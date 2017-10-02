С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии

Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда _ Понедельник, 02 октября 2017, 10:28

Более 90% голосов в пользу независимости Каталонии – о таких результатах подсчета голосов сообщили местные власти в ночь на понедельник. Референдум не был законным, это признают даже сторонники отделения автономии, но это не снимает серьезность ситуации.

Официальный Мадрид в последние дни совершил едва ли не все возможные ошибки, чтобы настроить людей против себя. Ограничение автономии, уголовные дела, насилие на улицах городов региона, попытки правительства оправдать очевидные нарушения – все это мобилизовало даже тех каталонцев, кто был против отделения. В пользу сепаратистов играет и то, что правительство в Мадриде крайне ослаблено. У премьер-министра Мариано Рахоя нет ни большинства в парламенте, ни народной поддержки.

Барселона обещает провозгласить независимость уже в ближайшие дни.

Эти обещания вряд ли будут выполнены так быстро, однако в течение года на карте Европы вполне может появиться независимая Каталония.

"Европейская правда" следила за развитием событий в "мятежном" регионе на востоке Испании.





Игра против закона

Каталонский референдум еще до своего официального старта поставил своеобразный "мировой рекорд". Пожалуй, никогда ранее избиратели не начинали собираться на избирательных участках с таким солидным запасом времени.

Голосование официально началось в 8:30 в воскресенье, но большинство участков были заняты избирателями еще... в пятницу вечером!

В местные школы, где впоследствии должны были открыться подавляющее большинство участков, потянулись взрослые и дети с матрасами и пледами, с едой и напитками. Причиной, конечно же, не было желание просто "занять очередь" за бюллетенями – все гораздо сложнее. Таким образом каталонцы отреагировали на указание правительства полиции: тогда же, в пятницу стало известно, что силовики намерены опломбировать все избирательные участки Каталонии и сорвать голосование. А закрывать здание в то время, когда внутри есть люди, конечно же, было бы нелогично.

А чтобы у директоров школ не возникло проблем из-за поддержки незаконного "захвата", за два дня до референдума их всех формально отстранили от должности. Директорами всех школ фиктивно "назначили" членов Женералитата, то есть министров правительства Каталонии.

Ведь Мадрид и без того считает их преступниками, поэтому еще пару нарушений в "послужном списке" ничего не меняли.

К слову, идея сработала лишь частично. Ночлег в школах не стал национальной идеей, до дня выборов "захваченными" оставались всего десятая часть школ.

Но эта история хорошо иллюстрирует то, как Каталония готовилась к референдуму.

В Барселоне "играли правилами, а не по правилам", не скрывая этого.

Все прекрасно понимали, что голосование за независимость Каталонии противоречит законодательству. По данным социологов, большинство жителей региона признавали незаконность референдума. Но все же половина избирателей заявляли о готовности прийти и отдать свой голос – либо за независимость, либо против нее.

К тому же противостояние со столицей лишь усиливало популярность идей сепаратистов.

(О распределении сил и о том, что стоит за идеей отделения Каталонии, читайте в статье "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании")





"Беркут" по-каталонски

"Не все полицейские одинаково дружелюбны": в воскресенье в Каталонии этот очевидный тезис нашел еще одно подтверждение.

Особенность Каталонии в том, что у местной полиции, которая называется Mossos – высокий уровень автономности. К тому же работают в ней местные, каталонцы. Мадрид им не доверял, и у него были на то все основания.

Еще в начале прошлой недели испанское правительство заявило, что направит в мятежный регион полицейские спецподразделения. При этом в самой Каталонии движение машин с "чужой" полицией блокировали. Привычной частью городского пейзажа стали тракторы, приехавшие из сел лишь с одной целью – перекрыть полицейским дорогу.

В мятежный регион направили 75% спецназа со всех регионов страны – каталонцы даже шутили, не отправить ли Mossos в Испанию, пока там нет своих полицейских.

По факту, ожидания Мадрида оправдались.

