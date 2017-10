С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии

Более 90% голосов в пользу независимости Каталонии – о таких результатах подсчета голосов сообщили местные власти в ночь на понедельник. Референдум не был законным, это признают даже сторонники отделения автономии, но это не снимает серьезность ситуации.

Официальный Мадрид в последние дни совершил едва ли не все возможные ошибки, чтобы настроить людей против себя. Ограничение автономии, уголовные дела, насилие на улицах городов региона, попытки правительства оправдать очевидные нарушения – все это мобилизовало даже тех каталонцев, кто был против отделения. В пользу сепаратистов играет и то, что правительство в Мадриде крайне ослаблено. У премьер-министра Мариано Рахоя нет ни большинства в парламенте, ни народной поддержки.

Барселона обещает провозгласить независимость уже в ближайшие дни.

Эти обещания вряд ли будут выполнены так быстро, однако в течение года на карте Европы вполне может появиться независимая Каталония.

"Европейская правда" следила за развитием событий в "мятежном" регионе на востоке Испании.





Игра против закона

Каталонский референдум еще до своего официального старта поставил своеобразный "мировой рекорд". Пожалуй, никогда ранее избиратели не начинали собираться на избирательных участках с таким солидным запасом времени.

Голосование официально началось в 8:30 в воскресенье, но большинство участков были заняты избирателями еще... в пятницу вечером!

В местные школы, где впоследствии должны были открыться подавляющее большинство участков, потянулись взрослые и дети с матрасами и пледами, с едой и напитками. Причиной, конечно же, не было желание просто "занять очередь" за бюллетенями – все гораздо сложнее. Таким образом каталонцы отреагировали на указание правительства полиции: тогда же, в пятницу стало известно, что силовики намерены опломбировать все избирательные участки Каталонии и сорвать голосование. А закрывать здание в то время, когда внутри есть люди, конечно же, было бы нелогично.

А чтобы у директоров школ не возникло проблем из-за поддержки незаконного "захвата", за два дня до референдума их всех формально отстранили от должности. Директорами всех школ фиктивно "назначили" членов Женералитата, то есть министров правительства Каталонии.

Ведь Мадрид и без того считает их преступниками, поэтому еще пару нарушений в "послужном списке" ничего не меняли.

К слову, идея сработала лишь частично. Ночлег в школах не стал национальной идеей, до дня выборов "захваченными" оставались всего десятая часть школ.

Но эта история хорошо иллюстрирует то, как Каталония готовилась к референдуму.

В Барселоне "играли правилами, а не по правилам", не скрывая этого.

Все прекрасно понимали, что голосование за независимость Каталонии противоречит законодательству. По данным социологов, большинство жителей региона признавали незаконность референдума. Но все же половина избирателей заявляли о готовности прийти и отдать свой голос – либо за независимость, либо против нее.

К тому же противостояние со столицей лишь усиливало популярность идей сепаратистов.

"Беркут" по-каталонски

"Не все полицейские одинаково дружелюбны": в воскресенье в Каталонии этот очевидный тезис нашел еще одно подтверждение.

Особенность Каталонии в том, что у местной полиции, которая называется Mossos – высокий уровень автономности. К тому же работают в ней местные, каталонцы. Мадрид им не доверял, и у него были на то все основания.

Еще в начале прошлой недели испанское правительство заявило, что направит в мятежный регион полицейские спецподразделения. При этом в самой Каталонии движение машин с "чужой" полицией блокировали. Привычной частью городского пейзажа стали тракторы, приехавшие из сел лишь с одной целью – перекрыть полицейским дорогу.

В мятежный регион направили 75% спецназа со всех регионов страны – каталонцы даже шутили, не отправить ли Mossos в Испанию, пока там нет своих полицейских.

По факту, ожидания Мадрида оправдались.

Mossos игнорировал указания центра по срыву референдума. Полицейские получали распоряжение заблокировать и опломбировать участки – а на самом деле только приходили, чтобы убедиться, что все готово для спокойного голосования.

А вот на тех участках, куда поехали "чужие" полицейские, ситуация оказалась радикально иной.

Утро воскресенья Барселона, Жирона и Таррагона встретили огромными очередями возле школ, вход в которые был заблокирован неместными правоохранителями.

Спецназ из других регионов бросили на стратегически важные участки – в частности, те, где должны были голосовать руководители автономии. Участок председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона так и не заработал (это, правда, не помешало ему прийти на соседний и отдать свой голос там, пусть даже это противоречило избирательному законодательству).

Этот участок в Жироне стал одним из тех, откуда поступили первые данные о столкновении избирателей и полицейских и первые сообщения о раненых.

Кое-где входы на участки пытались защитить избиратели, но тщетно.

Показательной стала видеохроника от корреспондента FT Майкла Стотхарда, оказавшегося на площади Европы в Барселоне, когда на местный участок прибыла полиция.

Уже с первых секунд стало ясно, что полицейские без отметок Mossos были настроены серьезно.

Раскидав толпу на улице, они добрались до входа, который перекрыли местные. Жесты барселонцев, которые с поднятыми вверх руками показывали, что они не оказывают никакого сопротивления, не уменьшили натиск полицейских.

Ничего не изменилось даже тогда, когда на их пути оказались пожилые люди. Последнее из серии видео – то, на котором вход в школу от спецназовцев защищают несовершеннолетние.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations.