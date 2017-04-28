От Brexit до санкций. Кто выиграет и кто проиграет после победы Макрона

Виталий Шапран, Украинское общество финансовых аналитиков _ Пятница, 28 апреля 2017, 10:03

Фото worldbulletin.net

Выборы во Франции стали крупнейшим событием ЕС со времен прогнозируемого Brexit. Результатов этих выборов с большой заинтересованностью ожидали как в Москве, так и в Вашингтоне и Брюсселе.

Определенные дивиденды от очень вероятной победы Эммануэля Макрона получим и мы в Украине. Но, конечно, главным победителем остается ЕС, экономическая и политическая конструкция которого прошла испытание очередными политическими рисками.





Торговля против популизма

Стоит напомнить, что Франция, наряду с Германией, является ключевой экономикой ЕС.

В 2016 году ВВП Франции составил по покупательной способности $2,737 трлн, номинальный ВВП – $2,488 трлн. По итогам 2016 года экономика Франции была 11-й экономикой мира по размеру.

В последние два года ВВП Франции рос на 1,3% ежегодно и составлял примерно 15% ВВП ЕС. Интересно, что этот показатель во Франции такой же, как и в Великобритании, которая уже почти год как собирается выйти из ЕС. Из стран еврозоны в 2016 году только в Германии ВВП был больше французского.

Довольно воинственная экономическая риторика Марин Ле Пен, похоже, вызвала обеспокоенность не только у нас, но и в Брюсселе.

Ее победа во Франции фактически в разы увеличила бы риски распада еврозоны и привела бы к коренным изменениям в экономическом, а возможно, и в финансовом устройстве ЕС.

Украину, конечно, беспокоили ее высказывания о необходимости снятия санкций с РФ. Не берусь прогнозировать, произошел ли бы Frexit в случае ее победы, но определенные потрясения для ЕС были бы точно.

Впрочем, именно воинственная риторика Марин Ле Пен в отношении Брюсселя отвернула от нее часть избирателей, которым выгодно пребывание Франции вместе с Германией в совместной торговой, экономической и финансовой зоне.

Это объясняется тем, что примерно 16% экспорта Франции идет в Германию и примерно 20% импорта идет из Германии во Францию.

Данные за последние несколько лет показывают, что общая валюта ускорила экономическую интеграцию стран-соседей в ЕС, поэтому экономики Франции и Германии стали нужны друг другу.

Сейчас больше половины французского экспорта идет в страны ЕС, и просто так разорвать соответствующие связи, обменяв их на протекцию известных фермеров и классных виноделов, невозможно.

Ле Пен не хватает экономического прагматизма, а сторонников ее "национальных экономических инициатив" в разы меньше, чем тех, кого они раздражают или у кого вызывают опасения за собственное экономическое будущее.





Потерянные шансы Лондона и Москвы

Макрон выиграл первый тур выборов и, скорее всего, выиграет второй, если, конечно, ничего не случится. Французская политика всегда была богата на скандалы и сюрпризы. Впрочем, уже сейчас геополитические прогнозы начали действовать.

Сильный ЕС будет означать довольно слабый и сложный выход Великобритании из ЕС. Ее островная экономика хоть и получит толчки к росту, но часть британцев, привязанных к экспорту в ЕС, будут чувствовать себя хуже, поскольку раздраженные Брюссель, Берлин и Париж не предоставят Лондону "таможенные льготы" или банковские каникулы.

В свою очередь, в случае победы Ле Пен, у Брюсселя не будет "времени и вдохновения" для длительных торгов с Лондоном.

Другой вопрос – влияние на санкции против РФ. Кремль возлагал очень серьезные надежды на то, что единый фронт ЕС с победой Ле Пен будет разбит, но поскольку этого не произойдет, то риторика Кремля почти мгновенно изменилась.

Волнение российских лидеров стало заметно даже рядовым зрителям. Так, Сергей Лавров, достаточно опытный дипломат, уже во второй раз назвал ЛНР Лаосской Народной Республикой. А президент Путин неожиданно заговорил о возможном возобновлении военно-технической кооперации с Украиной. И это еще не завершились выборы во Франции.

В Москве хорошо знают, что при условии цены на нефть до $60 и продолжения санкций состояние их экономики будет ухудшаться. Для оживления им нужны инвестиции, а для этого надо снять санкции.

Сейчас 60-70% усилий российских "дипломатов" направлены именно на то, чтобы снять санкции с РФ. Очень скромные успехи в Венгрии и Чехии и попытки прийти к успеху в Болгарии не решают основного вопроса – влияния на коллегиальные органы в Брюсселе.

Риторика президента Венгрии Виктора Орбана и отдельных депутатов Европарламента только показывает Брюсселю и США имеющиеся проблемные точки, но на общую ситуацию в ЕС Россия не влияет.

Похоже, что французские выборы ставят точку в надеждах Москвы в ближайшие годы увеличить свое влияние на ЕС.

Поэтому вполне вероятно, что с приближением победы Макрона риторика Москвы по отношению к западному миру будет становиться более мягкой, а позиция в украино-российских отношениях – менее склонной к агрессии.

Ждать очень вероятной победы господина Макрона осталось недолго – второй тур во Франции пройдет уже 7 мая. Так случилось, что под разными углами победа господина Макрона выгодна Украине и может принести мир целому региону.

Поэтому будем надеяться, что 7 мая во Франции пройдет без сюрпризов.

Автор: Виталий Шапран,

член исполкома

Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА)

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