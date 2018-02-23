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Победа Сергея Клюева в Суде ЕС: почему санкции отменены и что это изменит для других экс-чиновников

Дмитрий Шемелин, "Астерс" _ Пятница, 23 февраля 2018, 16:42
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21 февраля 2018 года Суд Евросоюза (Court of Justice of the EU) исключил народного депутата Украины Сергея Клюева из санкционных списков ЕС, отменив соответствующие части решения Совета ЕС №2017/381 и регламента №2017/374.

Или, если говорить проще, Суд постановил, что имя и фамилию "Сергей Клюев" нужно вычеркнуть из перечня лиц, активы которых заморожены на территории Европейского Союза.

За последние годы Суд ЕС неоднократно отменял санкции в отношении отдельных лиц, но каждый раз речь шла о санкциях, срок действия которых и без того давно истек. Теперь же впервые говорится о ныне действующем решении Совета ЕС. Срок действия документа, который "исправил" Суд – с 6 марта 2017 по 6 марта 2018 года.

Тем не менее, действие санкций в отношении Клюева не прекратится немедленно.

Решение Суда ЕС вступит в силу только после рассмотрения апелляции или после завершения срока его апелляционного обжалования, а к тому времени прошлогодние санкции все равно потеряли бы силу.

Между тем причина отмены санкций Судом весьма необычна и заслуживает внимания.

В 2017 году, подтверждая очередное продление санкций, Совет ЕС не запросил у Генеральной прокуратуры Украины дополнительные объяснения по обвинениям в адрес Сергея Клюева. Суд ЕС – впервые за период санкционных процессов против украинских чиновников – постановил, что у Совета ЕС должны были возникнуть сомнения в обоснованности продления санкций в отношении Клюева.

Итак, давайте разберемся, что стало причиной отмены и какие последствия это будет иметь для других "подсанкционных" экс-чиновников.

Сергей Клюев по делу Т-731/15 оспаривал три последних этапа продления санкций: с 2015 по 2016, с 2016 по 2017 и с 2017 по 2018 годы.

Первые два санкционных решения устояли: по мнению Суда, на тот момент у Совета ЕС не было повода сомневаться в наличии оснований для замораживания активов украинского депутата. Такие основания, по мнению Суда, возникли в 2016 году и повлияли на последнее продление санкций, одобренное решением Совета ЕС от 3 марта 2017 года.

Какие именно документы позволили прийти к такому решению, в деталях установить невозможно, поскольку из публичного решения Суда ЕС исключена ключевая конфиденциальная информация. Тем не менее, в документе остались намеки на аргументы Клюева.

Суд ссылается как минимум на две интересных события.

Во-первых, 5 марта 2016 года расследование уголовного дела, где Клюев проходит как подозреваемый, было остановлено, однако в письмах, присланных в Совет ЕС после этого, Генеральная прокуратура Украины "не заметила" этого.

О приостановлении расследования Совету ЕС сообщил сам Клюев, во время очередного пересмотра санкционных списков в начале 2017 года.

Во-вторых, 4 апреля 2016 года прокуратура Вены сообщила, что у нее есть сомнения в обоснованности обвинений, выдвинутых против братьев Клюевых. В частности, в рамках выполнения запроса о международной правовой помощи прокуратура Вены ознакомилась с документами, приложенными украинской стороной к запросу, и отметила, что "обвинения, выдвинутые в средствах массовой информации, что заявитель и его брат совершили преступления согласно украинскому законодательству, которые были у истоков многих дел по отмыванию средств в Австрии, не подтверждаются, несмотря на несколько проведенных расследований" (п. 247 Решения Суда ЕС).

По мнению Суда, эти нестыковки должны были вызвать у Совета ЕС сомнения в обоснованности продления санкций, и он должен был попросить разъяснений у Генеральной прокуратуры Украины. А поскольку из Брюсселя такой запрос не направляли, последнее решение о продлении санкций считается принятым преждевременно.

Как следствие, Суд ЕС отменил текущие санкции в отношении Сергея Клюева.

Решение вынесено Шестой палатой общего суда (General Court), который является как бы судом "первой инстанции" внутри Суда ЕС. Оно может быть пересмотрено в апелляционном порядке высшей инстанцией – Европейским судом (European Court of Justice).

Несмотря на то, что текущие санкционные решение в любом случае завершают свое действие 6 марта 2018 года, не исключено, что Совет ЕС просто не будет подавать апелляцию.

Будет ли имя Сергея Клюева в новом санкционном решении, которое будет действовать после 6 марта, мы узнаем уже в ближайшие дни. В СМИ со ссылкой на источники уже появились сообщения, что ЕС может снять с него санкции. Журналисты говорят, что в этом году Совет ЕС спросил Украину о ходе расследования в отношении нардепа и убедился, что оно действительно не продвигается.

Не исключено, что Совет ЕС стал более осторожным именно из-за прошлогоднего судебного процесса в Люксембурге.

Кроме того, это решение Суда не означает полной победы Сергея Клюева. И тем более оно не означает, что санкции против других экс-чиновников оказались под угрозой отмены.

Суд не установил незаконность или безосновательность санкций в принципе. Причины их отмены достаточно технические – отсутствие своевременных консультаций с ГПУ. Большая часть текста решения Суда на самом деле касается продления санкций в 2015 и 2016 годах, и в этой части нет никаких утешительных новостей для истца.

Суд подробно рассмотрел все аргументы Клюева о принципиальной незаконности санкций – и отклонил их один за другим.

В частности, не произвели большого впечатления на суд экспертные заключения украинских ученых о якобы многочисленных процессуальных нарушениях в рамках расследования, подтверждение от  налоговой об отсутствии претензий к его компаний в Украине, обвинения Клюевым украинской власти в нарушении прав человека и давлении на суд и другие подобные аргументы.

Таким образом, выводы таковы: хотя решение Суда ЕС от 21 февраля 2018 года и будет иметь определенный эффект на аналогичные дела, особенно на те, которые по фактам схожи с делом Сергея Клюева, оно вряд ли подрывает европейский санкционный режим как таковой или создает какие-либо сильные основания для массовой отмены санкций.

Самое главное – чтобы Украина действительно проводила расследование в отношении тех лиц, на которых наше государство попросило наложить санкции, и была готова передать в Брюссель необходимую информацию, если такой запрос поступит от Совета ЕС.

 

Автор: Дмитрий Шемелин,

советник юридической фирмы "Астерс",

для "Европейской правды"

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