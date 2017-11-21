Два плохих варианта: что ждет Германию после краха коалиционных переговоров

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Вторник, 21 ноября 2017, 10:45

Фото: Welt.de

"Мы не собираемся разочаровывать наших избирателей, внедряя политику, в правильности которой мы не уверены. Лучше не участвовать в правительстве, чем неправильно править", – с такими словами в понедельник в полночь вышел из переговоров о создании коалиции в Германии лидер Партии свободных демократов Кристиан Линднер.

Его слова означают, что единственный возможный вариант немецкой коалиции – четырехпартийная "Ямайка" – де-факто отправлена ​​в архив.

Неудача "Ямайки" демонстрирует, что даже в Германии, которая ассоциируется со стабильностью и надежностью, эта стабильность тоже не является абсолютной.

В то же время неудачный результат переговоров ставит под удар как саму Меркель в немецкой политике в целом и в ее партии в частности, так и позиции Германии в Европе.





Слишком разные

И действительно, в течение минувших четырех недель "зондирования" за столом переговоров едва ли не впервые за всю послевоенную историю Германии собрались аж четыре политические силы (если учитывать баварский Христианско-социальный союз как отдельную партию).

Эти партии, хотя и являются в целом центристскими, и все же представляют различные части одного и того же центра. В то время как христианские демократы Меркель служат едва ли не самым четким примером партии центра, свободные демократы и ХСС находятся в политическом спектре правее от них, а "Зеленые" из-за высокого уровня внутренней фракционности дрейфуют между центром и его левой частью.

Но все же надежды на компромисс были. В ходе переговоров "Зеленые" объявили о масштабных уступках по большинству принципиальных для себя вопросов – в первую очередь по отказу от дизельных двигателей и каменного угля до 2030 года.

Главным камнем преткновения была миграционная политика. Однако и по этому поводу компромисс наметился буквально в субботу-воскресенье, несмотря на откладывание дедлайна переговоров.

Впрочем, все эти компромиссы и уступки не убедили ни шефа свободных демократов Линднера, ни его коллегу, одного из строителей "ямайской коалиции" в Шлезвиг-Гольштейне Вольфганга Кубицки, остаться вместе с ХДС/ХСС и "Союзом90/Зелеными".

И это при том, что до выборов именно коалицию христианских демократов и СвДП считали едва ли не наиболее вероятной. К тому же "Ямайка" после четырех лет пребывания свободных демократов не только вне власти, а вне парламента, казалась многим одной из самых выгодных политических инвестиций для них.

Почему же свободные демократы пошли на торпедирование коалиции?

Первая причина – получив по итогам голосования 24 сентября более 10% голосов избирателей, свободные демократы выполнили свою программу действий по возвращению в большую политику. Поэтому даже и без вхождения в состав правительства программа действий СвДП кажется даже перевыполненной.

Второй фактор – наследие коалиции с ХДС/ХСС, существовавшей в 2009-2013 годах. Нынешний шеф свободных демократов дает этому альянсу не слишком положительную оценку в собственной книге с красноречивым названием "Годы в тени". Именно эти годы, по мнению Линднера, виноваты в том, что его партии четыре года не было в Бундестаге.

В то же время последние заявления СвДП перед выходом из "зондирования" и вскоре после него позволяют понять платформу, с которой свободные демократы пойдут на выборы.

Сейчас все указывает на то, что Кристиан Линднер, очевидно, решил воспользоваться опытом своего австрийского коллеги из круга молодых лидеров – главы Австрийской народной партии Себастьяна Курца – и сыграть на электоральном поле правопопулистов.

Именно этим можно объяснить внезапное обострение довольно умеренной позиции СвДП в миграционных вопросах и отрицание ею компромисса в вопросе будущих контуров иммиграционного законодательства, наработанного ХДС/ХСС и "Зелеными".





Если не "мама", то кто?

Едва ли не основным вопросом, который занимал немецкую и иностранную прессу после неудачи "ямайской коалиции", стал "разбор полетов" в стане христианских демократов, а именно определение степени вины самой исполняющей обязанности канцлера Меркель.

Однозначной оценки, конечно же, не последовало. Одним фактом, очевидным как для главы христианских демократов, так и для всей ее политсилы, является то, что единственная, по сути, возможность формирования более или менее стабильного правительственного кабинета была потеряна с отправкой "Ямайки" в архив.

Впрочем, не менее очевидно и то, что в основу переговоров была положена не совсем верная концепция. Обозреватели считают, что лидеру ХДС не хватало представления о векторе будущей коалиции. Меркель в очередной раз заняла привычную позицию модератора, считая своей задачей не формирование общего концептуального видения, а скорее прекращение споров между партнерами по "зондированию".

С другой стороны, из-за потери голосов и споров в ХСС у христианских демократов было крайне небольшое поле для политического маневра и выдвижения предложений. При таких условиях, как оказалось, прагматичный подход Меркель к переговорному процессу и определенное превосходство над партийными интересами, которые обычно расценивались как ее сильные стороны, сыграли против самой главы христианских демократов.

