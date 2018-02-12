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Никакого оправдания задержке: статья посла ЕС о приоритетах Украины

Хюг Мингарелли, посол Евросоюза _ Понедельник, 12 февраля 2018, 11:52
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Фото: president.gov.ua

Скоро мы будем отмечать четвертую годовщину Майдана.

События тех дней, без сомнения, переформатировали современную историю Украины. Люди на Майдане и по всей стране добились того, чтобы их голос был услышан. Они заявили о своем желании строить Украину, справедливую и открытую для каждого гражданина, Украину, которая опирается на европейские принципы верховенства права, демократии и прав человека.

Теперь, четыре года спустя, Украина и ее народ доказали свою решимость и успешность в реформировании страны, одновременно защищая свой суверенитет.

Однако для того, чтобы преобразования действительно встроились в ДНК Украины и стали необратимыми, нужно сделать еще больше.

Именно поэтому Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС настолько важно. Это дорожная карта, которая должна обеспечить украинцам преимущества и приблизить Украину к Европейскому Союзу.

Поэтому не может быть никакого оправдания задержке внедрения Соглашения: оно должно выполняться быстро и в полной мере, и ответственность за это лежит на украинской власти, особенно на народных депутатах, избранных, чтобы представлять украинский народ и принимать решения от его имени.

Начиная первую сессию 2018 года, Верховная рада держит ключи к принятию важного законодательства и обеспечению такой работы в интересах избирателей. С другой стороны, конструктивный и эффективный диалог парламента с другими основными игроками, в частности правительством и президентом, имеет как никогда решающее значение.

Многие украинские друзья приветствовали готовность президента Петра Порошенко и председателя Верховной рады Андрея Парубия обеспечить политическое лидерство в осуществлении европейской интеграции Украины. Договоренность, достигнутая недавно между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе и руководством парламента о тесной координации работы над Соглашением об ассоциации, в том числе определение законодательных приоритетов на 2018 год – это значительный шаг в данном направлении.

Список этих приоритетов должен быть максимально целенаправленным ради его эффективности, а также опираться на План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, инструмент мониторинга "Пульс Соглашения" и Стратегию коммуникации в сфере европейской интеграции, которые закладывают основу для внедрения Соглашения.

Кроме того, законодательные задачи и обязательства в рамках Соглашения об ассоциации заслуживают более сфокусированной работы над законодательными инициативами, например во время специальных пленарных дней для рассмотрения и принятия связанного с Соглашением законодательства.

К сожалению, сегодня многие важные законопроекты застревают в Верховной раде без движения. Такую практику следует прекратить.

Причем все и каждый народный депутат должны помнить о своем долге общаться с избирателями, ставить на первое место их интересы и лучше координировать свою работу как в парламенте, так и с правительством.

Как Европейский Союз, мы готовы помогать вам решать и преодолевать сложные задачи и вызовы, которые приносят с собой реформы, в том числе те, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации. Однако украинцы, особенно украинская власть, должны помнить, что этот процесс трансформации полностью зависит от них.

Партнерство ЕС с Украиной – это не отношения между донором и получателем, а отношения, которые опираются на равносильный вклад и стремление обеих сторон. Европейскому Союзу нужно увидеть реформы, чтобы их поддержать.

Украина достигла прогресса во внедрении Соглашения об ассоциации довольно во многих сферах, таких как санитарные и фитосанитарные меры, энергетика, охрана окружающей среды и цифровые технологии. В стране теперь есть обновленная система государственного контроля пищевых продуктов, что идет на пользу как фермерам, так и потребителям. Система государственных закупок, созданная в соответствии с практикой, принятой в Европейском Союзе, является одной из лучших в мире по критериям прозрачности и помогает экономить миллиарды гривен государственному бюджету.

Благодаря устранению технических барьеров торговли и внедрению новых стандартов украинские предприятия открывают рынок ЕС, тогда как объемы торговли между Украиной и ЕС выросли на 30% за предыдущие 12 месяцев. Это означает увеличение количества рабочих мест для украинцев, расширение бизнеса и новые возможности для предпринимателей.

В то же время регистрация законопроектов, которые противоречат или даже вредят Соглашению об ассоциации/ЗСТ, таких как законопроект "Покупай украинское, плати украинцам!", может привести к потере Украиной международной репутации и нарушению обязательств, взятых ею в отношениях с ЕС, если они не будут пересмотрены. Евросоюз также продолжает уделять особое внимание антикоррупционному законодательству и обеспечению независимости, оперативной способности и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.

Сегодня больше, чем когда-либо, нужны единство и согласие относительно избранного Украиной пути.

Подходы и взгляды могут быть разными, как это и свойственно демократическому обществу, однако реформаторы страны должны оставаться объединенными, когда дело касается решительных преобразований. Следует еще раз подчеркнуть, что Украина не одинока в своих усилиях и может уверенно рассчитывать на Европейский Союз.

Автор: Хюг Мингарелли,

посол Европейского Союза в Украине

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