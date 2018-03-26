Новая победа Берлускони: парламент Италии начал формировать власть после выборов

Виктория Вдовиченко, для Европейской правды _ Понедельник, 26 марта 2018, 12:15

Новая глава Сената, кадр трансляции

После выборов в Италии, которые завершились победой популистов и евроскептиков, новый парламент должен сначала выбрать свое руководство, затем – договориться о коалиции и создать правительство.

В субботу первая ступень была преодолена. Триумфатор выборов, "Движение 5 звезд", договорился с правоцентристами, то есть с партией Берлускони "Вперед, Италия", и проголосовал за спикеров обеих палат парламента.

Команда Сильвио Берлускони снова доказала, что способна добиваться успеха даже при условии падения своего рейтинга. В свою очередь националисты из партии "Лига" (бывшая "Лига Севера"), которые на выборах показали второй результат, остались за рамками этой договоренности и без руководящих портфелей.

Однако это еще не означает, что в Италии есть новая коалиция. Сформировать правительство итальянцы вряд ли смогут так же молниеносно.





Искали женщину?

Новый парламент Италии начал работу только в конце прошлой недели, и уже в субботу – на второй день работы – удалось выбрать руководителей обеих его палат, Палаты представителей и Сената.

Первую, то есть Палату представителей, возглавил кандидат от "Движения 5 звезд" Роберто Фико, а спикером Сената стала "ветеранка" партии Берлускони, 71-летняя Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

Такой молниеносный раздел портфелей стал возможным... из-за ссоры.

В пятницу Сильвио Берлускони "разошелся" с лидером "Лиги", Маттео Сальвини, разрушив предвыборную договоренность о том, что союз "правых" выступает единым фронтом. Этим моментом воспользовался Луиджи Ди Майо из "5 звезд", и они молниеносно договорились о разделе спикерских должностей.

Сальвини теперь вообще не позавидуешь. Его кандидатуры оказались слабыми для руководящих должностей парламента, а это болезненно бьет по самолюбию итальянского политика.

Избрание главой Сената Марии Элизабетты Альберти Казеллати стало полной неожиданностью для политических обозревателей. Впервые за всю историю Сенат Итальянской Республики возглавит женщина. К слову, в этом созыве 34% мандатов получили женщины (почти 10 лет назад их было менее 17%).

Итальянские СМИ публикуют фото нового спикера, по которым совсем не очевидно, что ей – 71 год. Фото corriere.it

Госпожа Казеллати, юрист и адвокат, начала свое сотрудничество с Сильвио Берлускони еще в 1994 году, но ее путь к нынешней должности оказался долгим и болезненным – по крайней мере, медийно.

Внимание медиа она привлекла еще в 2005 году, когда стала заместителем министра здравоохранения. Тогда она устроила свою дочь Людовику на пост главы собственного секретариата, вызвав публичные обвинения в непотизме.

Затем Казеллати была заместителем министра юстиции и запомнилась тем, что помогала законам в защиту своего партийного босса, в частности в деле с "Руби" и медиахолдингом "Медиасет" (эти законы принимались исключительно для Берлускони и в поддержку его интересов). Кроме того, медиа критиковали ее за позицию по гражданским бракам: она была очень против этой возможности в "патриархальной" Италии. Сама госпожа Казеллати часто позволяла себе "острое словцо" о "Движении 5 звезд", даже в прошлом 2017 году.

Но старые обиды быстро забываются, когда существуют реальные политические интересы.





Спикер-эксперт

Правда, голосование не состоялось с первой попытки.

"Движению 5 звезд" было на самом деле безразлично, кто возглавит Сенат, при условии поддержки их кандидата в Палату представителей. Об этом сообщил в Twitter лидер "5 звезд" Луиджи ди Майо, намекнув, правда, на готовность договориться с "Лигой". "Можем поддержать Анну Марию Бернини (кандидат от" Лиги ") или любого другого на должность главы Сената", – написал он.

Но кулуарные договоренности оказались другими.

Когда стало известно о результатах голосования за Марию Казеллати представителями "Движения", они не смогли прокомментировать журналистам такой выбор.

Что касается председателя нижней палаты парламента, то в ночь с пятницы на субботу звучало имя Рикардо Фракарро, но его кандидатуру не восприняли в партии Берлускони, поэтому депутаты обоих флангов согласовали кандидатуру Роберто Фико, эксперта по коммуникациям, представителя наблюдательного совета общественной телерадиокомпании RAI.

Фико не является искренним сторонником Луиджи ди Майо, поскольку считается представителем так называемого "левого крыла" "Движения 5 звезд". Он не согласен с позициями "Движения" по иммиграции и гражданским бракам, но... демонстрирует великолепную лояльность основателю "Движения" Беппе Грилло. Фико вместе с ним еще в 2005 году основал платформу "MeetUP Друзья Беппе Грилло", которая впоследствии и переросла в "Движение 5 звезд". Он также является одним из первых 40 основателей "Движения". Говорят, что Роберто Фико даже хотел отказаться от постов в "5 звездах", когда узнал, что в избирательной гонке будет участвовать молодой Ди Майо.

А что же с "хозяином" нынешнего правительства, Демократической партией? Ей оставалось только наблюдать за перераспределением должностей. Новый глава "демократов" Маурицио Мартина лишь констатировал, что формула "1 за 1", созданная по кулуарной договоренности двух партий, является "плохим началом работы парламента этого созыва".





Борьба за власть

На этом формирование новой итальянской власти далеко не закончилось.

В субботу премьер-министр Италии Паоло Джентилони официально подал в отставку, однако будет исполнять свои обязанности до окончательного формирования итальянского правительства. А для этого депутаты должны договориться о коалиции и составе правительства.

Самой весомой в этом процессе будет роль президента Италии. Именно он начинает консультации для согласования того состава правительства, которому способны доверять большинство итальянских парламентариев. И когда президент сочтет, что такой человек выбран, эта кандидатура будет представлена ​​для голосования в парламенте и, если согласие есть, – президент назначает правительство, принимая во внимание намерения парламента.

В этом процессе у партии Берлускони несколько худшие перспективы.

Опросы показывают, что "Вперед, Италия" и после выборов продолжает терять свой рейтинг в пользу "Лиги", которая пообещала жесткую борьбу с нелегальной миграцией и значительное уменьшение налогов. В то же время поддержка "Движения 5 звезд" за последние три недели возросла.

Как "Лига", так и "Движение" высказались за непринятие правил бюджета ЕС.

Однако спешить с выводами еще не следует: разногласия в экономических программах обеих партий являются серьезным препятствием для их альянса. Так что переговоры еще будут продолжаться.

Напомним, парламент Италии начал свою работу в довольно обновленном составе: почти 35% депутатов ранее не работали в законодательном органе. Больше всего итальянскую политику обновило "Движение 5 звезд" – 65% его депутатов избраны впервые. К тому же парламент значительно "помолодел". Так что есть все основания ожидать от него новых неожиданностей и нестандартных решений.

Автор: Виктория Вдовиченко,

кандидат исторических наук,

для "Европейской правды"