В шаге от пропасти: ночь, когда Украина чуть не потеряла безвиз

В ночь на четверг Украина едва не пересекла красную линию в отношениях с Брюсселем. Линию невозврата.

В последние дни от ЕС и США звучали беспрецедентно жесткие заявления. Во вторник Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ, за день до того США заявили о сомнении, хочет ли Украина бороться с коррупцией. Казалось, эти намеки невозможно не понять - но Киеву удалось.

Почему так произошло?

Возможно, потому, что нынешняя украинская власть действительно на две головы выше предшественников, когда речь идет о диалоге с Западом.

Каждый раз в критической ситуации Порошенко удается убедить иностранных лидеров, что Киев сохраняет курс на реформы, просто мешают разномастный парламент и Россия. Украину каждый раз "прощают, но в последний раз".

Яркий пример - свежая ситуация с макрофинансовой помощью. Перед приездом Порошенко в Еврокомиссии возмущались тем, что Киев потерял 600 млн евро из-за торможения реформ, а после встреч с ним - договорились, что эту потерю компенсируют новой программой под 2 миллиарда.

Эти успехи, похоже, дали Киеву веру во вседозволенность. Ложную веру.

То, что происходило прошлой ночью, можно описать словом "ужас".

Причиной стал коалиционный законопроект о снижении независимости НАБУ.

Переговоры между иностранными дипломатами и украинскими политиками продолжались до полуночи, появились даже прямые призывы остановить программы поддержки Украины. Более того, в ЕС началась дискуссия о том, чтобы задействовать "ядерное оружие": в случае принятия коалиционного закона, который снижает независимость НАБУ, на повестке дня возник бы вопрос о приостановлении безвизового режима.

Но это не значит, что теперь проблему можно просто игнорировать - наоборот, нужно разобраться, перед какой угрозой мы стояли. То, что Блок Петра Порошенко (БПП) и "Народный фронт" (НФ) были готовы за одну ночь перевернуть правовую систему государства и войти в состояние открытой вражды с США и ЕС, само по себе является очень тревожным сигналом.

Что происходит?

Война "всех против всех" в правоохранительных органах, частью которой стал конфликт вокруг агентов НАБУ, дошла до кульминации в среду вечером.

На сайте Верховной рады появился законопроект №7362 с довольно неконкретным названием "О внесении изменений в законы относительно обеспечения парламентского контроля". Документ довольно короткий, но он кардинально меняет влияние ВР на систему противодействия коррупции.

Депутаты получают право без каких-либо обоснований уволить директора НАБУ, руководителя Антикоррупционной прокуратуры, любого члена НАПК или директора новосозданного Государственного бюро расследований. Еще раз подчеркнем: никаких оснований, аудита, судебных заключений не нужно. Большинство голосов в ВР за "недоверие" - и любой из них автоматически уходит с должности.

В таких условиях расследование коррупции в Раде невозможно в принципе.

В случае одобрения закона все антикоррупционные органы становятся "подчиненными" правящей коалиции и превращаются в политический инструмент, а если кто-то из руководителей с этим не согласен - уходит в отставку.

Конечно, можно заметить, что в Раде ежедневно регистрируют много проектов, и далеко не все из них становятся законами, но этот случай - особый.

Первым автором законопроекта значится Артур Герасимов - председатель фракции БПП и до недавнего времени - представитель президента в ВР. Второй автор - Максим Бурбак, лидер фракции "Народного фронта". Такие проекты появляются только в том случае, когда документ согласован правящей коалицией и Банковой и должен быть принят как можно скорее - как только найдутся голоса.

Поскольку речь идет о расширении прав парламента, то за голосами далеко ходить не надо - по крайней мере, "радикалы" и Оппоблок с радостью поддержат закон, который позволит им наказать ненавистных антикоррупционщиков. Для скорости проект зарегистрировали в "непрофильном", но подконтрольном комитете по государственному строительству. Это позволило включить его в повестку дня уже на четверг.

