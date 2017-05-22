Россия открыла ящик Пандоры: чем грозит иск против Украины в ВТО

Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры" _ Понедельник, 22 мая 2017, 10:18

В российском правительстве заявили о подаче во Всемирную торговую организацию (ВТО) комплексного иска к Украине в связи с вводимыми ограничениями и запретами в отношении РФ. Уже сейчас можно говорить, что этот спор обещает быть одним из самых масштабных и сложных в истории ВТО.

На сайте ВТО еще нет официальной информации, но уже из заявлений министра экономического развития РФ Максима Орешкина ясно, что запрос на консультации был скоординирован с двусторонней встречей министра с главой ВТО Роберту Азеведу.

В рамках встречи министр акцентировал внимание Азеведу на том, что у России есть серьезные основания предполагать, что Украина принимает меры в нарушение ее обязательств в ВТО. Такой подход к делу свидетельствует о важности и особом внимании к данному вопросу со стороны России.





Что может оспаривать Россия?

Исходя из пресс-релиза Минэкономразвития РФ, предположительно Россия попытается оспорить по максимуму все украинские ограничения, которые были введены с 2014 года в отношении торговли и доступа к рынку.

Во-первых, это может быть запрет ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации, введенный постановлением КМУ от 30.12.2015 №1147 с последующими изменениями.

Согласно решению Кабмина, запрет касается только ввоза товара из России, был применен в ответ на российское продуктовое эмбарго и вступил в силу через 10 дней. Предположительно, Украина будет ежегодно продлевать вышеуказанный запрет до тех пор, пока РФ со своей стороны не отменит продуктовое эмбарго.

Как известно, украинский запрет охватывает мясные, молочные, рыбные и некоторые растительные продукты, кондитерские изделия, чай, пиво и спиртные напитки, сигареты, железнодорожное и трамвайное оборудование, дизель-электрические локомотивы, хлористый калий, моющие средства, некоторые сельскохозяйственные химикаты и т. д. Именно эти товары и были указаны в пресс-релизе.

Во-вторых, это могут быть персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), перечисленные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года и введенные указом президента Украины от 15 мая 2017 года № 133/2017.

Как известно, в законе Украины "О санкциях" предусмотрено 25 видов санкций: в частности, ограничение торговых операций; блокирование активов; ограничение и приостановление транзита ресурсов, полета и перевозок; аннулирование лицензий и других видов разрешений; ограничение и приостановления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет на участие в приватизации; внедрение дополнительных мер в сфере экономического, ветеринарного, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Потенциально часть этих санкций могла попасть в список тех, применение которых РФ считает не совместимым с нормами ВТО.

Более того, не исключено, что в запросе на консультации могут быть указаны и специальные санкции ВЭД, примененные в соответствии со ст. 37 закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", или ограничения физических и юридических лиц РФ принимать участие в приватизации, установленные законом Украины от 16 февраля 2016 года №1005.

Безусловно, на консультации вынесут применение ограничений в банковской и финансовой сфере. Например, такие как запрет кредитным учреждениям осуществлять банковские платежи и переводы, а также ограничение на выдачу лицензий на проведение валютных операций.

Также, судя по пресс-релизу, Россия поднимет вопрос о законности введения особого режима налогообложения, применяемого при ввозе подержанных российских автомобилей. В законе Украины "О внесении изменений в подраздел 5 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по стимулированию развития рынка бывших в употреблении транспортных средств" от 31 мая 2016 года № 1389-VIII предусмотрено снижение ставок акцизов на подержанные автомобили до 31 декабря 2018 года.

Ставки акцизного налога, установленные настоящим пунктом, не применяются для легковых автомобилей, если они имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, или ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной согласно закону Украины.

В-третьих, не стоит ожидать, что РФ упустит возможность попытаться оспорить запрет на распространение и демонстрацию художественных фильмов и российских программ, установленный в действующей редакции закона Украины "О кинематографии", а также ограничение доступа иностранной печатной продукции с антиукраинским содержанием, предусмотренное законом Украины от 8 декабря 2016 года № 1780-VIII, или ограничение осуществления журналистской деятельности, предусмотренное в постановлении Верховной рады Украины от 12 февраля 2015 года №185-VIII "О временном приостановлении аккредитации журналистов и представителей некоторых СМИ РФ при органах государственной власти Украины".

Вероятнее всего, по всем вышеуказанным пунктам

РФ будет указывать на отсутствие доступа к рынку, нарушение принципа "недискриминации", наличие недостаточной прозрачности и предсказуемости, а также непредоставление возможности прокомментировать решение.

Среди прочего, возможно будет ссылаться на нарушение статей I, II, III, X, XI ГАТТ 1994 и статей II, III, XI, XVI, XVII ГАТС, а также некоторые статьи Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по процедурам импортного лицензирования.





Предположительная позиция Украины

Безусловно, позиция Украины будет основана на том факте, что Верховная рада Украины признала Россию страной-агрессором, а следовательно, считает, что все торговые ограничения попадают под исключения из правил ВТО в связи с национальной безопасностью.

Ст. XXI ГАТТ является одной из ключевых норм, разрешающих применение торгово-ограничительных мер в виде исключения, и предоставляет максимальную свободу странам самостоятельно определять и принимать любые меры, которые они сочтут необходимыми для защиты "существенных интересов своей безопасности", если они принимаются в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.

Учитывая, что Украина на законодательном уровне не определила наличие военного времени, вероятнее всего, она будет аргументировать наличие чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.

Помимо прочего, в ходе дела Украине придется аргументировать, что вышеуказанные ограничения применялись в защиту своих законных интересов национальной безопасности, угроза которой была реальной и законной, а применяемые меры были соразмерны существующей опасности и/или угрозе. Более того, необходимо будет обосновать связь между угрозой существенным интересам своей безопасности и соразмерностью примененных мер.

Вместе с тем ст. XXI ГАТТ крайне редко использовалась и ранее не подвергалась официальному толкованию Органом по разрешению споров ВТО, поэтому отсутствует прецедентная практика, которая определила бы законность интересов национальной безопасности по субъективному решению отдельных стран-членов ВТО, а также которая бы определила элементы, влияющие на порядок, условия и обстоятельства применения ст. XXI ГАТТ.

Данный спор между Украиной и РФ может стать первым прецедентом по толкованию ст. XXI ГАТТ, который повлияет на понимание законности ее применения.

Более того, до сих пор эта статья считалась неким ящиком Пандоры, открытие которого может "обвалить" нынешнюю систему торгового права. Именно поэтому ЕС, США, Канада, Австралия не спешили апеллировать к этой статье даже после применения к ним продуктового эмбарго со стороны России.

А кроме того, эти же страны, по неофициальной информации, удерживали Украину от оспаривания российских санкций в ВТО.

Теперь этот ящик Пандоры открыла Россия. А это означает, что спор РФ и Украины обещает стать событием мирового масштаба. Именно поэтому многие страны-члены ВТО будут внимательно отслеживать развитие событий в данном деле, поскольку прецедентная практика станет обязательной для них.

А это означает, что российский иск может открыть двери аналогичным заявлениям - уже в отношении самой РФ.

Впрочем, существует устоявшееся мнение некоторых экспертов, что Орган по урегулированию споров будет и в дальнейшем воздерживаться от создания детального прецедента в отношении толкования статьи XXI ГАТТ, чтобы обеспечить баланс и ненарушение суверенных прав.

Насколько это возможно - покажут только практика и время.

Автор: Алена Омельченко,

руководитель практики международной торговли

юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

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