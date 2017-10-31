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Вторая жизнь президента Земана: кто побеждает в борьбе за новое правительство Чехии

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 31 октября 2017, 15:17
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Парламентские выборы в Чехии, которые произошли чуть больше недели назад, принесли крайне неприятные сюрпризы и для Праги, и для Украины, и для всей Восточной Европы.

Неслучайно словацкий премьер Роберт Фицо, комментируя выборы у соседей, заявил, что теперь Словакия становится "проевропейским островом" в регионе. Возможно, он несколько сгущает краски, но очевидно, что Чехия уже не будет такой, как раньше. Яркое доказательство этого – поражение всех "традиционных" партий.

Но выборы так и не дали ответа, какой будет новая Чехия.

Избирательную гонку выиграла популистская партия ANO. Теперь ее лидер – олигарх и экс-министр финансов Андрей Бабиш (ЕвроПравда посвятила ему отдельный материал) – получил мандат на формирование нового правительства.

Консультации лидера победившей партии с представителями всех других политических сил, прошедших в парламент, продолжались всю прошлую неделю, но завершились безрезультатно. И хотя изначально Бабиш склонялся к коалиции с ODS – партией, занявшей второе место на выборах, однако эти переговоры так и не дали желаемого результата. Впрочем, как и консультации с другими политическими силами.

Ни одна из парламентских партий не согласилась на формирование коалиции с победителем.

Выбирая между возможностью побыть у власти и шансом на реванш, все склоняются ко второму. Один из аргументов – то, что сотрудничество с Бабишем способно убить рейтинг любой партии.

Лишь одна политическая сила допустила свое вхождение во власть – правая SPD, четвертое место которой стало чуть ли не самым большим шоком чешских выборов. Лидер SPD Томио Окамура уже заявил о готовности участвовать в формировании коалиции... но выдвинул заведомо неприемлемые политические условия.

В частности, он предлагает национализировать чешское телевидение и радио, избавиться от верхней палаты парламента и сократить численность депутатов нижней палаты. И, что особенно важно для нас – в SPD уже пообещали поднять вопрос отмены санкций против РФ, заявив, что такая идея пользуется поддержкой как у коммунистов, так и в ANO.

Для ANO, которая всеми силами пытается отмежеваться от имиджа популиста, такой политический партнер является абсолютно неприемлемым. Коалиция с SPD ставит жирный крест на мечтах Бабиша превратить ANO в респектабельную партию.

По сути, у победителя чешских выборов и ее лидера остался один влиятельный союзник в чешской политике. Это – президент Земан.

Ранее Земан лоббировал коалицию ANO с Партией пиратов – новой политической силой, занявшей третье место в парламенте. Но этот вариант – очень опасный для партии-новичка. В чешской политике уже был подобный прецедент. В 2006 году в парламент впервые попала Партия зеленых и сразу же вошла в правительственную коалицию. Как следствие, из-за нехватки опыта партийной борьбы "зеленым" пришлось отвечать за все правительственные ошибки. После этого "зеленые" больше в парламент не проходят.

"Пираты" учли этот опыт – и не спешат входить в коалицию.

В конце концов, Андрей Бабиш заявил, что учитывая такую ​​позицию других партий, у него не остается другого сценария, кроме формирования "правительства меньшинства" – с участием только своей партии и с привлечением беспартийных экспертов.

По мнению Земана, такой сценарий выглядит наиболее реалистичным. Как ни странно, в чешских условиях правительство меньшинства может оказаться вполне жизнеспособным.

Андрей Бабиш выходит к журналистам после консультаций с Земаном 

Формальное отсутствие "мегатоксичных" союзников в коалиции позволяет будущему правительству "сохранять лицо" перед ЕС, одновременно используя голоса или SPD, коммунистов, или отдельных депутатов от других партий. А в умении Андрея Бабиша договариваться сомнений нет.

Второй – и гораздо более важный вопрос – как будет действовать такое правительство?

Для Украины прежде всего важно, что изменится в области внешней политики. До сих пор в ANO предпочитали не озвучивать свою позицию по внешнеполитическим вопросам, и неизвестно, есть ли она вообще.

Последствия этого могут быть весьма неприятными.

"Слабое" правительство автоматически увеличивает политический вес Милоша Земана – пожалуй, наиболее пророссийского президента в ЕС.

Отсутствие четкой внешнеполитической позиции "правительства меньшинства" позволяет Земану брать ее формирование на себя. С понятными для Украины последствиями.

Ирония судьбы, но помощь от Земана одновременно является самым слабым местом для такого правительства. Ведь полномочия действующего главы государства сочтены – уже 12-13 января следующего года в Чехии состоятся новые президентские выборы.

Конечно, сам Земан попытается переизбраться на второй срок – и союз с ANO крайне необходим для реализации этого плана.

Но для проевропейских партий эти выборы тоже становятся единственной возможностью для реванша.

Иржи Драгош 

Регистрация кандидатов на избрание новым президентом Чехии завершится 7 ноября, хотя фактически кампания продолжается еще с лета, и перечень ключевых кандидатов уже известен. Основным оппонентом Земана является беспартийный кандидат, известный ученый-химик и бывший президент Чешской академии наук Иржи Драгош.

Опросы прогнозируют, что он победит Земана, по крайней мере во втором туре, но уверенности в этом нет.

Букмекеры, игнорируя данные социологов, принимают ставки на победу Земана на уровне 1,4 к 1, а на победу Драгоша – на уровне 3 к 1.

Похоже, дружба с победителем выборов, партией скандального миллиардера Бабиша, существенно повышает шансы Земана.

В этом случае проблемы Украины на чешском фронте могут стать слишком очевидными.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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