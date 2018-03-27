20 тысяч потенциальных террористов: как Франция борется с проблемой исламистов-радикалов

Исходя из этого плана, исламист Редуан Лакдим из подозреваемого стал реальным террористом. Как стало известно позже, Редуан Лакдим числился в так называемом "списке S" — списке лиц, представляющих потенциальную угрозу безопасности государства, а также в "списке FSPRT" — подозреваемых в радикализации террористического характера.

Более того, теракт, ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство", произошел ровно через месяц после того, как премьер-министр Эдуар Филипп представил новый "план по борьбе с исламской радикализацией" .

Как результат, политики из оппозиции требуют от главы правительства объяснений, а от министра внутренних дел — отставки.

И это вызывает вопрос: почему французские спецслужбы не следили за потенциальным террористом?

И это не случайно, поскольку нападавший, 25-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим, ранее уже был известен французским органам правопорядка и спецслужбам.

После захвата заложников в супермаркете Super U во французском Требе в пятницу, 23 марта, во Франции возобновились дебаты об эффективности работы полиции по отслеживанию потенциально опасных исламистов.

Впрочем, 23 февраля, представляя 60 мер правительства по противодействию исламской радикализации, французский премьер предупредил, что у властей не существует готовой "магической формулы", а лишь наработанная годами практика.

Как сейчас во Франции работает система предотвращения терактов и как действует контроль за потенциально опасными лицами?

Что такое FSPRT

"Список FSPRT" был создан в марте 2015 года, после того как в Париже террористы расстреляли редакцию журнала Charlie Hebdo и совершили нападение на кошерный магазин. В этот список полиция начала заносить тех, чьи радикальные религиозные убеждения могут представлять опасность.

В "список S", в отличие от первого, входят люди с самыми разными идеологическими установками или вовсе без них — это могут быть ультралевые активисты и анархисты, антиглобалисты или просто футбольные хулиганы.

Согласно последним данным Министерства внутренних дел Франции, в "список FSPRT" в настоящий момент входят около 20 тысяч лиц, разделенных на несколько категорий. Эти категории различаются по "уровню опасности" и предполагают разные меры работы спецслужб: от простого внесения имени в базу данных до постоянной слежки. Больше половины входящих в "список FSPRT" (около 11 тысяч) относятся к первой категории.

Как объясняет специалист по борьбе с терроризмом, префект полиции департамента Буш-дю-Рон Оливье де Мазьер, самые опасные лица находятся под наблюдением службы внутренней разведки (Генеральной дирекции внутренней безопасности, DGSI). Таких, как указывают последние цифры МВД, во Франции насчитывается 624 человека. Против подавляющего большинства из них уже ведутся судебные процедуры, а некоторые находятся под стражей или в тюрьме.

Слежка за радикализованными, но менее опасными лицами находится в ведении полицейских и жандармов Центральной службы территориальной разведки. Другими словами, ответственность за эту работу лежит на регионах.

Согласно той же статистике, большинство (75%) внесенных в "список FSPRT" — это совершеннолетние мужчины. 255 взрослых и 68 несовершеннолетних вернулись во Францию из зон военных действий в Сирии и Ираке.





Как обновляют списки радикалов

Обширная база данных, куда внесена вся информация о лицах, представляющих потенциальную опасность для государства, находится в ведении Отдела координации антитеррористической борьбы (Uclat), куда поступают данные и из-за границы. База существует с 1984 года, но она значительно пополнилась и обновилась именно в последние годы.

Отдел координации имеет ключевое значение для всех служб безопасности Франции. Неслучайно с этого года его возглавляет ближайший соратник главы МВД Жерара Коллона Амин Бутаган.

Информация в общенациональную базу данных поступает из регионов, от местных отделений полиции и жандармерии. В то же время на сайте МВД Франции размещен формуляр, заполнить который может каждый "бдительный" гражданин. Там также дается информация, что делать близким, если один из членов семьи подвергся влиянию радикальных исламистов, есть на сайте и номер "горячей линии", позвонив на который, можно получить подробные инструкции. Всем этим заведует Национальный центр по предотвращению радикализации (CNAPR).

За прошедшие три года (с 2014 по 2017) в центр по предотвращению радикализации поступило более 50 тысяч звонков, после которых в список "потенциально опасных" попали 5723 исламиста.





Несовершеннолетние

В правительственном докладе о борьбе с исламской радикализацией премьер-министр Эдуар Филипп уделил особенное внимание несовершеннолетним. Он пообещал психологическое сопровождение и помощь в реинтеграции в нормальную жизнь всем 68 несовершеннолетним французам, вернувшимся из Сирии или Ирака.

Однако в списке радикализованных лиц есть не только те, кто еще детьми был вывезен из Франции в зоны конфликта. Для них, согласно французскому законодательству и указам правительства, предусмотрены отдельные меры.

Во-первых, в такой список могут быть внесены дети до 18 лет, чьи родители не скрывают своих радикальных взглядов или собираются уехать на джихад. Туда же попадают дети, совершившие мелкие преступления — судья может потребовать внесения в список несовершеннолетних, у которых были обнаружены признаки радикализации.

Согласно предписаниям правительства, с такими несовершеннолетними должны работать психологи.

Материал опубликован на портале Radio France Internationale и публикуется "Европейской правдой" с разрешения правообладателя