Mossos игнорировал указания центра по срыву референдума. Полицейские получали распоряжение заблокировать и опломбировать участки – а на самом деле только приходили, чтобы убедиться, что все готово для спокойного голосования.

А вот на тех участках, куда поехали "чужие" полицейские, ситуация оказалась радикально иной.

Утро воскресенья Барселона, Жирона и Таррагона встретили огромными очередями возле школ, вход в которые был заблокирован неместными правоохранителями.

Спецназ из других регионов бросили на стратегически важные участки – в частности, те, где должны были голосовать руководители автономии. Участок председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона так и не заработал (это, правда, не помешало ему прийти на соседний и отдать свой голос там, пусть даже это противоречило избирательному законодательству).

Этот участок в Жироне стал одним из тех, откуда поступили первые данные о столкновении избирателей и полицейских и первые сообщения о раненых.

Тут и далее - фото El Pais

Кое-где входы на участки пытались защитить избиратели, но тщетно.

Показательной стала видеохроника от корреспондента FT Майкла Стотхарда, оказавшегося на площади Европы в Барселоне, когда на местный участок прибыла полиция.

Уже с первых секунд стало ясно, что полицейские без отметок Mossos были настроены серьезно.

Раскидав толпу на улице, они добрались до входа, который перекрыли местные. Жесты барселонцев, которые с поднятыми вверх руками показывали, что они не оказывают никакого сопротивления, не уменьшили натиск полицейских.

Ничего не изменилось даже тогда, когда на их пути оказались пожилые люди. Последнее из серии видео – то, на котором вход в школу от спецназовцев защищают несовершеннолетние.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/F09fpak5FI — Michael Stothard (@MStothard) 1 жовтня 2017 р.

"Они просто выполняли свою работу"

Первые сообщения о раненых в столкновениях с полицией, а также первые фото с окровавленными людьми появились в сети вскоре после открытия участков.

За три часа Женералитат (региональное правительство) сообщил о 38 пострадавших. Вскоре испанская полиция ответила – Мадрид сообщил об 11 раненых полицейских (правда, это уже – без фото).

А после обеда информационное пространство словно прорвало – одно за другим появлялись сообщения об огромном количестве пострадавших.

В два часа дня по местному времени Женералитат сообщил, что насчитал понад 300 поранених. Еще через несколько часов их количество перевищила 450 осіб. После закрытия участков их было вже понад 750, на утро количество пострадавших снова возросло.

Самое удивительное, что с ростом количества раненых почему-то не появлялось новых фото- и видеодоказательств некорректных действий полиции.

Похоже, что катализатором такого роста стал публичный призыв каталонских властей.

Женералитат обратился к людям с призывом сообщать обо всех избиениях и оскорблениях со стороны полицейских, открыл горячую линию для таких сообщений – и в ответ получил массовые жалобы.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что из более 800 пострадавших, о которых заявили местные власти, только у двух – "серьезные ранения".

Но не только действия Барселоны вызвали удивление: также были поводы для возмущения из-за позиции Мадрида. Несмотря на многочисленные фото людей в крови, несмотря на жалобы граждан и сообщения журналистов, центральное правительство в течение дня несколько раз заявляло: проблем нет, а полицейские "просто выполняли свою работу".

То же самое повторил испанский премьер Мариано Рахой в специальном обращении сразу после закрытия участков в Каталонии.

В конце концов, испанская полиция обнародовала заявление, в котором сравнила свои действия в Барселоне с действиями немецкой полиции во время саммита G20 в Гамбурге. Это сравнение должно было доказать, что нынешние действия – обычная полицейская практика.

Если Мадрид хотел вызвать возмущение своими действиями, то это ему удалось. Ведь не все эпизоды нападений полиции на людей было возможно оправдать таким сравнением. Тем более, что накануне офис комиссара ООН по правам человека предупреждал Мадрид: даже если референдум незаконен, его недопустимо останавливать силой.

Да и избиратели на видео из Барселоны совсем не похожи на антиглобалистов.

Dei compagni di università mi hanno mandato questo, in diretta da Barcellona. Agghiacciante. #CatalanReferendum pic.twitter.com/lucrQbj6Vi — Manuel (@chaomanu_) 1 жовтня 2017 р.

Мадрид в ловушке

Бурное развитие событий в начале дня голосования позволяло ожидать такой ​​же послевыборной ночи.

О реалистичности продолжения жесткого сценария свидетельствовали и заявления испанской прокуратуры. Обвинив каталонских полицейских в невыполнении приказов, в прокуратуре угрожали им уголовной ответственностью.

Однако уже после обеда – несмотря на рост заявленного количества пострадавших – противостояние на улицах стихло.

Через несколько часов после закрытия участков голоса подсчитали, и результаты полностью совпали с ожидаемыми.

На участки, куда порой приходилось прорываться "с боем", пришли в основном сторонники независимости.

По данным Женералитата, в голосовании приняли участие 2,3 млн человек, что составляет 42,3% избирателей. 90% из них отдали голоса в пользу независимости.

К слову, неясно, насколько эти данные соответствуют действительности.

Как видно на фото, бюллетени вообще не защищены от подделки; на референдуме отсутствовало независимое наблюдение; так что по меньшей можно говорить о проблемах с соблюдением стандартов.

В свою очередь, лидер Каталонии Пучдемон уже заявил, что цифры поддержки даже занижены, мол, 400 школ были заблокированы полицией. Правда, в течение дня Женараитат называл гораздо меньшую цифру заблокированных участков, а полиция утверждает, что заблокировала меньше сотни школ. И, наконец, сам лидер автономии Пучдемон проголосовал не на своем участке, потому что "его школа" - была среди заблокированых. Итак, порой даже блокада не была преградой для голосования.

Но вернемся к тому факту, что подсчет голосов прошел вообще без проблем – ни с одной участка не поступало сообщений о вмешательстве спецназа, хотя изначально ждали именно таких проблем.

Еще до завершения голосования испанские СМИ со ссылкой на свои источники стали сообщать, что "чужой" спецназ получил указание уйти с улиц Барселоны. Именно тогда полицейским сообщили об отмене приказа о препятствовании подсчету голосов.

Возможно, Рахой осознал, что сообщения о крови и насилии на каталонских улицах бьют прежде всего по нему самому. А возможно, ключевым фактором стала фактическая изоляция, в которой оказалось испанское правительство.

"Картинка" из Барселоны вызвала критику в адрес правительства как со стороны партнеров в ЕС, так и внутри Испании.

И если возмущение ультралевой Podemos, или партии "Граждане", было ожидаемым, то на поддержку социалистов в каталонском вопросе правительство надеялось до последнего.

Следует подчеркнуть: до сих пор оппозиционные социалисты поддерживали курс правительства на непризнание каталонского референдума. Общая позиция двух главных испанских партий была для правительства Рахоя главным доказательством единства испанского общества по Каталонии. Теперь эта поддержка исчезла. "Я хочу четко выразить наше глубокое несогласие с действиями полиции и нашу готовность требовать ответственности за это", – заявил лидер социалистов Педро Санчес.

Другое доказательство того, что Испания изменилась – митинги в поддержку Каталонии прошли в воскресенье в ряде испанских городов, включая столицу, и были многолюдными.

Мадрид оказался в ловушке – он не мог сделать шаг назад, но также потерял аргументы для наступления. Именно поэтому первое появление Рахоя перед СМИ по завершении голосования не принесло громких новостей – повторив тезис о незаконности референдума, он призвал Барселону к диалогу "в рамках закона".

Заявление Рахоя в Барселоне встретили свистом.

Уже через час представитель каталонского правительства объявил результаты предварительного подсчета голосов. Однако еще до официального обнародования этих данных в Барселоне, на площади Каталонии, началось празднование, а на большом экране высвечивались лозунги: "Поздравляю, республика! Приветствую, независимость!".

Así luce la Plaça Catalunya a esta hora. Ambiente festivo tras la larguísima e intensa jornada del #ReferendumCatalan pic.twitter.com/m23mO3bumP — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 1 жовтня 2017 р.

