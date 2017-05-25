За границу "по-старому": почему идея Петра Порошенко угрожает безвизу

Катерина Кульчицкая, "Европа без барьеров" _ Четверг, 25 мая 2017, 18:12

Фото: president.gov.ua

В канун безвиза не утихают страсти вокруг оформления биометрических заграничных паспортов для жителей временно оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Медиапространство заполнили неоднозначные заявления политиков.

Но особого внимания заслуживает заявление президента Петра Порошенко о том, что граждане с временно оккупированных территорий смогут воспользоваться безвизом с ЕС только после возвращения украинского суверенитета над Крымом и Донбассом, а официально зарегистрированные переселенцы – после прохождения "определенной процедуры". О какой процедуре идет речь, глава государства не уточнил.

Правозащитники уже осудили дискриминационные высказывания президента, а в Государственной миграционной службе (ГМС) объяснили, что процедура оформления паспорта одинакова для всех граждан Украины, включая тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

Однако президент, похоже, остается при своем мнении.

В среду Петр Порошенко объявил о новом предложении: выдавать заграничные паспорта старого образца жителям временно оккупированных территорий, если нет оснований выдавать им заграничные биометрические паспорта.

Кроме того, что эта идея – откровенно дискриминационная, предложенный подход может нести угрозу украинскому безвизу.

Итак, чем грозит Украине возврат к выпуску загранпаспортов старого образца?

Решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС было утверждено именно потому, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации (ПДВЛ). Вместе с принятием решений по безвизу для Украины и Грузии ЕС предусмотрительно обновил механизм приостановления действия безвизовых режимов.

Новые правила предусматривают следующее: Еврокомиссия в течение минимум семи лет после предоставления безвиза будет пристально следить за развитием реформ, начатых Украиной в рамках визовой либерализации. В числе критериев, которые будут под надзором, есть и реформа идентификационных документов, среди ключевых достижений которой – полный переход к выдаче заграничных биометрических паспортов нового образца.

Возобновление выпуска старых загранпаспортов – это откат реформы.

Это может стать юридическим поводом для Еврокомиссии и отдельных стран ЕС инициировать процедуру приостановления безвизового режима для Украины.

Помимо угрозы для безвизового режима, возвращение к загранпаспортам старого образца создает возможности для злоупотреблений, ведь паспорта старого образца, которые не содержали биометрический чип, были менее защищены от подделок.

Так почему же возникают проблемы с оформлением загранпаспортов для жителей временно оккупированных территорий?

Гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории, государство обеспечивает право на получение документов, подтверждающих гражданство Украины. К таким документам относится и паспорт для выезда за границу. При этом жители Крыма и ОРДЛО имеют право на оформление заграничных биометрических паспортов на общих условиях, без необходимости подавать дополнительные документы.

Главной проблемой для некоторых граждан Украины с этих территорий является невозможность проведения процедуры идентификации. Это та процедура, которая позволяет сотруднику ГМС определить, что за паспортом действительно обратился гражданин Украины, он имеет право получить документ и является тем, кем себя называет.

Сейчас идентификация заявителей на оформление заграничного биометрического паспорта осуществляется на основании данных Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) – электронной системы, в которой хранятся данные о людях и выданных им документах. ЕГДР создан недавно и в этой системе пока нет информации обо всех гражданах Украины и их документах. Поэтому идентификация личности часто проводится по данным из картотеки территориального подразделения ГМС, выдавшего заявителю паспорт гражданина Украины.

Вот тут и начинаются проблемы для жителей временно оккупированных территорий.

Поскольку картотеки подразделений ГМС в Крыму или в ОРДЛО по понятным причинам недоступными, то для идентификации лиц, получавших там паспорта, приходится искать информацию о человеке в других реестрах – в МВД, Национальной полиции, Минюсте и в органах фискальной службы. Если в результате проверки будет выявлено, что человек не является гражданином Украины, или информация, предоставленная заявителем, не подтвердится – ему могут отказать в оформлении загранпаспорта.

И это не обязательно означает, что человек подает неправдивую информацию – о ней просто может не быть информации в реестрах, например, если у этого гражданина не было ни водительских прав, ни других выданных Украиной документов.

К сожалению, из-за этих проблем некоторые граждане с временно оккупированных территорий не смогут оформить заграничные биометрические паспорта и воспользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС.

Этот вопрос действительно требует решения, но не путем возврата к документам старого образца, которые идут вразрез с прогрессом Украины, достигнутым в рамках визовой либерализации.

И точно – не ставя под угрозу безвиз для всех наших сограждан.

Украинцы должны сохранить безвизовый режим с ЕС, к которому так долго стремились.

Автор: Катерина Кульчицкая,

аналитик ОО "Европа без барьеров"

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