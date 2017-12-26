Найти

Научное измерение Альянса: что изменили 20 лет партнерства Украины с НАТО

Европейская правда _ Вторник, 26 декабря 2017, 16:15
Версия для печати Комментарии
Фото: dvidshub.net

Украина и НАТО в этом году отмечают 20-летие партнерства. По этому случаю киевский Центр информации и документации НАТО создал проект #20together, где украинцы делятся историями сотрудничества с Альянсом; "Европейская правда" рада присоединиться к этой инициативе.

Наш второй текст посвящен научному сотрудничеству Украины и НАТО. Первый был посвящен военным аспектам нашего сотрудничества. Но одними лишь вопросами обороны НАТО не ограничивается.

Действительно, хотя Североатлантический альянс многими воспринимается исключительно как военная организация, на самом деле у НАТО есть множество программ в сферах науки, защиты окружающей среды, организации помощи в чрезвычайных ситуациях природного характера.

И Украина принимает очень активное участие во многих научных программах Альянса.

Взаимодействие Украины с НАТО в сфере науки и защиты окружающей среды началось еще в 1991 году, то есть даже раньше, чем военное сотрудничество.

Оно проходит в рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности", которая способствует сотрудничеству ученых из стран-членов и партнеров Альянса и финансированию научных исследований в области безопасности (в форме выделения грантов на реализацию многолетних проектов, семинаров, курсов, тренингов и встречи ученых).

В рамках этой программы НАТО были реализованы 27 совместных проектов с участием украинских научно-исследовательских учреждений. Сейчас на стадии выполнения находятся 32 многолетних проекта.

Украина принимает участие в одном из важнейших глобальных проектов по разработке новых технологий, методов и приборов для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, которые несанкционированно перемещают.

Украинские ученые создали специальный прибор для отслеживания радиоактивных материалов, который разместили на квадрокоптере и используют для обследования Чернобыльской зоны. Это позволяет выявлять источники загрязнения, не подвергая риску персонал ЧАЭС и ученых.

Другим важным проектом, который реализуется в рамках программы, является создание в Украине Ситуационного аналитического центра, который станет базовым элементом по принятию решений в сфере безопасности.

Центр должен моделировать ситуации в случае социального бедствия, вызванного терактами и катастрофами.

Таким образом, он будет анализировать проблемы общества и выявлять потенциальные угрозы в рамках политических, социальных и экономических процессов.

В центре уже решаются задачи на основании данных, которые предоставляет Министерство внутренних дел Украины. Подобные центры впоследствии планируется создать в структуре МВД и других силовых ведомств.

Украина с 1997 года активно сотрудничает с НАТО в сфере гражданской защиты и реагирования на катастрофы. Украинские спасатели с помощью программ Альянса совершенствуют национальную систему планирования на случай чрезвычайных ситуаций, разрабатывают новые методики реагирования на катастрофы и защиту критической инфраструктуры, участвуют в учениях НАТО.

Кроме того, Украина выступала организатором масштабных учений по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, которые лично открывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украина неоднократно получала помощь из Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы (ЕАКЦРК) в связи с авариями, вызванными наводнениями на реках Уда и Донец в восточных регионах, наводнениями в Закарпатье и в западных областях в 1998 и 2001 годах, аварией украинского военного самолета в 2002 году, пандемией гриппа H1N1 в 2009 году.

В свою очередь наше государство также является активным участником гуманитарных операций по координации ЕАКЦРК. В частности,

Украина оказывала помощь для ликвидации последствий наводнений в Пакистане, Польше, Таджикистане, Венгрии и Молдове.

В последние годы взаимодействие Украины с НАТО в научной сфере и сфере гражданской защиты усиливается из-за новых вызовов безопасности, вызванных в том числе действиями РФ в Крыму и на Донбассе.

Украина сегодня занимает первое место среди стран-партнеров Альянса по количеству научных проектов и объему их финансирования в рамках программы "Наука ради мира и безопасности".

"Европейская правда",

#20together
powered by lun.ua
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:10
Интерпол отказался объявить в международный розыск лидера партии власти Молдовы
16:53
В РФ назвали поставки американского летального оружия путем к войне
16:38
В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме
16:09
Сербия выдала Турции курдского активиста, несмотря на предостережения ООН
15:38
США проанализируют российские военные связи с государствами Западных Балкан
15:21
Македония готова отказаться от претензий на Александра Великого – премьер
14:29
Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи документов
13:54
У берегов Италии в течение ночи спасли более 250 мигрантов
12:51
Россия обустраивает постоянное военное присутствие на своих базах в Сирии
12:37
ЕС осудил недопуск Навального к выборам президента РФ
Все новости






ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга Трофимцева, заместитель главы Минагрополитики

Потеснить хамон: как сделать украинское мясо модным в мире

Украина – сильный аграрный экспортер, но наши мощности не используются в полной мере. Украине нужно создать свой мясной бренд, который сможет тягаться с испанским хамоном на мировом уровне. И я знаю, как это сделать.

Анжела Махинова, Sayenko Kharenko

Очень малый вперед: ВТО нуждается в реформах, но не способна их провести

С каждым днем становится все очевиднее, что ВТО уже не может в полной мере преодолевать все новые и новые вызовы имеющимся в ее распоряжении инструментарием. Иначе наступит эра двух- или трёхсторонних торговых соглашений, оставив открытым вопрос, что будет с самой ВТО.

Виталий Власюк, юрист-международник

Момент истины для Каталонии: какой урок стоит вынести Украине

Испания показала, как правовым путем бороться с сепаратизмом. Ведь даже в ситуации, когда политически раунд выиграют сторонники независимости, вопрос сецессии Каталонии должен будет решаться в соответствии с национальным правом государства (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  