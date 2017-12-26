Научное измерение Альянса: что изменили 20 лет партнерства Украины с НАТО

Европейская правда _ Вторник, 26 декабря 2017, 16:15

Украина и НАТО в этом году отмечают 20-летие партнерства. По этому случаю киевский Центр информации и документации НАТО создал проект #20together, где украинцы делятся историями сотрудничества с Альянсом; "Европейская правда" рада присоединиться к этой инициативе.

Наш второй текст посвящен научному сотрудничеству Украины и НАТО. Первый был посвящен военным аспектам нашего сотрудничества. Но одними лишь вопросами обороны НАТО не ограничивается.

Действительно, хотя Североатлантический альянс многими воспринимается исключительно как военная организация, на самом деле у НАТО есть множество программ в сферах науки, защиты окружающей среды, организации помощи в чрезвычайных ситуациях природного характера.

И Украина принимает очень активное участие во многих научных программах Альянса.

Взаимодействие Украины с НАТО в сфере науки и защиты окружающей среды началось еще в 1991 году, то есть даже раньше, чем военное сотрудничество.

Оно проходит в рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности", которая способствует сотрудничеству ученых из стран-членов и партнеров Альянса и финансированию научных исследований в области безопасности (в форме выделения грантов на реализацию многолетних проектов, семинаров, курсов, тренингов и встречи ученых).

В рамках этой программы НАТО были реализованы 27 совместных проектов с участием украинских научно-исследовательских учреждений. Сейчас на стадии выполнения находятся 32 многолетних проекта.

Украина принимает участие в одном из важнейших глобальных проектов по разработке новых технологий, методов и приборов для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, которые несанкционированно перемещают.

Украинские ученые создали специальный прибор для отслеживания радиоактивных материалов, который разместили на квадрокоптере и используют для обследования Чернобыльской зоны. Это позволяет выявлять источники загрязнения, не подвергая риску персонал ЧАЭС и ученых.

Другим важным проектом, который реализуется в рамках программы, является создание в Украине Ситуационного аналитического центра, который станет базовым элементом по принятию решений в сфере безопасности.

Центр должен моделировать ситуации в случае социального бедствия, вызванного терактами и катастрофами.

Таким образом, он будет анализировать проблемы общества и выявлять потенциальные угрозы в рамках политических, социальных и экономических процессов.

В центре уже решаются задачи на основании данных, которые предоставляет Министерство внутренних дел Украины. Подобные центры впоследствии планируется создать в структуре МВД и других силовых ведомств.

Украина с 1997 года активно сотрудничает с НАТО в сфере гражданской защиты и реагирования на катастрофы. Украинские спасатели с помощью программ Альянса совершенствуют национальную систему планирования на случай чрезвычайных ситуаций, разрабатывают новые методики реагирования на катастрофы и защиту критической инфраструктуры, участвуют в учениях НАТО.

Кроме того, Украина выступала организатором масштабных учений по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, которые лично открывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украина неоднократно получала помощь из Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы (ЕАКЦРК) в связи с авариями, вызванными наводнениями на реках Уда и Донец в восточных регионах, наводнениями в Закарпатье и в западных областях в 1998 и 2001 годах, аварией украинского военного самолета в 2002 году, пандемией гриппа H1N1 в 2009 году.

В свою очередь наше государство также является активным участником гуманитарных операций по координации ЕАКЦРК. В частности,

Украина оказывала помощь для ликвидации последствий наводнений в Пакистане, Польше, Таджикистане, Венгрии и Молдове.

В последние годы взаимодействие Украины с НАТО в научной сфере и сфере гражданской защиты усиливается из-за новых вызовов безопасности, вызванных в том числе действиями РФ в Крыму и на Донбассе.

Украина сегодня занимает первое место среди стран-партнеров Альянса по количеству научных проектов и объему их финансирования в рамках программы "Наука ради мира и безопасности".

"Европейская правда",

#20together