"Независимость состоялась!" – резюмировал в официальном обращении в ночь на понедельник пресс-секретарь каталонского правительства Жорди Турул.





В шаге от независимости

Сейчас в Барселоне, несомненно, осознают, что референдум был незаконным, но хотят максимально использовать нынешнее преимущество.

Не отказываясь от диалога с Мадридом ("только если он будет вестись с уважением к мнению каталонского народа"), лидер Каталонии Карлес Пучдемон уже анонсировал в ближайшие дни провозглашение независимости в региональном парламенте. "Мое правительство в ближайшие несколько дней направит результаты сегодняшнего голосования в каталонский парламент... чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме", – заявил он прошлой ночью.

Барселона спешит и по другой причине – пока испанское правительство ослаблено, как никогда за время противостояния. Рахой возглавляет правительство меньшинства, и его инициативы часто не находят поддержки в парламенте. Критика применения Мадридом силы – как прямая внутри страны, так и осторожная из-за рубежа – дополнительно подорвала его позиции.

Так как же можно вести сверхпринципиальные переговоры о целостности Испании и жестко отстаивать свою позицию, когда тебя никто не поддерживает?

И именно это время может стать "окном возможностей" для Барселоны.

В конце концов, что сможет предложить Мадрид? Увеличение автономии? Сохранение 100% всех налоговых поступлений в регионе? Все эти предложения для Барселоны утратили актуальность.

Едва ли не единственным, на что может согласиться Каталония, может быть повторный референдум, признанный Мадридом. Формально это оставляет шанс на сохранение целостности Испании (ведь еще полгода назад у сепаратистов было менее 40% поддержки в регионе, так не вернется ли прежний уровень поддержки, когда начнутся дискуссии об экономических и другие последствия разделения?).

Но на сегодня и каталонские политики, и общество не видят иного сценария, кроме независимости.

Мнение, популярное в Барселоне, выразил ночью один из самых известных каталонцев, футбольный тренер Хосеп Гвардиола: "Сначала они атаковали 700 человек, которые просто пришли на голосование. А потом они говорят о мирном сосуществовании? Все аргументы теряют смысл после того, как тебя хватают, бросают на пол, а потом еще наступают на тебя ногами".

Каталония сейчас подошла так близко к независимости, как никогда ранее.

Да, пока рано говорить о том, каким будет финал истории и когда он наступит. Но уже сейчас очевидно, что каталонская проблема становится испытанием не только для Мадрида, но и для других стран Европы. Прецедент одностороннего провозглашения независимости может ударить по многим.

Испанская Страна Басков, французская Корсика, бельгийская Фландрия – это лишь самые горячие точки на политической карте Европы, где время от времени возникают разговоры о разделении страны.

И если Каталония докажет, что этот путь работает, что можно проводить референдум, провоцировать центральную власть на применение силы и в итоге добиваться успеха – это станет серьезным испытанием для Европы.

Каталонский кризис угрожает и Украине.

Конечно, мы снова и снова будем подчеркивать, что каталонский сценарий не имеет ничего общего ни с незаконным псевдореферендумом и оккупацией Крыма, ни с агрессией против Украины на Донбассе.

И речь не только о роли Кремля в событиях в Крыму и на Донбассе (в отличие от Каталонии, которая стремится к независимости сама, а не под влиянием, скажем, соседней Франции!) На стороне каталонцев также тот факт, что они являются отдельной нацией, не имеющей своего государства. А значит, по уставу ООН, сохраняют право на самоопределение. Поэтому сторонники независимой Каталонии скорее говорят о сходстве ее отсоединения с распада СССР.

Но как ни крути, события в Испании не добавляют нам аргументов на международной арене, но добавляют их россиянам. А возможные проблемы в ЕС после распада пятой экономики Союза будут дополнительно отвлекать внимание Брюсселя.

Поэтому нам остается надеяться, что этот кризис удастся преодолеть как можно скорее. И главное – преодолеть мирно. В конце концов, это же нужно и испанцам, и каталонцам.

Авторы: Сергей Сидоренко, Юрий Панченко,

"Европейская правда"