История конфликта: кто разрешил и кто снимал венгерские флаги с местных советов на Закарпатье

Иван Романчук, Мукачево _ Вторник, 14 ноября 2017, 18:10

События в закарпатском Берегове, где представители украинских националистических организаций сняли со здания городского совета венгерский триколор, набирают обороты и уже перерастают в международный скандал.

Между тем многие читатели задаются вопросом: а на каком основании флаг соседнего государства висел на здании украинского государственного органа? И насколько распространена такая практика? "Европейская правда" по согласованию с закарпатским изданием mukachevo.net публикует статью с ответами на эти вопросы, а также данными о том, какие инциденты с флагом Венгрии происходили раньше.





2008 год

Использование венгерских флагов на зданиях учреждений, организаций и предприятий в Берегове было официально разрешено еще в 2008 году. Такое решение приняли тогдашние депутаты городского совета закарпатского райцентра, а подписал – мэр Иштван Гайдош. Последний больше известен киевлянам как народный депутат, член фракции Партии регионов в 2012-2014 годах и активный участник "Антимайдана" времен Революции достоинства.

Решение 2008 года – спорное, по мнению многих политиков и политологов, стало также началом отсчета провокаций вокруг флагов на Закарпатье. Причем не только венгерских...

В решении Береговского горсовета говорится о разрешении на использование символики венгерского национального меньшинства наряду с государственной на зданиях и учреждениях всех форм собственности. Причина – 48% населения города, согласно переписи населения 2001 года, составляют венгры. На протесты некоторых украинских общественно-политических организаций сторонники этого решения отвечали: это, мол, не государственный, а национальный флаг, символизирующий местное национальное меньшинство.

Примечательно, что венгерские флаги размещены не только на фасаде, но и в сессионном зале Береговского городского и районного советов.

Но следует отметить, что массовое вывешивание венгерских флагов на зданиях местных органов госвласти и местного самоуправления на Закарпатье началось гораздо раньше, чем было принято это решение. Во многих случаях без каких-либо решений, просто по факту проживания венгерского меньшинства в населенном пункте. Так триколоры появились на многих сельсоветах, школах, детсадах и фельдшерско-акушерских пунктах – конечно, рядом с государственным украинским флагом.





2011 год

Через три года депутаты Береговского райсовета пошли еще дальше, когда решили начинать свои заседания с исполнения венгерского национального гимна – после гимна Украины. Тогда заместитель председателя Закарпатского облсовета Андрей Сербайло назвал эту практику "выходящей за рамки удивления". Впоследствии Береговская межрайонная прокуратура внесла протест на такое решение райсовета и остановила его.

Но вернемся к флагам.

Демократическая партия венгров Украины (лидером которой тогда тоже был Иштван Гайдош) отвергла обвинения в том, что флаг Венгрии на зданиях сельсоветов и школ представляет угрозу территориальной целостности Украины. А председатель Ужгородского районного отделения партии Бейло Сани пояснил, что это не "флаги иностранных государств", а "красно-бело-зеленый флаг, символика местных венгров".

На этом громкая тема понемногу начала утихать, общество переключилось на другие политические баталии, а на Закарпатье на венгерские национальные флаги на зданиях уже мало кто обращал внимание.

Новая волна обострения ситуации вокруг флагов поднялась в 2013 году на фоне противостояния двух радикальных политических сил – венгерского "Йоббика" и украинской "Свободы".





2013 год

Все началось с того, что 9 марта 2013 года на здании в Берегове, где находится приемная депутата Европарламента от Венгрии, представителя "Йоббика" Бейлы Ковача, был вывешен сине-золотистый флаг секеев (венгров) Трансильвании, добивающихся автономии на территории Румынии (подробнее об этом политике "Европейская правда" писала в 2015 году, например, в новости "Европарламент лишил иммунитета депутата, подозреваемого в шпионаже на РФ").

Но вернемся к секеям. Официальный Бухарест считает, что секеи пропагандируют сепаратизм, и потому этот флаг запрещено вывешивать на государственных зданиях. В Берегове его появление было, очевидно, не противозаконным, но довольно странным...

16 марта по улицам Берегова прошло шествие сторонников ВО "Свобода", приуроченное к 74-й годовщине Карпатской Украины. Они зажгли факелы и двинулись по улицам Берегова под крики "Один язык, одна нация, одна Родина – это Украина!", "Берегово – украинское!", "Помни, чужак – здесь хозяин украинец!", "Будапешт – покайся! ". 5 апреля 2013 года в Берегове представители закарпатской ВО "Свобода" провели акцию протеста – пикетировали приемную Бейлы Ковача, где как раз находился венгерский парламентарий и один из лидеров партии "Йоббик" Иштван Савва. Этот пикет чуть было не завершился потасовкой – желающие нашлись с обеих сторон...

А на рассвете 31 августа 2013 года неизвестные сняли флаг Украины с флагштока возле офиса "Свободы" в Берегове, подожгли его в нескольких местах и ​​демонстративно повесили на дереве рядом.

Фактически было совершено надругательство над государственным символом Украины.

Милиция впоследствии установила, что преступление совершили четверо молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемых задержали, ими оказались жители одного из сел Береговского района. Большого общественного резонанса эта позорная история не имела – вандалы заплатили лишь небольшой штраф.

А в ноябре происходит еще одно событие, на которое мало кто обратил внимание. 8 ноября с участием госсекретаря МИД Венгрии Жолта Неймета на здании Закарпатского венгерского института в Берегове восстановили старый венгерский герб и добавили большую надпись "Венгерский королевский суд". В учебном заведении говорят, что керамический герб изготовлен согласно архивным документам и фотографиям.





2014 год

Только в марте 2014 года с офиса Бейлы Ковача в Берегове сняли табличку и флаг секеев. В прессе писали, что этого добилась СБУ. Деятельность евродепутата от партии "Йоббик", позже обвиненного в шпионаже в пользу России, на территории Украины была запрещена. Через определенный период персонами нон грата в Украине объявили и руководителей этой партии.

С прекращением присутствия представителей венгерского "Йоббика" на Закарпатье стало значительно меньше и конфликтных ситуаций на национальной почве.

Тема флагов прекратилась... Если не считать странного случая, когда мэрия в Берегове сняла 18-метровый флаг Украины с дома культуры... но потом вернула его на место.





2017 год

Однако напряженность снова возникла, теперь уже в 2017 году.

Причем задолго до начала конфликта вокруг закона "Об образовании". Новый виток обострения снова начался в Берегове. И тоже из-за венгерского флага.

5 апреля 2017 года местный житель разместил фотографии с якобы поврежденным венгерским флагом, установленным на горе Керек в Берегове. Это вызвало большой резонанс, дошло даже до заявлений на уровне правительств Украины и Венгрии. В то же время в официальном заявлении Береговской РГА говорится, что венгерский флаг повредили не вандалы, а ветер и дождь.

А уже в октябре, когда набрал обороты языковой конфликт, появилась информация, что в селе Соломоново Ужгородского района неизвестные сняли со здания школы все венгерские символы – а именно флаг, в фойе – герб и гимн Венгрии. Директор школы утверждает, что мужчины представились сотрудниками СБУ.

И, наконец, в ноябре дошло до конфликта, которой однозначно будет иметь продолжение. В том числе – на правительственном уровне.

Как сообщалось, на днях в Берегове активисты сняли с мэрии флаг Венгрии. Будапешт требует расследования, а полиция расследует снятие венгерского флага в Берегове как хулиганство.

Автор: Иван Романчук,

републикуется "Европейской правдой" по согласованию с редакцией Mukachevo.net