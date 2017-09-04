120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Понедельник, 04 сентября 2017, 13:33

Третьего сентября ровно в полдень по местному времени на ядерном полигоне Пхунгери, в северо-восточной части Корейского полуострова, раздался мощный взрыв. Его сила в 5-10 раз превышает все предыдущие взрывы, проводившиеся в КНДР.

Сейчас есть достаточно оснований утверждать, что речь идет о взрыве термоядерной (водородной) бомбы. Об этом говорит не только официальный Пхеньян (властям КНДР давно никто не верит на слово), но и западные эксперты-ядерщики.

И это – не рядовой вопрос.

Со вчерашнего дня мир вступил в новую эру северокорейской ядерной угрозы.

Во-первых, это означает, что уровень военных технологий Северной Кореи до сих пор недооценивали. А значит, вскоре Пхеньян может удивить нас и другими "сюрпризами".

Во-вторых, с технологией водородной бомбы Пхеньян может в разы увеличить количество ядерных боеголовок, так как получит доступную и недорогую "ядерную взрывчатку".

В-третьих, термоядерную бомбу значительно легче поместить в межконтинентальную ракету, способную достичь даже США (по сравнению с ураниево-плутониевой бомбой даже меньшей мощности). А значит, корейская угроза для мира существенно возрастает.

Конечно, вероятность атаки корейцев на США по-прежнему остается чисто теоретической (маловероятно, что КНДР решится на такое, да и американская система ПРО должна сработать), но мировой расклад сил это точно меняет. И, к слову, новая реальность может повлиять и на Украину.





Термоядерная гонка

В то время как мир пережил пик ядерной гонки вооружений еще в далекие 1950-е и 60-е, страна корейского коммунизма проходит этот путь только сейчас, в XXI веке.

Тоталитарная Северная Корея давно декларирует желание стать ядерной державой – собственно, именно поэтому она уже несколько десятилетий находится под жесткими международными санкциями, которые регулярно усиливаются. Правда, сложно говорить об успехе этих санкций – несмотря на все ограничения, Пхеньян стал членом "ядерного клуба", и это уже свершившийся факт.

А сарказм и скепсис тех, кто не верил в успех "атомного оружия Чучхе", сменились удивлением от того, что корейцам удается преодолевать этап за этапом.

В прошлом веке целью санкций против Северной Кореи было убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы; сделать это не удалось. Далее мир давил на Кимов, чтобы те остановили довольно дорогостоящую программу; ответом диктатора стала серия ядерных испытаний, которые начались с 2006 года.

Большой проблемой северных корейцев стали средства доставки ядерного оружия. У этой страны нет своей авиапромышленности, а ее воздушный флот составляют преимущественно советские СУ и МиГи. Пхеньян сделал ставку на межконтинентальные ракеты, но они то не взлетали, то взрывались в воздухе.

Ракетные усилия КНДР были поводом для шуток во всем мире, пока в последние годы запуски не стали успешными.

Новейшая модель "Хвасон-14", первый запуск которой символически был осуществлен 4 июля 2017 года (в День независимости США), по западным оценкам, способна долететь до континентальной части Штатов. Но каждый раз отмечалось: для этого Пхеньяну нужно запускать ракету с более легкой боеголовкой.

И вот этот день настал.

Фото KCNA, государственного агентства КНДР

В воскресенье северокорейское агентство KCNA распространило фото "многоуважаемого главнокомандующего Ким Чен Ына" рядом с компактной металлической конструкцией в ядерном центре КНДР; несколькими часами позже произошел мощный взрыв на ядерном полигоне; спустя еще полдня корейцы официально отчитались об успешном испытании водородной бомбы.





Блеф и правда

Первый вопрос, который возникает после заявлений КНДР о своих военных свершениях – есть ли правда в их заявлениях и сколько ее?

В конце концов, в прошлом году корейцы уже заявляли о термоядерных испытаниях, но их слова не подтвердились: тогда независимые замеры показали, что мощность бомбы составила 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте, что крайне мало для термоядерного взрыва. Поэтому неудивительно, что и на этот раз заявления Пхеньяна о термоядерном взрыве нельзя было принимать на веру.

Проверить их, к слову, непросто: конечно же, на ядерном полигоне КНДР не бывал ни один иностранный наблюдатель, и поэтому приходится оценивать лишь косвенные признаки.

Но на этот раз эксперты единодушны: КНДР действительно получила термоядерную бомбу.

Вероятность этого близка к 100%.

Одно из доказательств – мощность взрыва. Ее оценки колеблются от 120 килотонн (норвежские исследователи) до 200 килотонн тротила (отдельные исследователи в США). Также есть разные данные о силе землетрясения, произошедшего после взрыва – называлась магнитуда от 5.8 до 6.3.

