Пропаганду забанят в Google: Франция готовит новый закон для противодействия фейкам на выборах

Денис Колесник, для Европейской правды _ Вторник, 20 марта 2018, 09:50

Фото Le Figaro

"Russia Today и Sputnik не вели себя как СМИ, они вели себя как органы влияния и пропаганды, даже лживой пропаганды". Это – слова президента Франции Эммануэля Макрона на его первой и пока единственной совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшейся 29 мая 2017 года в Версале.

Тогда многих поразила прямота французского лидера – но никого не удивило то, что он придерживается такого мнения.

Ведь Макрон еще до избрания на себе ощутил влияние российских фейков.

Прошлогодняя президентская кампания во Франции ознаменовалась вмешательством российских медиа, кибератаками, да и вообще была "грязной" по французским стандартам. Здесь можно вспомнить и "слив" информации о финансовых злоупотреблениях Франсуа Фийона, которая убила рейтинг тогдашнего фаворита президентской гонки (он пришел третьим в первом туре выборов). Но для Макрона было важно то, что он почувствовал лично: негативное освещение его кампании российскими СМИ и кибератаку на его штаб и публикацию электронной переписки его команды.

А еще через несколько месяцев после встречи Макрона и Путина этот вопрос нашел отражение в Стратегическом обзоре (Revue stratégique): этот документ четко отметил, что для Французской Республики кибер- и информационная безопасности, а также вопросы дезинформации и ее влияния становятся одними из приоритетов в сфере безопасности.





Крестовый поход против "фальшивых новостей"

Уже 3 января, в обращении к прессе, Макрон пообещал, что в дальнейшем в предвыборные периоды – для защиты страны от фальшивых новостей – все медиа, соцсети, поисковики, информационные порталы и т.д. будут нести определенные обязательства в отношении "спонсорского контента", который они размещают. Также президент пообещал увеличить полномочия Высшего наблюдательного совета радиотелевидения (Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA) для "борьбы с попытками дестабилизации со стороны телеслужб, находящихся под влиянием иностранных государств".

Разработку соответствующего законопроекта возложили на министра культуры Франсуаз Ниссен.

Стоит отметить, что во Франции и так действует регулирование рынка СМИ. Закон "О свободе прессы" был принят еще в 1881 году, а с тех пор много раз менялся и дополнялся. Статья 27 определяет штраф до 45 тыс. евро за распространение в СМИ ложной информации, если такие действия привели (могли привести) к нарушению общественного порядка. А если публикация "сделана специально с плохими намерениями и направлена ​​на расшатывание дисциплины или морального духа армии или на препятствование усилиям нации во время войны", то штраф возрастает до 135 тыс. евро.

Но вызовы времени требуют прописать более детальные правила борьбы с фейками.

При этом во Франции, как и в других демократиях, есть мнения о недопустимости предоставления государству права определять "фейковость" новостей.

Нет сомнения, что именно этот вопрос будет доминировать на дебатах в парламенте.

Несмотря на дискуссию о влиянии проекта на свободу слова, подавляющее большинство французов считает такой закон хорошей инициативой.

Согласно опросу, проведенному 10-11 января компанией Odoxa-Dentsu Consulting по заказу Le Figaro, только 21% французов сказали, что данная инициатива негативно повлияет на свободу слова во Франции, тогда как 79% опрошенных поддержали данный законопроект.





Новые инструменты против фейков

В марте произошла утечка текста законопроекта в интернет и появилась возможность провести его анализ, чтобы понять, как он будет способствовать защите французской демократии. Технически речь идет не об одном, а о двух проектах, которые дополняют друг друга; пока они не зарегистрированы в парламенте.

Первый документ – это проект органического закона о борьбе с неправдивой информацией, второй – обычный закон на ту же тему. Во французском праве органическим законом называется тот, что регулирует основы государственного строя.

Законопроекты предлагают изменения в ряд других законов, кодексов и прочих документов, в том числе в Избирательный кодекс, в законы "О свободе коммуникации", "О доверии к цифровой экономике", а также в положения, касающиеся заморских владений Франции. Интересно, что изменений в закон 1881 "О свободе прессы" не предвидится, поскольку понятие "распространение неправдивой информации", а также штрафные санкции в нем и так прописаны.

Речь идет о трех основных направлениях борьбы с возможными операциями по дестабилизации ситуации во время выборов.

Во-первых, новые положения и изменения в законодательство позволят лучше бороться с распространением неправдивой информации в течение предвыборного периода.

Во-вторых, Высший наблюдательный совет радиотелевидения получит новые полномочия, такие как возможность препятствовать, приостанавливать или прекращать трансляцию программ телеканалов, контролируемых иностранным государством. Это касается трансляций, направленных на подрыв фундаментальных интересов нации или является частью мер по дестабилизации французских институтов.

И в-третьих, законопроект усиливает обязанность сотрудничества в области борьбы с неправдивой информацией между техническими посредниками – интернет-провайдерами, предприятиями, предоставляющими хостинг, и т.п.

Положения законопроекта будут применяться на президентских, парламентских выборах, референдумах и выборах евродепутатов от Франции.





Что изменится на практике?

С момента публикации декрета об объявлении начала выборов и до окончания операций по подсчету голосов традиционные медиа, интернет-издания, социальные сети, платформы обмена контентом, информационные порталы и т.д. будут обязаны предоставлять пользователям четкую информацию о заказчиках контента, который они распространяют – будь то юридическое или физическое лицо. Кроме того, вводится обязательство обнародовать информацию о количестве денег, полученных за такой контент.

Правда, дополнительным декретом будет определяться пороговая сумма, при превышении которой нужно обнародовать такую ​​информацию.

Еще один момент, который упростит и ускорит реакцию на фальшивые новости: по обращению министерства или даже любого гражданина, суд может принять меры для остановки распространения фальшивых новости.

Речь идет об изъятии отдельного контента или даже удалении сайта из поисковых систем.

Понимая необходимость быстро реагировать во время избирательной кампании, данная статья предусматривает, что у судьи будет не более 48 часов для принятия такого решения.

Изменения в закон "О свободе коммуникации" позволят Высшему наблюдательному совету радиотелевидения не подписывать конвенции о трансляции иностранных СМИ на территории 5-й Республики, если это необходимо для обеспечения общественного порядка или если программы такого канала нарушают отдельные положения данного закона.

А еще этот совет получит право единолично разрывать ранее заключенные договоренности о трансляции с юридическими лицами, находящимися под контролем или влиянием иностранных государств, если трансляция такого СМИ "подрывает фундаментальные интересы нации". Кроме того, совет будет принимать во внимание контент, распространенный таким СМИ.

Данный законопроект позволит французскому обществу и государству быстро реагировать на распространение неправдивой информации во время предвыборных кампаний и не допустить влияния других стран на настроения французов и на результаты выборов.

Можно условно выделить две сферы, которые будут подпадать под действие нового законодательства. Во-первых, речь идет об интернет-сайтах, поисковых системах, а также социальных сетях, обобщенно говоря – это интернет-пространство Франции. Во-вторых, усиливается контроль над классическими медиа и спутниковыми каналами.

Что касается российского влияния, то российские государственные медиа типа Sputnik и RT официально финансируются правительством РФ, поэтому вопрос происхождения контента здесь, в принципе, возникать не может. Но право аннулировать лицензии телеканалов даст Франции мощное оружие для сопротивления централизованной российской пропаганде.

А обязанность маркировать и, в случае необходимости, блокировать такой контент в социальных сетях и поисковиках станет дополнительным, еще более мощным инструментом по противодействию российскому влиянию.

Автор: Денис Колесник,

политический аналитик