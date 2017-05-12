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Евроремонт фундамента: уроки реформ ЖКХ в странах ЕС

Софья Линн, Всемирный банк _ Пятница, 12 мая 2017, 11:00
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Фото telegraf.com.ua

Украина вступила в решающий этап изменения отношения к потреблению энергии: теперь, кажется, уже все понимают необходимость модернизации ради экономии. Дело осталось за малым – обеспечить возможность такой модернизации.

К счастью, не мы первые. Наши соседи по странам бывшего соцлагеря уже прошли все этапы модернизации, и их многоквартирный сектор жилых домов стал энергоэффективным. О чем говорит опыт наших западных соседей-реформаторов?

Прежде всего, необходима законодательная база. И, параллельно, быстрое формирование свободного рынка услуг в секторе управления многоквартирными домами. В решении этих задач и состоит задача государства – все остальное должны сделать владельцы домов и управители.

Есть ли нам, украинцам, чем похвастаться? Успехи идут рядом с поражениями.

Закон о Фонде энергоэффективности – основа основ в данном вопросе – проголосован Радой в первом чтении. В украинских условиях – это немалая победа. Достаточно вспомнить, с каким трудом вообще проходят украинские реформы, причем не только в сфере энергосбережения.

Что же даст нам Фонд энергоэффективности? Зачем он нужен Украине?

Создание такой институции позволяет, прежде всего, быть независимыми в вопросах финансирования программ по увеличению энергоэффективности многоквартирных домов. Проблемой нынешней системы "теплых кредитов" является ориентация на бюджетное финансирование. Как только деньги, выделенные в госбюджете, заканчиваются, программа замораживается до следующего года.

А если в госбюджете на следующий год эта статья будет исключена? Или, как неоднократно бывало у нас, госбюджет не будет принят вовремя, и мы продолжим жить по прошлогоднему?

Фонд энергоэффективности, с его автономным бюджетом, позволит решить эту проблему.

А кроме того, он позволит привлечь деньги иностранных доноров. В том числе – и средства ЕС и Германии. "Создание Фонда энергоэффективности позволит привлечь не только деньги из бюджета, но и международную помощь. Европейский Союз подтвердил, что готов выделить 100 млн евро для наполнения этого фонда. Фонд энергоэффективности создаст возможности для прозрачного управления и создания инструментов", - заявил в Раде вице-премьер Геннадий Зубко.

Таким образом, мы сможем модернизировать свои дома за счет не только средств украинского государства, но и наших западных партнеров. Сейчас мы знаем о 100 млн евро - именно столько готов предоставить ЕС для наполнения Фонда.

Кроме того, после реформирования системы субсидий можно будет отслеживать реальную экономию государственных бюджетных средств как результат модернизации - и пополнять этими, уже украинскими, деньгами Фонд.

Это очень хорошо. А где же проблемы? Мы все знаем, где.

Украинский опыт показывает, что система обладает феноменальной способностью "обнулять" позитивный эффект уже принятых реформаторских законов. Система отчаянно сопротивляется изменениям, а значит,

было бы крайне легкомысленно ожидать, что благодаря одному лишь принятию рамочного закона мы получим европейскую систему и поток денег из ЕС.

Скорее наоборот, без дополнительной работы Фонд энергоэффективности будет жить лишь на бумаге. Как это неоднократно бывало в Украине.

И здесь есть смысл обратиться к опыту наших западных соседей. Показательным тут является опыт стран Восточной Европы.

С одной стороны, все эти страны провели реформы в сфере энергосбережения еще в 90-х годах прошлого века. И ключевым составляющим элементом этих реформ было создание Фонда энергоэффективности.

Однако общий результат этих реформ был неодинаковым. Часть стран, в первую очередь – Польша, были более успешными, часть (Литва, Болгария) – менее.

Повторюсь, Фонд энергоэффективности был создан в каждой из этих стран. А значит – стоит искать "дьявола в деталях".

Разницу в результатах дала разная степень готовности страны к реформам, прежде всего на законодательном уровне. Для успеха реформ требуется, как я уже говорила, создать ответственного собственника и рынок услуг. Так вот, в тех странах, где реформы "не пошли", как раз и не создали собственника. Там, где не получилось, нет нормальных кондоминиумов, там не существует четких правил принятия коллективных решений, нет ответственности в случае просрочки платежей за предоставленные услуги. И наоборот, те страны, где побеспокоились о свободном рынке, теперь празднуют успех и готовы помогать нам "словом и делом".

