"Хочу с тобой переспать": как секс-скандалы снимают министров в ЕС и не влияют на карьеру в Украине

Сергей Сидоренко, Галина Жовтко, Европейская правда _ Пятница, 03 ноября 2017, 09:45

Эта история произошла 16 лет назад, когда председателем Верховной рады в очередной раз был Иван Плющ – ветеран украинской политики, пропитанный ее обычаями и традициями.

В тот период президент Кучма пытался улучшить на Западе свой имидж, подпорченный "кассетным скандалом". Украина – по крайней мере, на словах – стремилась к далнейшей интеграции со структурами Североатлантического альянса. Поэтому в начале июля 2001 года Плющ поехал в Брюссель, к генсеку НАТО Джорджу Робертсону. Эти переговоры должны быть незначительными, протокольными, но их ход до сих пор помнят все присутствовавшие на встрече.

В украинской делегации тогда были только мужчины; а со стороны Альянса было по крайней мере две женщины.

Когда очередь в выступлениях дошла до одной из них (ЕП знает фамилию и должность представительницы Альянса, но предпочитает не публиковать эту информацию без ее согласия), и она, по протоколу, сказала, что хочет изложить свое мнение, Иван Плющ неожиданно взял слово.

"Единственное, что я хотел бы от тебя услышать – это захочешь ли ты со мной переспать", – обратился к ней глава украинской делегации.

Эта "шутка" шокировала всех украиноязычных участников встречи, включая женщину, к которой обращался спикер ВР – она ​​понимала украинский. А потом генсек и другие представители Альянса получили заверения от переводчика и коллег, что от их украинского визави прозвучало "именно это".

Эта история не является большим секретом. ЕП приходилось слышать ее и в Брюсселе, от чиновников Альянса (которые уверяли, что тот день несколько изменил восприятие Украины), и в Киеве, но она не закончилась "Плющ-гейтом". Иван Плющ сохранил свой пост до конца созыва ВР, а затем вернулся в политику на должность секретаря СНБО.

Украинским политикам, пожалуй, странно читать о скандале, который разгорается в эти дни в Лондоне и других европейских столицах. Но если мы хотим быть европейцами не только территориально, но и по ценностям, то стоит хотя бы знать об истории, которая уже стоила должности одному из ключевых членов британского правительства.





От Голливуда до политики

В начале октября этого года Голливуд потряс самый громкий за последние годы скандал – более тридцати женщин обвинили знаменитого продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Эффект "взрыва бомбы" вызвала статья в The New York Times о том, что оскароносный кинодеятель десятилетиями приставал к актрисам и работницам, а потом покупал их молчание.

Одной из первых о домогательствах продюсера рассказала актриса Эшли Джадд, впоследствии к ней присоединились известные кинозвезды Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Обе заявили, что в свое время были жертвами домогательств с его стороны. Этот перечень значительно больше – на данный момент более 30 женщин публично заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна.

В соцсетях запустили флешмоб #MeToo (по названию движения против насилия, созданного 10 лет назад активисткой Тараной Берк). Женщины и мужчины в разных странах начали рассказывать о том, что когда-то с ними произошло.

Эта волна не только переросла уровень Голливуда, но и быстро вышла за пределы США. Во Франции начали флешмоб #BalanceTonPork ("Утихомирь свинью"), в Германии – #IchAuch ("Я тоже").

Под отдельным хэштегом #ItWasMe своими историями делились мужчины, решившиеся признаться, что совершали насилие против женщин.

Очень скоро в рассказах возникли политики – как бывшие, так и действующие.

Почти две недели назад в эпицентре скандала оказался Европейский парламент.

Британская газета The Sunday Times опубликовала рассказы нескольких сотрудниц ЕП о различных сексуальных домогательствах со стороны мужчин-евродепутатов. Журналисты назвали даже имя одного из них – 71-летнего француза, бывшего министр охраны окружающей среды и члена партии "Зеленых" Ива Кохе, о действиях которого рассказала его 25-летняя помощница.

Через несколько дней Европарламент официально признал проблему, провел срочные дебаты и принял резолюцию о борьбе с сексуальным насилием. Но скандал это, конечно же, не погасило.

Брюссельское издание Politico открыло страницу для конфиденциального сбора историй от сотрудников европейских институтов. К ним поступили свидетельства от 127 женщин и 11 мужчин, в том числе один рассказ об изнасиловании, после которого пострадавшую "активно убеждали хранить молчание". Правда, редакция признает, что не имеет возможности проверить правдивость этих обвинений.

