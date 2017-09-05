К обострению готовы: Хорватия и Словения поднимают ставки в споре о границе

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Вторник, 05 сентября 2017, 12:50

Словенские СМИ высмеивают хорватского премьера Пленковича. Карикатура Marko Kočevar, Delo.si ЕС получил территориальный спор: почему Хорватия не признала решение Гаагского суда

НАТО и ЕС в большей или меньшей степени понимают, как нужно отвечать, если государство, не входящее в объединение, угрожает его членам. Но что делать, когда территориальный спор возникает между членами Альянса и Евросоюза?

Ответ на этот вопрос сейчас приходится искать обоим европейским объединениям.

В последние недели лета произошло обострение пограничного конфликта между Словенией и Хорватией.

На Адриатике завершается курортный сезон, подходит к концу период отпусков политических лидеров и чиновников, а с их возвращением к активной работе возобновляются и межгосударственные споры в традиционно неспокойном регионе.

"Европейская правда" уже рассказывала об этом споре (подробнее – в статье "ЕС получил территориальный спор: почему Хорватия не признала решение Гаагского суда"). 29 июня этого года Гаагский арбитраж принял решение, согласно которому три четверти до того спорного Пиранского/Савудрийского залива отошли Словении. Кроме того, суд обязал Хорватию предоставить Словении "коридор" для свободного доступа к международным водам и "перераспределил" некоторые участки суши в этом же регионе, на юго-западе Хорватии, в Истрии.

Загреб отказался признавать поражение и сразу же после обнародования вердикта заявил, что не будет выполнять решение арбитража.

Отказ Хорватии не стал неожиданностью. Еще летом 2015 года страна вышла из арбитражного соглашения из-за дискредитации суда – после того, как в СМИ "слили" сведения о том, что представитель Словении в Гаагском арбитраже, вопреки правилам, согласовывал свою работу со словенскими чиновниками.

Попытки уладить конфликт на самом высоком уровне не дали успеха: премьеры двух стран встретились в середине июля, но расстались без каких-либо договоренностей.

А с началом осени конфликт резко обострился.





Преступные рыбаки

Новый политический сезон открыло заявление премьер-министра Словении Миро Церара о том, что словенская полиция уже контролирует спорную морскую акваторию. То есть, по мнению Словении, она уже не является спорной, поскольку расположена в пределах границ, установленных Гаагским арбитражем.

Глава словенского правительства, правда, отметил, что пограничники пока не начинают применять силу: никаких действий против хорватов, пересекающих границу, до сих пор не предпринималось.

Местные хорватские рыбаки, правда, считают иначе.

Жители расположенных неподалеку от спорной территории города Умаг и поселка Савудрия (основным видом деятельности здесь является вылов рыбы) говорят, что уже ощутили активизацию словенских пограничников.

А теперь заявили, что готовы сопротивляться.

"Мы, хорватские рыбаки, защищаем хорватские территории нашими лодками и рыболовными сетями с 1991 года (год распада Югославии и начала войны).

Как военные защищали страну с оружием, так мы до сих пор защищаем ее с сетями и лодками.

Думаем так и продолжать", – передал журналистам позицию местной общины один из самых известных рыбаков Савудрии Данило Латин.

Напряженность дошла до того, что премьеру Хорватии Андрею Пленковичу пришлось выезжать на место и лично успокаивать рыбаков. Он заверил, что хорватские рыбаки смогут нормально продолжать работать в море, даже несмотря на то, что Словения теперь считает эти воды своими. В ответ Данило Латин подарил Пленковичу карту 1947 года, когда морская граница между Словенией и Хорватией разделяла спорную бухту пополам – то есть совсем не так, как решил Гаагский арбитраж.

Охрана Шенгена

Нечего и говорить, что действия и заявления Пленковича дополнительно обострили конфликт между Словенией и Хорватией

Высказывания премьер-министра Хорватии в разговоре с рыбаками возмутили словенских чиновников. Министр иностранных дел Карл Эрьявец выразил свое удивление тем, что премьер-министр Хорватии призывает хорватских граждан вторгнуться на словенскую территорию – ведь с позиции Любляны, которая уже считает акваторию своей, это звучит именно так.

Глава словенского МИД говорит, что теперь нужно постоянно напоминать лидеру соседнего государства, где и как он нарушает суверенитет Словении.

Кроме того, Словения решила пожаловаться в ЕС. "Об этом нужно сообщить Брюсселю", – заявил Эрьявець.

Словенские власти недаром ищут поддержки у Европейского Союза. Дело в том, что арбитражные слушания в Гааге начались при посредничестве Европейской комиссии.

По сути, обещание Хорватии выполнить решение арбитража было одним из условий ее вступления в ЕС!

Конечно, Словения не ограничится жалобами на заявления Пленковича.

Каждое нарушение "гаагской границы" рыбаками из Хорватии Эрьявец предлагает рассматривать как незаконное вторжение в Шенгенскую зону, ведь Словения уже является частью Шенгена, а Хорватия – еще нет.

Он резонно заметил, что последние события не вызывают оптимизма относительно намерений Хорватии решить вопрос демаркации границ со Словенией через диалог, но сразу намекнул: Словения готовится к дальнейшему обострению конфликта.

"Думаю, настало время, когда мы должны начать имплементацию арбитражного решения в части, касающейся моря", – заявил Эрьявец, добавив, что нет смысла "тратить время" на разговоры с Хорватией, ведь они напоминают "диалог глухих".

Когда пограничники перейдут от фиксации нарушений к наказанию за них, словенский министр не уточнил.





Вопрос принципа

В то время как конфликт с каждым заявлением набирает обороты, его стороны не устают утверждать, что стремятся договориться, а не враждовать.

Пленкович хотя и убеждает рыбаков, что те не должны обращать внимания на пограничников, но каждый раз добавляет, что Словения является для Хорватии дружественной страной и соседом.

Его словенский коллега Миро Церар тоже говорит о мире и даже собрался в Загреб с визитом, но отмечает, что на встрече с хорватским коллегой будет обсуждать "только то, как совместно реализовать арбитражное решение". Если выяснится, что Загреб не намерен обсуждать именно этот вопрос, то "встреча не будет иметь никакого смысла".

То есть сентябрьская встреча – если даже она состоится – заранее обречена на провал.

А когда этот провал станет реальностью, Словения, по словам Церара, "самостоятельно сделает то, что сможет". Словенский премьер уже проинформировал об этом вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

ЕС в этом споре, к слову, остается на стороне Словении: Брюссель надеется, что вердикт Гаагского арбитража будет воплощен в жизнь. На днях об этом заявили и вице-президент ЕК Франс Тиммерманс, и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Но в том-то и дело, что Загреб даже под давлением ЕС не согласится со своим проигрышем.

Распределение акватории по решению арбитража

Хорватия имеет территориальные споры разного масштаба и содержания со всеми соседями, кроме Венгрии, а потому не хочет создавать прецедент с добровольным отказом от своей территории.

Балканы есть Балканы.

Если Хорватия уступит в пограничном споре со Словенией, это вполне может подтолкнуть к более агрессивным действиям Сербию, которая пытается передвинуть границу на Дунае. Это также прибавит уверенности боснийцам, пытающимся помешать строительству Хорватией моста через Неумский залив, который является единственным выходом Боснии и Герцеговины к морю. Это также заставит Черногорию задуматься о морских и сухопутных границам у хорватского полуострова Превлака в Которской бухте...

На исполнение решения Гаагского арбитража отводится шесть месяцев, но сейчас его имплементация – в той же точке, в которой она находилась в день оглашения вердикта, то есть "на нуле".

Пока неизвестно, какие именно шаги Словения намерена предпринять для "одностороннего воплощения арбитражного вердикта". СМИ обнародовали лишь неофициальные планы Любляны по принуждению Загреба к выполнению решения арбитража.

Сейчас на повестке дня – подача иска против Хорватии в Суд ЕС в Люксембурге и блокирование Словенией членства Хорватии в Шенгенской зоне. К счастью, силовых действий Любляны в обнародованных планах нет.

Автор: Наталья Ищенко,

журналист, предприниматель из Черногории,

активист украинской общины