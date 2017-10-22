От агента КГБ до "второго Трампа": 7 фактов о победителе парламентских выборов в Чехии

Юрий Панченко, Европейская правда _ Воскресенье, 22 октября 2017, 09:10

Парламентские выборы в Чехии завершились настоящей сенсацией.

Безусловным победителем стала партия ANO, которая лишь второй раз участвует в гонках. Партия получила почти 30% голосов, в полтора раза улучшив свой предыдущий результат. Избиратели проголосовали за партию миллиардера Андрея Бабиша несмотря на все скандалы, проблемы в его биографии, и даже несмотря на уголовное дело, заведенное против него.

Хотя даже это не стало главной неожиданностью выборов. Ею стал провал нынешней партии власти, социал-демократов, которые на прошлых выборах были лидерами с 20,4% голосов, а сейчас скатились на шестое город с 7,3% поддержки.

Второе место (11,32%) получила консервативная и евроскептическая партия ODS, основанная экс-президентом Вацлавом Клаусом, а третье – новичок нынешних выборов, Партия пиратов (10,79%). И это – еще один сенсационный итог выборов в Чехии.

Эти две партии не являются открыто пророссийскими, но в обоих есть политики, которые отметились заявлениями о необходимости отмены санкций против РФ. А вплотную за ними следуют силы, которые не скрывают связей с РФ. Здесь, к слову, спрятан единственный положительный результат выборов: падение рейтингов чешских коммунистов. Коммунистическая партия Чехии и Моравии, пророссийская и антиевропейская, получила лишь 7,76%. Впрочем, очень вероятно, что часть электората у коммунистов забрали другие друзья РФ – ультраправые популисты партии Томио Окамури SDP, которые пришли к финишу четвертыми с 10,64%.

Но вернемся к новому правительству Чехии, которое создадут по итогам выборов.

Сейчас коалиция невозможна без участия ANO. Именно эта сила, получившая 78 мест из 200, выбирать ее формат.

Андрей Бабиш не скрывает желания стать премьером. Все его вероятные партнеры предпочли бы избрать руководителем правительства другого, менее "токсичного" политика, но почти трехкратный отрыв ANO от других партии парламентского пелотона дает Бабишу серьезные рычаги в коалиционных переговорах.

Но почему лидер партии-победителя вызывает такое неприятие чешской политической елиты?

Мы подготовили для вас краткое изложение сведений об Андрее Бабиша, которого часто называют чешским Дональдом Трампом.





Агент Буреш

Андрей Бабиш родился в Словакии в номенклатурной семье. Его отец – один из руководителей чехословацкой внешней торговли, в частности, работал в представительстве Чехословацкой социалистической республики при ООН. Мать – секретарь Института марксизма-ленинизма в Братиславе.

Сам Андрей Бабиш долгое время учился у французских и швейцарских школах, впоследствии окончил Высшую экономическую школу в Братиславе и начал работать в сфере внешней торговли.

С этим периодом связан один из самых громких скандалов. Словацкий Институт национальной памяти обнародовал данные, согласно которым Бабиш в 1980-82 годах был штатным агентом чешской службы безопасности под кодовым именем "Буреш" и возможно, дополнительно сотрудничал с советским КГБ.

Сам Бабиш эти обвинения отвергает, называя их появление политическим заказом. Его судебная тяжба с Институтом нацпамяти продолжается с 2011 года.

В мае Верховный суд Словения стал на его сторону, признав информацию о сотрудничестве Бабиша с органами недоказанной... но полторы недели назад это решение было аннулировано Конституционным судом. Так что же обвинение в сотрудничестве с КГБ – снова в силе.





Властилин субсидий

В 1992 году Бабиш переезжает в Прагу, а год спустя – основывает холдинг Agrofert. Сейчас в холдинг входят около 200 компании, главным образом в Чехии и Словакии. Главные направления деятельности Agrofert – сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также химическая промышленность. Еще политик владеет мобильным оператором Mobil.cz.

