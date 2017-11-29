ЕС и НАТО глазами молодежи: к чему стремится и чего боится новое поколение украинцев

Центр "Новая Европа" _ Среда, 29 ноября 2017, 16:01

Евромайдан стал поворотным моментом для Украины, он показал поддержку европейской и евроатлантической интеграции, а также ликвидировал дихотомию ЕС-Россия. Его успех во многом был обеспечен массовым вовлечением молодежи в протесты.

В отличие от других стран региона, особенно России, молодые люди в Украине "остаются более независимыми от старших поколений, являются краеугольным камнем продемократических движений и призывов к изменениям, завершающихся протестами, выборами и революцией".

Именно поэтому настроения молодежи крайне важны для оценки дальнейших трендов украинской внешней политики.

Предыдущие опросы подтвердили, что большинство молодежи Украины ориентируется на ЕС. Но несмотря на это, у молодежи есть много претензий к ЕС, еще больше – к Украине, а взгляды молодых украинцев часто оказываются противоречивыми.





Доверие к ЕС и НАТО

Несмотря на распространенное мнение о том, что украинская молодежь поддерживает ЕС, результаты опроса показывают, что доля молодежи, которая полностью доверяет ЕС (7%) или скорее доверяет (22%), достигает 29% и примерно равна доле тех, кто вообще не доверяет ( 13%) или скорее не доверяет (15%) – вместе таких 28%.

Чаще всего (31%) респонденты заявляют о нейтральном отношении к ЕС.

Разделение мнений между тремя группами показывает, что у украинской молодежи нет консолидированного подхода к ЕС, она демонстрирует двойственное отношение.

Стоит отметить, что в отличие от равномерного распределения ответов в гендерном аспекте, в региональном измерении они варьируются.

Больше всего доверяют ЕС в Киеве – 46% (15% полностью доверяют и 31% скорее доверяют), и это опровергает популярный миф о том, что именно на Западе (9% полностью доверяют, 26% скорее доверяют) большинство поддерживает ЕС. Меньше доверяют ЕС на Востоке (5% полностью доверяют, 10% скорее доверяют), где 46% не доверяют ЕС (23% скорее не доверяют, 23% полностью не доверяют).

Остальные три географических региона (Север, Центр и Юг) демонстрируют достаточно равные результаты с точки зрения доверия или недоверия к ЕС.

Одной из особенностей, которую следует подчеркнуть, является вариативность ответов в зависимости от возраста респондентов: чем старше группа, тем меньше ее представители доверяют ЕС.

Соответственно, общая доля респондентов, которые не доверяют или скорее не доверяют ЕС, составляет: 20% в возрастной группе 14-17 лет, 26% в группе 18-20 лет, 29% в группе 21-24 года и 31% в группе 25 –29 лет.

При этом каждый третий среди молодых украинцев вообще не доверяет или скорее не доверяет НАТО (33%). Лишь 4% полностью доверяют, а 16% – скорее доверяют Альянсу, тогда как 29% остаются нейтральными.

С другой стороны, среди молодежи больше сторонников вступления Украины в Альянс: 33% против 19%, которые это не поддерживают (подробнее об этом ниже). Более того, Украина заявила о готовности вступить в НАТО, и этот шаг является частью стратегии официального Киева по интеграции в западный мир.

Такое незначительное доверие к НАТО можно объяснить тем, что многие украинцы испытывали определенные ожидания по поводу поддержки Альянса после начала российской агрессии. Среди других возможных причин – отказ НАТО предоставить Украине План действий по членству во время Бухарестского саммита 2008 года.

Однако главным источником недоверия, скорее всего, является недостаток информации и знаний о НАТО. Молодые люди часто оперируют фактологически неправильными или серьезно искаженными аргументами.





Интеграция в ЕС

В отличие от слабого доверия к ЕС, интеграционный проект демонстрирует лучшие показатели среди молодежи Украины в контексте потенциального членства в Союзе. Как и старшие соотечественники, молодежь Украины считает, что место их родины – в ЕС.

Подавляющее большинство (60%) считает, что Украина должна вступить в ЕС. Против членства выступают 12%, тогда как 24% не смогли определиться.

Во всех регионах Украины сторонников членства в ЕС больше, чем оппонентов. На Востоке 33% молодежи поддерживают вступление Украины в ЕС, 18% – не поддерживают, тогда как на юге – 42% против 17% соответственно. Примечательно, что 41% респондентов на юге и 49% на Востоке не смогли ответить на этот вопрос.

