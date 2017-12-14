Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины общее авиапространство с ЕС

В 2017 году в Украине отмечался не только самый низкий уровень средней зарплаты в Европе, но и один из самых низких уровней пользования авиационным транспортом. Война, экономический кризис и потеря двух из трех наиболее популярных аэропортов (Симферополь и Донецк) вызвали серьезное падение пассажиропотока в 2014-2015 годах.
Сейчас происходит быстрое восстановление: в первом полугодии 2017-го пассажиропоток вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года.
Но Украине еще очень далеко до европейских показателей пользования авиатранспортом.
Исследование "Европы без барьеров" и фонда Деминициативы показало, что в ЕС за последние два года путешествовали почти 12% опрошенных украинцев, но только 5% хотя бы раз делали это по воздуху.
Хотя это – очень мало по европейским меркам.
Главным препятствием для авиапутешествий является более высокая цена билета – эту причину назвали 45% тех, кто путешествовал в ЕС, но выбрал наземный транспорт. Другие важные факторы – наличие или отсутствие прямого сообщения, а также комфортность путешествия.
Что сдерживает украинцев?
Сколько украинцы готовы платить за перелет?
Подавляющее большинство готовы платить за билет на самолет в ЕС не более тысячи гривен (в одну сторону), и лишь несколько процентов опрошенных признали, что готовы платить более 2000 грн.
Какую цену вы могли бы позволить себе за билет на самолет в страны ЕС (стоимость перелета в одну сторону)?
|
Запад
|
Центр
|
Юг
|
Восток
|
Украина в целом
|
До 500 грн
|
25.2
|
26.3
|
38.0
|
24.3
|
28.7
|
От 501 до 1000 грн
|
18.2
|
11.5
|
15.0
|
16.7
|
14.9
|
От 1001 до 2000 грн
|
8.2
|
4.3
|
4.8
|
3.8
|
5.4
|
От 2001 до 5000 грн
|
1.6
|
1.6
|
1.3
|
2.4
|
1.6
|
От 5001 грн и выше
|
0.7
|
0.2
|
1.8
|
1.0
|
0.8
|
Сложно сказать
|
46.1
|
56.1
|
39.3
|
51.9
|
48.6
По данным того же опроса, 12,8% респондентов, которые вообще не пользовались ранее воздушным транспортом, готовы начать летать после появления на рынке дешевых предложений.
На украинском авиарынке уже есть предложения дешевле 1000 грн, но их процент в общем числе перелетов невелик.
Что могло бы повлиять на ситуацию и увеличить популярность авиатранспорта?
Украине нужен более конкурентный, прозрачный и насыщенный рынок, нужны наработанные механизмы взаимодействия аэропортов и общин в регионах. Традиционно формирование таких условий связывают с подписанием Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС, которое также называют "соглашением об открытом небе".
Но правильно ли это?
Справка: Что такое Соглашение об Общем авиационном пространстве?
Европейское общее авиационное пространство (ОАП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.
По сути, это "зона свободной торговли" для авиации, в частности в вопросах безопасности полетов, защиты пассажиров, ответственности авиаперевозчиков, защиты окружающей среды, конкуренции и государственной помощи. ЕС заключил такие соглашения с 14 государствами и с Косовом. Переговоры об ОАП с Украиной завершились в 2013 году, но подписание соглашения заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией по поводу статуса аэропорта Гибралтара.
Опыт соседей
Два государства "Восточного партнерства", Грузия и Молдова, подписали соглашения об ОАП в 2010 и 2012 годах. Их опыт развенчивает несколько мифов, да и вообще ценен для нас. Вот несколько выводов:
1) Подписание соглашения об ОАП не гарантирует прихода лоукостеров.
Грузии и Молдове удалось привлечь только одного классического европейского лоукостера – WizzAir.
2) "Открытое небо" не делает рынок автоматически ориентированным на ЕС.
И в Молдове, и в Грузии значительная часть пассажиропотока до сих пор ориентирована на Турцию, Россию, Казахстан, Египет и т.п.
3) В то же время в обеих странах после подписания соглашения заметно вырос пассажиропоток.
В Грузии речь идет о более чем трехкратном росте с 2010 по 2016 год (с 0,9 млн до 2,8 млн пассажиров). В Молдове пассажиропоток с 2013 по 2016 год вырос на 80% (до 2,2 млн пассажиров).
Однако нельзя ни с уверенностью утверждать, что увеличение пассажиропотока стало следствием подписания ОАП, ни опровергнуть это.
4) В обеих странах выросла конкуренция и снизились цены.
В Молдове количество направлений увеличилось с 19 в 2013 году до 42 в 2017-м. По данным Службы гражданской авиации Молдовы, билет на прямой перелет в Лондон, который в апреле 2010 года стоил 210 евро, в апреле 2017-го стоил уже 45 евро.
5) Процесс имплементации соглашения – очень длительный.
В рамках ОАП Молдова должна внедрить более 86 норм ЕС. Несмотря на значительный прогресс, на ноябрь 2016 года этой стране оставалось провести анализ регуляторного влияния более 50 норм ЕС и принять более 70 нормативных актов.
Что придется изменить Украине?
Украинское соглашение об ОАП предусматривает инкорпорирование в украинское законодательство 64 регламентов и директив ЕС.
После этого украинские авиаперевозчики получат неограниченные права на перевозки из Украины в ЕС и между странами-членами ЕС при условии остановки в Украине. В свою очередь, авиаперевозчики Евросоюза будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты из ЕС в Украину и в ее пределах.
Переговоры о заключении соглашения продолжаются с 2007 года, но из-за наличия у Украины, в отличие от Молдовы и Грузии, масштабной авиационной отрасли, документ пришлось долго адаптировать под украинские реалии. Его парафировали в 2013 году, но до сих пор не подписали.
Формальное препятствие – территориальный спор между Британией и Испанией. Выход Великобритании из ЕС снимает этот вопрос, но это значит, что подписание откладывается как минимум до завершения процедуры Brexit.
Однако отсрочка соглашения не означает разрешения на бездействие.
Адаптацию украинского рынка к европейским стандартам можно начинать уже сейчас.
На данный момент гармонизация украинских норм и стандартов в сфере гражданской авиации с европейскими происходит по нескольким направлениям.
1. Одностороннее внедрение
Внедрять директивы и регламенты ЕС можно, не дожидаясь подписания соглашения.
В известной степени этот принцип уже применяется Украиной. Кабмин в 2017 году принял План мероприятий по подготовке к внедрению ОАП с ЕС. Однако он предусматривает реализацию только части директив и норм, определенных соглашением.
2. Двусторонняя либерализация воздушного сообщения
Пока не подписано ОАП, никто не мешает Украине работать над двусторонними соглашениями со странами-членами ЕС (и не только с ними). Украинские органы власти работают в этом направлении, но преимущественно в форме переписки с европейскими партнерами.
По данным Госавиаслужбы, на сегодня полностью либерализовано воздушное сообщение с такими странами, как Болгария, Греция, Эстония, Испания, Литва, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия, Италия. Частично либерализовано сообщение с Данией, Кипром, Словенией и Швецией. 31 октября официальные предложения Госавиаслужбы о полной либерализации авиасообщения были направлены Австрии, Чехии, Бельгии, Германии, Венгрии, Португалии, Швеции, Нидерландам и Великобритании.
3. Открытое небо в отдельных аэропортах
В 2015 году об "открытии неба" объявили аэропорты Львова и Одессы, хотя полной либерализации воздушного пространства в обоих городах так и не произошло. Тем не менее, уже в 2016 году летняя навигация во Львове показала существенный рост пассажиропотока, а в 2017-м ожидается рост еще на 50%. В Одессе пассажиропоток в этом году увеличился, несмотря на потерю российского направления, которое составляло до 20% объема перевозок.
Во Львове говорят о нескольких составляющих успеха: это и отсутствие ограничений на частоты и перевозки между Украиной и Польшей и Италией, и успешное сотрудничество с местными властями, и развитие туристической привлекательности региона.
4. Другие инструменты
В отличие от соседей, Киев в процессе переговоров с ЕС требовал признания украинской системы сертификации воздушных судов. В 2017 году, после 10 лет переговоров, наконец была подписана Рабочая договоренность по сближению систем сертификации. Одним из ее последствий должно стать признание ЕС сертификатов, выданных Украиной, в частности, для продукции ГП "Антонов".
Однако до сих пор не решен вопрос доступа на рынок услуг по наземному обслуживанию в аэропортах.
Есть также ряд других направлений интеграции с ЕС в сфере гражданской авиации. В частности, это работа над документом внедрения Единого европейского неба в Украине (LSSIP).
Выводы
Евроинтеграция Украины в авиационной отрасли не ограничивается подписанием соглашения об Общем авиационном пространстве. Речь идет о всеобъемлющей и очень долгосрочной работе. Даже в Молдове и Грузии это был многолетний процесс, а в Украине его дополнительно осложняет наличие авиастроительной отрасли, сети аэропортов, значительного количества авиакомпаний и других игроков рынка.
А значит, нам не стоит ждать подписания соглашения. Задач и без того немало!
Внедрять конкретные директивы и нормы, прописанные в соглашении. Изменить правила принятия авиационных правил. Принять постановление Кабмина о доступе к рынку наземного обслуживания. Заключать двусторонние соглашения об "открытом небе" с другими странами. Распространять лучшие практики сотрудничества между аэропортами и местными общинами.
Опыт Молдовы и Грузии свидетельствует: не стоит ждать, что ОАП принесет немедленные блага для всех.
Цены на полеты будут снижаться, но это процесс постепенный, а не моментальный.
Качество услуг будет расти благодаря конкуренции, но она будет жесткой.
При этом для граждан Украины как потенциальных пассажиров многое будет зависеть от качества и эффективности решений, принятых на уровне центральной власти, и еще больше – от успешности работы на местах, привлечения инвестиций и новых перевозчиков в местные аэропорты. А заданные соглашением об ОАП правила игры с прозрачным рынком, конкуренцией и наработанными схемами взаимодействия между местной властью и бизнесом могут стать ключом, который откроет небо рядовым украинцам.
Авторы: Павел Кравчук, Екатерина Кульчицкая,
ОО "Европа без барьеров"
В статье использованы тезисы аналитического отчета "Авиационный вектор Восточного партнерства", авторы Ирина Коссе и Екатерина Кульчицкая
Исследование проведено в рамках проекта, выполняемого под эгидой УНП Форума гражданского общества ВП при содействии ЕС и Международного фонда "Відродження" в рамках грантового компонента проекта "Общественная синергия". Ответственность за содержание статьи несут ее авторы