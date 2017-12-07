"Иерусалим наш": Трамп сделал жесткий выбор в ближневосточном конфликте

Анастасия Герасимчук, для Европейской правды _ Четверг, 07 декабря 2017, 10:00

6 декабря президент Дональд Трамп сделал заявление, которого до сих пор старательно избегали все его предшественники.

Он заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, пойдя на шаг, который должен спровоцировать эскалацию палестино-израильского конфликта и поставить под угрозу ближневосточный мирный процесс. Кроме того, американский президент заявил о начале подготовки к переносу посольства США в Иерусалим.

Трамп отметил, что действует в рамках законного решения американского Конгресса и является первым из президентов, кто признает реальное положение дел.

Действительно, Акт Конгресса о посольстве в Иерусалиме утверждает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей государства Израиль и предусматривает размещение дипломатической миссии именно там.

Однако, как было предусмотрено, президент страны имеет право отсрочить реализацию данного решения на полгода, руководствуясь интересами национальной безопасности. Отсрочка происходит путем подписания специального решения.

На протяжении более 20 лет все президенты США пользовались такой возможностью.

Несмотря на такие провокационные решения, противоречащие принципам мирного урегулирования, президент США продолжает подчеркивать безальтернативность формулы "два государства для двух народов" и, более того, обозначает свои действия как начало новой страницы в урегулировании конфликта.

Впрочем, решение конфликта это отнюдь не приблизило.

Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что это решение приведет к полному разрушению мирного процесса и фактически означает объявление войны всему исламскому миру. Лидеры "Хамас", контролирующего сектор Газа, угрожают начать новую интифаду (восстание палестинского населения против "израильской оккупации").

Сейчас на палестинских территориях продолжаются антиамериканские протесты.

Суть "иерусалимского вопроса"

Вопрос статуса Иерусалима является ключевым аспектом палестино-израильского конфликта. Каждая из сторон считает город своей столицей, что связано с его религиозным и идеологическим значением для каждой из них.

Именно здесь находятся главные святыни трех мировых религий. Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей еще в 1949 году и перенес все органы государственной власти туда.

При этом палестинская сторона претендует на Восточный Иерусалим в качестве столицы своего будущего государства.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 от 1947 года, предусматривающая условия разделения британской Палестины на два независимых государства: еврейское и арабское, определяет Иерусалим как отдельную административную единицу с международным статусом.

После первой арабо-израильской войны западная часть города оказалась под контролем Израиля, а восточная стала частью Трансиордании. Современная ситуация сложилась по результатам Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль занял всю территорию города.

Международное сообщество не признало этот факт, что нашло отражение в резолюции Совета Безопасности ООН №242, которая требовала от Израиля освободить все оккупированные территории, в частности, Восточный Иерусалим. Международное сообщество склонно настаивать, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства.

Реакция мирового сообщества

Действия американского президента не нашли поддержки со стороны международного сообщества, учитывая то, какие последствия они могут иметь.

Региональные акторы, в частности председатель Лиги арабских государств и король Иордании Абдалла II, король Саудовской Аравии Салман, министры иностранных дел Иордании и Египта, заявили, что такой шаг может привести к росту напряженности между сторонами конфликта и иметь негативные последствия для США в регионе.

Не нашло поддержки это решение и в Европе. В частности, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, президент Франции Эммануэль Макрон, Папа Римский Франциск отметили, что определение статуса Иерусалима должно быть финальной частью процесса урегулирования, и заявили о подрыве международной стабильности.

В этом контексте важна позиция Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с жестким заявлением о возможности разрыва дипломатических отношений с Израилем.

Это свидетельствует не только о дальнейшем нарастании непонимания с США, а о желании Турции укрепить свои позиции как лидера исламского мира.

Что касается Украины, то со стороны руководства страны и МИД не звучало заявлений по этому вопросу. Несмотря на важность отношений с Израилем, Украина, признавая сложность иерусалимского вопроса, последовательно выступает за соблюдение норм международного права и выполнение резолюций ООН в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом, в частности, свидетельствует решение комитета ВРУ по иностранным делам о нецелесообразности переноса посольства в Иерусалим, как предложил один из народных депутатов.

Стратегия урегулирования или недостаток понимания

Вступив в должность президента США, Дональд Трамп обозначил одной из главных целей своей внешней политики достижение мира на Ближнем Востоке. Во время турне по странам региона он заявил, что положит конец палестино-израильскому конфликту, для чего намерен возобновить зашедший в тупик мирный процесс.

С другой стороны, одим из лозунгов предвыборной кампании Трампа было обещание определения статуса Иерусалима как столицы Израиля. Целью этого было получение поддержки еврейского населения США и консервативных евангелистских организаций, имеющих значительное финансовое влияние.

Сейчас, учитывая рекордно низкие рейтинги президента, такие действия можно считать попыткой президента доказать, что он придерживается своих обещаний

Однако можно отметить наличие конкретных действий в отношении палестино-израильской проблемы. Сложным является вопрос, можно ли это назвать попыткой достичь справедливого урегулирования или поддержкой одной из сторон.

В этом контексте важна связь между США, Саудовской Аравией и Израилем. Советник Трампа по ближневосточному направлению Джаред Кушнер совершил ряд визитов в регион ради возможности разработать план урегулирования.

Ключевым является контакт с Саудовской Аравией - наследный принц Мухаммед бен Салман является фактическим руководителем страны. Одна из его целей - определенная трансформация внешней политики страны, что приводит к изменению консервативных взглядов на ряд вопросов. В частности, при содействии Кушнера происходит постепенное установление связей королевства с Израилем.

Важность поддержки США в вопросе борьбы за региональное лидерство с Ираном смягчает позиции страны по Израилю.

Известно, что Саудовская Аравия и США предложили ПНА крайне болезненный для нее план урегулирования, который не предполагает Восточный Иерусалим в качестве столицы палестинского государства и предусматривает это государство в виде разделенных анклавов.

Однако из-за нынешнего решения Трампа перспективы такого альянса выглядят уже не очень оптимистично.

Правда, существует вероятность, что такое решение является средством давления на палестинскую сторону для принятия ею предложенных условий урегулирования.

Однако более вероятным выглядит сценарий, при котором решение по Иерусалиму только усложнит мирные консультации на Ближнем Востоке. А одновременно - еще больше осложнит отношения США с союзниками.

Автор: Анастасия Герасимчук,

ассистент редактора UA: UkraineAnalytica,

аффилированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"