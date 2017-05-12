Евроремонт фундамента: уроки реформ ЖКХ в странах ЕС

Софья Линн, Всемирный банк _ Пятница, 12 мая 2017, 11:00

Фото telegraf.com.ua

Украина вступила в решающий этап изменения отношения к потреблению энергии: теперь, кажется, уже все понимают необходимость модернизации ради экономии. Дело осталось за малым – обеспечить возможность такой модернизации.

К счастью, не мы первые. Наши соседи по странам бывшего соцлагеря уже прошли все этапы модернизации, и их многоквартирный сектор жилых домов стал энергоэффективным. О чем говорит опыт наших западных соседей-реформаторов?

Прежде всего, необходима законодательная база. И, параллельно, быстрое формирование свободного рынка услуг в секторе управления многоквартирными домами. В решении этих задач и состоит задача государства – все остальное должны сделать владельцы домов и управители.

Есть ли нам, украинцам, чем похвастаться? Успехи идут рядом с поражениями.

Закон о Фонде энергоэффективности – основа основ в данном вопросе – проголосован Радой в первом чтении. В украинских условиях – это немалая победа. Достаточно вспомнить, с каким трудом вообще проходят украинские реформы, причем не только в сфере энергосбережения.

Что же даст нам Фонд энергоэффективности? Зачем он нужен Украине?

Создание такой институции позволяет, прежде всего, быть независимыми в вопросах финансирования программ по увеличению энергоэффективности многоквартирных домов. Проблемой нынешней системы "теплых кредитов" является ориентация на бюджетное финансирование. Как только деньги, выделенные в госбюджете, заканчиваются, программа замораживается до следующего года.

А если в госбюджете на следующий год эта статья будет исключена? Или, как неоднократно бывало у нас, госбюджет не будет принят вовремя, и мы продолжим жить по прошлогоднему?

Фонд энергоэффективности, с его автономным бюджетом, позволит решить эту проблему.

А кроме того, он позволит привлечь деньги иностранных доноров. В том числе – и средства ЕС и Германии. "Создание Фонда энергоэффективности позволит привлечь не только деньги из бюджета, но и международную помощь. Европейский Союз подтвердил, что готов выделить 100 млн евро для наполнения этого фонда. Фонд энергоэффективности создаст возможности для прозрачного управления и создания инструментов", - заявил в Раде вице-премьер Геннадий Зубко.

Таким образом, мы сможем модернизировать свои дома за счет не только средств украинского государства, но и наших западных партнеров. Сейчас мы знаем о 100 млн евро - именно столько готов предоставить ЕС для наполнения Фонда.

Кроме того, после реформирования системы субсидий можно будет отслеживать реальную экономию государственных бюджетных средств как результат модернизации - и пополнять этими, уже украинскими, деньгами Фонд.

Это очень хорошо. А где же проблемы? Мы все знаем, где.

Украинский опыт показывает, что система обладает феноменальной способностью "обнулять" позитивный эффект уже принятых реформаторских законов. Система отчаянно сопротивляется изменениям, а значит,

было бы крайне легкомысленно ожидать, что благодаря одному лишь принятию рамочного закона мы получим европейскую систему и поток денег из ЕС.

Скорее наоборот, без дополнительной работы Фонд энергоэффективности будет жить лишь на бумаге. Как это неоднократно бывало в Украине.

И здесь есть смысл обратиться к опыту наших западных соседей. Показательным тут является опыт стран Восточной Европы.

С одной стороны, все эти страны провели реформы в сфере энергосбережения еще в 90-х годах прошлого века. И ключевым составляющим элементом этих реформ было создание Фонда энергоэффективности.

Однако общий результат этих реформ был неодинаковым. Часть стран, в первую очередь – Польша, были более успешными, часть (Литва, Болгария) – менее.

Повторюсь, Фонд энергоэффективности был создан в каждой из этих стран. А значит – стоит искать "дьявола в деталях".

Разницу в результатах дала разная степень готовности страны к реформам, прежде всего на законодательном уровне. Для успеха реформ требуется, как я уже говорила, создать ответственного собственника и рынок услуг. Так вот, в тех странах, где реформы "не пошли", как раз и не создали собственника. Там, где не получилось, нет нормальных кондоминиумов, там не существует четких правил принятия коллективных решений, нет ответственности в случае просрочки платежей за предоставленные услуги. И наоборот, те страны, где побеспокоились о свободном рынке, теперь празднуют успех и готовы помогать нам "словом и делом".

