолжения большой коалиции заявила, что в любом случае не будет сотрудничать с AfD и "Левыми".

Шульц, в свою очередь, заявил, что опцию младшего партнера ​​в коалиции с христианскими демократами не рассматривает, ведь "стремится к канцлерству".

В свою очередь, он не смог прямо исключить соглашение СДПГ с "Левыми", хотя сейчас даже с "Союзом 90/Зелеными" она не набирает большинства.

В то же время глава СДПГ уверен, что не потеряет лидерство в случае неудачного результата на выборах. По мнению Шульца, "100% доверия на съезде означают долгосрочное решение, хотя после выборов большинство может быть и не стопроцентным".





Каково общее впечатление от дебатов?

Блиц-опросы, проведенные сразу по завершении дебатов, дали неоднозначные результаты. Одни утверждали о почти 55-процентном преимуществе Меркель. Другие показывали более скромный результат – 39% респондентов поддерживали канцлера, а 24% – главу СДПГ.

Другие же вообще отдали большинство в 38% неопределившимся, при этом на Меркель приходилось 35%, а оставшиеся 22% – на Мартина Шульца.

Обе стороны дебатов, в принципе, выглядели довольно убедительно. Оба довольно сильно нервничали в начале передачи. Однако у Меркель все же было больше уверенности.

Шульц же, в свою очередь, так и не смог использовать дебаты для того, чтобы доказать избирателям, что канцлер действительно "вредит демократии в Германии". Его критика выглядела слишком точечной для этого.

Соответственно, Шульц, обладая значительно лучшими, чем у Меркель, ораторскими способностями, не смог четко определить пункты, по которым видение СДПГ и ХДС действительно расходится. Ему, очевидно, не удалось определить точки в позициях канцлера, по которым он сможет результативно ударить.

Это существенно обессилило его позицию как настоящего оппонента Меркель. А завершение дискуссии о "пенсии в 70 лет" похвалой в адрес главы правительства относительно реализации инициатив СДПГ можно считать едва ли не основным промахом главного "эсдека".





Где украинская тематика?

Как ни странно, но повестки дня, связанной с Украиной, оппоненты почти не касались.

Бегло об этом упомянули в контексте намерений экс-канцлера Герхарда Шредера о вхождении в совет директоров российского государственного концерна "Роснефть".

В частности, Мартин Шульц отметил, что относится к решению Шредера отрицательно, несмотря на "его значительные заслуги перед Федеративной Республикой". Шульц также отметил, что "в личной беседе сказал ему, что лучше было бы не делать этого (то есть не входить в состав совета директоров "Роснефти"), а во время выборов речь идет о будущем ФРГ, а не Герхарда Шредера".

Канцлер в свою очередь отметила, что решение Шредера подрывает доверие к санкциям, введенным ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.

Как ни странно, такое положение вещей – скорее позитив для Украины. Это свидетельствует о том, что несмотря на отдельные заявления представителей СДПГ, консенсус между обеими партиями большой коалиции по этой повестке дня, в принципе, можно считать сложившимся.

Мартин Шульц, под руководством которого Европарламент принимал ряд решений с призывом к другим институтам ЕС относительно введения или расширения санкций, вряд ли заинтересован в ревизии санкционного режима. Ведь подобные шаги ударят по его репутации.

Соответственно, из-за принципиальной общности позиций обеих политсил по украинскому вопросу, модераторы, очевидно, не стали акцентировать на нем внимание.

Хуже, что тема Украины остается сравнительно далекой для немецких избирателей, а интерес к ней восстанавливается в случае эскалации военных действий или возникновения скандалов, таких как, например, в случае с поставками турбин производства Siemens в оккупированный Крым.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко