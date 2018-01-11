Крым, алкоголь и игры с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии

Юрий Панченко, Европейская правда, Прага _ Четверг, 11 января 2018, 14:30

"Выбрасывайте окурки сюда" – написано на мусорном баке неподалеку от центра Праги. Все бы ничего, но эта надпись сопровождается портретом действующего президента Милоша Земана с сигаретой. Чтобы дополнительно проиллюстрировать свою "любовь" к президенту, кто-то выжег глаз на портрете окурком.

Избирательная кампания в Чехии подходит к концу, 12-13 января здесь пройдет первый тур президентских выборов. Рейтинги свидетельствуют, что у главы государства есть шанс остаться на этой должность на второй срок.

В первом туре он может набрать 42,5%, свидетельствуют последние опросы.

Несмотря на то, что президент в Чехии – фигура скорее церемониальная, действующий глава государства постоянно был в центре внимания как внутри страны, так и за рубежом. Такую возможность ему дают скандалы. Земан постоянно кого-то критикует – политиков, евробюрократов, мигрантов, геев, – создавая себе имидж защитника простых людей.

А еще он дружит с Владимиром Путиным, критикует антироссийские санкции и предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Да, чешский президент не формирует внешнюю политику государства, но и недооценивать его влияние не стоит.

Премьер-министр Чехии лично зависит от президента. Новое правительство во главе с олигархом Андреем Бабишем никак не может заручиться поддержкой большинства в парламенте, но поддержка со стороны президента помогает Бабишу оставаться у руля.

В случае победы Земана на выборах шансы Бабиша и в дальнейшем управлять страной существенно возрастут. Вместе с тем президент получит возможность лоббировать свои идеи в правительстве.





Все против Земана

К счастью, переизбранию пророссийского президента рады далеко не все.

Земану 73 года, и он в очень плохой форме.

В последнее время ключевые протокольные процедуры в президентском дворце переписали таким образом, чтобы дать президенту возможность выполнять их сидя.

Несмотря на это, Земан утверждает, что с ним все хорошо. Доказательством этого, по мнению чешского президента, является употребление сигарет и крепких напитков – он утверждает, что, как и раньше, употребляет их каждый день и уменьшать дозы не собирается.

Но дело не только в его здоровье.

Привычки и действия нынешнего президента Чехии шокируют многих.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис вспоминает, что после скандального заявления Земана о продаже Крыма в посольство пришли сотни писем – чехи извинялись за своего президента. Среди прочих, такое письмо прислал и Михал Горачек – действующий кандидат в президенты, который, согласно опросам, может занять третье место с поддержкой на уровне 12,5%.

Да, рейтинг Милоша Земана очень высок, но есть вопрос, вырастет ли он ко второму туру.

Действия Земана резко критикуют фактически все кандидаты. Это дает надежду, что кандидат, который дойдет вместе с ним до финального голосования, сможет объединить все протестные голоса и выиграть.



Иржи Драгош

Этим кандидатом является бывший президент Чешской академии наук Иржи Драгош. Он – полная противоположность действующему президенту. Главный соперник Земана полностью поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

Люди, общавшиеся с ним, единодушны – Драгош вполне понимает, что происходит в Украине, и не прислушается к российской пропаганде. Правда, в отличие от ряда других кандидатов, Драгош воздерживается от громких заявлений по этому поводу. Впрочем, это можно объяснить предвыборной стратегией, которая требует привлечения голосов и тех, кто симпатизирует РФ.

А самое главное, по последним социологическим опросам, что Драгош, который набирает в первом туре 27,5%, во втором должен обойти Земана с небольшим преимуществом – 48,5% против 44%.

Так что хоть Земан и идет к победе - но может потерять ее во втором туре

Хотя это не означает, что опасность миновала.

Несмотря на опросы, букмекеры все же больше верят в победу Земана. Такое мнение разделяет и политический обозреватель чешской газеты Hospodářské noviny Петр Хонзейк. "Неприятно, но надо быть реалистом. На прошлых выборах перед первым туром у Земана было 36% – и он выиграл. Сейчас у него больше 40%. Это очень высокий результат, чтобы его перебить", – считает журналист.

Объединить голоса скептически настроенных по отношению к Земану избирателей не так уж и легко.

Социологи говорят, что шансы победить Земана есть только у одного кандидата – Иржи Драгоша. К примеру, если во второй тур пройдет тот же Горачек, то он проигрывает Земану со счетом 46% против 48,5%.

Именно поэтому первый тур очень принципиален. "У большинства моих друзей сейчас ключевая дилемма – голосовать умом или сердцем. Хочется поддержать в первом туре кого-то из непроходных кандидатов, среди которых есть очень достойные люди. Но разум подсказывает, что главное – не дать Земану получить во втором туре удобного соперника", – рассказывает другой журналист Hospodářské noviny Ондра Сукуп.

