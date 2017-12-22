Выбор Каталонии: приблизит ли победа сепаратистов независимость региона

Надежда Коваль, для Европейской правды _ Пятница, 22 декабря 2017, 11:37

фото La Tercera

Каталонские региональные выборы должны окончательно поставить крест на идее независимости региона. По крайней мере, так планировалось в Мадриде.

Впрочем, судя по предварительным результатам подсчета голосов – а официальные итоги будут опубликованы аж 5 января, – выборы в Каталонии так и не смогли существенно изменить политическую ситуацию в регионе.

Три партии сторонников независимости смогли удержать свое преимущество в парламенте, дополнительно легитимизировав собственную политическую программу.

Сама кампания практически полностью ограничилась вопросом "за" или "против" независимости, а экономические и социальные аргументы в дискуссии о будущем региона преимущественно использовались как вспомогательные.

Шесть из семи ведущих партий, участвовавших в гонке, разделились на два условных лагеря: сторонников независимости и "юнионистов" (или же "конституционалистов"). В каждой группе нашлось место для сторонников правых и левых идеологических сил: у индепендантистов это были правоцентристы ("Вместе за Каталонию" (JxCat) – получили 21,6% голосов и 34 места в парламенте), умеренно левые ("Левая республиканская партия Каталонии" (ERC), 21,3 % и 32 места) и леворадикалы ("Кандидатура народного единства" (CUP), 4,4% и 4 места).

Конституционалистов же представляли правоцентристы ("Граждане" (Ciudadanos), 25,3% и 37 мест), социалисты (13,9% и 16 мест) и консерваторы (Народная партия Каталонии (PPC), 4,2% и 3 места).

Седьмая партия, "Каталония вместе" (Catalunya en Comú–Podem), пытавшаяся объединить сторонников обоих лагерей вокруг левых идей, рассчитывая на золотую карту при формировании коалиции, большого успеха не достигла (7,4% и 8 мест).

Оба лагеря объединила ожесточенная битва за явку, которая предсказуемо проходила под диаметрально противоположными лозунгами.

Накануне выборов откровенно проправительственная газета El Pais убеждала, что "как можно больше граждан должны сейчас выйти и проголосовать, и они должны помнить, что когда дело доходит до восстановления нормального положения дел и избавления Каталонии от сецеонистских ужасов, лучший выбор – это голосовать не за тех, кто спровоцировал хаос, а за тех, кто уважает конституционный и уставный порядок".

В свою очередь редакционная статья поддерживающего идею независимости каталонского еженедельника El Nacional мобилизовала избирателя аргументами экзистенциального характера: "Каталония поставила на карту страну, которая строилась десятилетиями, а в некоторых местностях даже веками. На кону ее образование, здравоохранение, инфраструктура, экспорт, культура, язык и идентичность. На кону то, чтобы никогда больше не избранные каталонским народом представители не узурпировали власть, на кону ее институты. На кону ее достоинство".

Сработали оба месседжа, ведь 82% явки избирателей – это редкий случай не только для местных, но и для общенациональных выборов, и не только в Испании. Однако последствия оказались не такими, как ожидалось.

Несложно подсчитать, что арифметически сторонники независимости сохраняют большинство в парламенте и имеют теоретическую возможность сформировать новое коалиционное правительство (70 мест при 68 минимально необходимых).

Этот результат является для них серьезным успехом, ведь после провозглашения 27 октября "Каталонской республики" для индепендантистов наступила черная полоса.

Испанское правительство ввело в действие 155 статью Конституции о приостановлении автономии, отправило в отставку региональное правительство и выдало ордера на арест ключевых деятелей. Отстраненный глава автономии Карлес Пучдемон с четырьмя министрами бежал в Бельгию, восемь министров и два общественных активиста попали в тюрьму (часть вышла под залог, а вот бывший вице-президент Ориол Жункерас остается там до сих пор), а в целом 13 политикам были предъявлены обвинения в восстании и подстрекательстве к мятежу.

Как подытожила предвыборную ситуацию одна из лидеров пучдемоновской "Вместе за Каталонию",

"Первый номер нашего списка – в Брюсселе, второй – в тюрьме, третий в – Брюсселе, а четвертый еще неделю назад находился за решеткой".

Параллельно с избирательной кампанией продолжается следствие, которое грозит ключевым политикам годами и даже десятками лет заключения. К тому же буквально в день выборов был опубликован отчет Национальной гвардии Испании, который охарактеризовал традиционные ежегодные массовые митинге 11 сентября как подготовку к восстанию, упомянув в этом контексте десятки каталонских деятелей, включая бывшего тренера футбольного клуба "Барселона" Жозепа Гвардиолу.

Таким образом, примерное сохранение позиций партий, входивших в предыдущую коалицию сторонников независимости, подтвердило поддержку со стороны избирателей признанным и даже организованным центральным правительством путем и обеспечило им почву для дальнейшей борьбы.

Однако это не решило ключевых дилемм: как управлять регионом или хотя бы вести диалог с центром из тюремных камер и изгнания, как вводить в действие независимость в условиях сопротивления не только центрального правительства, но и международного сообщества и как не перессориться между собой, ища выход из сложившейся ситуации.

Так, успешное формирование правительства будет предусматривать новую договоренность между Пучдемоном и Жункерасом, пути которых на этих выборах разошлись по тактическим соображениям. Жункерас считал, что его позиция как узника достойнее и популярнее, чем сомнительные лавры беглеца, и в своих сообщениях из тюрьмы пустил несколько шпилек в адрес союзника.

ERC действительно показала самый высокий за последние годы результат и всего на несколько десятых процента отстала от "Вместе за Каталонию". Впрочем, согласно правилам подсчета, в результате она получит на два места меньше и будет иметь сложности с тем, чтобы претендовать на пост президента. Однако с этой проблемой можно справиться.

Сложнее то, что коалиции все равно потребуется по крайней мере два из четырех голосов ослабленной, однако непримиримой леворадикальной CUP. Последняя продолжает настаивать на проведении легального референдума за отделение и внесение изменений в Конституцию Испании как единственном пути вперед.

Сохранение старой коалиции может означать сохранение максимально радикальных позиций и дальнейшее острое противостояние с центральным правительством.

Поиск коалиционных вариантов, кроме радикалов, в свою очередь требует отказаться от идеи независимости, что может быть рискованным с точки зрения сохранения лояльности сторонников партии. То есть переговоры по вопросу формирования правительства обещают быть напряженными и вариант повторных выборов – в который раз за последние годы – нельзя полностью исключать.

Позиция центрального правительства, как минимум, не лучше. Провозглашение внеочередных выборов дало премьеру Мариано Рахою тактическое преимущество, позволив перехватить инициативу у движения за независимость и нанести ему достаточно болезненные удары от правоохранительной системы и на международной арене, начиная с ЕС.

Однако стратегический расчет предусматривал, что выборы разбудят так называемое молчаливое большинство, которое игнорировало нелегальный референдум 1 октября. Это большинство, по замыслу, должно была среагировать на аргументы об опасности экономического спада, невозможности международного признания независимости или необходимости преодоления внутренних разломов каталонского общества и проголосовать за "юнионистские" партии.

Идеальным с точки зрения Мадрида результатом было бы создание происпанского правительства как первого шага к "нормализации" и снятию независимости с политической повестки дня. Однако даже минимальная ознакомленность с ситуацией в регионе позволяет понять, что для такого результата не было ни малейших предпосылок, а выдача желаемого за действительное никогда не была основой успешной политики.

Высокая явка на голосовании

Напомним также, что Рахой руководит правительством меньшинства и очень зависим от поддержки в парламенте и "Граждан", которые усилились за счет его электората, и социалистов, все громче критикующих его подход к каталонскому вопросу.

Серьезным успехом стала консолидация юнионистских сил Каталонии.

Впрочем, она произошла не вокруг Народной партии Рахоя, получившей унизительных три места и меньше всего симпатий избирателей, а вокруг "Граждан", которых в регионе возглавляет харизматичная Инес Арримадас. "Граждане", партия, которая со дня основания позиционирует себя как альтернатива движениям за расширение автономии и независимость, получили поддержку около четверти всех каталонских избирателей, победив сразу в двух из четырех подрегионов – Барселоне и Таррагоне.

На этом позитив заканчивается. Непримиримая происпанская позиция "Граждан", которые недвусмысленно поддержали приостановление автономии по 155 статье Конституции, стала причиной довольно высокого антирейтинга среди остального населения.

Это серьезно ограничивает возможности коалиций с ними партий, которые, с одной стороны, не поддерживают независимость, однако с другой – выступают за необходимость уступок, переговоров и новых договоренностей по автономии, которые могли бы удовлетворить максимально широкий круг каталонцев.

Таким "мягким" крылом юнионистов традиционно выступают социалисты, которые в процессе предвыборной борьбы много говорили о возможных компромиссах в сфере финансов и языковой политики, публично отмежевавшись от "Граждан". Даже "Каталония вместе" (Catalunya en Comú–Podem), которая принципиально не желала определяться в вопросе статуса Каталонии, заявила о невозможности какого-либо сотрудничества с "Гражданами".

О формировании юнионистского правительства по результатам выборов, таким образом, говорить не приходится.

Центральное правительство Испании уже сегодня соберется для обсуждения ситуации в автономии и определения плана дальнейших действий. Согласится ли оно на новое правительство сторонников независимости Каталонии или продолжит централизованное управление, не отменяя действие статьи 155?

Надеяться, что противникам не удастся преодолеть раскол, а затем ждать новых выборов через несколько месяцев? Усилить или остановить уголовное преследование?

И главное, открывать ли возможность для существенных переговоров по расширению автономии?

Через неделю в испанском парламенте запланировано программное выступление Рахоя по итогам 2017 года и планам на 2018-й. Очевидно, часть речи, посвященную каталонской проблеме, премьеру придется переписать.

Автор: Надежда Коваль,

заведующая Центром международных исследований,

Дипломатической академии Украины им. Г. Удовенко,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"