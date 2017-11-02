Ультраправые в правительстве: что беспокоит ЕС и мало волнует австрийцев

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Четверг, 02 ноября 2017, 14:04

Фото: merkur.de

25 октября, всего через день после того, как австрийский президент Александер ван дер Беллен уполномочил пока еще действующее правительство "большой коалиции" на исполнение обязанностей до формирования нового кабинета, победитель недавних парламентских выборов, председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о начале коалиционных переговоров.

Партнером в них вполне предсказуемо стали австрийские евроскептики из Партии свободы (АПС). Хотя для австрийских избирателей альянс "народников" с АПС представляется вполне нормальным, учитывая предыдущую практику 2000-2007 годов, в Европейском Союзе это не может не вызывать некоторых опасений.

Будет ли успешным строительство "бирюзово-синей" коалиции и какие потенциальные последствия она может нести для ЕС и Украины?





Почему австрийцев не пугает альянс с праворадикалами?

Еще до официального объявления о начале переговоров в СМИ и в оценках экспертов упорно циркулировали слухи и мнения о том, что наиболее вероятным вариантом коалиции станет альянс "народников" Себастьяна Курца и Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. К тому же накануне старта коалиционных переговоров социал-демократы пока еще действующего канцлера Кристиана Керна объявили о переходе в оппозицию, пообещав при этом поддержать возможное "правительство меньшинства" от АНП.

Неудивительно, что уже 25 октября между АНП и Партией свободы начался диалог. Приступая к работе со "свободовцами", Курц пообещал "разговор на равных" между ними и Народной партией, отдавая должное тому, что разрыв между политсилами в рейтинге избирателей составляет лишь 5-6%.

Но если австрийским избирателям "бирюзово-синяя" коалиция не кажется чем-то экстраординарным, то в институтах ЕС такой альянс не может не вызывать опасений.

Ряд обозревателей называет избирательный успех Себастьяна Курца "триумфом популизма", ведь ключевым тезисом кампании стала миграция и соответствующие опасения, возникающие в широких кругах австрийского общества. К тому же он удачно использовал стратегию французского президента Эммануэля Макрона, превратив собственную партию в "движение" и персонализировав политсилу, добавив к названию "народников" фразу "список Себастьяна Курца".

Вместе с тем следует признать:

АПС, несмотря на жесткую риторику начала 2000-х годов и связанное с радикальными группами прошлое и настоящее руководящих лиц партии, довольно крепко укоренилась в политической системе Австрии.

В целом подобное явление не является чем-то необычным для демократических политических систем. К тому же австрийские евроскептики выступают не с настолько ревизионистских по отношению к европейской интеграции позиций, как их коллеги из Германии и Франции.

Однако основными их оппонентами являются "ислам" и "враждебная культура", якобы пропагандируемая мигрантами. Такие тезисы создают в целом негативные общественные настроения, ведь пропагандируют стигматизацию определенных социальных групп, что, безусловно, представляет угрозу для нормального функционирования демократического государства.

Следовательно, "унормирование" политической деятельности евроскептиков станет важной задачей для Себастьяна Курца.

С другой стороны, такие его действия могут повлечь внутренние противоречия в АПС, что потенциально может вылиться в новый раскол партии, подобный тому, что произошел в 2005 году, когда часть "свободовцев" во главе с их лидером Йоргом Хайдером образовала "Альянс за будущее Австрии".





Каковы ключевые лица и темы переговоров?

В начале переговоров Курц не выдвигал особых требований к "свободовцам". По его убеждению, конкретики пока рано ожидать. Она должна появиться во время диалога между политсилами.

Единственными тезисами, отражающими ожидания действующего главы МИД и будущего канцлера от коалиционных переговоров, стали три следующих.

Во-первых, в процессе диалога должно быть выработано видение того, каким образом АНП и Партия свободы хотели бы обновить страну и ее политическую систему.

Во-вторых, Курц ожидает от сторон согласия на реализацию его планов по снижению налогового давления на бизнес и граждан.

В-третьих, глава "народников" призвал партнеров по переговорам придерживаться "четкой проевропейской позиции". По его убеждению, такая позиция важна с точки зрения совершенствования функционирования ЕС и подготовки к будущему австрийскому председательству в Совете Европейского Союза, которое приходится на второе полугодие 2018 года.

Себастьян Курц и лидер "свободовцев" Хайнц-Кристиан Штрахе

Однако от конкретики относительно собственного понимания "проевропейской позиции" Курц воздержался. Впрочем, такой тезис может быть рассчитан не столько на австрийский политикум, ведь в его среде четкую проевропейскую позицию демонстрирует только президент Александер ван дер Беллен, сколько на "европейского потребителя" в лице должностных лиц ЕС и лоббистов евроинтеграции в Германии и Франции.

В то же время в заявлениях "свободовцев" сравнительно четко просматриваются их собственные приоритеты. Учитывая то, что ключевой темой не только программы АПС, но и избирательной кампании в целом была миграция, в правительстве Партия свободы предпочла бы заниматься этими вопросами уже с государственной должности.

Едва ли не основным требованием Хайнца-Кристиана Штрахе по поводу персонального состава будущего кабинета является передача "свободовцам" кресла главы МВД.

Именно с этого поста лидер АПС планирует внедрять свое видение миграционной политики и противодействовать "исламизации" австрийского общества.

Другим ключевым вопросом переговоров являются финансы, ведь стороны должны договориться об утверждении бюджета и определить направления будущей налоговой реформы.

Выступая 31 октября по этому поводу, генсек АНП Элизабет Кьостингер и Хайнц-Кристиан Штрахе заявили, что для начала привлекли к техническим консультациям чиновников Министерства финансов. Их участие необходимо для проверки имеющихся ресурсов и определения контуров налоговой и финансовой реформы.

Оба переговорщика при этом дали понять, что общая позиция по поводу реформы уже существует. Прежде всего, речь идет о снижении налогов для малого бизнеса и семей. Недобор средств, который может возникнуть из-за налоговых изменений, планируется выравнивать путем оптимизации расходов в государственном секторе, ведь, по мнению Штрахе, "экономить должно государство, а не граждане".

В то же время тематика налоговой реформы может стать отправной точкой для дискуссий относительно европейской политики Австрии при "бирюзово-синей" коалиции. Основным поводом для такого перехода могут стать недавние предложения французского президента Макрона по реформе финансовой системы ЕС и дискуссия о них, начатая немецкими чиновниками.





Изменится ли внешний курс Вены?

Гораздо меньше ясности – в области внешней политики.

Во-первых, этой тематике коалиционные переговоры еще не касались. Во-вторых, судя по ходу предвыборной кампании и ее основным темам, внешняя политика вряд ли будет ключевым вопросом переговоров. В целом, если о ней и пойдет речь, то вероятнее всего, что в контексте австрийской политики в рамках ЕС.

В то же время в СМИ циркулирует информация о том, что во время консультаций с Курцем

президент Ван дер Беллен отметил, что не согласится на формирование кабинета, в котором МИД отойдет Партии свободы.

На низкую вероятность увидеть "свободовца" в этой должности указывает и историческая практика, ведь в предыдущем правительстве АНП–АПС Народная партия сохраняла внешнеполитическое ведомство за собой.

Поэтому вряд ли стоит ожидать прихода евроскептиков в австрийский МИД.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко