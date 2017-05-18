Коммунальные грабли. Почему украинская реформа ЖКХ противоречит опыту ЕС

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 18 мая 2017, 09:20

За дискуссией о судьбе российских соцсетей без внимания осталась другая – но настоящая – "зрада". 16 мая Верховная рада не смогла принять ни одного из трех законопроектов из "коммунального пакета".

Речь идет о реформе энергоэффективности, а точнее – об обеспечении условий для надлежащей работы Фонда энергоэффективности. Как уже писали на ЕвроПравде, для этого явно недостаточно создать сам фонд, принять рамочный закон и даже наполнить этот фонд бюджетными или европейскими деньгами.

Для полноценного функционирования необходимо существенно создать конкурентную среду в коммунальном секторе. Это, среди прочего, является одной из задач Украины, взятых в рамках имплементации Соглашения об ассоциации.

А учитывая болезненность темы тарифов, это должно стать одним из главных направлений реформ.

Для создания конкурентной среды Раде необходимо принять четыре законопроекта:

- Закон о Фонде энергоэффективности, на основании которого Фонд и будет работать;

- Закон "О жилищно-коммунальных услугах", призванный наладить нормальные рыночные отношения между потребителем и организациями, которые предоставляют эти услуги. Именно в этом законе определяются и модели взаимодействия, и участие в процессе управляющих компаний, и порядок расторжения договорных отношений, права и обязанности сторон, порядок учета оказанных услуг;

- Закон "Об энергоэффективности зданий", который предусматривает введение сертификации энергоэффективности зданий. Именно этот закон создает правовые основы для деятельности энергоаудиторов;

- Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", который определяет порядок учета услуг и варианты организации распределения объемов тепловой энергии и воды, что позволит, в частности, вводить соответствующие коэффициенты для угловых квартир, квартир, расположенных на верхних и нижних этажах, и т.п.

Пятый – закон №417-VIII "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" – уже принято, но без подзаконных актов он не может заработать.

Именно поэтому голосование 16 мая было таким важным – на рассмотрение народных депутатов было вынесено два законопроекта из этого списка: "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг".

Оба законопроекта уже давно прошли все экспертные обсуждения и были одобрены ЕС. Более того,

до сих пор эти инициативы считались наименее проблемными. Но это не помешало завалить оба документа, отправив их на повторное второе чтение.

Причем причины для "заваливания" часто выглядели явно противоречащими логике. Например, одна из ключевых инициатив – оборудование домов счетчиками, что уже давно не вызывало сомнений.

Однако основная претензия депутатов касалась финансовых обязательств: установку этих счетчиков планировалось возложить на жильцов. А не на энергетические компании, как предлагала часть депутатов, забывая, что при таком сценарии стоимость счетчиков будет заложена в тариф. А соответственно – все равно будет оплачиваться из кармана потребителя.

Провал этих законопроектов – а отправка на второе чтение означает, что Рада вернется к их рассмотрению только осенью, – может стоить очень дорого как стране, так и рядовым жителям многоквартирных домов.

Ведь нынешняя ситуация выгодна только коммунальным монополистам. И очередной срыв голосований по профильным законопроектам – отличная новость для них.

Чтобы "подсластить пилюлю", спикер Андрей Парубий в тот же день на встрече с отраслевыми экспертами пообещал сделать все возможное, чтобы в ближайшие дни принять закон о Фонде энергоэффективности. На первый взгляд, этот закон важен, а поэтому его принятие является первостепенным.

Однако на самом деле эффективность работы фонда зависит от принятия всего "коммунального пакета". Ведь другие законопроекты создают рыночную среду в секторе.

Как показывает европейский опыт, успех коммунальной реформы оказывается более существенным в странах, где рынок этих услуг функционирует без ограничений. Как, например, в Польше. Там, где рынок коммунальных услуг работает с ограничениями (Литва или Болгария), эти успехи, соответственно, куда менее существенные.

В Украине же рынка коммунальных услуг пока нет. А в таких условиях говорить об энергоэффективности очень сложно.

Без рыночной среды средства, которые может вкладывать в фонд государство, будут использоваться с очень низкой отдачей.

Вдобавок создание конкурентной среды является условием участия европейских фондов в финансировании Фонда энергоэффективности.

Впрочем, шансы на принятие этих законопроектов, конечно, не исчезли. Но для этого нужна четкая позиция правительства, которое должно заставить депутатов коалиции проголосовать более дисциплинированно.

Но как стимулировать Раду к проведению этих реформ? До сих пор главным мотором украинских реформ были "пендели" со стороны ЕС. Однако Евросоюз пока обходил вниманием коммунальные вопросы, резонно полагая, что это нужно прежде всего украинцам. Да и с принятием безвиза возможностей "продавливать" нужные решения в ЕС стало меньше.

Именно поэтому успешность реформы энергоэффективности в Украине – под большим вопросом.

И ответ на этот вопрос, похоже, придется находить без подсказок ЕС. Самостоятельно.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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