Но если у многих украинских политиков этот документ вызвал радость, то зарубежных партнеров Украины на Западе он без преувеличения шокировал. Администрация президента и ряд влиятельных депутатов получили однозначные предупреждения: "Опомнитесь! Вы слишком многим рискуете".

При чем тут безвиз?

Это может показаться неочевидным, но на самом деле между деятельностью НАБУ и безвизовым режимом есть прямая связь.

Мы все помним, что ЕС отменил визы для граждан Украины только после того, как Киев выполнил План действий по визовой либерализации. "Антикоррупционные критерии" этого плана были самыми сложными, их выполнение затянулось на годы. Одним из них было создание системы независимых институтов по расследованию коррупционных преступлений высших должностных лиц, включая НАБУ.

Слово "независимых" здесь имеет ключевое значение. Именно этот критерий проверял ЕС, когда принимал решение о готовности Украины к безвизу.

А теперь самое главное: вместе с предоставлением безвизового режима Евросоюз одобрил новый механизм его приостановления. Еще год назад мы писали о принципе действия этого механизма (подробнее в статье "Приостановление безвиза: пять предохранителей, которые ждут Украину").

Один из таких предохранителей касается "безвизовых реформ". Европейская комиссия обязана до 2024 года минимум раз в год отчитываться перед Европарламентом и Советом ЕС о том, как Украина выполняет условия безвиза.

Если хотя бы один из критериев не выполняется, ЕС обязан начать процедуру приостановления безвизового режима.

Именно так прописано европейское законодательство. Нет выбора, есть четкое обязательство.

"В случаях, когда Комиссия демонстрирует, что одно или несколько специфических требований больше не выполняются, должен быть применен пункт 4 (определяет процедуру приостановления безвиза. - ЕП)", - говорится в в действующем регламенте ЕС по визовой либерализации.

(Подробнее об этом "политическом" предохранителе мы писали еще в конце прошлого года в статье "Брюссель увеличивает цену разворота реформ в Украине")

"Пока мы не готовы говорить об угрозе для безвиза публично, но в разговорах с украинскими коллегами мы давали этот сигнал. Ведь вопрос уже возник", - рассказал один из собеседников ЕвроПравды в институтах ЕС.

Чем думали на Банковой, в БПП и в НФ, когда продвигали этот законопроект - вопрос открытый.

Давление деньгами

"Безвизовый аргумент" в Брюсселе называют "ядерным оружием", и это действительно так. Политик, из-за действий которого Украина потеряет один из немногих признаков своего сближения с ЕС, может готовиться к завершению карьеры.

К счастью, Еврокомиссия не спешит применять этот механизм, оставляя его в качестве средства последней надежды.

Но у Запада есть и другие рычаги, политические и финансовые, и ночью они также пошли в ход.

ЕвроПравде неизвестно, обсуждались ли на ночных переговорах детали нового транша макрофинансовой помощи от ЕС, но о них точно вспомнят в пятницу на заседании Совета ассоциации. После попытки "коррупционного переворота" нет никаких сомнений в том, что Брюссель четко пропишет антикоррупционные условия для получения траншей.

А вот от МВФ в Киев еще ночью пришла черная метка.

Киев должен остановить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд, если хочет продолжать программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Более четкого сообщения из Вашингтона трудно было ожидать.

Белый дом ночью воздержался от заявления, но неофициальные контакты по американской линии были более чем активными. Наиболее точно их можно описать словами Майкла Карпентера, бывшего советника Джо Байдена и одного из ключевых экспертов по Украине. Не важно, что Карпентер является представителем прежней власти - подобные мысли ночью были у многих.

"Если Рада проголосует за снятие главы Антикоррупционного комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать урезать правительственную поддержку Украины со стороны США, включая оборонную. Это (то, что происходит) - позор!" - подчеркнул он.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace.