Ассоциация без контроля: почему Украина отстает от Молдовы и Грузии в мониторинге Соглашения с ЕС

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 15 ноября 2017, 15:42

Фото: kmu.gov.ua

"Каждый гражданин может посмотреть, как выполняется Соглашение об ассоциации. Все правительственные коммуникации по этому поводу доступны онлайн. Все независимые оценки, которые проводят неправительственные институты, также загружается в систему. Ассоциация с ЕС – наш приоритет, поэтому эти данные есть в открытом доступе на портале, который поддерживает правительство".

Вы сомневаетесь, что это прозвучало от представителя или представительницы Украины? И правильно. Это – слова Даниэлы Морарь, заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Об открытости власти в европейском вопросе и о правительственной системе Monitorizare она рассказала на Форуме ассоциаций, который проходил в Киеве в понедельник и вторник.

Морарь поддержал грузинский эксперт Иване Чхиквадзе. В Грузии действует система мониторинга выполнения соглашения, которая была разработана западными донорами, но впоследствии стала официальной. Сейчас ее наполнением занимается парламент страны.

А нашей стране нечем похвастаться в ответ. Пока нечем.

Да, в Украине есть "Навигатор Соглашения" – онлайн-модуль, доступный на сайте "Европейской правды". Но этот инструмент наполняет не правительство, а независимые эксперты по евроинтеграции.

Так о чем вообще идет речь? И нужен ли такой мониторинг Украине?





Как это работает?

Можем заверить, что вопрос мониторинга действительно важен, и в нем наше государство откровенно отстает от других ассоциированных партнеров ЕС – хотя мы также декларируем евроинтеграцию как свой приоритет.

Как известно, Соглашение об ассоциации – это огромный документ, содержащий ссылки на сотни законодательных актов ЕС, которые Украина обязалась адаптировать в собственное законодательство. Эта непростая работа, она часто сталкивается с сопротивлением бизнес-элит, способных затормозить работу. Именно поэтому важно понимать, где Украина движется по плану, а где – больше отстает. А еще – следить, не записывает ли правительство в свои "достижения" те законы и постановления, которые являются европейскими лишь по названию.

Итак, как это работает на практике?

"Наши министерства и ведомства обязаны ежедневно отчитываться о прогрессе в выполнении соглашения.

Каждый гражданин, который хочет разобраться, что сделало государство для выполнения, например, статьи 181 Соглашения об ассоциации, может зайти и посмотреть. Хотя, конечно, мы понимаем, что эта работа – преимущественно для экспертов", – объясняет Морарь.

Эксперты подтверждают ее слова.

"Инструмент реально полезен, – говорит Леонид Литра, старший аналитик украинского Центра "Новая Европа", который специализируется также на вопросах Молдовы. – Недавно я готовил отчет для Европарламента по ситуации в Молдове, и если бы не эти данные, то должен был бы по каждой сфере направлять запросы в органы власти. С открытыми данными это не нужно".

К примеру, статья 181 Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС касается санитарии и фитосанитарии – то есть тех норм, которые постепенно открывают европейский рынок для молдавских фермеров. Точно такие нормы же есть в украинском соглашении. Но много ли тех, кто за 10 минут или даже час сможет выяснить, на каком этапе этого пути находится Украина?

И то же самое касается других положений СА.

Грузинский инструмент по мониторингу был создан не так давно и в настоящее время не охватывает все положения торговой части ассоциации, это – в планах разработчиков. Но в других разделах тоже есть за чем понаблюдать.

"Как думаете, сколько раз за первый год выполнения соглашения министр приходил в комитет в парламенте и докладывал о том, как Грузия выполняет ассоциацию? Один раз! Хотя у нас вообще отсутствует, например, проверка безопасности игрушек, несмотря на требование соглашения... Именно поэтому мы запустили этот контроль", – рассказывает Иван Чхиквадзе, эксперт грузинского института "Открытого общества".

И если в Молдове сделали чисто экспертный инструмент, не очень удобный в использовании, то грузинские разработчики пошли другим путем. Портал AA.ge (название является сокращением от Association Agreement) рассказывает посетителям о том, что им дает соглашение с ЕС, и заодно – дает возможность наблюдать за его выполнением.