Молодежь Украины считает, что членство их страны в ЕС потенциально имеет много преимуществ. Большинство респондентов (49%) считает, что членство в ЕС принесет экономическое развитие, тогда как 16% не разделяют этого мнения.

Экономическое развитие также связывают с высоким уровнем жизни (52%) и лучшими возможностями для трудоустройства (54%). В контексте ответственного государственного руководства почти половина (49%) участников опроса соглашается с тем, что членство в ЕС приведет к быстрой демократизации общества. Чуть больше (52%) респондентов считает, что членство Украины в ЕС поможет защитить права человека и меньшинств.

Результаты опроса показывают, что молодые украинцы надеются на членство Украины в ЕС:

49% считают, что Украина должна получить перспективу членства (10% не поддерживают это мнение).

С другой стороны, респондентов спросили о возможных минусах, связанных с членством Украины в ЕС. Одним из наибольших опасений, связанных с членством в ЕС, является массовая эмиграция населения из страны: 24% поддерживают это мнение (9% полностью согласны, 15% скорее согласны), 31% – не согласны или скорее не согласны.

Среди других опасений, связанных с членством в ЕС – массовый приток беженцев с Ближнего Востока в Украину (21% согласны, 31% – не согласны).

Перспектива зависимости Украины от стран ЕС в экономическом, политическом и культурном плане беспокоит 21% молодых людей, тогда как 40% не разделяют этих опасений.





Интеграция в НАТО

Каждый третий молодой украинец хочет видеть свою родину членом НАТО, тогда как 19% не поддерживают членства Украины в Альянсе. Еще 21% демонстрируют нейтральное отношение к этому вопросу, а 22% затруднились ответить.

В отличие от вопроса о членстве в ЕС, отношение к НАТО не является однородным, а разделение – глубже, особенно на региональном уровне.

Восток (13%) и Юг Украины (22%) продемонстрировали очень низкий уровень поддержки членства в Альянсе – даже несмотря на то, что поддержка НАТО в этих регионах выросла с 2014 года. В общем, на национальном уровне членство в НАТО воспринимают как позитивный шаг. Среди преимуществ, вытекающих из членства в Альянсе, называют укрепление безопасности Украины (46% тех, кто разделяет это мнение, против 14% тех, кто не разделяет); содействие урегулированию конфликта с Россией (39% против 17%); содействие привлечению дополнительных иностранных инвестиций (41% против 14%); модернизация украинской армии (46% против 12%); помощь в прекращении российской агрессии (38% против 17%).

Данные относительно восприятия недостатков членства в НАТО создают определенную путаницу.

Так, молодежь готова к вступлению в НАТО по приведенным выше причинам, но те же респонденты не хотят, чтобы Украина присоединялась к НАТО, поскольку это заставит ее участвовать в операциях Альянса (38% против 18%).

В целом 31% респондентов считают, что однозначных аргументов против вступления Украины в НАТО нет (19% считают, что такие аргументы существуют). Самым популярным аргументом, зафиксированным во время детальных интервью, было опасение, что украинцы будут вынуждены участвовать в конфликтах третьих сторон.

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Поляризация, путаница во мнениях и стремление к изменениям – эти слова лучше всего описывают отношение молодежи к внешней политике Украины.

По сравнению с украинским обществом в целом, молодежь Украины имеет четкое отношение к международным организациям. Можно утверждать, что украинской молодежи свойственно двойственное отношение к западным организаций: она поддерживает ЕС и членство Украины в этой организации, когда речь идет о конкретных преимуществах, но в то же время относится к западным международным организациям с осторожностью.

Впрочем, если речь идет о членстве Украины в ЕС, большинство респондентов, в том числе на Востоке, считает, что это приведет к активизации экономического развития. Более того, подавляющее большинство (38%) считает, что серьезных аргументов против членства Украины в ЕС нет.

Именно поэтому ЕС выглядит в глазах молодежи как трансформационная и модернизационная модель и даже в некотором роде источник вдохновения.

Статья базируется на данных опроса, проведенного в июле-августе 2017 года компанией GfK Ukraine по заказу Центра "Новая Европа" и Фонда им. Фридриха Эберта. Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,2%.