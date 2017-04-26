Победить в себе популиста. Три экономических урока выборов во Франции

Олег Устенко, Международный фонд Блейзера _ Среда, 26 апреля 2017, 11:01

Фото newstatesman.com

Стране, страдающей от высоких налогов и чрезмерного влияния государства в экономике, предстоит сделать выбор между популистом, обещающим золотые горы, и реалистом, предлагающим затянуть пояса.

Удивительно, но эта история не про Украину. Это - сегодняшняя Франция. Второй тур президентских выборов столкнет между собой не только двух личностей, их харизмы и мировоззрения, но и принципиально различные подходы к экономической политике.

Если исходить из результатов, полученных кандидатами после первого тура голосования, то базовым сценарием представляется победа Эммануэля Макрона. Однако, учитывая "неприятные сюрпризы", возникшие на последних выборах в США, интрига перед вторым туром все же остается.

А значит, и полностью исключать экономическую программу Марин Ле Пен было бы как минимум неправильно.

Тем более, как показывает опыт других стран (к сожалению, и Украины), очень многим избирателям трудно сопротивляться сладким обещаниям популистов. Не думая о последствиях выполнения этих обещаний.

Именно поэтому выборы во Франции могут дать несколько уроков для украинцев.

Урок 1. Для того чтобы нравиться народу, не всегда нужно иметь стройную экономическую программу.

Но если ваша экономическая программа не стройна, а тем более - противоречива, то будьте готовы ответить на неприятные вопросы тех, кто это понимает. Более того, будьте готовы ответить перед историей за то, что со страной может сделать ваша необразованность и популизм (какие бы у вас ни были при этом благие намерения).

Оба претендента на главный пост в стране не имеют строго выдержанных и связных экономических программ.

И в одной, и в другой программе есть элементы популизма. Но, безусловно, в программе Ле Пен его более чем достаточно.

Урок 2. Не предлагайте избирателям красивую жизнь, начиная с завтрашнего дня. Скорее всего, у вас нет на это денег.

Очень часто те, кто был на политическом олимпе до вас, тоже очень хотели нравиться своим избирателям, поэтому грешили "приобщением" населения к красивой жизни, несмотря на то, что реальных возможностей для этого также не имели.

Впрочем, это не про сегодняшнюю Францию. За время президентства Франсуа Олланда страна существенно улучшила систему государственных финансов. Дефицит госбюджета, который в 2012 году находился на уровне практически 5% ВВП, был снижен до чуть более 3% по результатам 2016 года.

Такое улучшение рискует быть мгновенно утраченным в случае прихода в президентский офис Ле Пен - приверженца стимулирующей фискальной политики.

Разумеется, проблема не в том, проводить стимулирующую политику или нет. Проблема – проводить ее на фоне отсутствия соответствующих возможностей.

Когда в казне не хватает денег, а страна вынуждена занимать, любое увеличение дефицита будет сопряжено с ростом долга. А это означает, что при победе Ле Пен объем государственного долга Франции вскоре может значительно превысить валовый внутренний продукт страны.

И даже если стоимость заимствований невелика, то все равно порядка 2% всего того, что страна зарабатывает за год, придется отдать только на обслуживание уже набранных кредитов. А ведь все еще остаётся тело кредита, которое тоже когда-то придется погашать.

Ле Пен совершенно не против увеличить дефицит госбюджета до практически 5% ВВП. Разумеется, что это обычная практика популистов. Кто из них думает о длительном периоде, если нравиться избирателям надо прямо сейчас? Через несколько лет придется одуматься, но цена "расплаты" может быть уже чрезмерно высока.

В отличие от нее Макрон – абсолютный консерватор. Он очень четко артикулирует свое желание "жить по карману".

Это моментально отвернет от него ту часть избирателей, которые хотели бы пожить прямо сейчас "на широкую ногу". Его экономическая логика достаточно консервативна: добиться снижения дефицита до 3% ВВП уже в 2018 году, с последующим снижением.

Цель предельно ясна и понятна: накопление дополнительных долгов – зло. Угрозы от будущих поколений граждан Франции должны быть отведены.

В этом он абсолютно четко попадает в ту логику мышления, которая есть и у европейских бюрократов. Макрону эти бюрократы, а точнее, их аргументы, понятны и важны. Ле Пен – нет.

Урок 3. Народ сможет жить лучше только при условии растущей экономики.

Не за счет "увеличения своей важности как титульной нации", не за счет обычного перераспределения ресурсов. Не за счет фантастических идей строительства "Нью-Васюков". А за счет экономического роста, условия для которого создают демократически избранные народом политики.

Макрон надеется, что сможет увеличить темпы экономического роста в стране за счёт структурных реформ. Ле Пен достаточно четко артикулирует идеи "нового французского протекционизма". Что в принципе невозможно, если страна останется частью ЕС. Именно поэтому в политической части своей программы

Ле Пен согласна идти на разрыв связей с ЕС и осуществление Frexit. Ее экономическая программа не дает ей никакого люфта для маневра.

Удастся ли кандидатам обеспечить французам "покращення" уже сейчас? Весьма сомнительно.

Текущий высокий уровень безработицы в 10,5% рискует быть (по крайней мере, на протяжении ближайших пары лет) как минимум таким же, если в офисе президента окажется Макрон. И вряд ли он уменьшится, если в этом офисе окажется Ле Пен.

Но безработные избиратели не очень-то будут вникать в подобные сложности экономической логики. Их "покупают" преференциями для французов на рынке труда и дополнительными выплатами малообеспеченным, что очень четко артикулируется Ле Пен. Именно поэтому ее ударная часть электората - это (в том числе) и безработные.

Автор: Олег Устенко,

исполнительный директор

Международного фонда Блейзера

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