Новый статус Украины в НАТО: задача, ставшая реальной

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель _ Вторник, 07 ноября 2017, 17:07

Не хочется разбрасываться фразами об "историческом дне" или "судьбоносном заявлении", но то, что прозвучало в штаб-квартире НАТО во вторник, действительно важно.

В Альянсе, похоже, смирились с неизбежным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые признал, что Украина действительно стремится к полноценному вступлению в Альянс. Более того, НАТО не только признает, но и поддерживает стремление Украины вступить в организацию.

И это – не формальность.

Лидер Альянса не делает заявлений, пока новая позиция не будет поддержана всеми членами организации. Консенсусом. А в таких чувствительных вопросах, как перспектива вступления Украины, самодеятельности в принципе не может быть.

Движение Украины в НАТО годами вызывало в Европе непонятную реакцию, лишенную смысла и логики.

А летнее решение Верховной рады, которая определила нашей целью полноценное вступление в Альянс, стало причиной беспрецедентного сопротивления.

Даже на заседании комиссии Украина-НАТО, которое прошло в Киеве в июле, Столтенберг выкручивался как мог, чтобы его слова не звучали как признание новых реалий. Максимум, который от него прозвучал – что в Брюсселе "приняли к сведению" решение ВР.

Тем временем другие европейские партнеры убеждали Украину сделать шаг назад. Киев уговаривали, просили, убеждали, порой даже угрожали негативными последствиями. "Вы сделаете себе только хуже" – в один голос говорили западные политики и эксперты. Даже многолетние сторонники Украины были уверены, что Киев вредит сам себе, когда делает шаги в направлении Альянса (подробнее об этом – в публикации ЕвроПравды "Реформы без права на НАТО").

Но главное: все были уверены, что у Киева просто нет шансов на успех.

"В НАТО нет поддержки нового статуса для Украины, а отказ Альянса только развяжет руки Москве", – убеждал ЕвроПравду Джеймс Шер, эксперт по вопросам безопасности с мировым именем.

Но евроатлантический выбор Украины – это не предмет торговли. Это не то, чем можно поступиться. И наши союзники, похоже, начали это осознавать.

Однако стало ли нынешнее заявление Столтенберга тем, чего ждала Украина? К сожалению, тоже нет.

Конечно, мы не требуем "предоставления Киеву ПДЧ уже сегодня", определения "даты вступления в НАТО" и тому подобного.

Членство в Альянсе не должно быть самоцелью.

Евроатлантическая интеграция (так же, как и европейская) – это вопрос реформ. Без их проведения наше вступление в Альянс не станет реальным, сколько бы мы ни говорили о своих европейских устремлениях. Но в данном случае речь не идет о нашем вступлении в Альянс. Этого и близко нет на повестке дня. Речь идет о достоинстве нашего государства, об уважении к нему со стороны партнеров.

Если у Украины есть основания для получения определенного статуса в отношениях с НАТО – она ​​должна его получить. А этого пока не произошло.

В Североатлантическом альянсе есть в обиходе такой термин, как "страны-аспиранты" (Aspirant countries). Далее цитата с официального сайта НАТО: "Aspirant countries – это государства, которые заявили о своей заинтересованности присоединиться к НАТО. Они получают приглашение к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ". Единственное дополнительное требование к aspirant countries – то, что они должны исповедовать принципы Вашингтонского договора, то есть быть демократическими государствами, исповедовать принципы Хартии ООН и принадлежать к евроатлантическому пространству.

Этоn статус, к слову, не накладывает на НАТО никаких обязательств по поводу членства "аспирантов" в будущем. Аспирант в дальнейшем может получить приглашение к ПДЧ, а может и не получить; в случае выполнения ПДЧ страна может быть принята в Альян, а может и нет...

Возникает вопрос: почему Украина до сих пор не получила этот статус? Логичного ответа на это просто нет.

Киев заявил о стремлении к членству? Несомненно, теперь это признали даже в Альянсе. Мы расположены в Европе? Вряд ли кто-то поставит это под сомнение. А может, кто-то сомневается в том, что наше государство является демократическим? Тогда пусть кто-то (кроме российских властей и Януковича с Азаровым) скажет это вслух!

На самом деле нет никаких препятствий для предоставления Украине статуса "страны-аспиранта". И Киев должен не просто просить, а требовать этого.

В среду в штаб-квартире НАТО будет с визитом профильный вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По мнению редакции ЕвроПравды, после сегодняшнего заявления Столтенберга она просто обязана поднять этот вопрос в диалоге с партнерами.

И нашим друзьям в Альянсе не надо прятаться за российской агрессией, это просто несерьезно.

Напомним, какие государства сейчас имеют статус "аспирантов" в отношениях с НАТО. Сейчас их три: Македония, Босния и Герцеговина, а также Грузия. Именно так – наши грузинские друзья, которые так же с оружием в руках противостоят россиянам, у которых 20% территории – под российской оккупацией, уже давно имеют статус страны-аспиранта и сотрудничают с Альянсом в рамках Интенсифицированного диалога.

Почему же Украина не может присоединиться к Грузии?

Вопрос риторический. Не только может, но и должна. Это лишь вопрос времени. И у нас есть все основания требовать этого в Брюсселе, даже понимая, что это решение не будет для союзников простым.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", из Брюсселя