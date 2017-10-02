Партнерство на три года: что ЕС готов предоставить Украине, Молдове и Грузии

Юрий Онищенко, Европейская правда, Рига _ Понедельник, 02 октября 2017, 16:12

Фото: consilium.europa.eu

"Восточное партнерство" нуждается в изменениях, и это сложно отрицать.

Формат, объединяющий Украину, Молдову, Грузию, Беларусь, Армению и Азербайджан, уже превратился в инициативу "разных скоростей", ведь три первых страны из "шестерки" хотят сближения с ЕС, а другие этого избегают.

Более того, тройка лидеров выполнила все задачи, предусмотренные форматом. Все они подписали соглашения об ассоциации и в конце концов получили безвиз (который при создании ВП, в прошлом десятилетии, называли "долгосрочной целью").

Как выяснила ЕвроПравда, даже малейшие намеки на дальнейшее сближение встречают сопротивление двух стран ЕС.

Накануне саммита "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе, дискуссии о перспективах ВП возобновились с новой силой. Одной из площадок для обсуждения стала Рижская конференция по вопросам безопасности, состоявшаяся в конце прошлой недели.





Не всем нужен ЕС

Главная проблема нынешнего формата "Восточного партнерства" – в том, что шесть стран не только движутся с разной скоростью, но и имеют разные стремления относительно сотрудничества с ЕС.

С одной стороны – Молдова, Грузия и Украина, которые получили безвиз и ассоциацию. С другой – Азербайджан, Беларусь и Армения, которые не спешат ускорять сближение с Европой, а две последние к тому же официально выбрали российский вектор интеграции.

В текущем формате ВП можно говорить, например, об энергетических или транспортных вопросах, но не о ключевых для Украины темах вроде европейской интеграции и содействии проевропейским реформам.

Это беспокоит не только Киев.

Грузинские и молдавские дипломаты на конференции в Риге также отмечали, что учитывая российское влияние в Армении и Беларуси, не видят возможности для обсуждения в формате шести стран, например, вопросов безопасности.

Казалось бы – очевидные вещи, с которыми не поспоришь.

"Существует разный уровень вовлеченности шести стран в сотрудничество с ЕС. Мы стараемся делать больше для тех, кто заинтересован, для тех стран, которые готовы воплощать необходимые реформы", – признал в Риге вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Вот только будет ли это означать признание, что в Брюсселе согласились на разделение формата надвое? И что получат страны-лидеры?

Хороших новостей – немного.





Трехлетний план

Пока в Брюсселе предпочитают говорить не о новых амбициозных задачах, а о краткосрочных планах. ЕК еще раньше определила 20 результатов, которых необходимо достичь к 2020 году. Они разделены на четыре основные сферы: экономическое развитие; укрепление институтов; энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата; мобильность и отношения между людьми.

Новых стимулов для Киева в этом перечне не видно.

Представители Украины откровенно говорят, что в текущем формате партнерство уже не может предложить ничего нового. Предложение Киева – использовать ВП для эффективного выполнения Соглашения об ассоциации.

"Мы хотим выйти с четким набором инструментов по "инициативе-2020"... Речь идет о финансовых инструментах, поддержке наших реформ и т.д.", – сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления в Риге.

Но одновременно в ЕС обсуждается идея о "Восточном партнерстве+".

Эту инициативу предложили страны-члены ЕС, но легализовали ее через Европарламент, где сейчас готовится к принятию проект рекомендаций для Совета ЕС, Еврокомиссии и Службы внешних действий по расширению ВП.

"Плюс" в названии означает идеи для стран-лидеров партнерства – односторонние тарифные преференции, отмена платы за роуминг или создание широкополосных каналов связи высокой мощности.

Евродепутаты также предлагают разработать "новый Европейский инвестиционный план для Украины и других стран-участниц, которые достигли наибольшего прогресса в реформах".

Депутат парламента Латвии и евродепутат Лайма Андрикиене не исключает, что одним из шагов дальнейшей интеграции Украины, Грузии и Молдовы может быть членство в таможенном союзе ЕС. "Членство в таможенном союзе – это огромный шаг к полному членству в ЕС", – убеждала она.

Через 10 дней комитет ЕП по иностранным делам должен утвердить рекомендации, после чего их вынесут на голосование в зал.

Вот только у Европарламента в этом процессе – лишь совещательный голос. А среди стран-членов ЕС не все готовы делать шаг дальше инициативы-2020.





Европейские стремления Украины и венгерские угрозы

Конечно, в ЕС есть те, кто соглашается с необходимостью изменения формата ВП. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс недавно даже призвал предоставить перспективу членства лидерам партнерства.

Но это решение принимается консенсусом, которого пока нет.

Июльский саммит Украина-ЕС завершился без принятия итогового заявления из-за разногласий в формулировке о "европейских стремлениях Украины". Киев настаивал на том, что эта фраза, которая уже есть в Соглашении об ассоциации, должна быть и в дальнейших документах; но Нидерланды и некоторые другие страны были против.

То же самое происходит и сейчас.

Источники ЕП говорят: саммит Восточного партнерства может также закончиться без итоговой декларации.

Послы ЕС встречались в Брюсселе для обсуждения саммита "Восточного партнерства". О результатах встречи официально не сообщалось, известно только, что консультации еще будут продолжаться в ближайшие недели.

В то же время несколько источников подтвердили ЕвроПравде, что две страны ЕС – Германия и Нидерланды – выступают против признания европейских устремлений Украины, Грузии и Молдовы на саммите ВП.

То, что эта фраза есть в соглашениях об ассоциации всех трех стран с ЕС, для Берлина и Гааги не является достаточным аргументом.

К группе противников, вероятно, теперь присоединится и Венгрия, которая негодует из-за нового закона Украины об образовании. Будапешт официально угрожает блокировать все связанные с Украиной инициативы на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях, а "Восточное партнерство" может оказаться удобной площадкой для этого.

Европейские чиновники в кулуарах откровенно признаются, что пока не знают, действительно ли Венгрия выполнит свои угрозы. Венгерско-украинский спор превратился в дополнительную головную боль для европейцев. Они напоминают, что Будапешт весной сам принял гораздо более противоречивый закон об образовании, который вызвал недовольство институтов ЕС.

"Венгерскому правительству следует сначала разобраться со своими проблемами, а потом уже предъявлять претензии соседям", – сказал в частной беседе министр одной из балтийских стран.

А эксперты отмечают, что у Украины в Брюсселе есть не только друзья.

"Многие внешние игроки, которые придавали политический импульс ВП, переключились на другие вопросы. Власти Польши не могут объединить свои разговоры с действиями. Германия на сегодняшний день не воспринимает какие-либо дальнейшие разговоры о расширении. А шеф европейской дипломатии Федерика Могерини не была в Киеве с 2015 года", – напомнил вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.

Автор: Юрий Онищенко,

"Европейская правда"