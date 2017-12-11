Интернет-управление для Украины: как повторить успех эстонской реформы

Сергей Сидоренко, Таллинн-Сауэ-Киев _ Понедельник, 11 декабря 2017, 15:28

Фото: visitestonia.com

Электронное управление стало модной темой для Украины – над ним работают, на нем пиарятся, о нем пишут в проектах решений и программах сотрудничества. Эстонию обычно приводят в пример "страны, у которой получилось".

Но слишком часто те, кто мечтает о e-governance, добавляют что-то вроде "Эстония – не Украина". Сельское население, низкая компьютерная грамотность, отсутствие компьютеров у людей... Звучат тысячи причин, почему якобы "мы так не сможем".

Но этот стереотип легко разрушить. Ведь проблемы, которые нас пугают, были актуальны и для Эстонии, а способы их решения вполне могут сработать и в Украине.

Примечательно, что часть вызовов эстонцы решают именно сейчас, когда страна провела админреформу и масштабное объединение общин. И одновременно – объединение стало значительно легче именно благодаря тому, что страна уже перешла на электронное управление.

Теперь – подробнее о том, почему эстонский e-governance стал историей успеха и почему его повторение в Украине вполне реально.





В очередь, дети! В электронную, конечно:)

Разговоры об объединении общин идут в Украине уже более 10 лет, и каждый раз это вызывает возмущение. "Так что теперь, за справками в другой город ездить?" – это заколдованные слова, которые выводят людей на митинги и заставляют правительство отступать от планов.

А вот в Эстонии этот вопрос могут просто не понять.

"У нас не нужно ходить куда-то за справками. Все государственные услуги доступны онлайн. Оформление субсидии, социальные услуги, все запросы – все это проще делать в интернете. Хочешь записать ребенка в школу – идешь на сайт школы", – объясняет ЕвроПравде Каймо Каарманн-Лийве, советник Ассоциации эстонских городов.

Но самое главное: это касается не только столицы.

Лаагри – небольшой поселок недалеко от Таллинна, здесь живет 4,8 тыс. человек. Это чуть добавляет статусности и денег – многие местные жители ездят на работу в столицу, а следовательно, зарплата здесь выше средней по стране.

Но вряд ли кто-то из тех, кто был в городе, возьмется назвать его "слишком богатым".

"Задворки" городка Лаагри. Тут и далее - фото автора

Советское прошлое дает о себе знать.

В 100 метрах от мэрии – огромный пустырь, на котором когда-то работали теплицы, а сейчас стоит знак о том, что ходить по развалинам опасно. Еще дальше, по пути к железнодорожной станции, вы увидите "лес" из бетонных "пеньков", то есть старых свай, вокруг которых растут деревья. Строительство, начатое еще в 1980-х, тогда же и "загнулось", а с годами стало частью пейзажа...

И если эти детали могут напоминать немало украинских городов, то в другом Лаагри очень отличается от них. Дело не только в хороших дорогах, на которых, несмотря на снежные зимы, нет привычных нам ям. Прежде всего отличие в том, как местные жители общаются с властями.

Здесь нет очередей в социальные службы или за справкам. Люди выбирают услуги через интернет. Если же у человека нет компьютера (а таких немало), то он может сделать нужный запрос или в мэрии, или... в библиотеке.

Это не шутка, библиотеки не "умерли" с началом компьютерной эры. Наоборот, они получили второе дыхание.

"В Эстонии библиотеки почти не закрывались", – заверила ЕП Кайе Кингас, представитель Министерства финансов страны.

Теперь под словом "библиотека" понимают прежде всего место свободного доступа в интернет. А кроме того, здесь можно почитать или взять домой книги (то есть прежняя функция библиотек сохранилась). Компьютеры здесь всегда новые, но их вполне достаточно, чтобы человек мог поработать в интернете, направить запрос и т.п.

Но вернемся к услугам, которые стали "электронными" даже в маленьких эстонских городах. Одним из приоритетов было и остается образование – дошкольное и школьное.

"В нашей местности был очень высокий спрос на детсады, мест не хватало. Шесть лет назад мы ввели е-очередь в садики, но это означало только то, что вы можете подать заявку онлайн. А дальше все заявки переписывали в большую книгу и обрабатывали вручную, пусть даже сейчас это звучит смешно", – вспоминает Андрес Лайск, работавший мэром Лаагри с конца "нулевых".

"Два года назад мы заменили эту систему новой. Мы инвестировали немало средств в детсады, это было нашим приоритетом. Теперь мест стало больше, и родители могут выбирать тот сад, который для них ближе, или тот, о котором лучшие отзывы. Так мы получаем обратную связь.

А сейчас в планах – принципиально новая система также для школ. Там будет полная автоматизация, вплоть до того, что родители будут видеть, что делал сегодня учитель вместе с их детьми. Но для этого необходимо предоставить компьютеры всем учителям", – рассказывает мэр.

