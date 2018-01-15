Шаг к поражению Земана: кто способен победить пророссийского президента Чехии

Юрий Панченко, Европейская правда, Прага-Киев _ Понедельник, 15 января 2018, 09:33

Первый тур президентских выборов в Чехии подарил надежду.

После парламентских выборов осенью прошлого года, которые выиграла партия ANO миллиардера Андрея Бабиша, возникла опасность, что Чехия присоединится к лагерю оппонентов Брюсселя, где уже собрались Венгрия и Польша. В случае победы на президентских выборах действующего главы государства Милоша Земана это движение должно было бы существенно усилиться.

Первый тур президентских выборов в Чехии у многих ассоциировался с очередным "перформансом" организации Femen – он произошел во время голосования самого Земана.

Однако принципиально важно другое – несмотря на то, что действующий президент оказался лидером первого тура, набрав 38,6%, он получил меньше, чем прогнозировали экзит-полы (42,5%). Не менее важно то, что во второй тур вышел экс-президент Чешской академии наук Иржи Драгош. Несмотря на немалый отрыв от лидера (он получил 26,6%), именно Драгош, по всем опросам, имеет реальный шанс победить Земана.

О его поддержке во втором туре, который состоится через две недели, заявили все другие кандидаты, получившие существенную поддержку избирателей. Суммарно поддержка этих кандидатов вместе с Драгошем превышает 60%. Но голосовать во втором туре за Земана призвал своих сторонников только Петр Ганниг, поддержка которого составила лишь 0,56%.

Конечно, призыв кандидата не гарантирует 100-процентной поддержки его избирателей (в частности, чешские социологи не уверены, что электорат Мирека Тополанека поддерживает Драгоша), но шансы оппозиционера на победу теперь намного выше, чем у Земана.

Доказательство того, что Земан уже не чувствует себя уверенно – изменение его предвыборной стратегии.

До сих пор президент не участвовал в предвыборных дебатах, предпочитая многочисленные интервью "дружественным" медиа – и не собирался менять эту тактику и перед вторым туром.

"Неофициальный" предвыборный плакат, намекающий на пророссийские симпатии Земана

"Участие в дебатах ничего не дает Земану, однако может дорого стоить. Земан может потерять голоса из-за дебатов, а потому пойдет на них только в случае, если ситуация перед вторым туром будет для него угрожающей", – прогнозировал перед первым туром политический обозреватель чешской газеты Hospodářské noviny Петр Хонзейк.

Так и произошло – уже после объявления результатов первого тура Земан вдруг изменил свое мнение. "Я еще молод и все еще полон энергии. И мне очень нравится дебатировать", – заявил он.

Правда, такому заявлению Земана предшествовали слова действующего премьера Андрея Бабиша. Глава правительства, который за день до выборов заявил о своей поддержке Земана, публично дал все еще действующему президенту несколько советов, как не проиграть.

Первый совет – не избегать дебатов, и он был услышан. Впрочем, выполнить второй будет гораздо труднее. Бабиш рекомендовал Земану изменить свои подходы к внешнеполитическим векторам, перестать пропагандировать только сотрудничество с Москвой и Пекином.

Таким образом, откровенно пророссийский и антиевропейский курс Земана стал проблемой даже для его союзников.





Шанс для Украины

Но давайте разберемся, кем является главный оппонент Земана.

Что будет означать его избрание для Украины?

В отличие от других кандидатов, Иржи Драгош избегает комментировать сотрудничество с Киевом и вопрос санкций. Впрочем, люди, которые общались с ним, однозначны – ученый точно не является сторонником Кремля. Чтобы оценить внешний курс потенциального президента, ЕвроПравда встретилась с советником Драгоша по внешнеполитическим вопросам Петром Колажем.

То, что мы услышали – крайне оптимистично для Украины.

"Начнем с того, что господин Драгош прекрасно понимает, что на востоке Украины идет российская агрессия. Соответственно, он не будет поддерживать отмену санкций против РФ до прекращения этой агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая аннексированный Крым.

Второе: Драгош приветствует недавнее решение США о предоставлении Украине оборонного вооружения. Ведь любой человек с IQ выше 90, а поверьте – у Драгоша он намного выше, – понимает, что не Украина напала на Россию, а наоборот. А соответственно, Украина нуждается в оружии именно для обороны.

И наконец, господин Драгош приветствует европейский выбор Украины и считает, что ваша страна должна получить перспективы членства как в ЕС, так и в НАТО", – рассказал Петр Колаж.