Но даже консервативные оценки очень высоки.

На графике Норвежского сейсмологического центра сопоставлены колебания после всех шести ядерных испытаний, осуществленных корейцами. Взрыв 2017 года стал беспрецедентным и по первоначальному импульсу, и по продолжительности и мощности "афтершоков".

Все попытки корейцев достичь сопоставимого результата с "обычными" плутониевыми зарядами не имели успеха. Очевидно, произошел технологический прорыв.

Теоретически мощности в 120 килотонн можно добиться, взорвав большую и многокомпонентную плутониевую бомбу (более 50 лет назад британцы имели такой опыт). Это сделать сложно, но все же возможно. Однако объемы плутония, имеющегося в распоряжении корейцев, довольно ограничен, а производство нового требует времени, поэтому вряд ли Пхеньян разбрасывался бы драгоценным радиоактивным ядерным материалом.

Но главный аргумент в пользу термоядерного взрыва – другой.

Фото Ким Чен Ына рядом с бомбой появились неспроста.

Это не просто первое фото корейской атомной бомбы. Это вообще первое в истории публичное изображение термоядерной бомбы, сделанное в такой детализации.

Информация о ядерных чертежах и деталях является сверхсекретной по своей природе. До сих пор ядерные государства если и публиковали фото своих боеголовок, то только в собранном, снаряженном состоянии, когда бомба становится похожа на большую обтекаемую трубу. А на крупноформатном фото, разосланном корейцами в мировые агентства, можно разглядеть не только очертания, но и детали новейшего оружия.

"Мы, конечно, не можем с абсолютной уверенностью говорить, что это устройство является термоядерной боеголовкой, но у меня очень мало сомнений, что так оно и есть", – рассказал Джеймс Эктон, эксперт по ядерному оружию в Центре мира им. Карнеги, в комментарии Guardian.

Правая часть устройства на фото – это, собственно, и есть термоядерная боеголовка. Левее от нее – в более толстом элементе – обычный плутониевый заряд, который служит "запалом" для термоядерной части. Самая левая часть, соединенная проводами с боеголовкой – блок управления, который инициирует первую стадию взрыва.

А еще в кадр "случайно" попал стенд со схемой работы боеголовки, а на другом фото видно "трубу" "Хвасон-14", в носовую часть которой помещается эта термоядерная бомба.

Откровения корейских военных, конечно, неслучайны.

Эти картинки были сделаны именно для международного зрителя. Их цель – доказать миру, что Корея действительно получила "двухфазную" термоядерную бомбу, да еще и довольно компактную. Эта цель, несомненно, достигнута.

Единственное сомнение касательно этих фото – вероятно, "достопочтенный товарищ Ким Чен Ын" стоит возле макета, а не у настоящей бомбы (ведь светлого лидера должны были оберегать от излучения). Но сути это не меняет.





Проблемы Кореи

Почему Северная Корея так крепко держится за свою ядерную программу?

Трудно заглянуть в голову диктатору, но здесь с большой долей уверенности можно говорить, что мотив Пхеньяна достаточно ясен.

Несмотря на все заявления и символические действия КНДР (такие как запуск межконтинентальной ракеты в день национального праздника США), мнение о том, что страна Чучхе планирует атаковать Штаты, вряд ли корректно. Спланированная ракетная атака на Японию тоже маловероятна. И даже горячая война Северной Кореи с Южной вряд ли входит в среднесрочные планы товарища Кима.

Руководство Пхеньяна прекрасно понимает, что в открытом противостоянии с миром их ждет неизбежное, скорое и мучительное поражение (ниже об этом – чуть подробнее). А вот для защиты от коллективных "американцев" ядерное оружие подходит как нельзя лучше.

Интересный факт: до сих пор никто не знает наверняка, какая доля блефа в северокорейской ракетной программе.

С термоядерным оружием ситуация более-менее ясна, а вот с ракетами не понятно почти ничего.

Да, мир знает, что Пхеньян может запускать баллистические ракеты, но умеет ли он делать это прицельно? Хотя бы приблизительно? Да, ракеты куда-то летят, но управляемы ли они?

Да, КНДР научилась запускать межконтинентальную ракету-носитель, которая взлетает в космос и оттуда возвращается на землю. Но долетит ли такая ракета до земли, не расплавится ли боеголовка, войдя в верхние слои атмосферы? Ведь без этого грозная ядерная бомба – это лишь фетиш, не более.

Но в том-то и суть корейского подхода, что доказывать работоспособность своего оружия не обязательно. Для ядерного сдерживания достаточно даже подозрения в том, что корейская ракета может сработать. А это у Пхеньяна получается как нельзя лучше.

nbcnews.com

Мир сомневался в способности запускать ракеты? Вот они, летят.

Ядерная боеголовка тяжеловата и не долетит до США? Пожалуйста, есть легкая, ловите фото.

Неизвестно, что на этом фото? Держите термоядерный взрыв.

Сложно спорить, что у Ким Чен Ына отлично получается держать мир в тонусе.





"В ядерный пепел"

У термоядерного оружия есть важная для КНДР особенность: сделать первую бомбу – крайне сложно, а вот в "массовом" производстве они могут стать даже дешевле плутониевой. Дело в том, что "оружейный" плутоний получить сложно. Это – нестабильный элемент, который генерируется в атомных реакторах, его количество всегда ограничено. Зато дейтерий (тяжелый водород) и литий-6, которые нужны для термоядерной бомбы, значительно доступнее.

И поэтому мир заинтересован в том, чтобы решить северокорейскую проблему как можно скорее, пока "обезьяна с гранатой" не получила ящик таких гранат.

Если конфликт действительно перейдет в горячую фазу, главным противником Пхеньяна будет именно американская армия. Вашингтон стоит на защите как Южной Кореи, так и Японии. На Корейском полуострове постоянно размещены американские военные, и это гарантовованно не изменится – американцам нужен свой форпост в регионе, а корейцы нуждаются в американской защите.

А в противостоянии с армией США у Северной Кореи нет ни единого шанса.

Несмотря на "ядерные" успехи КНДР, их технологическое отставание просто невероятно. Мы уже упоминали, что в стране Чучхе нет даже собственного самолета, на вооружении стоят только советские, немодифицированные экземпляры. Состояние системы ПВО – немного лучше, но современной ее также сложно назвать. В ее основе – старые советские комплексы, на эффективный перехват современных ракет нечего и рассчитывать.

Когда речь идет об обороне собственной территории, то для США риск еще меньше. Противоракетная система американцев способна с высокой вероятностью перехватить даже баллистические ракеты. К тому же, как мы уже упоминали, сейчас нет уверенности, способны ли эти ракеты долететь до Штатов и умеют ли корейцы вести прицельный обстрел. И ракет "Хвасон-14", и термоядерных боеголовок у них – считанные единицы, по крайней мере – на нынешнем этапе развития северокорейской ядерной программы.

Судя по всему, летом Трамп был крайне категоричен, вплоть до того, чтобы выбрать военный путь. Однако... сейчас об этом речь не идет.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на экстренном брифинге в воскресенье был предельно жестким в выражениях. "Мы не стремимся к полному уничтожению Северной Кореи, но у нас есть достаточно возможностей сделать это", – заявил он.

Правда, Мэттис сразу подчеркнул: США готовы активно защищаться в случае угрозы своей территории или территории стран-союзников со стороны КНДР, однако речь идет исключительно об ответе.

"Любую угроза мы встретим массированным военным ответом. Этот ответ будет одновременно эффективным и ошеломляющим", – заявил он.

Но есть и другой аргумент, который сдерживает американцев.

И называется он Китайская Народная Республика.

Китай не устает предостерегать США от превентивного нападения на Северную Корею без решения Совбеза ООН и прозрачно намекает, что в таком случае будет готов предоставить соседу военную помощь.

А война с Китаем – это вовсе не то же самое, что войне с обессиленной страной Чучхе.

Кроме того, Китай остается едва ли не единственным торговым партнером Северной Кореи, без его поддержки у режима Ким Чен Ына не было бы шансов на выживание. Конечно, у китайцев есть свое объяснение – они говорят, что в случае войны страна столкнется с многомиллионным потоком беженцев с полуострова. Но в Вашингтоне настаивают, что Китай должен делать больше для давления на своего соседа.

Последняя инициатива Штатов – о том, чтобы подвергнуть санкциям все китайские компании, торгующие с КНДР. А Трамп развил эту идею до полного прекращения торговли с Китаем (хотя в эту угрозу, конечно, мало кто поверил).

Похоже, в Вашингтоне не исключают, что КНДР кто-то "помог" с созданием водородной бомбы. Конечно, пальцем ни на кого не показывают (хотя бы потому, что с корейцами граничат два относительно дружественных ядерных государства – не только Китай, но и Россия).

В любом случае, сейчас все игроки замерли с невероятно поднятыми ставкам, ожидая следующего шага или ошибки со стороны противника. Для Трампа такой "желанной ошибкой" был бы случайный выстрел из Северной Кореи по Южной, который позволил бы последней, при поддержке США, "ответить на нападение". В таком случае вся горячая фаза войны может завершиться в считанные дни. По крайней мере, сейчас, пока ядерная мощь Северной Кореи не достигла критического уровня.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"