И это не пустые мечты – нет сомнения, что планы осуществятся.

В этом году Лаагри объединился с тремя другими общинами, расположенными неподалеку.

Новая объединенная община, в которой аж 22 тысяч жителей, получила дополнительное финансирование (подробнее о добровольном и принудительном слиянии общин в Эстонии – в статье "Опыт админреформы для Украины"). Андрес Лайск победил на выборах руководителя нового муниципалитета, получившего название Сауэ. Теперь у него появились новые вызовы, но в то же время – и новые горизонты.

Ранее в штате Лаагри был "аж" один компьютерщик. В соседнем Сауэ, вошедшем в состав новой объединенной общины – еще один, в двух общинах поменьше не было ни одного. Теперь штат будет общим, а IT-отдел расширится вдвое, до четырех человек.





Данные на перекрестке

Успех эстонских "электронных реформ" часто объясняют тем, что у них, мол, все общество высокотехнологичное и им "было легче". Вот только сами эстонцы говорят, что это в принципе не так.

"Это сейчас у нас высокое доверие к электронным инструментам, но не питайте иллюзий, в начале такого не было и близко", – рассказывает Янек Розов, руководитель департамента развития услуг электронного общества в Минэкономики Эстонии. Это подразделение отвечает за то, чтобы "облако услуг" e-governance была целостным и покрывало все потребности людей.

"Пенсионеры и сейчас не так активно пользуются этими услугами, а в начале это было для них чем-то совершенно чуждым. Да что там интернет – даже когда выдачу пенсий перевели на карточки, люди в банке снимали деньги с банкомата и несли их операционисту, потому что думали, что теперь это надо показать и оформить", – вспоминает он.

Началось все еще в 1999 году, когда появилась первая интернет-услуга – заполнение деклараций экспортера. Тогда не было даже намека на массовость или системность, но правительство решило отреагировать на появление электронного банкинга, который оказался удобным для активного бизнеса. В начале нового тысячелетия в Эстонии электронную подпись законодательно приравняли к "бумажной".

Но и это само по себе не перевело государственные услуги в интернет.

"Е-революцию" совершил гениальный шаг: правительство заставило все ведомства пойти в интернет, без этого они не имели возможности эффективно работать дальше.

Это произошло в 2007 году с принятием закона о доступе к публичной информации. Украина, к слову, тоже приняла такой закон, но вопрос не в названии, а в содержании.

В эстонском законе записано, что ни одно ведомство в стране не имеет права собирать у граждан те данные, которые уже есть в реестре какого-то другого ведомства. Следовательно, если человек обращается за какой-то услугой, то у него не имеют права просить какую-либо справку от эстонского органа власти – например, об адресе проживания. Эти данные госорган должен получить через интернет.

Одновременно все государственные и муниципальные органы получили инструмент, который позволил жить в новых условиях. Централизованная правительственная система, получившая название X-Road, позволяет получить всю необходимую информацию о человеке.

"Представим, что мне нужно создать реестр будок мороженого. Это означает, что в базе данных будет только один параметр – о том, какие бывают будки. Всю остальную информацию – о работниках будки, о юрлицах, об адресе, о собственности на землю – все это я все беру из X-Road", – объясняет Розов.

Конечно, речь идет только о данных, которые нужны тому или иному органу: чиновник, который занимается водоснабжением, не увидит, например, данные о судимости своего клиента, а в больнице не будут знать, есть ли у больного автомобиль. Предоставлением прав доступа занимается правительственное подразделение.





Силой в интернет

По данным Eurostat, 86% эстонских семей имели доступ к интернету в 2016 году. Это много, но все же меньше 100%. А в 2007 году, когда страна встала на рельсы электронного самоуправления, таких было всего 52%, и из них большинство было в Таллинне, а в глубинке этот уровень не везде достигал даже 25%.

Так возможно ли перейти на электронное управление в общинах, где от силы у четверти людей есть доступ к компьютеру?

Эстонский опыт говорит, что это – вполне реальная задача.

Главное – оставлять людям альтернативу.

Даже сегодня, через 10 лет после начала "цифровой революции", во всех без исключения муниципалитетах остаются "оффлайновые" офисы. Здесь работают сотрудники мэрии, а в определенное время сюда можно прийти и подать письменное заявление, или же сесть за компьютер и заполнить форму на сайте города.

В бывшей мэрии Лаагри готовы и дальше принимать посетителей

После создания объединенной общины Сауэ во всех объединившихся поселках останутся офисы, которые работали там раньше. В Эстонии сделали принципом: возможность прийти в орган власти "ногами" должна остаться, каким бы высоким ни был уровень компьютеризации.

За 10 лет страна действительно сделала немало, чтобы убедить людей ходить в интернет, а не в мэрию. Напомним также о библиотеках, которые остаются "окном в e-govcernance" для тех, у кого нет компьютера.

"Самая большая сложность – объяснить человеку, что интернет – это безопасная среда, где все можно сделать быстрее. И не надо ехать за тридевять земель в такую ​​погоду", – говорит Янек Розов из Министерства экономики, показывая в окно, где как раз шел мокрый снег.

Он добавляет, что самой сложной задачей, конечно же, было "приучить к интернету" пенсионеров.

"Были программы для привлечения пожилых людей, и были хитрости, которые "заставляли" их попробовать. Например, приходит человек в горсовет, а ему говорят: у нас бланков нет, а принтер сломался, но вот есть компьютер, давайте попробуем вместе. И оказывается, что это – проще и удобнее. Но все равно есть и всегда будет оставаться определенный процент тех, кто предпочитает бумажные заявления", – рассказывает чиновник.

Конечно, остаются также услуги, которые через интернет не оформить. С этим сталкиваются иностранцы, которые приезжают в Эстонию.

"Получение и продление вида на жительство, регистрация места жительства – здесь нужно лично явиться в полицию, без этого никак", – рассказывает киевлянин Макс Сухоруков, который учился в университете города Тарту. Но сразу добавляет: "Все остальное – в электронном виде. Даже денежные вопросы – например, заявка на стипендию для тех, у кого нет достаточного дохода. Очень удобно: у тебя есть ID-карта с электронной подписью, ты считывает ее кардридером, подписываешь – и все, документ имеет точно такую же ​​силу, как и написанный от руки".





Сайт детского сада? А в чем проблема?

Может возникнуть вопрос: а как же маленькая община сможет создать сайты для мэрии, школы или детсада? Ведь речь идет о сложных механизмах – электронные подписи, защита персональных данных... В Эстонии есть рецепт решения этой проблемы.

Большинство сайтов школ, поселковых советов и тому подобных органов созданы по шаблону, предоставленному правительством. То же самое с базами данных: не нужно писать дорогой софт, для каждого типового органа есть централизованное решение. При этом детские сады или школы вообще не занимаются этими вопросами: их сайты ведет сисадмин местной мэрии.

А если община достаточно богата, то может создать свою систему, с дополнительными сервисами.

Со временем, возможно, ее опыт станет примером для всей страны и войдет в правительственный программный модуль "для всех".

Кстати, "государственные сайты" также не бесплатны, за их использование платится лицензионный сбор. Для общины он копеечный, но в масштабах всей страны собирается достаточная сумма для того, чтобы производство и поддержка новых программ окупались, а правительство могло привлекать к работе действительно профессиональных программистов и авторитетные фирмы-разработчики.

"Новая программная система, написанная под конкретный город, с индивидуальным заданием и поддержкой, стоит от 10 тыс. евро, – рассказывает мэр Сауэ Андрес Лайск. – Мало кто решается на такие расходы, ведь можно ограничиваться государственными программами, где лицензия стоит всего 15-25 евро в месяц".

Бывший мэр Лаагри, а теперь - мэр Сауэ, Андрес Лайск

Что дает обществу такая открытость?

На самом деле от этого – сплошные плюсы. Это и снижение нагрузки на сотрудников общины (обрабатывать электронные запросы значительно проще, чем бумажные), и отсутствие очередей (а очереди всегда вызывают раздражение у граждан, то есть избирателей).

В конце концов, для граждан это – принципиально другой уровень сервиса. "Мы теперь не должны даже проверять дневники, чтобы убедиться, был ли ребенок в школе. Если ребенка не было на уроке, учитель сразу задает в системе вопрос родителям – что с ним?" – рассказывает жительница объединенной общины Сауэ Кадри Тиллеманн.

К слову, е-управление в Эстонии не стоит на месте.

Добавляются новые сервисы, а существующие – постоянно меняются. "Недавно мы изменили шрифт в системе е-здоровье, и сразу – огромный рост! Оказалось, что пожилым людям не были видны некоторые надписи", – делится опытом Янек Розов.

Отдельные программы направлены на молодежь, которая предпочитает смартфоны, а не компьютеры. Подпись через контрактный мобильный телефон, формы, заполняемые в несколько прикосновений – все направлено на то, чтобы эстонцы считали жизнь в своей стране как можно более удобной. В глобализованном мире, когда молодежь выбирает страну для проживания и работы, такие маленькие удобства особенно важны, и в Эстонии, которая страдает от оттока населения, считают эту задачу приоритетной.

Понемногу это понимание появится и в Украине. Этой осенью наша страна получило от Эстонии право на использование системы X-Road.

Сможем ли мы повторить эстонский опыт е-управления? Время покажет. По крайней мере, все возможности для этого у нас есть – было бы желание.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Таллинн–Сауэ–Киев

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