Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Таллинн _ Пятница, 27 октября 2017, 09:56

Фото: euractiv.com

Несмотря на титанические усилия представителей Литвы, разработанный ими "план Маршалла" для Украины так и не стал популярным.

Решающим этапом в его продвижении должен был стать саммит "Восточного партнерства", но успеха нет: по данным ЕвроПравды, в документах саммита даже вскользь не упоминается о такой инициативе. В Еврокомиссии прямо советуют забыть об этой идее, а большинство стран-членов ЕС воздерживаются от ее комментирования.

Под давлением аргументов из Брюсселя в украинском правительстве впервые признали неготовность Киева к внедрению амбициозного плана помощи.

Это, правда, не означает, что идея похоронена: предоставление Украине масштабной поддержки остается на повестке дня, без этого продолжение сближения с ЕС превращается в сложнейшую задачу. Однако сначала Киеву следует изменить принцип обращения с донорскими средствами.

Подробнее об этом – в репортаже "Европейской правды" с форума "Восточного партнерства" в Таллинне.





Европейская политика скепсиса

О возможности одобрения "плана Маршалла" для Украины впервые было объявлено весной 2017 года. Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс стал главным лоббистом этой идеи. Поначалу ему даже удалось добиться одобрения этого проекта на саммите ЕНП (подробнее см. в интервью "Есть поддержка "плана Маршалла" для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год").

Но дальше жизнь была уже не столь благосклонна к лоббистам "плана Маршалла". И форум в Таллинне стал ярким подтверждением этого.

Нет, об идее не забыли, наоборот – с нее, по сути, начался форум.

Белорусский диссидент Алесь Беляцкий, чье выступление открывало мероприятие, предложил расширить идею Плана на другие страны "Восточного партнерства". "Нужны четкие планы предоставления Украине, Молдове и Грузии помощи в виде нового "плана Маршалла". Если этого не будет, они вернутся к отправной точке, в которой сейчас находится Россия", – пояснил правозащитник.

Но нет смысла в детальной работе над планом, пока нет согласия тех, кто должен давать деньги.

И вот с этим – серьезная проблема.

Комиссар Йоханнес Хан, ответственный за Европейскую политику соседства, подтвердил, что в Еврокомиссии получили литовские предложения по новому "плану Маршалла". Но "получили" – не значит "поддержали". Хан отметил, что в ЕК эта идея вызывает сомнения, ведь у Брюсселя, по его мнению, и без того достаточно инструментов для помощи Украине.

"Сейчас все и повсюду говорят о "планах Маршалла", есть план для Африки, для Украины, еще для кого-то. Можно говорить об инфляция "планов Маршалла", – отшутился комиссар.

На этом проблем не исчерпываются.

В Литве возлагали серьезные надежды на саммит "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе меньше чем через месяц – планировали официально представить план для глав всех государств и правительств ЕС и рассчитывали, что документ упомянут в итоговой декларации саммита. Это дало бы "плану Маршалла" для Украины по крайней мере какой-то официальный статус. Но с этим не сложилось.

"Европейская правда" получила возможность прочесть проект итогового заявления саммита "Восточного партнерства", одобренный в Брюсселе. Шесть страниц, более 30 детально расписанных пунктов – и ни слова о существовании идеи новой программы помощи Украине.

Следовательно, идея провести в начале следующего года конференцию доноров "плана Маршалла" для Украины, скорее всего, тоже потеряла смысл.





Что делать с деньгами?

Собственно, заявления Хана в четверг не стали большой неожиданностью.

Ранее комиссар уже выступал с тезисом о том, что Украине уже сейчас предоставлена масса программ помощи и новая ничего не изменит. "Мы взяли на себя обязательства выделить 12,8 млрд евро на проведение реформ. Не говоря уже о финансировании, предлагаемом Украине другими донорами и международными организациями. В определенном смысле "план Маршалла" для Украины уже действует", – пояснил он в интервью Eastbook.

Но на форуме в Таллинне сомнения относительно плана прозвучали не только от еврокомиссара.

Со стороны экспертного сообщества тоже были вопросы: допустим, Запад решил предоставить Украине многомиллиардную помощь. Что дальше? Сможет ли Киев эффективно ее освоить?

В правительстве признают: с этим есть серьезные проблемы.

"Сейчас у нас нет нормальной системы менеджмента помощи, которую ЕС предоставляет Украине. И это снижает ее эффективность", – заявила на дискуссии об украинских реформах, состоявшейся в Таллинне, руководитель Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

К слову, проблемы с менеджментом европейской помощи являются неким "секретом Полишинеля". О них известно всем, прежде всего – западным донорам.

И если запустить маховик принятия такого "плана Маршалла" раньше, чем Украина готова будет принять помощь – то мы с большой вероятностью... просто получим отказ.

"Об инвестиционном плане в правительстве есть разные мнения, но похоже, что нам стоит начать думать об этом (активной работе над его продвижением) через несколько лет. Сейчас немного рано, сначала нам нужно наладить внутренние процедуры, чтоб не столкнуться с отрицательным решением", – пояснила Стефанишина, комментируя скептические заявления Йоханнеса Хана.

Ни один из участников дискуссии не опровергал это мнение; при этом несколько экспертов поддержали его.

"Конечно, я ничего не могу сказать против "плана Маршалла", но у меня есть серьезные вопросы относительно нашей способности использовать такую ​​помощь, – пояснил Юрий Вдовенко, член руководящего комитета Форума гражданского общества "Восточного партнерства". – Например, в сфере децентрализации есть много помощи, проекты ЕС, USAID, ULead, других доноров. Но эффективность этих программ довольно скромна".

Стефанишина стала первым чиновником, который признал, что слишком категоричное "вымогательство денег" может обернуться против Украины.

Тем более, когда в ЕС не скрывают скепсиса по поводу такой инициативы.

Конечно, она не политик, поэтому решение относительно действий Украины еще должно быть подтверждено на политическом уровне. Но сама по себе идея отложить активные переговоры о "плане Маршалла" и лучше подготовиться к его выполнению выглядит логичной.

Во-первых, уже со следующего года Украина входит в предвыборный период, когда проведение серьезных изменений становится малореалистичным. Верховная рада, страдающая предвыборным популизмом, в этот период не будет утверждать жесткие и непопулярные реформы.

Йоханнес Хан в выступлении в Таллинне отдельно отметил это. "Простите, что должен это говорить, но уровень доверия (к готовности Киева проводить реформы. – Ред.) не очень высокий", – заявил еврокомиссар.

Во-вторых, вряд ли западные доноры будут готовы обещать Киеву серьезную помощь, не зная, кто придет к власти в 2019 году. Лишь после наших парламентских и президентских выборов и после формирования нового правительства будет смысл договариваться о реформах – уже с новым руководством страны.

И в-третьих, весной 2019 года в ЕС также состоятся выборы, а осенью – изменится состав Еврокомиссии.

Пойдут ли все эти изменения на пользу Украины или наоборот – пока не знает никто.

Но похоже, что до тех пор в дискуссиях с ЕС о "плане Маршалла" для Украины не будет много практического смысла.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Таллинна