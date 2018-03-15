"Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 15 марта 2018, 16:40

Британский премьер посетила Солсбери, где отравили экс-шпиона. Фото Times

События в британском Солсбери, где был найден без сознания бывший российский шпион Сергей Скрипаль, остаются на первых полосах британских медиа и ряда других мировых СМИ.

Повод для этого более чем весомый. В среду премьер Тереза ​​Мэй объявила о введении санкций и изменении британской политики в отношении России.

В британском правительстве считают ограничения беспрецедентными. Правда, западные СМИ с правительством в основном не согласны, хотя и признают, что правительство могло раскрыть не все карты. Но даже в этих условиях Британии оказалось непросто заручиться поддержкой всех союзников для совместного давления на Кремль.

Между тем российская сторона не спешит с ответными мерами - если не считать многочисленных фейков, запущенных россиянами, чтобы "приглушить" скандал.





Город-призрак

Отравление Сергея Скрипаля, при котором пострадали и другие люди, несколько дней подряд генерирует все больше и больше новостей. Мужчину, а также его дочь Юлию, нашли без сознания на скамейке в городке Солсбери еще 4 марта. Они до сих пор не пришли в сознание и находятся в критическом состоянии.

Чуть позже госпитализировали и полицейского, который пытался им помочь, еще несколько человек лечатся амбулаторно.

Вскоре стало известно, что Скрипаль - не простой британец, а бывший двойной агент, работавший в спецслужбах РФ и поставлявший информацию для британской разведки (подробнее об этом в статье "Украинской правды" "История двойного шпиона: вино, вербовка и месть Кремля").

фото Daily Star

С тех пор Солсбери обезлюдел. Маленький городок в 100 километрах от Лондона до сих пор был известен разве что благодаря близости Стоунхенджа.

Сейчас, как пишет британский The Independent, местные жители стараются не выходить на улицу без крайней необходимости. В городе до сих пор время от времени появляются люди в костюмах химзащиты, а его центр похож на "город-призрак". Дело в том, что британские следователи до сих пор не знают наверняка, как произошло отравление, есть только версии - в частности, о том, что яд "впрыснули" в автомобиль Скрипаля, когда владельца в нем не было.

Даже идентифицировать яд оказалось непросто; выяснилось, что это - нервно-паралитическое вещество, разработанное российскими военными в рамках проекта "Новичок". Эксперты сошлись во мнении: это вещество можно достать исключительно в РФ.

И тут заработала дипломатическая машина: Британия официально обвинила Москву в атаке, дала ей сутки на комментарии, а когда в Москве отказались отвечать - объявила о санкциях.





Впервые с холодной войны

Британские власти подчеркивают: отравление Скрипаля стало первым случаем использования химического оружия в послевоенной Европе. К слову, Россия является одним из подписантов конвенции о полном запрете химического оружия.

"Ядовитое вещество, которое международными конвенциями запрещено использовать даже на войне, использовали для атаки на мирный город!" - говорится в заявлении Великобритании, прозвучавшем на экстренном заседании Совбеза ООН.

Риторика британского правительства была крайне жесткой. Поэтому в среду после обеда, когда премьер-министр Тереза ​​Мэй пришла в парламент, было очевидно, что она объявит о новых санкциях в отношении РФ.

Сейчас среди них чаще всего упоминают о решении объявить персонами нон грата 23 россияна, находящихся в Великобритании - беспрецедентная мера в отношениях с РФ. Более масштабное "изгнание" произошло только в 1971 года, когда из Британии выслали 105 советских шпионов. Однако решение правительства - значительно шире.

Газета The Times приводит полный перечень мер в отношении России, упомянутых Терезой ​​Мэй в докладе перед членами парламента. Единственное, что остается неопределенным - это п.9, "прочие меры", которые, по словам Мэй, включают в себя неназванные засекреченные действия правительства.

1. Высылка дипломатов

23 российских дипломата, которых Лондон считает причастными к российской разведке, должны покинуть Великобританию в недельный срок. Речь идет не только о работниках посольства, но также о сотрудниках консульств и других лицах, находящихся в Великобритании с дипломатическим иммунитетом.

2. Пересмотр санкций за нарушение прав человека

Британский парламент сейчас рассматривает так называемую "поправку Магнитского", которая предоставит правительству полномочия в отношении имущества лиц, ответственных за нарушение прав человека. Это позволит наказывать россиян, причастных к коррупции, включая запрет на въезд и замораживание активов.

3. Приостановление контактов на высоком уровне

Отношения Великобритании и России сохраняются, но контакты топ-дипломатов будут прерваны. В частности, Тереза ​​Мэй отозвала приглашение для министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить с визитом Британию.

4. Бойкот чемпионата мира по футболу

Министры и члены королевской семьи будут бойкотировать чемпионат мира по футболу, который должен пройти в этом году в России. На участие британской команды в соревнованиях это не повлияет.

5. Усиление защиты от всех форм враждебной государственной деятельности

Правительство планирует инициировать изменения в законодательство, которые позволят полицейским и иммиграционным службам задерживать лиц, подозреваемых во "враждебной государственной деятельности", включая шпионаж. "Враждебная государственная деятельность" определяется как "открытые или скрытые действия иностранных правительств, подрывающие или угрожающие британской национальной безопасности, целостности демократического строя, общественной безопасности, репутации или экономическому процветанию Великобритании или отсутствию вооруженных конфликтов".

6. Возможный пересмотр законодательства о контрразведке

Ожидается, что Великобритания усилит Закон о государственной тайне, который действует еще с 1911 года и существенно устарел.

7. Усиление проверки частных рейсов, таможенных и грузовых перевозок происхождением из РФ

8. Замораживание российских госактивов, если есть доказательства, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу британских граждан или других жителей

Эта мера может стать зеркальным отображением действий США по замораживанию активов и имущества российских чиновников, ответственных за агрессию против Украины. США также запретили использование двух помещений, которые были в собственности дипслужбы РФ, в ответ на вмешательство России в выборы 2016 года.

9. Прочие меры

Премьер намекнула на существование "скрытых меры", сказав депутатам, что некоторые из них нельзя разглашать из соображений национальной безопасности.





Меньше, чем хотели, больше, чем могли

Являются ли эти санкции достаточными и адекватными действиям РФ? На этот вопрос на Западе нет однозначного ответа.

Немало изданий в редакционных или аналитических статьях предположили, что британское правительство ударило по России гораздо менее сильно, чем "размахивалось" для этого удара.

"После сильного давления, после объявленного ультиматума в адрес Москвы во вторник Тереза ​​Мэй одобрила скромные санкции в ответ на отравление в Солсбери", - пишет французская Le Monde.

"Принятые решения, несомненно, раздражают Кремль. Но в то же время понятно, что они могли быть более серьезными. Заявление Мэй не содержало никаких упоминаний о возможности отзыва национальной команды с чемпионата мира по футболу в РФ, не принято никаких мер против Russia Today или в отношении российских "аристократов", выбравших Лондон местом жительства", - замечает британский Independent.

Тем не менее, журналисты отмечают, что пока еще не все меры обнародованы. И даже те, что есть - действительно довольно жесткие.

Могла ли Великобритания сделать больше, не потеряв поддержку партнеров? Вопрос остается открытым.

Еще в среду была серьезная опасность того, что сосед Великобритании, Франция, не поддержит действия Лондона. 15 марта утренние британские газеты вышли с заголовком об этом на первых полосах.

"Франция бросает вызов Терезе Мэй в деле наказания России", - написала The Times. И даже рассудительный Reuters подчеркнул, что правительство Франции, к удивлению многих, отказалось безоговорочно поддерживать Лондон и попросило о новых доказательствах.

Чтобы их представить, потребовалось меньше суток. Уже в четверг Франция отбросила все сомнения и подтвердила: нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что за отравлением Скрипаля стоит российская государственная машина. А то, что Москва отказалась отвечать на вопрос Британии в рамках расследования, является дополнительным подтверждением этого предположения.

Чтобы снять все сомнения в единстве ключевых мировых держав, в четверг США, Германия, Великобритания и Франция сделали совместное заявление о роли РФ в отравлении Скрипаля, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что для отравления в Солсбери использовали одно из самых токсичных веществ в мире.





Что делает Россия?

Ряд британских изданий в своих статьях в четверг отметили интересный факт: Россия не спешит с ответными шагами.

Нет никаких сомнений, что из РФ "выгонят" аналогичное количество британских дипломатов. Это - стандартный подход в международных отношениях. Но даже это решение до сих пор не обнародовано, есть лишь обещание Лаврова. Что касается других санкций со стороны Великобритании - ответ на них вообще остается непонятным. Неясно, когда он будет, в каком виде и будет ли вообще.

Все предметы с наименьшим содержанием яда

изолируют. Фото Times

"Пока нет никаких признаков того, что Россия готовит шокирующее и страшное возмездие", - пишет The Independent.

При этом Россия приложила все усилия, чтобы запустить в публичное пространство фейки по этому поводу. Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля убили:

- разведка МI-5;

- Израиль;

- сторонники Хиллари Клинтон.

И это - не шутка, а реально названные версии, которые активно распространяли в англоязычном сегменте социальных сетей российские "тролли", посты которых исследовало издание The Times.

В русскоязычном сегменте к ним добавились еще несколько версий. Конечно же, прозвучало убеждение об "украинском следе в этой атаке" - такую версию в последние дни распространяло немало российских изданий, намекая, что именно Киеву нужно рассорить Россию и Запад.

Одна из самых экзотических версий - что вся эта история выдумана британскими властями, чтобы "замять" проблему педофилии. Нет, это не шутка: статью под названием "Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц" опубликовало государственное российское агентство "РИА Новости".

Но "самой успешной" стала еще одна версия, сознательно распространяемая из России. Согласно ей, целью убийц была не экс-разведчик, а его дочь Юлия. Мол, ее решила убить мать ее бойфренда-россиянина, чтобы ее сын не опозорил семью женитьбой на дочери предателя.

В каком "военторге" мать купила синтетическое сверхтоксичное военное отравляющее вещество, не уточняется.

В то же время "любовная версия" обрела определенную известность. В четверг ее распространили ключевые таблоиды Великобритании (например, The Sun, Daily Mail).

Но мнение британского государства это не изменило.

В истории с отравлением Скрипаля и его дочери до сих пор остается масса неизвестных. Начиная с того, что до сих пор неясен мотив убийц - идет ли речь о планомерной "зачистке предателей" или о чем-то более весомом. И заканчивая тем, что до сих пор нет ясности по поводу дальнейших действий россиян.

О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что история еще далека от финала. А также что она надолго, возможно, даже навсегда изменила отношение западных столиц к России.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"