Исходя из этого, можно утверждать о своего рода кризисе политического стиля Меркель, кризисе прагматизма и надпартийности. Ведь Линднер бросил ей вызов, поставив собственные идеологические цели выше стабильной политической обстановки в стране.

Неудача "Ямайки" будет "подмывать" позиции Меркель во главе ХДС.

Впрочем, вряд ли партия выдвинет кандидата, способного заменить "мамочку". Банальная ее замена на кого-то из членов нынешнего кабинета вроде Урсулы фон дер Ляйен, Петера Альтмайера или Томаса де Мезьера вряд ли будет означать коренное изменение курса.

У "молодого поколения" в лице генсека Петера Таубера или замглавы Юлии Кльокнер пока недостаточно связей внутри политсилы и политического опыта.

К тому же в пользу Меркель играет то, что ее популярность среди граждан остается высокой – сейчас более 49% немцев поддерживают руководительницу ХДС (по сравнению с 44% в сентябре 2017 года).

Пока канцлер, как обычно, планирует взять паузу и подождать, как будут развиваться дела.

Впрочем, стоит помнить: "вечным канцлерам" из числа христианских демократов, несмотря на их бесспорные и существенные заслуги, рано или поздно приходилось уходить, особенно тогда, когда они сами уже не шли в ногу со временем, отмечает Die Zeit. Так, бюргерство и бургомистерскую бережливость Конрада Аденауэра стали анахронизмом уже в 1960-х, когда ФРГ превратилась в глобальную экономику.

Имиджу надежного канцлера Хельмута Коля был нанесен удар тогда, когда рассеялся дым салютов времен немецкого объединения, а экономика столкнулась с тяжелыми реалиями посткоммунистических трансформаций.

Будет ли неудача "Ямайки" таким ударом по крайне адаптивной Меркель, остается пока дискуссионным вопросом.





Что дальше?

Итак, 20 ноября Меркель прямо дала понять, что исключает вариант с кабинетом меньшинства.

И действительно, с одной стороны, это могло стать вполне демократичной опцией как для нее, так и для бывших партнеров по переговорам. Последние, вместе с СДПГ и "Левыми", получили бы возможность проводить через парламент собственные инициативы, не неся политической ответственности за их внедрение.

Этот вариант мог означать и эффективное отмежевание от "Альтернативы для Германии", которая тогда превратилась бы в единственную действительно оппозиционную политическую силу.

Однако в этом заключается и токсичность правительства меньшинства. Во-первых, становясь единственной реальной оппозицией, "Альтернатива" получила бы незаурядный шанс на наращивание собственной электоральной поддержки.

Во-вторых, в условиях, когда в среде самих христианских демократов существует мощное лобби по миграционной повестке дня, нельзя исключать возможности поддержки блока ХДС/ХСС в этих вопросах евроскептиками, что означало бы неудачу курса Меркель на отмежевание от правопопулистов.

В-третьих, весь вес политической ответственности ложился бы на плечи руководительницы ХДС и ее баварских союзников, что при неблагоприятном развитии событий означало бы сосредоточение общественного недовольства на них самих.

Это означает, что будет активирована статья 63 Основного закона ФРГ, предусматривающая избрание федерального канцлера в три тура без обсуждения.

Что касается потенциальных результатов самих досрочных выборов, которые ожидают уже к Пасхе в 2018 году, то вряд ли следует ожидать каких-то кардинальных изменений. По крайней мере, социологические опросы показывают, что расклад мест в Бундестаге вряд ли существенно изменится.

Едва ли не единственной партией при этом, которая почти не рискует потерять голоса, считают евроскептическую "Альтернативу для Германии", которая вполне может использовать шаткое положение политической среды ФРГ в пользу собственной кампании. У AfD и "свободных демократов" есть шанс увеличить свой рейтинг, откусив голоса у ХДС/ХСС. Рейтинги социал-демократов, скорее всего, останутся на нынешнем уровне. А наибольший прирост симпатий сейчас фиксируется у "Зеленых".

В такой ситуации шансы на формирование новой коалиции будут не менее призрачными, что дополнительно увеличивает риски для действующего канцлера.

В то же время нельзя не отметить, что неудача переговоров по "Ямайке" является значительным ударом и по европейским делам. На это, в частности, обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон.

И действительно, с ним сложно не согласиться, ведь создание коалиции и формирование правительства в случае досрочных выборов будут отложены минимум на полгода.

До тех пор Германия будет жить в условиях концептуальной неопределенности, имея возможность решать только тактические задачи. Поэтому прогресса в вопросах финансово-экономической или военной интеграции или же прорывной позиции по другим актуальным для ЕС темам со стороны официального Берлина вряд ли следует ожидать в ближайшее время.

То же самое касается и связанной с Германией повестки дня по украинскому вопросу. Вряд ли политическое руководство ФРГ будет склонно идти на радикальные шаги в условиях отсутствия коалиции и с правительством, работающим в режиме исполнения обязанностей.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,

для "Европейской правды"