Париж переосмысливает угрозы: как изменится политика Франции в сфере безопасности

Денис Колесник, для Европейской правды _ Вторник, 28 ноября 2017, 15:05

Фото: nytimes.com

Как и ожидалось, избрание молодого и амбициозного политика Эммануэля Макрона президентом Французской Республики положило начало реформам и корректировке стратегий Парижа.

Уже в июне Макрон назначил комиссию по разработке Стратегического обзора (Revue stratégique). Эта комиссия объединила в себе 14 французских экспертов под руководством Арно Данжана (Arnaud Danjean), политика европейского уровня, который пять лет возглавлял подкомитет Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

А уже 13 октября Стратегический обзор, определяющий интересы и амбиции Франции на следующие пять лет, увидел свет. Комиссии понадобилось всего три месяца для завершения исследования.

В свою очередь, такая актуальность легко объясняется устарелостью и изменением вызовов в сфере безопасности со времени выхода последнего документа такого рода – Белой книги, разработанной еще в 2013 году, при президенте Франсуа Олланде. Еще до выхода Стратегического обзора было ясно, что

французская армия несколько подустала из-за одновременного участия во многих миссиях за рубежом и на собственной территории.

Около 30 тысяч французских военных участвуют в таких операциях, как: "Серваль", переросшая в операцию "Бархан" в африканском регионе Сахель; операция "Сангарис" (2013-2016 гг.) в Центральноафриканской республике; операция "Шамаль" в Сирии и Ираке; натовская операция военного присутствия в странах Балтии и др. Также стоит отметить, что около 10 тысяч французских солдат развернуты на территории Франции в рамках операции "Сентинель", которая имеет целью усиление правоохранительных органов для обеспечения безопасности после террористических атак, имевших место в Париже 13 ноября 2015 года.

Такое значительное привлечение французской армии к операциям требует коррекции подхода, поскольку, по словам главы Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Франсуа Лекуантра, возникает вопрос, сможет ли армия без предварительной подготовки развернуться, скажем, в Мали.

Стратегический обзор важен, поскольку именно на его основе будет формироваться закон о военном планировании на 2019-2025 годы, в котором должно быть заложено повышение бюджета армии на 1,7 млрд евро ежегодно до 2025 года. Это необходимо для достижения рекомендаций НАТО о выделении 2% от ВВП на оборону. В случае Франции имеется в виду 50 млрд евро против нынешних 32 млрд.

Сам документ разделен на три части, где первая описывает стремительно ухудшающийся стратегический контекст, вторая – новые формы войны и конфликтов, а третья, собственно, – новую стратегию безопасности Франции.





Стратегический контекст

Описанный стратегический контекст не вызывает оптимизма. Международная ситуация в сфере безопасности деградировала быстрее, чем предполагалось в Белой книге 2013 года.

Исламский терроризм, ударивший по Франции в 2015 году, определяется как основной и непосредственный вызов национальной безопасности. Другим важным вызовом также является возвращение к открытой войне и демонстрации силы на территории Европе.

Информационная открытость обществ усиливает риски кибератак, которые могут нанести значительный ущерб функционированию французского общества и государства. Именно поэтому суверенитет в информационной сфере важен для Франции.

Сложность достижения данной цели заключается в слабой правовой базе регулирования киберпространства, а также в существовании большого количества государственных и негосударственных акторов наряду с вопросом определения ответственности за кибератаки.

Система, сложившаяся после холодной войны, сменяется периодом нестабильности, который в свою очередь характеризуется многовекторностью вызовов и непредсказуемостью. Существует риск увеличения напряженности на Ближнем Востоке, в Азии и Персидском заливе. Иллюстрацией данного утверждения является нарушение территориальной целостности Украины военным путем. Аннексия Крыма сопровождалась мощным усилением военных возможностей РФ, что сделало из полуострова "бастион" на Черном море, подобный Калининграду на Балтийском море. Отсутствие прогресса на Донбассе и количество задействованных там боевых единиц только увеличивает возможность ухудшения ситуации.

Европейский Союз также сталкивается со значительными вызовами, особенно в странах-соседях, таких как Украина, Грузия, Ливия, Сирия, а также в регионе Сахель.

Стратегический обзор не обошел вниманием и постоянные кризисы, существующие в самом ЕС. Здесь четко указывается на экономический и финансовый кризис 2008-2009 годов, миграционный кризис и Brexit, что чрезвычайно усиливается террористическую угрозу беспрецедентного масштаба.

Технологический прогресс в целом и распространение вооружения и расширение доступа к нему в частности позволяют некоторым государственным и негосударственным актерам получать доступ к передовым военным технологиям.

Такая ситуация наряду с другими вызовами может поставить под сомнение операционное и технологическое превосходство армий стран Западного мира во всех без исключения сферах ведения войны.





Российская угроза в стратегическом контексте

Хотя слово "Россия" в документе упоминается лишь 13 раз, эта страна воспринимается как вызов международному порядку.

Москва оспаривает и блокирует деятельность международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, а также предлагает альтернативные региональные решения в виде ЕАЭС и ОДКБ. В Стратегическом обзоре четко указано, что российская аннексия Крыма нарушает Хельсинкские принципы и ослабляет архитектуру безопасности на континенте.

На Ближнем Востоке Россия, Иран и Турция определяются как доминантные силы, которые обеспечат в будущем перестройку целого региона. Здесь примером служит Сирия, судьба которой решается при минимальном участии западных государств.

Проблематика уменьшения расходов на оборону странами НАТО нашла свое отражение в Стратегическом обзоре. В документе четко указано, что в то время как западные страны сокращали расходы на оборону, Россия и Китай их только увеличивали, что привело к численному превосходству и значительной модернизации войск этих стран.

В то время как Россия осуждает "западную экспансию", она сама ищет пути для того, чтобы ослабить трансатлантические связи и внести раздор в ЕС. Кремль проводит политику собственного утверждения на всех фронтах – от Восточной Европы до Сирии и Балкан, что не может не беспокоить Францию ​​и ее союзников.

Документ констатирует, что значительные расходы на оборону в России принесли свои плоды.

Даже если флот и сухопутные войска, по мнению авторов документа, все еще не соответствуют западным стандартам, российская армия активно модернизируется, что позволяет Москве проводить интервенции в зонах, которых она считает своим "ближним зарубежьем".

Россия поддерживает постоянное морское присутствие в Сирии с 2013 года и наносит воздушные удары, что лишь подтверждает успех проведенных военных реформ. В стратегическом плане Россия завершает модернизацию своих ядерных сил, что не может не вызывать беспокойства, поскольку Кремль не стесняется запугивать страны использованием стратегического вооружения.

Стоит отметить, что военная доктрина РФ позволяет наносить ядерные удары даже против стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в случае атаки против России и/или ее союзников.





Франция в ЕС и НАТО

На евроатлантическом фронте Франция хочет усилить европейскую безопасность. Париж поддерживает укрепление механизмов ЕС и совместной безопасности на уровне постоянного структурального сотрудничества и участия в европейских фондах безопасности.

Париж также стремится к созданию новых механизмов, как это было заявлено президентом Макроном 26 сентября на выступлении в Сорбонне. Здесь имеется в виду создание европейской интервенционной инициативы. Идея заключается в том, чтобы через совместные механизмы сотрудничества выйти в начале нового десятилетия на уровень общей доктрины и получить возможности осуществления реальных совместных военных операций.

Стоит также отметить, что недавно была создана PESCO (Permanent Structured Cooperation), в которой примут участие 23 страны-члена ЕС. Эта перманентная инициатива ставит целью совместные проекты военно-технического сотрудничества, а также создание возможностей для запуска совместных военных операций.

Франция также обязуется и впредь брать на себя всю ответственность в пределах НАТО, включая коллективную безопасность и политику заверения союзников. В то же время Стратегическим обзором предусмотрено, что Париж будет продолжать опираться на сеть своих партнеров по всему миру для успешного выполнения миссий и взятых на себя обязательств.





Треугольник безопасности

У Франции есть две амбиции – сохранить свою стратегическую автономию, а также построить сильную Европу.

Париж придает важное значение поддержке и обновлению своего потенциала ядерного сдерживания. Такая стратегическая автономия является важнейшим вопросом, что позволяет Франции единолично принимать решения, касающиеся защиты ее национальных интересов.

Будучи технологической мощью, Французская Республика имеет большие амбиции в области новых технологий. На сегодня во Франции существует более 4000 малых и средних оборонных предприятий, где работают около 200 тысяч специалистов. Технологическое первенство является важным элементом поддержания сбалансированного сотрудничества с партнерами, прежде всего европейскими.

В то же время Германия определяется основным партнером в сфере общей европейской безопасности. Стратегический обзор констатирует увеличение двустороннего сотрудничества между Парижем и Берлином на всех фронтах.

В вопросах обмена разведданными к Германии добавляется и Великобритания, создавая, таким образом, по мнению Парижа, основополагающий треугольник безопасности в Европе.

Согласно Стратегическому обзору, следует ожидать большего открытия Франции в сотрудничестве в рамках ЕС и НАТО, но не стоит переоценивать его, поскольку, скорее всего, такое открытие ограничится географически наиболее близкими Франции странами, такими как Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Франция также будет больше прибегать к помощи своих союзников, особенно в вопросах стратегических перевозок. Стоит также ожидать определенного рода небольших коалиций в случае необходимости проведения военной операции, хотя, вероятно, это не коснется стран, где у Франции есть исторически сложившееся военное присутствие.

Однако что касается операции "Бархан" в Мали, то тут Франция будет искать другой формат и стремиться к большей вовлеченности международных организаций и стран региона.

И наконец, важным для Украины является то, что Россия и ее агрессивные действия четко признаются как угрозы безопасности на континенте. Хотя здесь не стоит ожидать каких-либо существенных сдвигов, поскольку Россия до сих пор не воспринимается Францией как значительная угроза ее национальным интересам.

Автор: Денис Колесник,

политический аналитик