Децентрализованное голосование: как Норвегия поддерживает высокую избирательную активность

Александр Коновал, для Европейской правды _ Среда, 04 октября 2017, 12:10

Неизменно высокая избирательная активность на протяжении более ста лет и высочайший уровень доверия граждан к институту выборов – как Норвегии удалось этого достичь?

Ответ на этот вопрос попытались найти украинские наблюдатели на парламентских выборах в этой стране, состоявшихся 11 сентября.

Участие в выборах приняли почти 3 миллиона избирателей (78,2%). Из них только 0,6% опустили в избирательные урны пустые бюллетени (своеобразная форма голосования "против всех"). И только 5 тысяч бюллетеней (0,2%) были признаны недействительными. Впечатляющие показатели, правда?

С момента созыва первого парламента – Стортинга – в октября 1814 года и до сегодняшнего дня в Норвегии действовало только две избирательные системы.

Первые сто лет норвежцы практиковали мажоритарную систему абсолютного большинства. До 1905 года это была непрямая система голосования, когда избиратели выбирали своих представителей, а те – депутатов.

С 1919 года действует избирательная система с "открытыми" (гибкими, свободными) спискам. Переход к пропорциональной избирательной системе был обусловлен в первую очередь тем, что сформированная двумя основными политическими силами – партией Høyre и Рабочей партией – двухпартийная избирательная система стремилась сохранить "контролируемую многопартийность". И таким образом защититься от конкуренции со стороны радикальных политических течений.

Выборы проходят в 19 многомандатных округах, границы которых совпадают с границами областей (фюльке). В каждом из округов политические партии выдвигают отдельные партийные списки. Единые общие партийные списки отсутствуют.

В 1989 году были введены "компенсационные" мандаты для достижения большей пропорциональности. Сначала их было восемь, сегодня – уже девятнадцать.

Претендовать на депутатские мандаты могут партии, набравшие четыре и более процентов голосов от общего числа проголосовавших по стране.

На сегодняшний день стортинг формируется из 169 депутатов. 150 мандатов распределяются в округах плюс 19 "компенсационных".

Количество депутатских мест, принадлежащих каждой области, пересматривается каждые восемь лет. При этом учитывается как количество избирателей, так и размер территории. Исторически этот принцип использовался для того, чтобы сбалансировать представительство сельского и городского населения.

В современных условиях учитывание размера территории приводит к некоторой неровности в представительстве. Так, в малозаселенной сельской местности с большой территорией на один мандат приходится меньше голосов, чем в территориально компактных густонаселенных городах.

Списки кандидатов могут выдвигать не только политические партии, но и группы населения, чем они активно и пользуются. Впрочем, без особого успеха. На последних выборах, к примеру, за группу Nordting проголосовали всего 59 избирателей.

Для каждой партии/группы предусмотрен отдельный бюллетень.

В бюллетене у избирателя есть возможность проставить желаемую очередность кандидатов в квадратах слева, а также сделать отметку в квадрате справа напротив фамилии кандидата, которого он не хотел бы видеть в списке.

Однако большинство избирателей в Норвегии не меняют очередность кандидатов в списках, поскольку реально это имеет небольшое значение. Ведь чтобы желаемый кандидат сменил место в списке, предусмотренное для него партией, за это должно проголосовать более половины избирателей, поддержавших партийный список в округе.

На парламентских выборах такого никогда не случалось. И, скорее всего, не случится.

Партия может внести в список количество кандидатов, равное количеству мандатов в округе плюс шесть. Эти шестеро считаются "заместителями" на случай прекращения полномочий "основного" депутата. Промежуточные выборы в Норвегии не предусмотрены.

Организация и проведение выборов в Норвегии – очень децентрализованные.

Национальная избирательная комиссия назначается королем из кандидатов, предложенных парламентом и одобренных Министерством местного самоуправления. Она функционирует только в течение года, когда проводятся парламентские выборы. Основные ее задачи – распределение "компенсационных" мандатов и рассмотрение жалоб по некоторым вопросам, касающимся парламентских выборов.

Окончательные результаты выборов утверждает парламент, который также является высшей апелляционной инстанцией по избирательным спорам.

Муниципалитеты создают участковые и окружные комиссии и обеспечивают их, определяют количество пунктов для голосования, время голосования (в том числе принимают решения, сколько дней отвести на волеизъявление – один или два), организуют раннее и досрочное голосование, ведут реестр избирателей.