В 2010 году Agrofert получил государственные налоговые субсидий на сумму 3 млрд крон (по нынешнему курсу – около 116 млн евро). А в 2014 году, когда Бабиш был министром финансов, государство простила Agrofert налоговый долг на сумму 1,47 млрд крон.

Помощь своему бизнесу на посту министра финансов не ограничивалась выдачей субсидий. Незадолго до выборов был обнародован запись телефонных разговоров, на котором якобы Бабиш давал поручение налоговикам "убить" проверками деятельность компании, имевшей конфликт с Agrofert. Впрочем, этот эпизод не получил продолжения в виде уголовного дела.

Есть и другие истории, из-за которых Бабиша считают политиком, готовым использовать власть в свою пользу. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ценные бумаги, в цензуре, давлении на бизнес-оппонентов (об этом чуть ниже)...

Весной этого года премьер Чехии публично выматерил Бабиша, когда тот был министром финансов и даже планировал отставку всего правительства, лишь бы забрать рычаги власти у министра финансов. Но в итоге правительственный кризис разрешился – Бабиш ушел из правительства.





Обвинения в цензуре

Одним из активов Agrofert является медиахолдинг MAFRA, куплен в 2013 году, когда Бабиш уже был в составе правительства. В медиахолдинг среди прочего входят две самые популярные чешские ежедневные газеты Lidové noviny и Mladá fronta DNES и один из самых популярных в стране новостных сайтов iDNES.cz.

Покупку медиа представители Agrofert объясняли исключительно бизнес-интересами, желанием получать от них прибыль. Впрочем, эти активы до сих пор остаются убыточными.

Зато смена собственника вызвала протесты журналистов, которые обвинили политика во вмешательстве в работу редакций и цензуре. Впоследствии ведущие журналисты, включая главного редактора Lidové noviny, покинули издание, основав собственное – Echo 24, которое сейчас остро критикует деятельность Бабиша

В 2014 году налоговая, подчиненная министру финансов Бабишу, провела большую проверку деятельности Echo 24. Впрочем, никаких злоупотреблений в работе СМИ она не нашла, хотя изрядно потрепала нервы медийщикам. Оппоненты Бабиша не сомневаются, что налоговой атака была заказной.





Малый бизнес большого олигарха

Впрочем, все упомянутые предположения о том, что Бабиш использовал налоговую для "травли" конкурентов, злоупотреблял властью для получения экономических преференций и тому подобное – остаются не более чем предположениями. Несмотря на скандальный имидж, политик так и не стал главным героем антикоррупционных расследований чешской власти за действия в качестве министра финансов.

Единственное дело, которое дошло до официально выдвинутого обвинения, касается махинаций вокруг гостинично-конференционного комплекса "Аистовое гнездо" (Čapí hnízdo).

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решил переоборудовать в люксовый конференционный центр. Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил... грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса!

Для получения этих средств компанию, которая управляла имением, вывели из состава Agrofert и оформили на детей Бабиша. Остальные средства они привлекли в виде кредитов под гарантии того же Agrofert. Впоследствии, когда срок мониторинга ЕС завершился, компания вернулась в состав холдинга.

Такая откровенная манипуляция не оставила равнодушными правоохранителей.

Важный момент: кроме самого Андрея Бабиша, обвинения по этому делу предъявлены в адрес еще 10 человек, включая его сына, дочь и зятя. Они, в отличие от скандального политика, не получат депутатский иммунитет после выборов.





Антигерой чешского майдана

Пребывание Андрея Бабиша в правительстве сопровождалось и другими громкими скандалами.

Когда прозвучали публичные подозрения о том, что министр предоставляет налоговые преференции собственному бизнесу и организовывает слежку за журналистами, премьер Богуслав Соботка написал представление об отставке скандального соратника по коалиции.

Однако президент Милош Земан, деятельность которого хорошо известна украинцам, отказался подписывать это представление (хотя по конституции должен был делать это автоматически), а вместо того предложил самому премьеру освободить должность.

Ответом на это стали многотысячные митинги по всей стране с требованием об отставке Бабиша. Только в Праге в протестах приняли участие от 20 до 30 тыс человек.

Сам Бабиш сначала смеялся над митингующих, заявляя, что у него больше фолловеров в социальных сетях, чем протестующих, но в итоге министр и премьер договорились: в мае в Чехии назначили нового министра финансов, чтобы решить политический кризис.





Есть ли российский след?

Поиск "руки Кремля" в предвыборной программе ANO – одна из частых тем, поднимавшихся его оппонентами.

Впрочем, до сих пор доказать такую связь не удалось. Наибольшее, что смогли "выкопать" оппоненты Бабиша – то, что его юрист ранее представлял интересы РФ в делах по имуществу бывшего СССР.

Сам Бабиш до сих пор старательно уклонялся от конкретики относительно своей позиции в вопросах внешней политики. В партийной программе ANO предлагается "стремиться к выработке новой стратегии отношений с Россией, с тем чтобы укрепить архитектуру безопасности в Европе и способствовать развитию этих отношений". Что это означает – неизвестно. Хотя во время кампании в партии отмечали, что руководствуются международным правом, в том числе – уважением к территориальной целостности.

Вместе с тем, очевидной является приверженность к Бабиша со стороны Милоша Земана – наиболее пророссийского президента в государствах-членах ЕС.

Мы уже упоминали, что Земан долго отказывался подписать представление на увольнение Бабиша. А незадолго до завершения кампании, когда против Бабиша выдвинули уголовные обвинения, Земан заявил, что готов назначить премьером лидера партии-победителя, "пусть даже он будет находиться в тюрьме".

К слову, уже в январе в Чехии состоятся президентские выборы, на которых Земан попытается переизбраться на второй срок. Победа ANO может предоставить скандальному президенту "второе дыхание".





Из еврооптимистов в скептики

Какие взгляды исповедует партия-победитель выборов в Чехии?

Это – непростой вопрос.

Чешские политологи обращают внимание на смену идеологии ANO. На выборы 2013 года партия шла как либеральная, выступая против высоких налогов и акцентируя внимание на коррупции в стране. Более того, тогда партия выступала за усиление сотрудничества с ЕС. Но выборы прошли, лозугни забылись, а во время пребывания на должности министра финансов Бабиш в целом проводил вполне консервативную финансовую политику, не вызвавшую протестов ЕС.

Перед нынешними выборами ANO вновь сменила риторику, выступив против мигрантов и за увеличение поддержки местных производителей. В частности, сам Бабиш сейчас заявляет, что усиление Евросоюза нужно, прежде всего, в вопросах защиты общей границы, чтобы блокировать прибытие новых мигрантов.

До недавнего времени "либеральная" ANO неожиданно "полевела" и теперь предлагает расширить бюджетные расходы, расходуя их как на социальную сферу, так и на армию.

Эта неопределенность во взглядах создает, пожалуй, самую большую угрозу.

По ключевым для нас вопросам в ANO отсутствует четкая публичная позиция. В руководстве партии есть как откровенно пророссийские политики, так и те, кто сочувствуют Украине. После выборов Бабиш заявил, что его партия является проевропейской – но мало кто из чешских политических обозревателей с уверенностью согласится с такой характеристикой.

А это означает, что по этим вопросам победитель чешских выборов во время формирования правительства вполне может прислушаться к мнению младших партнеров по коалиции.

Сейчас Андрей Бабиш заявил, что не возьмет в правительство представителей двух откровенно пророссийских партий, и это – хороший сигнал. Но за развитием событий в Чехии стоит внимательно следить и мы обязательно будем это делать.

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Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"