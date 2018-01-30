Лишат ли украинцев молока: ЕС развенчивает мифы о новых стандартах

Представительство ЕС в Украине _ Вторник, 30 января 2018, 10:30

Европейский Союз запретил украинцам продавать молоко из частных домохозяйств. Такую ложную информацию распространяют российские, а после них также некоторые украинские СМИ.

Они, например, пишут, что молочные продукты подорожают, но все равно не станут более качественными. А молоко от населения не может соответствовать новым нормам. А еще у крестьян не только исчезнет источник дополнительного заработка – они начнут массово резать коров на мясо.

В результате, пугают украинцев, придется потреблять только некачественное иностранное молоко.

Многие из опасений, которые распространяют украинские медиа относительно последствий введения новых молочных норм, были присущи Польше, Чехии, балтийским странам, когда они внедряли схожие требования.

Путешествуя по этим странам, можно убедиться, что эти мифы и опасения не оправдались. Конечно, для повышения стандартов нужно инвестировать средства. Однако центральноевропейские фермеры выжили и сегодня процветают.

Поэтому стоит развеять распространенные мифы, объяснив, в чем суть изменений и как новые нормы по молоку повлияют на украинских фермеров и на потребителей.

Минагрополитики отложило внедрение новых молочных стандартов с 1 января на 1 июля 2018 года. Новые стандарты значительно улучшат безопасность молока в Украине. Принятие этих стандартов является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

Сегодня в Украине только молоко сорта экстра соответствует высоким требованиям безопасности в ЕС. Для понимания, уровень разрешенного количества микроорганизмов в молоке первого сорта в пять раз выше, чем это разрешено в ЕС.

В результате, когда новые стандарты заработают, только молоко класса экстра будет полностью соответствовать нормам ЕС. В Украине за период с января по октябрь 2017 года увеличилась доля такого молока до 15%, полученного от сельскохозяйственных предприятий. Ассоциация производителей молока Украины требует от своих членов уже сейчас, чтобы ее члены перешли полностью на производство молока только высшего сорта до 2022 года.

Поэтому введение новых норм будет постепенным, чтобы производители могли адаптировать свое производство. Предусмотрен переходный период в два года.

В чем заключаются эти изменения?

Сейчас молоко от населения чаще всего отвечает только нормам второго сорта из-за плохой санитарии при доении и хранении.

Как повысить уровень безопасности этого "домашнего" молока? Для этого при доении нужно мыть руки и быть в чистой одежде. Следует использовать чистые емкости и доильные установки. Также молоко нужно хранить при температуре ниже 10°С.

Меры безопасности также касаются защиты молочной продукции от антибиотиков. Ведь попадание остатков антибиотиков из молока в организм человека усиливает резистентность организма к ним.

Чтобы не допустить этого при использовании антибиотиков для лечения скота стоит подождать, пока их остатки не выведутся из организма животного. Это стандартная практика во всех странах мира.

Эти меры не требуют значительных средств. Взамен государство может компенсировать 20% затрат на закупку нового оборудования.

В результате молоко будет безопасным. Новые стандарты лучше защитят потребителей. Благодаря им мы будем пить безопасное молоко от здоровых коров. Риск отравления будет минимизирован.

Улучшение безопасности молока не означает изменения в качестве. Однако благодаря новым нормам вы как потребитель можете быть уверены, что любое молоко в магазине не повредит вашему здоровью.

А это то, чего ожидает и на что имеет право потребитель.

Фермеры же могут объединяться в кооперативы. Вместе будет легче и дешевле внедрить эти меры и повысить сорт молока. Ведь молоко высшего класса можно дороже продать.

Появятся также средства для развития инфраструктуры для доставки продукта на перерабатывающие заводы. В 2018 году правительство Украины выделяет 1 млрд грн на сотрудничество и развитие малого фермерства.

Опровергнем еще один распространенный миф – молоко второго сорта не обязательно исчезнет.

Его можно будет дополнительно перерабатывать на молокозаводах. Хотя пищевая ценность после этого значительно снизится. В соответствии с запланированными изменений, использование такого молока будет разрешено для производства кормов для животных или казеина.

И напоследок – указанные изменения являются частью масштабных реформ, которые сейчас внедряются в Украине.

Сегодня Украина осуществляет адаптацию системы безопасности пищевых продуктов к реалиям рыночной экономики. Ведь предыдущие советские подходы тут не действуют.

Киев стремится приблизить ее к системе, действующей в ЕС и других развитых странах. Речь идет о внедрении системы НАССР, которая позволяет минимизировать потенциальные опасные факторы и риски производственного процесса и мощностей.

Благодаря контролю за безопасностью продукции, который должен происходить на всех стадиях пищевой цепочки: от производства и транспортировки до хранения и продажи в магазине, потребитель будет гарантированно иметь безопасную для его здоровья продукцию.

Конечно, такая гарантия требует контроля за всеми стадиями производства всех видов продукции. И исключений здесь быть не может.

Именно поэтому реформа "молочных стандартов" так нужна Украине. И эта реформа отнюдь не уничтожает частное производство. Потребитель только получает гарантию, что употребление этого молока безопасно для его здоровья.

Статья подготовлена Представительством ЕС в Украине