Так что же в Украине?

А вот здесь есть две новости. Как и полагает, одна из них хорошая, а другая – хуже.

Собственно, последнюю мы уже сообщили. Сейчас Украина остается единственной из трех стран-партнеров, ассоциированных с ЕС, у кого до сих пор нет публичного государственного инструмента мониторинга.

Значит ли это, что для Киева выполнение ассоциации с ЕС не так приоритетно, как для молдаван или грузин? Точно нет!

Конечно, с выполнением соглашения далеко не все радужно, но здесь у Украины есть хоть какие-то успехи. "Бирка" с пометкой "документ, необходимый для ассоциации" уже несколько лет подряд помогает протолкнуть законопроекты через Верховную раду, иногда – даже несмотря на сопротивление бизнес-лобби.

Повторимся, далеко не все идеально.

Специалисты помнят позорное вето на экологические законы, наложенное несмотря на то, что Украина обязана принять эти документы. Иногда под пометкой "европейских" появляются лоббистские проекты, порой законы подвергаются жестким изменениям во время рассмотрения...

Но все же прогресс есть. К примеру, на этой неделе ВР приняла в первом чтении важный евроинтеграционный закон, который долго лежал в парламенте без всякого движения. И пусть вас не смущает его не слишком привлекательное название (о безопасности и гигиене кормов) – именно такие "технические" законы, которые меняют правила игры на украинском рынке, и являются ключевыми для выполнения соглашения с ЕС.

Что мешает Украине создать свой инструмент мониторинга?

А ничего не мешает! Более того, такой инструмент уже существует.

Да, мы не ошиблись: сайт, который называется "Пульс соглашения", успешно работает, но в закрытом режиме. О его существовании знают чиновники, которые работают по тематике ЕС. Его воочию видели многие эксперты по европейской тематике. Информация о нем даже попадала в СМИ.

Интересно, что премьер Владимир Гройсман лично называл дату его запуска. "Кабинет министров работает над созданием инновационного инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации, так называемого "Пульса соглашения", который будет внедрен с сентября 2017 года", – утверждал глава правительства. И сентябрь был назван не зря, именно в этот период мониторинг планировали торжественно представить общественности. Обсуждались также конкретные даты презентации.

К слову, все, кто имел возможность поработать с "Пульсом соглашения", говорят, что мониторинг получился качественный, удобный и... "слишком объективный". Большинство отраслей в нем отмечены красным – то есть по ним у Украины просроченные обязательства перед ЕС.

Так что вопрос в том, чтобы сделать публичным инструмент, который может добавить поводов для критики в адрес правительства.

Что победит в правительстве – стремление к открытости или наоборот?

И вот здесь у нас есть хорошая новость. Есть основания надеяться, что открытость побеждает.

После того, как в сентябре презентация "Пульса соглашения" была заморожена, представители правительства некоторое время избегали публичных комментариев о том, что же будет с мониторингом. На этой неделе, на Форуме ассоциаций, впервые прозвучали положительные прогнозы.

Директор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Форуме, пообещала, что мониторинговый механизм все-таки станет публичным.

"Сейчас идет подготовка к публикации обновленного плана выполнения Соглашения с ЕС, который был утвержден правительством 25 октября. А потом мы опубликуем также этот инструмент, и он будет доступен для всех граждан. Он позволит в онлайн-режиме увидеть объективный прогресс по 24 направлениям соглашения. Можно будет увидеть, как выполняется каждое из обязательств Украины, и выяснить, какой орган власти ответственен за данное обязательство", – рассказала Стефанишина.

Представительница правительства воздержалась от того, чтобы называть окончательную дату представления "Пульса соглашения", отметив только, что "необходимые технические формальности планируется завершить до конца года".

Что ж, пока нет другого выбора, чем подождать еще несколько месяцев.

Но если в начале 2018-го "Пульс соглашения" не станет публичным, вывод будет только один: те, кто привык к закрытости правительства, побеждают. А Украина в этом случае и дальше будет оставаться аутсайдером "Восточного партнерства" в вопросе контроля за выполнением Соглашения об ассоциации.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"