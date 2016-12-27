Короткая пауза или глубокая заморозка? Какое будущее у ЗСТ с Израилем

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 27 декабря 2016, 09:16

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Дипломатический скандал с отменой визита украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль будет иметь и экономические последствия.

Ведь в составе украинской делегации должны были лететь и торговые переговорщики, которые должны были провести очередной раунд консультаций, в том числе - обсудить создание зоны свободной торговли.

Сам официальный раунд переговоров о создании ЗСТ с Израилем должен состояться в конце января. Но состоится ли он? Или будет перенесен? Ведь эти переговоры не могут стоять в стороне от всеобщего кризиса в отношениях.

Правда, есть и позитивный сигнал - по результатам приглашения в министерство посла Израиля Элиава Белоцерковски в МИД заявили, что стороны договорились в ближайшее время продолжить переговоры по ЗСТ. Украинская сторона продолжает готовиться к очередному раунду переговоров с Израилем, уточнила ЕвроПравде торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Впрочем, если информация о решении правительства Израиля ограничить все контакты с Украиной правдива, то эти переговоры могут быть заморожены. В таком случае создание ЗСТ может быть задержаться на годы.

Что от этого теряет Украина?

С одной стороны, создание ЗСТ с Израилем выглядит для нас приоритетной задачей. Ведь после вступления в силу аналогичного режима с ЕС, а также в преддверии присоединения к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед, подробнее об этом соглашении можно прочесть в статье на ЕвроПравде) Украине выгодно создавать режимы свободной торговли со странами, имеющими аналогичный режим с Евросоюзом.

Впрочем, переговоры с Израилем идут уже давно, но фактически не сдвинулись с места. Правда, после визита президента Порошенко в Израиль в декабре прошлого года процесс несколько ускорился.

Впрочем, несмотря на это, завершение переговоров не предполагалось ни в следующем году, ни (скорее всего) в 2018-м...

Именно поэтому стоит задаться вопросом: а стоит ли стучаться в двери, которые сейчас закрыты?

Если Израиль не будет гореть желанием заключать соглашение о ЗСТ с Украиной, не стоит ли поискать возможности либерализации торговли с третьими странами? А уже потом, когда к официальному Тель-Авиву вернется интерес – возобновить прерванные переговоры с Израилем.

Что это могут быть за страны? Вероятно, стоит рассмотреть вопрос создания зоны свободной торговли с другими государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки. В свое время интерес к созданию ЗСТ с Украиной анонсировали Ливан и Марокко. Возможно, сейчас самое время вернуться к этому вопросу.

Кроме того, в настоящее время участниками Пан-Евро-Мед в этом регионе, помимо Израиля, являются Алжир, Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, а также Турция. Из них только с последней мы ведем переговоры о ЗСТ.

В то же время другие участники указанной конвенции выглядят наиболее приоритетными кандидатами для либерализации торговли. Дело в том, что соглашение Пан-Евро-Мед позволяет странам-участницам использовать сырье друг друга для производства товара и пользоваться тарифными преференциями.

То есть ЗСТ с этими странами не только позволяет увеличить двусторонний товарооборот, но и вместе увеличить свой экспорт в ЕС.

Другой вопрос – способны ли соглашения об упрощении условий торговли с названными странами компенсировать аналогичный режим с Израилем? К сожалению, лишь частично.

Дело в том, что в случае с Израилем можно надеяться на многоэтапную выгоду от создания ЗСТ. На первом этапе стоит ожидать увеличения украинского экспорта (прежде всего аграрного), а уже впоследствии – создания новых совместных производственных линий.

В случае со всеми другими странами региона можно надеяться лишь на первую выгоду – увеличение аграрного экспорта. В лучшем случае, с определенным лагом можно рассчитывать и на выход на эти рынки украинской продукции машиностроения.

В любом случае, такие выгоды несопоставимы с выгодами от ЗСТ с Израилем.

С другой стороны, с этими странами можно надеяться на гораздо более быстрое течение переговоров. Ведь, в отличие от Израиля, им не нужно защищать свое производство от украинских товаров – на этих рынках мы конкурируем с экспортом из третьих стран.

Таким образом, Украина может продуктивно заполнить паузу в переговорах с Израилем, чтобы улучшить условия выхода на рынки ближневосточного региона.

Сможем ли мы потом вернуться к переговорам с Израилем? Вполне, ведь это соглашение выгодно обеим сторонам, а не только Украине.

Часто говорят о том, что именно Израиль идет навстречу, соглашаясь на ЗСТ, ведь объемы украинского экспорта вдвое больше, чем объемы поставок израильских товаров в Украину.

Для сравнения, в 2015 году украинский экспорт в Израиль составил $597 млн, а израильский – лишь $170 млн. Аналогичная ситуация и в этом году – украинский экспорт по итогам января-октября составил $399,8 млн, а израильский – $155 млн.

Вместе с тем ЗСТ с Украиной нужна Израилю, ведь основным конкурентом этих товаров является экспорт из ЕС. Который уже получил преимущество на украинском рынке после старта экономической части Соглашения об ассоциации.

А кроме того - серьезной угрозой для израильского экспорта является создание Евросоюзом ЗСТ с Канадой. Дать ответ на нее будет проще, развивая производственные связи с Украиной. А для этого нашим странам еще более нужен режим свободной торговли.

Именно поэтому есть все основания считать, что Украина все же получит ЗСТ с Израилем. Даже несмотря на нынешний дипломатический скандал.

Вопрос лишь в том, насколько долгой будет эта пауза и сможем ли мы успешно воспользоваться ею.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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