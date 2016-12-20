Безлес, безвиз и запрет членства навсегда: кому выгодно разрушать имидж ЕС

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Вторник, 20 декабря 2016, 10:30

Иллюстрация Института мировой политики, автор карикатуры: Олег Смаль

Время от времени украинцев переполняют негативные эмоции в отношении Евросоюза.

Больше всего – из-за проволочек с предоставлением Украине безвизового режима. На прошлой неделе на это наложилось неоднозначное для многих решение Европейского совета по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации.

Немного раньше информационное пространство всколыхнуло якобы требование Брюсселя "вырубить карпатские леса в обмен на льготный кредит",

хотя мало кто пытался разобраться, о чем в действительности идет речь.

И все это на фоне выхода из Евросоюза Великобритании и роста популярности евроскептических движений в ряде стран. Даже Польша – наш многолетний "европейский адвокат" и наглядный пример преимуществ интеграции в ЕС для общества – скатывается к чему-то недоброму и опасному.

Очевидно, всплески обиды, ощущения "зрады" или всепропальщины в отношении ЕС и в дальнейшем будут иметь место. Порой действительно есть много причин для негативных эмоций и разочарования. Но нужно быть осторожными с выводами.

Нужно понимать некоторые вещи.

Первое: сейчас многим выгодно разрушить авторитет Евросоюза, радикально ухудшить его имидж и вес в глазах украинцев.

Прежде всего, России и ее агентам – по далеко идущим геополитическим соображениям.

Кремль играет в долгую. Можно не сомневаться, что Путин ни на минуту не оставлял планов рано или поздно восстановить тот статус-кво в отношении Украины, который был до Революции достоинства. Разочарование украинцев Евросоюзом, исчезновение его как четкого ориентира развития – все это позарез нужно Москве.

Поэтому очень стараются в этом направлении и будут продолжать это делать Оппозиционный блок, Медведчук и другие элементы кремлевской сети в Украине. Требования заморозить свободную торговлю с ЕС, возобновить визовый режим для его граждан и другие подобные провокации обязательно будут возникать на гребнях очередных историй с якобы унижением украинцев со стороны Евросоюза.

Умаление авторитета Евросоюза и его влияния может быть выгодным и многим в действующей украинской власти.

Скорее всего, через некоторое время отношения официального Киева и ЕС достигнут кризисной точки. Черты, за которой углубление проевропейских реформ – тех, которых требует Евросоюз и в которых заинтересовано общество, – становится финансово убыточным или же просто опасным для господствующих кланов.

Ничего нового – пути украинской "элиты" и Запада расходились при всех предыдущих президентах.

И пусть не вводит в заблуждение нынешний всплеск публичного позитива со стороны Брюсселя в адрес официального Киева, как на последнем Совете ассоциации. Цель пребывания "элиты" при власти от брюссельских комплементов не изменится – а этой целью является конвертация должностей и политического влияния в доходы.

И если слово ЕС будет менее весомым для украинцев, то и не реагировать на него властям будет легче и безопаснее с политической точки зрения. И наоборот, игнорировать требования ЕС очень проблематично, когда популярность Порошенко – 14%, а Евросоюза – 60%.

Так что желающих поспекулировать на отношениях с ЕС или его проблемах, преувеличивать или перевирать будет достаточно.

"Уже никто не вспоминает, что на Майдане не безвиза просили, а членства в Евросоюзе. Теперь об этом даже думать запрещают голландцы".

"Новость об отмене моратория на вырубку лесов в обмен на безвизовый режим, который хочет подписать Петр Порошенко, не на шутку всколыхнула всю Украину".

"Европа давно сдохла как сообщество. К сожалению, у нас нет лидера, как Эрдоган – всех, кто против страны, за решетку и без базара".

Все это – реальные цитаты из фейсбучных комментариев и интернета. Нужно признать, что подобная чушь достаточно распространена. И масштабы ее распространения становятся угрожающе большими.

На самом деле, если у нас и есть основания для эмоций и критики, то отнюдь нет их для истерики или всепропальщины.

Важно оставаться реалистами и прагматиками. И, в общем-то, это несложно.

Мы можем высмеивать или критиковать абсурдную историю с нидерландским референдумом по Соглашению об ассоциации и недавнее политическое решение ЕС по выходу из этой ситуации – но вместе с тем соглашение почти в полном объеме работает, оно полезно и стратегически незаменимо. Благодаря ему уже приняты десятки евроинтеграционных законов и начат ряд реформ, растет торговля с ЕС.

В Евросоюзе действительно хватает желающих соскочить с санкций против России, и нам это очень не нравится – но ЕС продлил санкции до конца июля 2017-го.

Имеем полное право критиковать волокиту с предоставлением безвиза – но не должны забывать о ряде очень важных реформ, которые продвигаются именно благодаря выполнению необходимых критериев для отмены виз.

В Евросоюзе сейчас действительно продолжаются непростые внутренние процессы, которые могут вызвать скепсис или ощущение его туманного будущего – но украинцы должны были быть последними, кто по этому поводу злорадствует или спешит ставить на объединенной Европе крест.

Конечно, если мы хотим жить в истинно европейском государстве.

Потому что без Евросоюза это вряд ли получится.

Именно совокупность предусмотренных отношениями с ним инструментов, с Соглашением об ассоциации на первом месте, – это путь к лучшей жизни, интеграции в европейское цивилизационное пространство.

Другой программы действий у нас на сегодня нет. Как нет и другого такого мощного международного союзника, как ЕС, который бы последовательно помогал в реформах и оказывал давление на саботажников. Даже в его нынешнем состоянии.

Автор:

Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"

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