Так считает чешская элита.

А вот для рядового избирателя это не слишком очевидно. В частности – из-за довольно бедной (в прямом смысле этого слова) избирательной кампании Драгоша.





Незаметные выборы

В отличие от парламентских выборов, состоявшихся в ноябре, президентская кампания проходит почти незаметно.

Лишь двое кандидатов ведут мощную агитацию с использованием плакатов и билбордов.

Первый из них – сам Земан. Он поначалу заявлял, что уверен в своей победе и не собирается вкладываться в рекламу. Но потом таинственные друзья Земана оплатили размещение билбордов с портретом президента и лозунгом "Снова Земан". У самого чешского президента не комментируют, кто финансировал эту рекламу и сколько это стоило.

Второй кандидат, который не жалеет средств на рекламу – бывший премьер-министр Мирек Тополанек. Билборды с его лицом обещают чехам "сильного президента".

Тополанек выдвинул свою кандидатуру в последний момент, и такое решение было очень странным.

Несмотря на высокую узнаваемость, он не является популярным политиком. Его рейтинг – всего 6%.

При этом громкие коррупционные скандалы времен премьерства обеспечили ему уникально высокий антирейтинг, даже выше, чем у Земана.

Интересный момент – по данным чешских СМИ, избирательную кампанию Тополанека финансирует самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, ранее финансировавший кампанию Земана. Поэтому чешские эксперты предполагают, что экс-премьер выступает техническим кандидатом Земана, ведь в случае его выхода во второй тур победа действующего президента гарантирована.

Остальные кандидаты выбирает экономные кампании – дорогую рекламу они заменяют или листовками, которые раздают перед торговыми центрами, или же личными встречами с избирателями.

Иногда на помощь приходят чехи-энтузиасты. Показательная картина: в книжном магазине висит большой рекламный плакат книги-размышлений Иржи Драгоша. Корреспондент ЕП хотел купить эту книгу, но получил от владельца магазина неожиданный ответ: "А у меня их нет. Я просто повесил этот плакат, чтобы показать, что мы не любим Земана".





В ожидании компромата

В то же время "в телевизоре" идет реальная предвыборная борьба. В чешских реалиях для этого не обязательно иметь рекламный бюджет.

Политические дебаты с участием кандидатов показывают едва ли не все чешские телеканалы. Чтобы отличаться от конкурентов, каналы ищут свою изюминку – были и дебаты потенциальных первых леди, и публичная проверка знания кандидатами английского языка.

Правда, интересными такие эксперименты назвать трудно

Дело в том, что ключевой кандидат, Земан, отказался от участия во всех дебатах.

"Немного странно, когда лидер гонки игнорирует дебаты, но Земану они ничего не добавят – наоборот, могут дорого стоить. Земан может потерять голоса в результате дебатов, а потому пойдет на них только в случае, если ситуация перед вторым туром окажется для него угрожающей", – прогнозирует Петр Хонзейк.

В штабе действующего президента сделали ставку на другое.

Пропрезидентские СМИ сейчас активно "работают над имиджем" ключевых конкурентов Земана. В частности, их стараниями за Драгошем закрепилось прозвище Фикус – намек на "незаметность", нехаризматичность ученого.

Показательный пример: пропрезидентской телеканал TV Barrandov поставил условие, что на дебатах все кандидаты должны выступать лично... кроме Земана, которого должен был представлять пресс-секретарь.

Драгош отказался от участия в таком шоу. Тогда представитель Земана принес в студию фикус, демонстративно поставив горшок на то место, где должен был сидеть оппозиционный кандидат, и телекомпания позволила ему это сделать.

Президентская кампания до сих пор обходилась без действительно громких скандалов; история с фикусом – едва ли не единственный пример. Впрочем, не исключено, что перед вторым туром это изменится – именно такая стратегия свойственна Земану.

"На прошлых выборах Земан проигрывал Карлу Шварценбергу, однако перед вторым туром в газетах появились рекламные материалы о том, что, мол, жена Шварценберга – из семьи с нацистскими традициями, а сам он хочет отдать Судеты Германии.

Конечно же, это был бред, за который впоследствии наложили штраф на формального заказчика рекламы – некоего юриста. Но этот пиар повлиял на результаты выборов! Подобного стоит ждать и сейчас, между первым и вторым турами", – прогнозирует Ондра Сукуп.

Похожую оценку неофициально озвучил и один из чешских политологов: "По сути, в выборы Чехия еще не вошла. Победа Земана очень нужна Кремлю. Если там увидят, что эта цель под угрозой – всегда найдут возможность помочь компроматом на конкурентов, настоящим или вымышленным".

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

из Праги