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Посла никто не накажет: как будет действовать МИД на волне украинско-сербского скандала

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 08 ноября 2017, 12:30
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Посол Украины в Сербии Александр Александрович и глава сербского МИД Ивица Дачич на одной из немногих личных встреч

Дипломатический конфликт Украины и Сербии до сих пор не исчерпан, но приостановлен. По крайней мере, временно.

Напомним, ровно неделю назад издание Balkan Insight опубликовало довольно жесткое интервью посла Украины в Сербии Александра Александровича (подробнее об этом – в новости "Россия использует Сербию, чтобы уничтожить Европу – посол Украины"). Он раскритиковал действия и бездействие сербских властей. В частности, то, что в Белграде якобы не замечают сотни своих соотечественников, воюющих в Украине на стороне боевиков "Л/ДНР", и ничего не предпринимают для прекращения их деятельности.

Уже на следующий день МИД Сербии пригрозил объявить дипломата персоной нон грата, а пророссийская оппозиция призвала немедленно выслать его из страны. Еще через день украинский МИД вызвал посла в Киев для консультаций, а во вторник, 7 ноября, эти консультации наконец состоялись.

За эти дни приходилось слышать различные слухи и предположения относительно сербского скандала – от идеи о том, что теперь посла "накажут за самодеятельность", до версии, что Киев решил разорвать все связи с Сербией.

Так что же решили в Киеве и кто стоит за дипломатическим конфликтом?

Прежде всего – хорошая новость для тех, кто болел за посла.

Александра Александровича не будут наказывать за его действия. В Киеве он получил полную поддержку своей позиции – и официально, и в закрытых дискуссиях. Причем с первых дней скандала ЕвроПравда получала от друзей-дипломатов сигналы о том, что у посла есть поддержка МИД, потому что он говорил правду – разве что мог взять слишком резкий тон в известном интервью.

"Мы знаем, что некоторые неправильно восприняли сигнал о вызове Александровича в Киев. Вызов на консультации не означает, что посла отзывают", – отметил один из собеседников.

 

Итог "консультаций в МИД" следующий: на днях украинский посол вернется в Белград и продолжит работу. При этом сербы уже получили публичный сигнал от Украины о том, что его требования – это не самодеятельность.

Единственное изменение, которое произойдет – посол получил от министра поручение "избегать резких высказываний".

"Сербия для нас важна, будем работать, будем стараться развивать контакты, если будет готовность той стороны. Но эта история позволила нам донести главный сигнал: мы действительно обеспокоены, и Белграду надо обратить на это внимание", – рассказал ЕП дипломат, которому известно о содержании консультаций между послом и министром.

А претензий к Белграду у Киева – предостаточно.

"Сербские наемники на Донбассе, точнее, отсутствие реакции Белграда на них – не единственное наше замечание к сербским партнерам. Почему мы в косовском вопросе четко, не отступая ни на шаг, придерживаемся принципа целостности Сербии, но не видим от сербов похожего отношения к Украине? Делегации из Сербии регулярно ездят в оккупированный Крым, в том числе депутаты из правящей партии, из партии президента", – рассказал один из дипломатов.

Получит ли этот скандал продолжение? Пока этого не знает никто.

Украинский "отставной" дипломат Маркиян Лубкивский, некогда работавший в диппредставительстве в Сербии и сохранивший связи в местном МИД, утверждает, что на текущий момент Белград не требует отзыва нашего посла. "Но если будет еще одно такое заявление от Александровича, это требование может появиться", – отмечает он.

На прямой вопрос ЕвроПравды источники в МИД говорят, что изучали такую ​​возможность и надеются, что Сербия не пойдет на обострение конфликта.

"Какой смысл высылать посла, который говорил правду? Сербы знают, что его заявления полностью соответствовали реалиям. Но мы не будем дальше обострять риторику", – отметил один из собеседников. "И помним, что есть принцип взаимности. Будет выслан Александрович – уедет и сербский посол из Украины", – напоминают в МИД.

Конечно, возникает вопрос, сможет ли Александрович эффективно работать и поддерживать диалог с сербскими властями после такого скандала.

Но дипломаты задают встречный вопрос: а был ли диалог до этого?

"Посол работал в Белграде фактически в блокаде. Сербское руководство его не принимало, встречи были на очень низком уровне. Любые совместные мероприятия, даже контакты с украинским послом сербы рассматривали с позиции "а не повредит ли это нашей дружбе с РФ, а не будут ли россияне против?"", – возмущается украинский дипломат, знакомый со спецификой работы нашего посольства в Сербии.

"Мы готовы к дружбе с Сербией, стремимся к этой дружбе, но хотим видеть готовность и с их стороны", – говорит один из собеседников ЕП в дипкорпусе. И тут же добавляет: больших надежд на изменения, к сожалению, нет.

Поэтому диалог с сербами о наемниках на Донбассе продолжится... в более широком формате.

Об этом, к слову, уже заявил министр Климкин. "Обратимся также к нашим европейским друзьям и партнерам по поводу этих вопросов", – написал он после встречи с Александром Александровичем.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

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