Иржи Драгош на избирательном участке

С такой позицией главный конкурент Милоша Земана в случае победы на выборах может превратиться в его антипода, и это не может не радовать. Впрочем, несмотря на то, что президент в Чехии является скорее церемониальной фигурой, остается вопрос:

как Драгош в случае победы сможет лоббировать такой курс в чешском правительстве?

"Действительно, в отличие от Земана, для нынешнего премьера Бабиша Драгош не является желательным кандидатом в президенты. Впрочем, в правительстве есть министры, которых можно назвать единомышленниками. В первую очередь – министр иностранных дел Мартин Стропницкий. Он – абсолютно проевропейски ориентированный политик и вместе с будущим президентом это может стать залогом того, что нынешнее правительство будет более проевропейским, чем предыдущее. В конце концов, сам Бабиш является прагматиком и понимает, как выгодно Чехии членство в ЕС", – объясняет Петр Колаж.

Сам Иржи Драгош, комментируя результаты первого тура и свой возможный выигрыш, заявил, что в случае победы образцом для него станет действующий президент Словакии Андрей Киска. Действительно, как и в Чехии, полномочия словацкого президента крайне ограничены. Несмотря на это, возможность президента доносить обществу оценки, альтернативные правительственным, привела к коррекции курса Братиславы.

Если несколько лет назад словацкий премьер Роберт Фицо считался евроскептиком и потенциальным другом Кремля, то теперь, по словам самого Фицо, Словакия превратилась в "проевропейский островок в регионе".





Риски второго тура

Несмотря на оптимистичные расклады, результат второго тура еще далеко не очевиден. В значительной степени он будет зависеть от того, как оппоненты смогут учесть ошибки первого тура.

По словам Драгоша, самой большой проблемой он считает лидерство Земана в регионах. Действительно, оппозиционному кандидату удалось выиграть у действующего президента только в Праге и в зарубежном округе.

Такой результат уже стал объектом критики со стороны его оппонентов. Например, экс-президент Вацлав Клаус уже заявил, что Чехии нужен президент всей страны, а не только пражских кофеен.

Именно поэтому Драгош собирается проводить предвыборный тур только по регионам.

Не менее важный вопрос – явка во втором туре. Сторонники Земана традиционно более организованы, а Драгошу еще предстоит убедить тех, кто голосовал за других кандидатов, повторно прийти на участки. "Вопрос явки – ключевой для Драгоша. Причем вполне вероятно, что ему придется работать в условиях дезинформации от "альтернативных" медиа, близких к президенту Земану", – прогнозирует чешский политолог Любомир Копечек.

Впрочем, не исключено, что исход выборов может определиться благодаря теледебатам. На первый взгляд, согласие Земана на них – однозначный плюс для Драгоша.

Хотя разница в возрасте между оппонентами – всего 5 лет, визуально их отличие – колоссальное. Действующий президент в свои 73 года имеет проблемы со здоровьем, которые усиливает его склонность ежедневно "наслаждаться" сигаретами и крепким алкоголем. На его фоне Драгош, моложавый для своих 68 лет, выглядит гораздо выгоднее.

Впрочем, согласившись на дебаты, Земан отнюдь не собирается их проигрывать.

"Этот человек может казаться похожим на идиота, но в действительности он очень умный и просчитывает каждый свой шаг", – так описывают Земана его оппоненты.

Скорее всего, Земан собирается победить на дебатах, использовав слабые места в программе своего оппонента.

Ключевое из них – вопрос беженцев. Чехия отказывается принимать беженцев по квоте ЕС – такое решение разделяет абсолютное большинство чехов, и Земан позиционирует себя как гарант недопуска мигрантов. Его заявления часто критикуют правозащитники, называя их мусульманофобскими, но именно такие взгляды нравится его избирателям.

При этом позиция Драгоша по этому вопросу – более комплексная. "Мы не будем закрывать двери перед беженцами, но это должно быть наше решение, а не диктат Брюсселя. Мы считаем, что решение Германии принимать всех было ошибкой. Это еще можно исправить, но для этого надо признать, что это было ошибкой, и вместе начать диалог по ее исправлению", – объясняет позицию Драгоша Петр Колаж.

Да, этот подход более умеренный, но не менее привлекательный для рядового избирателя.

А соответственно, если Земану удастся "переиграть" своего оппонента в миграционном вопросе, действующий пророссийский президент Чехии сможет существенно улучшить свои шансы на переизбрание.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

Прага–Киев