Посмотрите, что происходит в Литве – стране, которая, как и Украина, долгое время провела в Советском Союзе и имеет во многом схожую ситуацию в многоквартирном секторе. Да, Литва – член Евросоюза, инвестиции в энергоэффективность могли бы быть значительными, но…

В рамках модели реновации, которая реализуется в Литве с начала 2013 года, инвестиционные проекты по повышению энергетической эффективности разрабатываются по инициативе муниципалитета. Изыскивает средства и организует работы назначенный администратор программы от муниципалитета, а не владельцы жилья.

Другими словами, вопрос модернизации своего жилья решает не конечный потребитель, а городские чиновники. Нет ничего удивительного, что в Литве проекты осуществляются медленно (856 за первые три года работы фонда, при том, что в Украине аналогичная цифра была достигнута меньше чем за два года и без создания фонда, просто по программе "теплых кредитов"), а эффект от них – невысокий.

Потому что только нормальные рыночные отношения обеспечивают стабильное развитие.

Общими чертами успешной модернизации в странах Восточной Европы являются следующие:

  • рыночные цены на энергию – т.е. отсутствие необоснованных дотаций населению от государства;
  • эффективная правовая основа собственности в многоквартирном доме – т.е. создание коллективных собственников;
  • система, стимулирующая принятие решений о проведении энергоэффективных мероприятий самими собственниками, а не городом или государством;
  • уровень компенсации населению затрат на энергоэффективность редко превышает 50%.

Именно так и работает рынок. И чем этот рынок лучше развит, тем лучшие успехи эти страны показывают и в энергосбережении. Установление естественного баланса спрос-предложение стимулирует всех участников развивать рынок, а не тормозить его развитие.

И наоборот – где этот рынок монополизирован, там и успехи в энергомодернизации скромнее. Даже несмотря на европейские вливания.

Но для обеспечения успешной работы рынка нужна, повторяю, законодательная база. И это – урок для Украины. Мало принять рамочный закон (хотя его принять необходимо!) – нужно еще и создать соответствующую конкурентную среду.

А чтобы создать эту среду, нужно принять (и потом – внедрить) целый пакет законопроектов. Если вкратце, то необходимые изменения должны выглядеть так:

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Сейчас хоть что-то понятно только по одному из этих пяти законов – закон №417-VIII "Об особенностях осуществления прав собственности в многоквартирном доме" принят, но даже по нему еще не приняты все необходимые подзаконные акты.

Краткая суть остальных такова:

  • Закон о Фонде энергоэффективности, на основании которого Фонд и будет работать.
  • Закон "О жилищно-коммунальных услугах" призван наладить нормальные рыночные отношения между потребителем и организациями, представляющими эти услуги. Именно в этом законе определяются и модели взаимодействия, и участие в процессе управляющих компаний, и порядок разрыва договорных отношений, и права и обязанности сторон, и порядок учета предоставленных услуг.
  • Закон "Об энергоэффективности зданий" предполагает введение сертификации энергоэффективности построек.  Именно этот закон дает правовые основы для деятельности энергоаудиторов.
  • Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг" определяет порядок учета услуг и варианты организации распределения объемов тепловой энергии и воды, что позволит, в частности, вводить соответствующие коэффициенты для угловых квартир, квартир, находящихся на верхних и нижних этажах, и прочее.

Лишь в случае полноценного запуска полного пакета законопроектов можно рассчитывать на общий успех. А провал любой из ключевых инициатив грозит "обнулить" успех всех изменений.

Это непростой путь. Однако, если нам удастся его пройти, тогда энергосбережение станет для Украины "историей успеха". Как в Польше, Венгрии, Словакии и Чехии.

Главное – помнить, что реформы требуют постоянного движения. И принятие одного, даже очень хорошего закона, еще не гарантирует успеха.

А вот провал реформы энергосбережения "отшвырнет" нас назад к ужасному ЖКХ с его монополизмом, безответственностью и вдобавок – с высокими тарифами.

Опыт стран Восточной Европы показывает, что этот разумный путь вполне нам по силам. Главное – не останавливаться.

 

Автор: Софья Линн,

руководитель проекта группы Всемирного банка
"Энергоэффективность в жилищном секторе в Украине" 

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Софья Линн, Всемирный банк

Евроремонт фундамента: уроки реформ ЖКХ в странах ЕС

Европейский опыт показывает: чем лучше развит рынок коммунальных услуг, тем заметнее успехи и в энергосбережении. Урок для Украины: мало принять рамочный закон о Фонде энергоэффективности. Нужно заставить его работать, создав конкурентную среду.

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