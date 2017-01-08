Путин и хакеры: 7 выводов после доклада разведсообщества США

Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований _ Воскресенье, 08 января 2017, 11:47

Доклад о вмешательствах российских хакеров в ход президенских выборов в США, подготовленный тремя ведущими разведывательными агентствами США, стал ключевым событием не только последних дней – но и, вполне возможно, станет одним из главных событий всего года.

Неслыханное явление: в открытой части доклада делается вывод, что за попытками вмешательства в американскую избирательную кампанию стоит Россия и лично Путин. Несмотря на то, что авторы доклада искали максимально обтекаемые заявления,

вывод о личном участии президента РФ к преступлению на территории США более чем однозначен.

Что это означает? Пока можно сделать несколько выводов об итогах президентской гонки и дальнейшем развитии хакерского скандала.

1. Выборы 45-го президента США при любом исходе вошли бы в историю как недостаточно легитимные,

поскольку оба главных кандидата на пост президента были вовлечены в скандалы.

В частности, в докладе говорится, что кибератаки преследовали две цели – подорвать шансы на победу в президентской гонке Хилари Клинтон и снизить доверие к американскому избирательному процессу в целом.

Кремль всегда очень внимательно следил за ходом выборов в США, чтобы подмечать любые нарушения и иметь возможность указывать на них, когда в очередной раз США заговорят об отсутствие реальной демократии в России.

Если бы Клинтон выиграла, то дополнительным бонусом была бы возможность подрыва ее легитимности. Почва для этого была подготовлена скандалами с использованием Клинтон личного почтового ящика, подыгрывание ей руководством Демократической партии в ущерб позициям Берни Сандерса во время праймериз, а также отнюдь не кристально чистые источники финансирования ее кампании.

2. Американские спецслужбы не ставят под сомнение результаты выборов в том, что касается непосредственного подсчета голосов.

Таким образом снимается – однако лишь временно, – возможность сложного внутриполитического кризиса.

Впрочем, говорить о решении этой проблемы явно рано. Хотя бы потому, что после публикации доклада победитель выборов Дональд Трамп оказывается в некоем подобии ловушки – спецслужбы при необходимости могут пролить больше света на возможную роль России в его победе.

3. Доклад также фиксирует, что традиционно у Кремля складываются хорошие отношения с теми лидерами, у которых есть бизнес-интересы в России.

И в этом ключевой момент – спецслужбы оставляют важный задел для возможной раскрутки истории в будущем.

В чем состоит этот задел? Согласно конституционным положениям о вознаграждении, президент США не может получать средства его от других стран или правительств.

Компании, принадлежащие Трампу, постоянно имели связи с иностранным бизнесом и уже этого достаточно, чтобы начать говорить о нарушении конституции новоизбранным президентом с его первого дня на службе.

Но дело приобретает особый оборот, если среди бизнес-контактов Трампа обнаружатся такие, что ведут в Москву и позволят доказать конфликт интересов. Кстати, это не в меньшей мере касается и кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона, чьи аппетиты на российскую нефть в бытность главой ExxonMobil ни для кого не являются секретом.

Ирония судьбы: сюжет с "конфликтом интересов" в своем роде повторяет историю со свидетельством о рождении Барака Обамы. Начиная c 2011 года, Трамп был одним из наиболее громких скептиков относительно того, что президент Обама был рожден в США и, соответственно, может занимать пост президента. Теперь же подобное обвинение бумерангом может вернуться к нему.

4. Отношения Трампа со спецслужбами США изрядно испорчены.

Сомнения будущего президента в объективности выводов спецслужб – удар по существующей в американском обществе вере в миссию тех, кто защищает США на видимых и невидимых фронтах.

Доказывать американскому обществу, что правым является не разведсообщество США, а кремлевский лидер – очень короткий путь к собственной изоляции. Последним американским президентом, оказавшимся в схожем положении, был Ричард Никсон, и известно, чем закончилась его карьера.

По итогам нынешнего скандала в переходной команде Трампа появились первые желающие ее покинуть.

Им стал бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, отказавшийся от дальнейшего сотрудничества из-за позиции Трампа по отношению к разведсообществу.

5. Поведение Трампа на протяжении всего "кибергейта" еще раз продемонстрировало особенности его темперамента.

Похоже, он обладает настолько акцентированным эго, что все, что не вписывается в его представление о действительности, объявляется неправильным или политически мотивированным.

Во время кампании он обвинял в тенденциозности американские СМИ. Последний месяц он подвергал сомнению деятельность спецслужб. Его крайне негативное отношение ко всему наследию Обамы также хорошо известно.

В связи с этим есть предчувствие, что хорошие отношения с Путиным будут длиться до первого противостояния воль и характеров, а потом произойдет то, что в физике называется "отталкиванием тел с одноименными зарядами".

6. К тому же Трамп продолжает находиться в плену излишней самонадеянности.

Год назад он заявил, что пользуется такой сильной поддержкой, что даже если подстрелит кого-нибудь на оживленной улице, не потеряет доверия электората.

Сегодня же это самый важный вопрос – изменится ли в результате кибергейта отношение американцев к Трампу. От ответа на него зависит, как долго Трамп будет находиться в статусе президента.

И наконец – последний вывод, который касается не только США, но и остальные страны мира.

7. Эти выборы станут также вехой в осознании кибератак как способа ведения альтернативной войны.

Ранее и в США, и в России кибератаки были приравнены к военным действиям, и даже предпринимались попытки заключить пакт об электронном ненападении.

Но только сейчас ведущие страны могут вынести практические уроки для обеспечения своей кибербезопасности. Скорее всего, последнее заявление Федеральной службы защиты конституции Германии об атаке российских хакеров на серверы ОБСЕ – очередное доказательство этой угрозы .

Для стран ЕС, где в нынешнем году предстоят выборы, это особенно актуально. Уже сейчас очевидно, что все эти выборы будут сопровождаться подозрениями о вмешательстве России.

Автор: Юлия Курнышова,

эксперт Института социально-экономических исследований

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