Посмотрите, что происходит в Литве – стране, которая, как и Украина, долгое время провела в Советском Союзе и имеет во многом схожую ситуацию в многоквартирном секторе. Да, Литва – член Евросоюза, инвестиции в энергоэффективность могли бы быть значительными, но…

В рамках модели реновации, которая реализуется в Литве с начала 2013 года, инвестиционные проекты по повышению энергетической эффективности разрабатываются по инициативе муниципалитета. Изыскивает средства и организует работы назначенный администратор программы от муниципалитета, а не владельцы жилья.

Другими словами, вопрос модернизации своего жилья решает не конечный потребитель, а городские чиновники. Нет ничего удивительного, что в Литве проекты осуществляются медленно (856 за первые три года работы фонда, при том, что в Украине аналогичная цифра была достигнута меньше чем за два года и без создания фонда, просто по программе "теплых кредитов"), а эффект от них – невысокий.

Потому что только нормальные рыночные отношения обеспечивают стабильное развитие.

Общими чертами успешной модернизации в странах Восточной Европы являются следующие:

рыночные цены на энергию – т.е. отсутствие необоснованных дотаций населению от государства;

эффективная правовая основа собственности в многоквартирном доме – т.е. создание коллективных собственников;

система, стимулирующая принятие решений о проведении энергоэффективных мероприятий самими собственниками, а не городом или государством;

уровень компенсации населению затрат на энергоэффективность редко превышает 50%.

Именно так и работает рынок. И чем этот рынок лучше развит, тем лучшие успехи эти страны показывают и в энергосбережении. Установление естественного баланса спрос-предложение стимулирует всех участников развивать рынок, а не тормозить его развитие.

И наоборот – где этот рынок монополизирован, там и успехи в энергомодернизации скромнее. Даже несмотря на европейские вливания.

Но для обеспечения успешной работы рынка нужна, повторяю, законодательная база. И это – урок для Украины. Мало принять рамочный закон (хотя его принять необходимо!) – нужно еще и создать соответствующую конкурентную среду.

А чтобы создать эту среду, нужно принять (и потом – внедрить) целый пакет законопроектов. Если вкратце, то необходимые изменения должны выглядеть так:

Сейчас хоть что-то понятно только по одному из этих пяти законов – закон №417-VIII "Об особенностях осуществления прав собственности в многоквартирном доме" принят, но даже по нему еще не приняты все необходимые подзаконные акты.

Краткая суть остальных такова:

Закон о Фонде энергоэффективности, на основании которого Фонд и будет работать.

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" призван наладить нормальные рыночные отношения между потребителем и организациями, представляющими эти услуги. Именно в этом законе определяются и модели взаимодействия, и участие в процессе управляющих компаний, и порядок разрыва договорных отношений, и права и обязанности сторон, и порядок учета предоставленных услуг.

Закон "Об энергоэффективности зданий" предполагает введение сертификации энергоэффективности построек. Именно этот закон дает правовые основы для деятельности энергоаудиторов.

Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг" определяет порядок учета услуг и варианты организации распределения объемов тепловой энергии и воды, что позволит, в частности, вводить соответствующие коэффициенты для угловых квартир, квартир, находящихся на верхних и нижних этажах, и прочее.

Лишь в случае полноценного запуска полного пакета законопроектов можно рассчитывать на общий успех. А провал любой из ключевых инициатив грозит "обнулить" успех всех изменений.

Это непростой путь. Однако, если нам удастся его пройти, тогда энергосбережение станет для Украины "историей успеха". Как в Польше, Венгрии, Словакии и Чехии.

Главное – помнить, что реформы требуют постоянного движения. И принятие одного, даже очень хорошего закона, еще не гарантирует успеха.

А вот провал реформы энергосбережения "отшвырнет" нас назад к ужасному ЖКХ с его монополизмом, безответственностью и вдобавок – с высокими тарифами.

Опыт стран Восточной Европы показывает, что этот разумный путь вполне нам по силам. Главное – не останавливаться.

Автор: Софья Линн,

руководитель проекта группы Всемирного банка

"Энергоэффективность в жилищном секторе в Украине"

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