Областные и муниципальные комиссии создаются соответствующими советами на четыре года и вместе с ними несут основную ответственность за проведение выборов. В частности, они утверждают списки кандидатов, принимают решение об исключении из списков, контролируют работу комиссий низшего уровня, распределяют мандаты на парламентских и выборах в облсовет, обнародуют результаты выборов. Среди основных задач муниципальных комиссий – организация выборов в день голосования и окончательный подсчет голосов в пределах муниципалитета.

Избирательных участков как определенной территории в Норвегии нет. Фактически, избирательным участком является муниципалитет.

Для удобства избирателей муниципальная комиссия создает Stemmestyrer – пункты для голосования, которые могут размещаться в муниципальных учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, даже в специальных автобусах и лодках.

Если день голосования – это "праздник демократии", то у норвежцев это праздник продолжался 72 дня.

Раннее голосование началось 1 июля и закончилось 9 августа 2017 года. Воспользоваться этим правом могли избиратели, у которых по тем или иным причинам не было возможности проголосовать на участке в день голосования.

Для этого подается заявление в муниципалитет и, как правило, в тот же день избиратель может проголосовать. Такое заявление может быть даже устным. Однако стоит заметить, что на этом этапе бюллетени с именами кандидатов еще не печатаются, поэтому можно голосовать только за список политической партии в целом.

Обычное досрочное голосование проводилось с 10 августа по 8 сентября. Для желающих проголосовать досрочно муниципалитеты обустраивают пункты для голосования и устанавливают дни и часы их работы.

Последние две недели такие пункты работают ежедневно в течение рабочего времени, установленного для государственных учреждений – с восьми утра до четырех часов пополудни. Но, по желанию избирателей, муниципалитет может продлить время работы пунктов для голосования. На прошлых выборах треть избирателей, принявших участие в голосовании, а это более миллиона норвежцев, воспользовались возможностями раннего и досрочного голосования.

К тому же муниципалитет имеет право назначить дополнительный день для голосования. Выборы в Норвегии проходят по понедельникам. Соответственно, этот дополнительный день – воскресенье. На этот раз такие решения приняли 173 муниципалитета из 426.

У предвыборной кампании в Норвегии нет фиксированных сроков. Политическая агитация может проводиться и в день выборов, но за пределами пунктов для голосования.

Политическая реклама на телевидении запрещена законодательством.

Учитывая это, последняя избирательная кампания активно велась в интернете – на страницах интернет-СМИ и в социальных сетях.

Печатные СМИ получают субсидии от местных органов власти на публикации предвыборных материалов партий и групп.

Однако большинство кандидатов традиционно практикуют прямое общение с избирателями. В Норвегии на одного депутата приходится примерно 22 тысяч избирателей (в Украине – 80 тысяч). Поэтому такая форма агитации справедливо считается самой эффективной. Для этого проводятся своеобразные "политические ярмарки", под организацию которых муниципалитеты отводят популярные общественные места.

В чем же секрет колоссального доверия норвежцев к институту выборов?

Во-первых, это стабильность правил игры. Вообще эффективность института – любого, не только выборов – проявляется не отдельным эпизодом его применения, а совокупностью применений на относительно продолжительном отрезке времени.

Поэтому стабильность избирательных правил является важнейшим фактором для формирования доверия граждан к выборам. Когда избирательные правила стабильны, то гражданам легче отслеживать эффекты своего выбора, а партиям – строить долгосрочные стратегии.

Во-вторых, "дружественность" и открытость избирательного процесса к избирателю. Государственные органы, муниципалитеты, избирательные комиссии создают все возможности для того, чтобы сделать избирательную урну ближе к гражданам.

В-третьих, децентрализация администрирования выборов практически исключает незаконное административное или постороннее вмешательство в избирательный процесс (распределение функций, двойной пересчет голосов, установление результатов непосредственно в округе, возможность апелляции к высшей инстанции – парламенту – в случае нарушения избирательных прав и т.п.).

Демократические выборы – это сложный и многомерный процесс, который включает широкий спектр компонентов, функций и свойств. И выборы в Норвегии показывают, насколько критически важно их эффективное сочетание и взаимодействие.

Автор: Александр Коновал,

наблюдатель Мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА",

Харьков–Осло–Харьков