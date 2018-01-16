Новые требования к Антикоррупционному суду: что добавил Всемирный банк в конфликт Киева и МВФ

Всемирный банк _ Вторник, 16 января 2018, 18:25

На этой неделе – после новогодних и рождественских каникул – события вокруг Антикоррупционного суда (АКС) разворачиваются с большой скоростью.

В понедельник "Европейская правда" опубликовала ультимативное письмо от МВФ к администрации Порошенко относительно президентского законопроекта об АКС. Через несколько часов появился ответ Банковой, который показал довольно нервное восприятие Киевом рекомендаций МВФ.

Однако реакция Украины не остановила давление международного сообщества.

Вашему вниманию – еще одно письмо, направленное Киеву из центрального офиса Всемирного банка. В нем также приводится большой перечень претензий к президентскому законопроекту.

В банке, так же, как и в МВФ, считают, что на Банковой нарушают обязательства Украины и рекомендации Венецианской комиссии.

Большинство требований Всемирного банка по своей сути совпадают с теми, что перечислены в письме МВФ (см. публикацию "Что требует МВФ: полный текст письма из Вашингтона на Банковую"). В то же время в том, какой должна быть процедура изменения законопроекта, позиции банка и МВФ несколько расходятся.

Если в МВФ рассчитывали, что Порошенко подаст в Верховную раду исправленный законопроект, то в письме из банка прислушались к мнению Киева и согласились, что подача нового законопроекта не является обязательной, достаточно его пересмотра в Раде.

"Европейская правда" публикует для вас перевод письма Всемирного банка. И, по нашим данным, в ближайшее время Киев получит подобные обращения и от других международных партнеров.

Создание действительно независимого суда, а не его имитации, важно и для ЕС, и для США, и для других ключевых доноров Украины, поэтому похоже, что здесь они не будут уступать. Ниже читайте, какие требования к законопроекту выдвинули во Всемирном банке.

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Всемирный банк приветствует подачу Президентом Порошенко законопроектов 7440 и 7441 о Высшем антикоррупционном суде (АКС) 22 декабря.

Как обсуждалось во время визита Президента Всемирного банка в Украине в ноябре, создание эффективных антикоррупционных институтов, в том числе независимого АКС, является одним из важнейших элементов программы реформ в Украине. Оно поможет укрепить доверие к украинским институтам, обеспечить подотчетность чиновников и правосудия, что является требованием граждан Украины.

Хотя подача законопроекта о создании независимого антикоррупционного суда и апелляционной палаты действительно является положительным шагом, мы считаем, что законопроект нуждается в последующих изменениях, которые приведут его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Эти изменения также удовлетворят требования Всемирного банка относительно предоставления гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ в Украине.





Блок 1: ПОДСУДНОСТЬ

Законопроект устанавливает для АКС более широкую юрисдикцию, чем рекомендовано Венецианской комиссией. Но в то же время установленная ​проектом юрисдикция охватывает не все дела, расследуемые НАБУ и САП.

Мы настоятельно рекомендуем пересмотреть законопроект, сделав юрисдикцию АКС соответствующей юрисдикции НАБУ и САП.





Блок 2: ТРЕБОВАНИЯ К СУДЬЯМ АКС

Законопроект предусматривает широкий и даже нереальный набор квалификационных требований для кандидатов на должность судей АКС, включая требование того, чтобы кандидат одновременно имел как значительный опыт работы в Украине, так и большой опыт в международных антикоррупционных организациях или международных судебных учреждениях.

Эти требования существенно ограничивают конкуренцию среди желающих стать антикоррупционными судьями. Положение о требованиях к кандидатам должно быть пересмотрено таким образом, чтобы привлечь "самый широкий круг судей, адвокатов и ученых" к конкурсу на должности в АКС. Именно это указано международными институтами в "Общем видении АКС", на которое ссылается Венецианская комиссия в своих рекомендациях.





Блок 3: ОТБОР СУДЕЙ АКС

Создание Общественного совета международных экспертов (ОС), предусмотренное законопроектом, должно лучше согласовываться с рекомендацией Венецианской комиссии о предоставлении международным организациям и донорам решающей и обязывающей роли в органе, отбирающем антикоррупционных судей.

(В президентском проекте) Общественному совету отводится только консультативная роль, его решение о неприемлемости того или иного кандидата может быть отменено двумя третями голосов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Аналогичная процедура использовалась в ходе недавнего отбора судей Верховного суда, но по ее итогам ВККС допустила к конкурсу 60% кандидатов, которых Общественный совет доброчестности признал неприемлемыми. Консультативная, а не обязывающая роль ОС подрывает тот уровень доверия, который могло бы привнести участие международных игроков в отборе судей.

Кроме того, законопроект необоснованно ограничивает состав ОС представителями "международных организаций", а не "международных организаций и доноров", как это рекомендовано Венецианской комиссией.

Мы рекомендуем пересмотреть эти положения, предоставив Общественному совету решающую и обязывающую роль в процессе отбора судей и обеспечив участие широкого круга международных организаций и доноров.





Блок 4: ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОЦЕССА

Помимо указанных выше пунктов, проект закона также содержит такие положения, которые могут задержать начало деятельности Антикоррупционного суда.

Неопределенное количество судей.

Проектом закона об АКС не определено количество судей в нем, оно должно определяться Государственной судебной администрацией. Законопроект также не содержит объяснений, как должен определяться этот показатель. Это может привести к установлению чрезмерного или же наоборот – недостаточного количества судей, что будет подрывать эффективную работу АКС.

Мы рекомендуем пересмотреть законопроект, устранив эту неопределенность и определив количество судей АКС. Как вариант, может быть установлена ​​верхняя граница количества следственных судей, судей первой и апелляционной инстанций, с предоставлением самому АКС права принимать окончательное решение относительно этого количества.

Требование назначать две трети судей.

Законопроект предусматривает, что Антикоррупционный суд начнет действовать после назначения двух третей его судей и половины судей апелляционной инстанции. В сочетании с не определенным общим количеством судей и чрезмерным перечнем требований к кандидатам, эта норма может быть использована для задержки запуска АКС.

Мы считаем, что указанные выше положения могут быть исправлены в законодательном процессе – при наличии сильного лидерства и политической воли Президента и руководства парламента. Поэтому мы призываем Вас быстро начать внесение необходимых изменений в законопроект, а также обеспечить его скорейшее принятие в парламенте.

Мы готовы сотрудничать с украинскими органами власти, международным сообществом и организациями гражданского общества для создания независимого, эффективного и надежного антикоррупционного суда, в котором будут работать судьи с самым высоким уровнем честности и опыта.

Сату Кахонен,

директор Всемирного банка по вопросам Беларуси, Молдовы, Украины, Европы и Центральной Азии