Скандал не обошел и другие институты ЕС: в СМИ попала информация о сексуальных домогательствах в Еврокомиссии.

Но наибольшие потрясения произошли не в столице ЕС, а в Великобритании.





Скандал в Вестминстере

Еще на прошлой неделе в Лондоне были вынуждены признать, что их серьезно затронула кампания #MeToo.

В СМИ попала информация о существовании секретной группы в WhatsApp, созданной женским персоналом британского парламента, цель которой – предупреждать друг друга о депутатах, склонных к недостойному поведению.

В этой группе помощницы, секретарши и другие сотрудницы Вестминстера рассказывают друг другу страшные истории о своих политических боссах. Речь идет о приставаниях, преследованиях, "облапываниях", сексе в офисах и даже принуждении к абортам.

Интересно, что в этот список попали не только мужчины. В нем оказалась также британская депутатка, которая якобы – по утверждению сотрудниц парламента – имеет внебрачные отношения с молодыми специалистами мужского пола.

Эти признания появились еще в тот период, когда история с голливудским продюсером была на пике, а следовательно, в Британии просто не мог не разразиться скандал.

К тому же в "черный список" группы попали 36 депутатов из правящей партии консерваторов,

среди них – 21 действующий или бывший министр британского правительства.

Хотя скандал затронул не только власть, но и оппозицию.

Молодая активистка партии лейбористов Бекс Бейли рассказала, что в 2011-м, в 19-летнем возрасте, была изнасилована старшим коллегой на торжественной партийной церемонии. В партии уже заявили, что проводят независимое расследование этих обвинений, а также призвали полицию провести официальное расследование.

Не обошел стороной скандал и Шотландскую национальную партию, которая объявила, что парламент должен расследовать неприемлемое поведение двух мужчин-парламентариев.

Однако больше всего этот скандал ударил по партии власти.





Опасное колено

Поздно вечером 1 ноября стало известно о первой потере в правительстве. На фоне скандала о сексуальных домогательствах подал в отставку глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон. Поводом для этого стал инцидент 15-летней давности, когда политик положил руку на колено радиоведущей Джулии Хартли-Брюэр.

Конечно, речь идет не о случайном прикосновении – радиоведущая, которая рассказала об этом случае в рамках флеш-моба #MeToo, утверждает, что ей пришлось пригрозить дать Фэллону пощечину, если он не прекратит.

Но сейчас Хартли-Брюэр не требовала наказания для политика. Несколько дней назад она назвала инцидент "забавным". Журналистка утверждает, что несмотря на все это, они с Фэллоном остались друзьями.

Стоит отметить, что Фэллон – не рядовой политик. Он избирается в парламент с 1983 года, и только один созыв, в середине 1990-х, у него был перерыв в парламентской карьере. Он работал в разных составах правительства – был министром по вопросам бизнеса, энергетики. С 2014 года возглавляет британское Министерство обороны.

Но по стандартам демократических стран такая роль не дает преимуществ, а только усиливает ответственность.

Прочитайте заявление Фэллона, которое он сделал, сообщив об отставке.

"В последние дни появилось несколько заявлений о депутатах, в частности, относительно моего поведения в прошлом. Многие из них (заявлений) неправдивы, но я принимаю то, что мое поведение в прошлом не соответствует тем высоким стандартам, которых мы требуем от вооруженных сил, которые я имею честь представлять. Я задумался над своей ситуацией и подаю в отставку с поста министра обороны", – пояснил Фэллон.

Правда, возникают сомнения, был ли "инцидент с коленом" единственной причиной такого шага. Об этом говорит и журналистка, признание которой стало толчком к правительственному кризису.

Британское издание The Times утверждает со ссылкой на источники в окружении уже экс-министра обороны: Фэллон ушел с должности, поскольку не мог гарантировать, что не появится новых компрометирующих сообщений.

Уже известно о недоразумении между Фэллоном и обозревателем издания Daily Telegraph Брйони Гордон – мол, политик назвал ее "шлюхой" ("slut") в 2010 году. Эта информация не нова, она всплыла еще в 2014 году, когда Фэллон занял пост министра обороны. Тогда источники в окружении политика отрицали, что он использовал слово "шлюха", однако признали, что он отпустил унизительные замечания в адрес журналистки, когда выпивал в баре.

Другой инцидент, о котором стало известно, возник между Фэллоном и его коллегой по парламенту, леди Андреа Ледсом.

В ночь на четверг, после объявления об отставке, BBC спросила министра, не боится ли он появления новых обвинений. Тот уклонился от прямого ответа, но сказал: "Культура за много лет изменилась, и то, что могло бы быть приемлемым 10 или 15 лет назад, сегодня явно неприемлемо".





Министры под следствием

Очень вероятно, что британское правительство ждут новые отставки. Имена некоторых кандидатов на увольнение уже известны.

The Times пишет, что в офисе Мэй обеспокоены такой ​​перспективой. А учитывая то, что Британия проходит сложный период переговоров с ЕС по Brexit, изменение ключевых лиц крайне нежелательно.

Издание цитирует одного из министров, который говорит о чрезвычайно напряженной атмосфере: "Люди боятся, что они потеряют работу, независимо от того, сделали ли что-то плохое".

Но при всем желании британская премьер не может гарантировать, что новых отставок не будет. Тереза ​​Мэй уже приказала расследовать обвинения, прозвучавшие в адрес первого министра (то есть ее заместителя и ключевого помощника) Дамиана Грина. Он в течение последних двух лет якобы приставал к 31-летней активистке партии консерваторов Кейт Малтби.

И снова на британской политической сцене... оказалось колено.

Кейт Малтби, которая на 30 лет моложе Грина, рассказала, что политик дотронулся до ее колена во время встречи в пабе Ватерлоо в 2015 году и отправил ей "неоднозначное" сообщение после того, как в газете появилось ее фото, где она одета в корсет.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй дала распоряжение секретарю Кабинета министров, сэру Джереми Хейвуду, выяснить факты и представить результаты как можно скорее. Правда, увольнение Дамиана Грина не гарантировано. Ближайший союзник Терезы Мэй, в отличие от сэра Майкла Фэллона, не признает своей вины.

Грин сразу же опроверг утверждение о сексуальных домогательствах к молодой активистке Малтби. "Это ложное обвинение стало настоящим шоком и глубоко болезненным, особенно от того человека, которого я считаю личным другом", – сказал политик. По данным The Telegraph, Грин готов предоставить команде по расследованию Кабмина свои СМС-сообщения, чтобы продемонстрировать, что переписка с Малтби была дружеской. Однако уверенности в том, как завершится история, нет ни у кого.

Еще одно расследование начато в отношении заместителя министра по делам международной торговли Великобритании, депутата Марка Гарнье. Он признал, что просил свою бывшую помощницу покупать секс-игрушки, а также называл ее "sugar tits".

На понедельник, 6 ноября, Тереза Мэй созывает срочную встречу ключевых партийцев, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию.





Жизнь за пределами Британии

Не только в британском парламенте составляли списки слишком многое себе позволяющих работодателей. Как выяснилось, перечень парламентариев, склонных к сексуальным домогательствам, есть также в парламенте Франции.

А в начале кампании #MeToo о некорректном поведении коллег-политиков рассказала глава МИД Швеции Маргот Вальстрём; однажды ей даже пришлось покинуть из-за этого официальный ужин. Правда, имя мужчины, действия которого ее возмутили, она так и не назвала.

О расследованиях и отставках в правительствах других стран пока не сообщают, но по "неполитических" секторах кампания #MeToo сильно ударила, даже в восточноевропейских странах ЕС. Например, в Румынии остался без работы один из самых популярных хип-хопперов страны Калин Ионеску, коллеги которого одна за другой начали рассказывать о домогательствах с его стороны.

В конце концов, вспомним о развитии событий в Брюсселе, в институтах ЕС. Расследования, которые продолжаются в Европарламенте, подтверждают: в других странах политики также могут столкнуться с проблемами из-за огласки сексуальных домогательств с их стороны. Даже если речь идет о давних делах.

Хотя в нашей стране эти истории кажутся фантастикой.

В Украине, где министры сохраняют свои должности даже после обвинений в коррупции, где один из руководителей фракции может пойти на повышение, несмотря на информацию об использовании "телефонного права", где лидеры партий объясняют "выигрышем на тотализаторе" появление полумиллиона в собственной декларации – сложно поверить в реальность лондонских событий.

Но эта история – подлинная. Именно так работает демократия. Конечно, если она есть не только на словах, но и в реальной жизни.

Авторы: Сергей Сидоренко, Галина Жовтко,

"Европейская правда"