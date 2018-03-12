Министр наездов и неправды: МИД Венгрии запускает фейк о миссии ОБСЕ на Закарпатье

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Понедельник, 12 марта 2018, 12:04

В минувшие выходные министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил миру, что на Закарпатье установлено постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ.

Глава венгерской дипломатии заявил, что об открытии миссии его уведомил письмом генсек ОБСЕ, а "местные" подтвердили ее развертывание. Министр также привел детали: миссия, по его словам, будет базироваться в Ужгороде, а в ее состав будут входить 12 наблюдателей.

Информация сенсационная, но у нее есть один недостаток:

заявление министра неправдиво от начала и до конца.

Конечно же, никакой миссии на Закарпатье не появилось. Конечно же, ее там не будет ни завтра, ни позже. Конечно же, генсек ОБСЕ Томас Гремингер не сообщал об этом венгерскому министру – это вообще не его компетенция.

Зачем министру распространять фейк, который точно будет раскрыт? Логически объяснить это сложно, но не стоит забывать, что украинская политика Венгрии во многом основывается именно на фейках и манипуляциях. А в последние месяцы Петер Сийярто завел необычные стандарты дипломатии и в отношениях с другими государствами.





"Идиот", "сумасшедший" и "ненависть":

новая дипломатическая лексика

"Глава МИД Люксембурга ненавидит Венгрию".

Публикация с таким заголовком появилась не в "желтой" прессе, не на сайте какого-то политика-радикала и даже не в разделе "Opinions" общеполитического издания. Это – заголовок с официального сайта правительства Венгрии, из раздела, где публикуются новости МИД.

И заголовок о ненависти – это еще не самое интересное.

Новость, построенная на прямой речи Петера Сийярто, посвящена критике его люксембургского коллеги Жана Ассельборна. Накануне тот заявил о нарушении Будапештом европейских ценностей в вопросах миграционной политики. В ответ венгерский министр обратился к лексике, не имеющей абсолютно ничего общего с дипломатией.

"Жан Ассельборн – идиот, но венгры – нет. Народу Венгрии не нужны безумные идеи главы МИД Люксембурга, чтобы знать, что для них лучше", – процитировал Сийярто правительственный сайт, добавив, что венгерский министр считает своего коллегу представителем "экстремистских либералов".

На этом фоне постоянные "наезды" и оскорбления со стороны Сийярто в адрес украинской власти выглядят уже не так странно.

Но все же с настолько откровенной и системной ложью и манипуляциями со стороны венгерского министра сталкивается, пожалуй, только Украина.





Миссия, которой не было

Последняя цепочка фейков авторства Петера Сийярто касается "миссии ОБСЕ на Закарпатье".

Впервые эта идея прозвучала от главы МИД Венгрии больше месяца назад. В начале февраля, после первого поджога союза венгров в Ужгороде, он заявил, что потребует от ОБСЕ постоянного присутствия их мониторинговой миссии на Закарпатье – так же, как она действует на Донбассе.

Сначала к этому отнеслись как к политическому лозунгу. Тем более, что очень скоро выяснилось: украинцы к нападению на организацию венгров непричастны, поджог совершили двое граждан Польши из пророссийской организации (подробнее – в статье "Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом союза венгров в Ужгороде").

Но несмотря на это, Сийярто продолжал настаивать на миссии, ездил для этого на заседание Совета ОБСЕ в Вене. А в воскресенье 11 марта венгерские СМИ, а также официальный сайт венгерской партии власти "Фидес" распространили заявление министра о том, что решение принято: на Закарпатье установлено постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ.

Заявление Сийярто с самого начала выглядело подозрительно – оно ​​противоречило логике.

Во-первых, там была путаница с терминами "СММ ОБСЕ" и просто "ОБСЕ" (а это – очень разные понятия). Но поскольку новость была опубликована не на правительственном, а на партийном сайте, это не так критично.

Но главное – то, что постоянное присутствие в Ужгороде подразделения СММ ОБСЕ не могло быть одобрено вопреки воле Украины, ведь в ОБСЕ действует принцип консенсуса. Доказательство этого содержится в мандате СММ: еще в 2014 году 57 государств-членов организации договорились, что для увеличения перечня мест базирования миссии необходимо новое решение Совета ОБСЕ (см. п. 6 решения).

А Киев своего согласия на такое расширение, конечно же, не давал.

Неудивительно, что слова Сийярто были очень быстро опровергнуты как закарпатской властью, так и представителями СММ ОБСЕ. А источники "Европейской правды" выразили сомнение, что генсек ОБСЕ вообще мог отправлять Сийярто письмо о дальнейших планах СММ – у него нет на это полномочий.

Опровержения этого фейка, правда, в Венгрии не заметили. "Фидес" до сих пор сообщает детали развертывания миссии на Закарпатье, и официальный сайт правительства сообщает о миссии как о свершившемся факте.

Почему так происходит?

Непростой вопрос. Но не забывайте, что это – не первая ложь МИД Венгрии в отношении Украины.

Можно даже говорить, что искажения – главная стратегия Будапешта на украинском направлении. "Европейская правда" уже публиковала материал, где собраны ключевые неправдивые утверждения: "Хватит лжи: что не так в украинско-венгерском образовательном конфликте".

С тех пор подобных случаев стало только больше.

А сейчас Сийярто настойчиво продвигает мысль о том, что Украина ведет Закарпатье к межэтническому конфликту – хотя в реальности этого нет и близко.





Как действовать Украине?

Несмотря на постоянную ложь, манипуляции и создание проблем для Украины со стороны Будапешта, Киев реагирует довольно спокойно, лишь иногда троллит венгерских чиновников, когда те слишком часто меняют мнение.

Пожалуй, единственный случай, когда официальный Киев "сорвался", имел место в феврале (подробнее – в новости "Кабмин отреагировал на "хамство и манипуляции" из Венгрии и одобрил изменения языковой нормы").

Интересно, что и Люксембург, несмотря на откровенное хамство Сийярто в феврале, воздержался от ответных эмоций. Похоже, что там венгерского посла даже не вызвали в МИД. Тогда, после скандального заявления Сийярто о "сумасшедшем идиоте", Ассельборн в комментарии венгерским СМИ отметил, что о личном конфликте речь не идет, и что проблема – в государственной политике Венгрии.

Следует подчеркнуть, что Сийярто, скорее всего, не останется министром в следующем правительстве, которое появится в стране уже весной (выборы назначены на 8 апреля). Слишком активно он бьет горшки в отношениях с другими странами.

Поэтому есть большой шанс, что со следующим министром будет полегче.

Но не стоит питать слишком больших надежд. То, что делает Сийярто – не его личная, а партийная политика. Другим венгерским чиновникам не привыкать бросать вызовы. И отдельным лицам, и отдельным странам, и всей Европе.

Недавняя история – действия главы аппарата правительства Венгрии Яноша Лазара, который поехал в соседнюю Австрию, чтобы снять там предвыборное видео о мигрантах и "белых австрийцах". Даже националистическая Австрийская партия свободы назвала этот ролик неприкрыто ксенофобским.

Так что завершить можно словами уже упомянутого главы МИД Люксембурга Ассельборна. "Венгерская политика бросает вызов принципам Европейского Союза", – заявил он в ответ на хамство из Будапешта.

И после выборов эта проблема наверняка не исчезнет.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"